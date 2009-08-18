Домой, пора домой! (О переезде растений с дач и балконов)

Где ваши цветы провели лето? Мои отдыхали на даче и нежились на балконе. Солнышко грело им бока, ветерок обдувал кроны, дождь поливал землю и сбивал пыль с листьев… В общем, было им там хорошо.

Учитывая, что среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге в сентябре в норме составляет 7 – 10 градусов, и принимая во внимание возможность заморозков в конце августа – начале сентября, предлагаю начать подготовку к великому переселению. И хоть до зимы еще далеко, уже сейчас пора подумать о том, как помочь вашим растениям пережить ее с меньшими потерями.

Главный вопрос, который каждую весну и осень всплывает в форуме – при какой температуре воздуха на улице комнатным растениям критично находиться не дома?

Наиболее популярные растения, которые мы выращиваем у себя дома, родом из тропиков и субтропиков. Чтобы понять, когда им пора домой, давайте вспомним, в каких условиях растут они у себя на родине.

Для влажных тропических лесов характерны большое количество осадков, высокая влажность воздуха (90%) и высокая средняя температура, которая не опускается ниже 18°С.

К растениям тропиков относят алоказию, бальзамин, бегонию, глоксинию, драцену, кордилину, жасмин, зигокактус, калатею, колеус, кургулиго, монстеру, пальмы (за исключением трахикарпуса и хамеропса), панкратиум, паслен, циперус, традесканцию, фикус, хойю, эпифиллюм, эухарис.

Эти растения следует заносить в дом, когда температура на улице днем не поднимается выше +15 градусов, а ночи становятся холоднее +10 градусов. Учитывайте еще и тот факт, что у нас обычно с понижением температуры повышается влажность воздуха – начинаются дожди. Сочетание пониженных температур и высокой влажности воздуха может губительно сказаться на здоровье ваших растений.

Климат субтропических областей умеренный со среднегодовой температурой около +15°С, в некоторых субтропических районах зимой температура может снижаться до +5°С.

К растениям субтропиков относятся абутилон, амариллис, араукария, аспсрагус, аспидистра, аукуба, белокрыльник (калла), гибискус, гортензия, зефирантес, иглица, инжир, камелия, камнеломка, кипарис, кливия, колокольчик, лавр, лигиструм, лимон, мирт, олеандр, папоротники, пеларгония, плектрантус, плющ (хедера), примула, роза, самшит, спармания, трахикарпус, туя, узамбарская фиалка, фатсия, фуксия, хамеропс, хлорофитум, циссус.

Они могут задержаться на наших балконах подольше – до тех пор, пока средняя дневная температура не опустится до +7°С, а ночная – до +5°С.

Что надо сделать до того, как цветы приедут на ПМЖ в квартиру?

Подумайте, какие цветы и куда вы поставите.

Разделите их на группы с учетом их потребностей в солнце

Местечко на подоконнике с южной стороны принято считать самым лучшим. На самом же деле оно весьма опасно для многих видов: здесь значительны суточные колебания температуры, нежные растения страдают как от дневного перегрева, так и от ночного переохлаждения. Повышенная сухость воздуха приводит к пересушке земляного кома.

Растения: гибискусы, олеандр, аглаонема изменчивая, гемантус белоцветковый, диффенбахия пёстрая, драцена деремская, драцена Годзефа, жасмин самбак, колеус, кротон пёстрый, кофейное дерево, крассула портулаковая, панданус Вичи, стробилантес розовый, кактусы и суккуленты, большинство пальм, розы, лавр, колеус, каланхоэ, ананас.

Восточные окна идеальны во всех отношениях. Мягкие лучи утреннего солнца сменяет яркий рассеянный свет во второй половине дня. Естественное равномерное понижение температуры к вечеру позволяет выращивать здесь все без исключения комнатные растения.

Растения: мирт, глоксинии, бальзамины, бегония изумрудная, бересклет японский, фатсия японская, узамбарская фиалка, хлорофитум и многие другие.

Западные окна обладают примерно теми же недостатками, что и южные. Повышенная температура во второй половине дня резко снижается после захода солнца.

Растения: фикусы, драцены, кротоны, аглаонема Куртиса, антуриум кристальный, бегония королевская, абутилон, кордилина верхушечная, камея, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, диффебахии, юкки, шеффлеры, стрелиция.

Для северных окон характерны рассеянный свет и лёгкая тень. Здесь растениям не угрожают солнечные ожоги и моментальное высыхание почвы в горшке, они реже подвергаются нашествию паутинного клеща – любителя тёплых условий. Суточные колебания температуры незначительны, если закрыта форточка.

Растения: аспидистра высокая, аспарагус перистый, адиантум (венерин волос), блехнум бразильский, драцена узколистная, калатея, кипарисовик горохоплодный, кипарис аризонский, маранта Керхова, монстера, нефролепис сердцелистный, пеллея круглолистная, птерис критский бело-полосатый, пеперомия седоватая и магнолиелистная, хамедорея высокая, сенполии, цикламены, спатифиллум, хвойная араукария.

Подготовьте подоконники: сначала просто вымойте с мылом, не забудьте об окнах – пыль на стеклах сдерживает от 30 до 70 % так необходимого растениям света!

Если нужно (у вас, например, были проблемы с вредителями) обработайте подоконники и полки для растений Фитовермом, Искрой, Актеликом.

Как правило, у всех цветоводов по осени ощущается нехватка места. За лето некоторые умудряются «натащить в норку» новых растений на якобы освободившиеся места. Сейчас самое время подумать о полках, стеллажах и прочих приспособлениях для растений. Можно купить готовые, можно смастерить самим.

Я, к примеру, собираюсь в этом году организовать на своих подоконниках стеклянные полочки для орхидей. Обещаю рассказать и показать результаты.

Теперь давайте займемся подготовкой самих растений к переезду

* Прежде всего, еще на даче или балконе необходимо тщательно обследовать растения – не появились ли у них вредители и болезни: паутинный клещ, тля, белокрылка и другие.

Осматривать нужно нижнюю часть листовых пластинок (именно там и скапливаются вредители) и пазухи листовых черешков (в них прячется мучнистый червец). Если найдете вредителей, срочно обработайте растения «Фитовермом», «Актеликом» или любым другим препаратом от вредителей. Кстати, на воздухе это сделать гораздо проще, чем в условиях городской квартиры.

* Следующий ваш шаг – оцените, кому их горшки стали малы.

Если вы не успели перевалить (то есть пересадить без повреждения корневого кома) те растения, которым емкость за лето стала мала, сделайте это сейчас. Подробнее о пересадке и перевалке растений читайте тут.

Все готово к путешествию?

Заносить цветы с балкона я вам порекомендую тоже подоконниками.

Я обычно это делаю так. Перед тем как цветы встанут на свои места в комнате, они принимают горячий душ. Чем он хорош? Во-первых, растения после него лучше выглядят. Душ смывает пыль, вредителей, раскрывает устьица и помогает растению дышать. После горячего душа рост цветов становится активнее. Еще это хорошее средство в борьбе с вредителями комнатных растений. Еще одним положительным моментом является вымывание излишних солей, которые оседают в грунте с каждым поливом (вода у нас не ах, как известно). Ну и наконец, если растение болело – горячий душ, как правило, помогает ему собраться и активировать жизненные силы (пробуждает спящие почки, активирует рост корневой и т.п.)

Затем там же в ванной «остывают» еще 3-4 часа, и только потом, свежие и красивые, встают на свои места. Подробнее о горячем душе и его правилах читайте в форуме.

А как же дачники?

Даже если вы перевозите растения в собственной машине, на время поездки каждый горшок стоит обернуть газетой или старой бумагой, чтобы не рассыпался грунт, не повредить горшок, не иссушить и не повредить листья. Удобней тары для транспортировки растений в горшках, чем картонные коробки, пожалуй, не найти. Составьте упакованные цветы в коробки и можете отправляться в путь.

Итак, вы дома

Все стоят по местам. Еще раз оглядитесь – все ли так, как вы хотели, все ли довольны. Зимой большинство растений страдает от недостатка света, поэтому постарайтесь поставить их на южные и юго-восточные окна. В октябре в помещении могут доцветать пеларгонии, фуксии, бегонии, бальзамины. Одновременно иногда они теряют листья – это естественный процесс. Но если крупные листья опадают у лиственно-декоративных растений – это уже реакция на недостаток света или избыточный полив.

Фуксию, агапантус, гортензию садовую поместите в прохладное место – на веранду или застекленный балкон. Им нужна температура 3–6°С. Поливать их нужно не чаще одного раза в месяц.

Зимой растения страдают от избытка тепла и недостатка влажности воздуха. Но в сентябре, когда еще не включено отопление, в квартирах может быть прохладно и сыро. В это время нужно строго соблюдать режим полива: почва в горшках просыхает очень медленно, испарение с поверхности листьев небольшое и перелив скорее всего приведет к загниванию корней и гибели растений.

Что касается подкормок, осенью и зимой, обычно, обходятся без них. Исключение составляют крупные экземпляры пальм, фикусов, драцен, а также красивоцветущие виды (орхидеи, сенполии, бегонии). Их продолжают подкармливать слабым раствором удобрений один раз в месяц.

Фото с сайта http://forum.orchidei.ru/ и из личной коллекции автора.