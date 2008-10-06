Если вы не боитесь… Хищные растения в вашем доме

Обеспокоенная экономка нашла хозяина на полу оранжереи: "Он лежал у подножия… орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе. Сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно обхватили его подбородок и шею…" Г. Уэллс. Цветение странной орхидеи.

Как и когда мне в голову пришла идея написать о хищных растениях – не знаю. Видимо была не в себе, иначе откуда бы такие странные желания. Статью начинала три раза. Если и сейчас не получится, отстану. В общем, пишу о растениях-хищниках…

Что мы, простые обыватели, знаем о растениях, питающихся живыми организмами? О, мы знаем многое… Для кого Гербер Уэллс писал свои фантастические рассказы о растениях-убийцах? Для кого работает вся американская киноиндустрия? Для нас. Все для нас.

Итак, растения-хищники обязательно съедают любого, кто попал к ним в их кровожадные лапы: мух, куриц, собак, людей, лошадей, слонов… Живут они в самых странных местах – в холодных болотах, в дремучих лесах, в богатых оранжереях и т.д. и т.п…

Это интересно:

В 1970 году бразильский натуралист Мариано да Сильва обнаружил в тропическом лесу на границе с Гайяной плотоядное дерево, похожее на пальму, которое питалось широконосыми обезьянами и ленивцами. Дерево кормилось тем, что привлекало к себе обезьян особо аппетитным запахом. С тупым удовольствием вдыхая его, зверьки впадали в транс и карабкались по стволу наверх, все выше, выше... где и наступал для них последний ужин: листья кроны смыкались над неосторожными животными, так что они оказывались завернутыми в плотный кокон. Настолько тугой, что одурманенные обезьянки не успевали издать ни звука, ни всхлипа - погибали в полном молчании. Как пишет да Сильва, в течение трех дней зеленый монстр переваривал добычу, а затем, как это принято у дерева вампиров, "сплевывал" на землю обглоданные кости. В Никарагуа с таким монстром столкнулся Джордж Данстен, бродивший по чаще в поисках редких растений. Жертвой хищника едва не стала его собака. Он бродил в поисках редкостных растений по тропическому лесу в сопровождении небольшой собачки. Отвлекшись, Данстен внезапно услышал вой и стоны своей собаки. Затем послышались предсмертные хрипы. Хозяин бросился на помощь верному псу и застал ужасную картину. Он увидел собаку, оплетенную целой сетью корней и длинной черной лианой, душивших пса. Черная лиана уже успела проколоть шкуру животного и высасывала кровь. С огромным трудом натуралист разрубил живую сеть и освободил собаку. Местные жители сообщили потом, что пес еще легко отделался: обычно черная лиана-вампир в мгновение ока выпивает все соки из живого тела. Пожирание животного длится не более пяти минут. Это дерево аборигены называют "дерево-змея".

Мне вспомнился фильм, старый, английский, вроде. Там в цветочный магазин привезли цветок, и продавец случайно обнаружил, что тому нравится кровь. Он начал его кормить своей кровью, цветок рос и крови ему надо было все больше. Он начал кормить его частями тела людей, сначала теми, что находил (трупами), а потом сам стал убивать. Цветок вырос большим и сожрал его девушку, парень хотел цветок убить, залез в него с пистолетом, но цветок и его сожрал. А потом распустились цветочки, как подсолнечник с лицами тех, кого он пожрал.

Вот такие они ужасные и интересные.

Пойдя на поводу своего пытливого ума, и я завела себе такого тамагочи… У меня дома уже почти год живет мухоловка. Мух не жрет, стесняеццо наверное, но регулярно развлекает сына – он приходит к ней и трогает ловушки пальцем: если потрогать одну ловушку два раза подряд – она захлопывается прямо на глазах. Так и хочется сказать ей – «ааааммм!». Ребенок их все перетрогает и с чувством выполненного долга уходит. А она ведь не сразу их обратно открывает – иногда только на утро, а иногда (видимо когда руки после еды не вымыты ) через несколько дней.

Хищные растения в доме

Сегодня известно более 500 видов растений-хищников. Для выращивания в домашних условиях более всего подходят венерина мухоловка, различные росянки, некрупные виды непентесов, тропические виды жирянок и большинство саррацений.

Род Росянка - один из самых многочисленных. В нем насчитывается более 90 видов. Они распространены по всему земному шару, но больше всего их в Австралии и Новой Зеландии. На сфагновых болотах умеренного пояса, растут неприметные росянки круглолистные. Капельки жидкости на волосках листьев раньше принимали за росу (отсюда - название). Впоследствии выяснилось, что это особая (клейкая и едкая) жидкость, привлекающая насекомых.

Лист росянки представляет собой липкую ловушку. Он покрыт щупальцами, которые состоят из железистой головки и ножки – проводящей системы. Одно время считалось, что насекомые просто прилипают к слизи, однако недавно ученые выделили из сока росянки алкалоид кониин – вещество, обладающее парализующим действием. В ответ на раздражение лист медленно сворачивается в "кулачок". Росянка переваривает насекомое в течение нескольких дней, после чего лист вновь распрямляется, а щупальца разгибаются.

Представители тропических видов этого растения значительно крупнее. Например, австралийская росянка гигантская – ее стебель может достигать метровой длины, а крупные ловчие листья напоминают гигантскую паутину с огромной улавливающей поверхностью. В домашних теплицах обычно выращивают росянку капскую – с вертикально расположенными узкими листьями.

Это интересно:

В Центральной Америке , в ее девственных тропических лесах, также произрастают свои монстры зеленого мира, питающиеся живыми существами. Один из них выглядит как большой толстый кактус, но покрыт он не колючками, а самыми настоящими кинжалами. До поры до времени они неподвижны. Однако едва неосторожный путник пройдет между этими зелеными ножами, как они мгновенно и безо всякого предупреждения зажимают жертву и припечатывают ее к стволу. Вот он-то и есть главный плотоядный орган. Живые кинжалы прокалывают человека, льется кровь, так необходимая растению-вампиру. Осенью 2000 года 63-летняя американка Эльза Шейдер из городка Орландо-Бич, штат Флорида, загорала в шезлонге на своем заднем дворике. Сквозь полудрему она почувствовала, как что-то впилось ей в спину. "Я подумала было, что это какое-то насекомое, - рассказала она корреспонденту еженедельника "Уикли уорлд ньюс". - Но, обернувшись, увидела длинный зеленый стебель, ползущий по моему купальнику". Миссис Шейдер попыталась сбросить с себя растение, однако отросток намертво впился в ткань купальника. А через мгновение тело ее пронзила острая боль. Она увидела, как по стеблю, словно по медицинской трубке, пульсируя, побежала ее собственная кровь. На истошные вопли из дома выбежал приехавший погостить племянник старушки. Ему удалось отодрать растение-вампира от теткиной спины. Отросток издал отвратительный чавкающий звук и... быстро смотался. Ботаники из Университета Флориды, к которым Эльза обратилась за консультацией, поспешили ее успокоить. Хищные растения и в самом деле с недавних пор поселились в некоторых штатах США. Правда, пока пищей им служили исключительно мухи и жуки, в крайнем случае, лягушки. Живут они под землей, на поверхности располагается только маленький желтенький цветочек. Внешне он напоминает безобидный львиный зев и служит растению носом. Почуяв поблизости вкусное насекомое, он подает сигнал под землю. Оттуда мгновенно выскакивает длинное цепкое щупальце и всасывает добычу. Однако до сих пор еще никто не отмечал случаев нападения растения на более-менее крупное животное, а тем более на человека. Однако старушка упорно стоит на своем. "Счастье, что в тот момент я не спала. А то бы даже хоронить было некого", - утверждает она. Со дня нападения пенсионерка ни одной ночи не спит нормально, ее замучили бессонница и кошмары. Она боится даже заглядывать на задний двор, несмотря на то, что заботливый племянник выдрал злостное растение с корнем и сжег его. Достала миссис Шейдер и всех соседей, демонстрируя им дырку в купальнике... Специалисты полагают, что старушка скорее всего повредилась рассудком, и все происшествие ей померещилось. Зато продавцы ядохимикатов готовы носить ее на руках, поскольку спрос на их продукцию в Орландо-Бич за последние недели значительно вырос. Как оказалось, хищный львиный зев растет в городке едва ли не на каждом газоне, и многие решили от него тут же избавиться. Так сказать, на всякий случай...

Род Dionaea включает только один вид - Dioneae muscipulata, или венерина мухоловка. У мухоловки развивается розетка листьев, собранных вокруг длинного цветоноса с несколькими крупными белыми цветками. Пластинки листьев разделены на две округлые створки, расположенные под углом друг к другу, с длинными крепкими зубцами по краям. Когда половинки листа смыкаются, образуется настоящий капкан. Три чувствительных волоска на створках приводят ловушку в действие. Мощный электрический импульс, заставляющий ее захлопнуться, поступает из основания растения только в том случае, если насекомое коснется двух из них. Это происходит в течение 1/5 доли секунды. Ловушка удерживается в таком состоянии не менее 40 часов. А если "промахнется" или попадет нечто несъедобное, лист откроется вновь через полчаса.

Совет: растение образует подземные псевдобульбы, поэтому оно может исчезнуть зимой и снова начать расти весной.

А вот это жутко интересно:

- Размеры ловушки-кувшинчика непентеса (Nepenthes), одного из самых больших видов насекомоядных растений семейства аристолохиевых, позволяет ему ловить крыс и мелких птиц.

- Одним из ферментов, выделяемых непентесом, является непентезий, разлагающий белки добычи на аминокислоты. Эти соединения обеспечивают растение азотом, которого часто не хватает в местах его обитания во влажных тропиках.

- Экзоскелеты насекомых являются еще одним потенциальным источником азота. Они полностью состоят из практически неразрушаемого вещества - хитина. Однако непентес может выделять фермент, способный растворить и этот материал.

- У многих насекомоядных растений есть "пружинные" клапаны, которые приводятся в действие электрическими импульсами, генерируемыми самим растением.

- Длина ловчих листов-кувшинчиков саррацении доходит до метра.

Вдоль побережья Северной Америки растет саррацения пурпурная, относящаяся к одноименному семейству. Кувшинчики саррацении - это видоизмененные листья, вырастающие от корневища. Изумрудные, покрытые густой сеткой малиновых жилок, источающие сладкий сок, они напоминают сказочные цветы. Иногда листья-трубки полулежат на поверхности земли, напоминая приподнимающуюся кобру. Их длина варьируется – от 3,8 см у австралийского цефалотуса до 60 см у саррацении желтой . На каждом ловчем листе - своеобразная "платформа", приземляясь на которую насекомые могут двигаться только в одном направлении – к устью кувшина. Выделяемого нектара так много, что он стекает по желобкам вдоль всей листовой трубки. Верхняя часть полости покрыта направленными вниз острыми волосками, позволяющими жертве легко соскальзывать на дно, но не пускающими назад. Иногда в трубках саррацений находят древесных лягушек. Птицы используют их как кормушки, доставая еще живую добычу. В прошлом веке садоводами было выведено множество форм саррацений, различающихся по форме и окраске листьев.

В Тропической Азии, на Сейшельских островах, на Мадагаскаре, и в Северной Австралии обитают самые мощные из всех "хищников" – представители рода Непентес. Они могут расти и в горах - на высоте до 2000 м, и на краю леса, и даже в зоне морского прибоя. Эта лиана чаще всего селится на стволах деревьев, обвивая их на десятки метров в высоту и вынося узкие соцветия к свету.

Еще мой пытливый ботанический ум давно настаивает на приобретении непентеса - он тоже штука интересная. У него ловушки похожи на кувшинчики. Некоторые бывают прям с крышечкой. На днях видала такой в цветах от аллы. Стоит собака 900 врубелей. Надо найти, где дают дешевле и завести себе. Читала тут на одном форуме, что народ кормит их курицей. Ржала. Они так-то едят в природе тока насекомых, которые с пьяных глаз в такой кувшин залезут - попадают они там в жидкость, которую кувшинчег вырабатывает, сродни желудочному соку. Курицу не едят. Не могут. Не влазит она в кувшин. В литературе вот пишут, что непентесы кушают хорошо и быстро. Общество чистых кувшинчегов у них.

Лист непентеса состоит из трех частей. В основании – широкая пластинка, поддерживающая фотосинтез. Средняя часть наделена чувствительностью, дающей возможность растению обвивать листья деревьев. И, наконец, верхушечная – кувшинчик с крышечкой – для ловли насекомых. Кувшинчики окрашены в яркие цвета: красные, молочно-белые и расцвечены пятнистым рисунком. Над устьем расположена неподвижная крышка, защищающая содержимое кувшина от дождевой воды и служащая посадочной площадкой для насекомых. Добыча, привлекаемая цветом, запахом и нектаром, соскальзывает в кувшин, так как его внутренняя поверхность очень скользкая. Здесь не удерживаются даже насекомые, способные передвигаться по вертикальному стеклу. Попадая в жидкость, содержащую ферменты и кислоты, и в течение 5-8 часов добыча полностью переваривается. Остается только хитиновый покров. Впрочем, непентес может выделять фермент, способный растворить даже хитин.

По берегам пресных водоемов, на сырой почве встречаются прямостоящие непентесы со стелющимися по земле боковыми побегами. Кувшины таких растений скрыты в траве. Они могут удерживать до 1-2 л жидкости, в которые попадает до нескольких сотен насекомых, а иногда - крысы и мелкие птицы. В комнатах и зимних садах чаще всего культивируют непентес крылатый. Интерес представляют также непентес усеченный и непентес Раффлези - с крупными пурпурно-пятнистыми кувшинчиками.

Жирянки – свое название получили от латинского pinguis - жирный, из-за мясистых, блестящих, сочных листьев, собранных в крупную розетку. Верхняя поверхность листьев густо покрыта железками - на длинных и коротких ножках. Первые выделяют липкую сахаристую слизь для привлечения насекомых, вторые - пищеварительный сок для переваривания добычи. Насекомое приклеивается к поверхности листа, после чего он медленное скручивается и остается в таком состоянии около суток. Летом из середины розетки вырастает длинный цветонос с фиолетовым цветком, похожим на изящную бабочку. Среди комнатных растений чаще всего встречается жирянка моранская из Мексики и жирянка агная.

ПРАВИЛА УХОДА:

- Все "хищники" светолюбивы и любят хорошо проветриваемые помещения.

- Для всех необходима высокая влажность воздуха – 80-90%. При этом не следует опрыскивать растения и тем более мыть их под душем.

- Температурный режим: летом - 22-26ºС, зимой - не менее 10ºС.

- Поливать растения-хищники следует теплой, отстоянной, мягкой, слегка подкисленной водой. Желательно – дождевой или талой, добавив в нее немного уксусной кислоты. Режим полива также важен: летом почва должна быть влажной постоянно, а вот зимой полив сокращают до 1 раза в 2 недели.

- Чтобы корни не гнили в горшке, необходим хороший дренаж: слой 1-2 см керамзита или битой керамической крошки. Всем хищным растениям, за исключением непентеса, нужна кислая почва, лучше всего торф.

- В сезон активного роста с - марта по сентябрь - хищные растения можно раз в месяц подкармливать жидкими минеральными удобрениями (для суккулентов или азалий), разбавив питательный раствор в 2 раза.

А теперь несколько вопросов от наших постоянных слушателей:

А меня всегда интересовало, а хищные растения только для насекомых опасны или может они ядовиты и опасны для домашних животных?

Растения-хищники, о которых вы прочитали в статье, называют еще насекомоядными растениями. Таким образом, еще раз подчеркнем, что растения эти питаются исключительно насекомыми, а точнее – хитиновыми скелетами, из которых добывают так необходимый им для жизни азот. Для домашних животных данные растения неопасны. Людей они тоже не едят. Главное, чтобы люди и домашние животные, не крошили их в салат.

А мне вот интересно, могут ли эти "хышники" справляться с мухами-комарами на бытовом уровне или... это только в природе?

Если вы заведете дома примерно половину флоры острова Борнео, тогда да – комаров и мух дома у вас не будет. Их съедят. Рассчитывать на то, что одна-единственная мухоловка или росянка наестся от пуза ваших комариков летним вечером, не приходится. Купите фумигатор. Поддержите китайского производителя.

Чем оне питаются зимой? и может дурацкий вопрос, оно все таки живое?

Зимой они питаются тем же, чем и летом. Главное правильно и вовремя поливать и подкармливать.

Их из семян реально вырастить? они свою хищность не утрачивают?

В интернете есть репортаж практически в прямом эфире о том, как человек из семян выращивал саррацению. (советую заглянуть на форум сайта Кветки). Делаем выводы. Из семян такие растения вырастить можно. Но сложно. Хищность они свою не утратят, так как она у них в «крови».

Статья подготовлена на основе материалов сайтов:

http://www.forum.kwetki.ru/

http://www.sadovnikmag.ru/

http://www.floriculture.ru/

а также при помощи книг:

Д.Г. Хессайон. Все о комнатных растениях.

Комнатные растения. Энциклопедия. Изд-во Эксмо. 2003.