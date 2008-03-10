Цветы в спальне (третий не лишний)…

Сегодня, дорогие мои друзья, будем говорить о тех комнатных растениях, место которым в вашей спальне.

Да-да, мои маленькие любители поспать… Это та самая ситуация, когда в вашей спальне третий не лишний… Даже если эта спальня супружеская… Поэтому эти молчаливые свидетели ваших ночных проказ способны не только созерцать, но и помогать.

Растения способны не только украсить наш быт, но и защитить, очистить, оздоровить. При условии, что мы что-то будем знать о них, учитывать их требования и соблюдать определенные правила расстановки в квартире.

Не забываем, конечно, о том, что в детской цветы уже расставлены и не требуют излишнего внешнего вмешательства...

Алоэ

Ночью алоэ выделяет кислород и поглощает углекислый газ – в спальне ему самое место. К тому же это растение не любит гостей, поэтому лучше скрыть его от посторонних глаз. Он снимает наэлектризованность в квартире и защищает от несчастных случаев. Плюс алоэ - настоящая «скорая помощь» на дому. Промытые листы можно приложить к кровоточащей или инфицированной ране. Сок алоэ помогает при головных болях и простуде.

Алоэ! Перезвоните позже! В смысле ночью… Ибо алоэ, сцуко, растение крайне стеснительное… Бобруйским ботанегам в результате долгих бессонных ночей в экспериментальным путем удалось установить, что алоэ выделяют кислород лишь по ночам. К тому же алоэ нифига не гостеприимное растение. Поэтому с приходом гтостей алоэ тупо делает вид, что спит. Сок алоэ хорошо идет по утрам. Впрочем по вечерам никому и в голову не придет пить сок алоэ…

Камелия

Одно из самых красивых цветущих комнатных растений. Камелия цветет в самые холодные месяцы года - с ноября по май - и, безусловно, украсит вашу спальню. Цветки камелии лишены запаха и не потревожат сон. Цветки имеют разную степень махровости: простые, полумахровые и махровые белой, розовой и красной окраски. В спальню особенно рекомендуется ставить красную камелию - она оказывает «психологическую» помощь при сексуальных проблемах.

Камелия, как впрочем и Амалия – одно из самых популярных женских имен, как свидетельствую регистраторши Бобруйского ЗАГСа. Цветы камелии обычно дарят людям с ослабленным нюхом. Цветы красной камелии особо ценятся женской половиной, ибо я ее появлением в спальне их сексуальная жизнь становится не то, чтобы лучше, но как-то насыщенней. «Камелия красная», так в первоначальном варианте назывался рассказ Василия Шукшина…

Узамбарская фиалка

Эти цветы есть практически в каждом доме. (Да и мы о них писали уже не однажды: стеллажи, выращивание, размножение, болезни...) Их воздействие на эмоциональное состояние человека зависит от цвета. В спальне полезно поставить белые и фиолетовые фиалки. Белые успокаивают сильные чувства. Когда человек находится под сильным впечатлением, когда на душе у него очень радостно или наоборот, грустно, когда человек испытывает сильное чувство любви, белые фиалки окажутся очень полезными. Они предотвратят нервные срывы, уменьшат нагрузку на нервную систему.

Фиолетовая фиалка полезна в том случае, если жильцы дома не понимают друг друга, если между ними нет духовного единства. Фиалка с фиолетовыми цветами очищает атмосферу от энергии непонимания, неприятия. Благодаря этой фиалке в спальне и во всем доме может воцариться теплая атмосфера взаимопонимания.

Красные и розовые фиалки внушают человеку чувство удовлетворения. В результате под тонким воздействием этих растений у человека уменьшается потребность в еде и возникает ощущение радости от работы, от общения.

Узамбарские фиалки часто ошибочно принимают за запрещенные растения. Ибо таращит с них нипадеццки. Кому то они приносят радость, кому-то удовлетворение… А главное они подавляют аппетит! И правильно – нефиг жрать в постели!

Спатифиллум

Этот цветок поглощает из воздуха вредные вещества, которые попадают в нашу квартиру через форточки. Спатифиллум приводит в норму экстремальные колебания и подходит любому человеку, поставить его можно в любой комнате, но мы советуем поставить его в спальню - для спокойного и здорового сна.

Спатифиллум это, сцуко, санитар вашего дома. Если вы не совсем аккуратная хозяйка, не беспокойтесь – спатифиллум поглощает грязь и пыль не хуже профессиональной клининговой компании…Но бобруйские ученые советуют вам все так не напрягать так своего домашнего любимца и тупо поставить его в спальне. Вам все равно, а ему приятно!

Хлорофитум

Это чемпион среди цветов по очищению воздуха - нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. Специалисты выяснили, что за 24 часа этот цветок почти полностью очищает воздух от вредных микроорганизмов. Интересно, что его очистительные свойства заметно усиливаются, если положить в цветочные горшки активированный уголь.

Хлорофитум это практически брат-близнец спатифиллума, разлученный с ним в детстве в процессе почкования. Ну просто-таки домашний «мистер Пропер»!

Комнатная герань

Герань выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки. Рекомендуется держать в спальне, потому что, вдыхая вырабатываемые им полезные соединения, человек успокаивается, что очень важно при стрессах и бессоннице.

Герань полезная, но сцуко, вонючая! Однако, если у вас не хватает денег на лекарства при ангине, придется терпеть…

Драцена

Старая индийская легенда рассказывает, что давным-давно на острове в Аравийском море жил кровожадный дракон. Повадился он нападать на слонов и выпивать их кровь. Но однажды один старый и сильный слон, защищаясь, упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг, а через некоторое время на этом месте выросли деревья, названные драконовыми, или драценами, что в переводе с греческого означает «самка дракона». Несмотря на эту «кровопролитную» легенду, специалисты выяснили, что драцена возбуждает, дает жизненные силы, излучает гармонию, заботится о приятном климате и положительной энергии. Она подойдет для любой комнаты, но в спальне точно будет нелишней.

Драцена крайне неприличное растение… Даже само название растения вводит в краску молоденьких практиканток при Бобруйской станции юннатов. А уж когда они узнавали историю происхождения этого цветка, то заливались краской и убегали вон из теплиц…

А вообще наши маленькие любители флоры украшайте свои спальни цветами! Помимо того что это полезно, это просто красиво! И спите спокойно!

