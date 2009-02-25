Поиграем в огород!

На пороге весна, руки сами тянутся к земле и растениям. Хочется уже как-то озеленить и украсить свое жилище, ставшее за зиму блеклым и унылым.

Можно поменять шторы на окнах и текстиль в гостиной, можно перекрасить стены в кухне и детской, можно… Много чего можно. Мы пойдем другим путем! Путем максимальной экономии и радости.

Будем вместе с детьми сажать растения – для удовольствия собственного и детского.

Нам понадобится:

Разные плошки и горшки. Любая тара, в которой можно выращивать растения.

Земля и дренаж (в качестве дренажа подойдут любые старые черепки, пенопласт, скорлупа от орехов – все, что не слеживается, не сминается, не портится быстро).

Лопатка или совок, может быть большая ложка.

Посадочный материал: косточки цитрусовых, хвост от морковки или свеклы, косточка от авокадо, финика, верхушка от ананаса, лук – на прилавках магазинов и в собственных холодильниках можно найти прекрасный материал для цветоводства.

Начнем с цитрусовых!

Готовим стартовые площадки для всех сразу.

Доверьте вашему ребенку лопатку – они умеют ими пользоваться.

Берем емкость, в которую будем сажать, на ¼ наполняем дренажем. Затем почти до конца – землей. От края горшка оставьте 2-3 см – место для посадки и засыпки землей.

В подготовленный горшок с землей укладываем зернышки цитрусовых. Чуть-чуть утапливаем пальцами косточки.

Сверху на горшочки натягиваем полиэтиленовые пакеты или пленку – получился мини-парничок.

Поставьте горшок с будущим деревом в светлое и теплое место.

Пленку можно будет снять, когда на всходах появятся первые настоящие листья.

Финики, которые продают в магазинах – это плоды финиковой пальмы, растения с жесткими листьями и узкими листочками. Прорастают даже косточки от сушеных и вяленых фиников.

Косточку финика воткните вертикально в стаканчик с землей так, чтобы верхняя ее часть была углублена примерно на 1 см.

Держите горшок с финиками при достаточно высокой температуре – 20°С до тех пор, пока семя не прорастет. Наберитесь терпения – на это может уйти до трех месяцев.

При правильном уходе из семени может вырасти красивое дерево до 1,6 м высотой.

Приготовьте вкусный салат с авокадо , а косточку посадите в горшочек.

Косточку спелого плода закрепите на зубочистках и округлым концом вниз погрузите в стакан с водой так, чтобы она едва касалась поверхности воды.

После того, как появятся корни, заглубите проросшее семя авокадо в землю для рассады. Верхушку семени оставьте на поверхности.

Горшочек с новым растением поставьте на полное солнце. Поливайте его так, чтобы в земле не застаивалась влага.

У крупной морковки срежьте верхушку и посадите ее в горшок так, чтобы над поверхностью земли была видна только верхняя часть корнеплода. Через некоторое время морковь выбросит красивые резные листья – чем не папоротник!

Точно так же можно поступить со свеклой . А сочные листья можно будет пустить на борщ!

Лук можно посадить в коробочки, плотными рядами. У детей будет свой огород, а вы будете иметь свежую зелень к столу.

Сеять семена с детьми не менее увлекательно!

Сейчас самое время сеять на рассаду балконные цветы – петунии, бархатцы и другие.

В подготовленных емкостях сделайте неглубокие бороздки при помощи палочки или лопатки. В эти бороздки аккуратно разложите семена. Сверху слегка присыпьте грунтом. Полейте и накройте стеклом или пленкой. Через несколько дней появятся первые всходы.

Экспериментируйте! Придумайте развлечение для себя и детей. Удачи!