Цветы в детской комнате (полезности и опасности)…

Ура! Март! Мы сделали это! Мы пережили зиму! Хоть это весьма условно для России вообще и для Урала в частности, но природа тем не менее радует нас капелью и весёлым чириканием воробьёв. Растюхи просыпаются, готовятся к тому, что ботаники-"отморозки" скоро начнут их кромсать и относить на так называемые "обмены"...

Отмечая наступление весны, ведущие ботанеги Ю-МАМЫ собрались написать несколько статей, в которых расскажут Вам о том, какие цветы полезны (или вредны) в детской комнате, в спальне, ну может и ещё где-нибудь. Мы ранее затрагивали эту тему вскользь, но теперь понимаем, что надо углубить и расширить. И как это водится, расселись на скамейках около оранжереи Бобруйской сельхозакадемии, бурно обсуждая успехи в выращивании боярышника сразу в бутыльках, минуя ягодную фазу... Стоп-стоп-стоп... Сейчас не об этом! Боярышник в детской комнате не вырастишь, а вот что там можно растить с большой пользой для здоровья юных натуралистов мы повели беседу.

В середине прошлого века российский академик Николай Холодный, который более 30 лет посвятил изучению летучих выделений растений, пришел к выводу, что больных можно лечить запахами растений. Он предложил их называть атмосферными витаминами, так как они нужны в малых количествах и действуют подобно витаминам. Чем больше вдыхает человек этих самых витаминов, тем лучше для здоровья. Какие «воздушные витамины» полезно вдыхать детям?

Николай Холодный, как стало известно бобруйским автобиографам, был тот еще затейник! Начнем с того, мои маленькие любители мемуаров, что Холодный - это был творческий псевдоним Николая... На самом деле у него была фамилия... впрочем неважно, какая у него на самом деле была фамилия... А Холодным его прозвали с того самого случая, когда он, навдыхавшись паров мухоловки обыкновенной (Spiritum Drosofagus) внезапно похолодел и был доставлен заботливыми коллегами в районную поликлинику г.Бобруйска в состоянии близком к клинической смерти. Проблема летучих выделений растений, как справедливо заметили наши уважаемые эксперты, интересовала ученого с детства. Он постоянно что-то нюхал и вдыхал, одноклассники не раз замечали характерную белую пыль вокруг его носовых пазух. Николай объяснял всем, что это волшебная пыльца растений, которые он исследует, называя ее «летучими витаминками». «Главное в этом деле - хорошенько дунуть!», говаривал ученый, угощая своих друзей витаминами...

Подбираем цветы в детскую комнату.

Папоротник (нефролепсис)

Растение с сильнейшей энергетикой. Он тонизирует нервную систему и подходит школьникам, на которых обрушился поток информации, и они от этого испытывают стресс. Папоротник помогает, не разбрасывая силы, сконцентрироваться на главном.

Вниманию родителей! Если ваш ребенок стал разговаривать с папоротником, самое время отзвониться классному руководителю! Возможно, вашему ребенку задают слишком много домашки!

Церопегия Вуда

Растение с мягкой энергетикой. Улучшает настроение, излучает покой и надежность. Чем чаще это растение разделяют и дарят близким людям, тем больше радости и любви оно приносит.

Церопея Вуда -идеальный подарок для родных и близких! Однако бобруйские эзотерики предупреждают — будьте бдительны и тщательно осматривайте подарок на предмет острых колющих предметов типа иголки в листиках растения. особенно вас должно насторожить, если на листочке фломзиком нарисован ваш портрет!

Цикламен

Очень полезно иметь в доме, где есть капризные дети. Под тонким влиянием цикламена капризные дети становятся более спокойными. Дети придумывают себе игры, занятия и меньше требуют внимания взрослых. Цикламен развивает также творческие способности. Это растение полезно иметь тогда, когда люди в доме часто делают что-то вместе.

Цикламен — это идеальное растение для маленьких капризулек! Седативный эффект испарений цикламена будит даже в самых отъявленных капризках творческое начало. Дети становятся более вдумчивыми, в них просыпается любовь к природе и живому началу. Они могут вообразить цикламена свои другом и играть с ним в различные ролевые игры. Особенно цикламен ценится музработниками и преподавателями ИЗО.

Гиппеаструм

Это растение придает бодрость, а его летучие вещества обладают антибактериальной и антивирусной активностью. Содержит алкалоиды, положительно влияющие на нервную систему. Свежая энергия гиппеаструма помогает сохранить душевное равновесие и принять правильное решение.

Гиппеаструм ввиду содержания алкалоидов не рекомендуется дарить детям младше 18 лет. Это растение уже вошло в Красную книгу флоры и фауны Боруйска ввиду нецелевого использования данного растения местными бомжами-эстетами. Отвергая традиционный боярышник они почти напрочь искоренили заросли гиппеаструма в окрестностях Бобруйска.

Солейролия

Обладает защитными свойствами от смога, очень полезно ставить в детские комнаты. Растение помогает снять депрессивные состояния. Энергия особенно сильна, если рядом находится много этих растений (визуально это ещё и очень красиво!).

Солейролия является отличным средством подавления сексуальной агрессии у подростков, обладая защитными свойствами от смога. Регулярные ингаляции с вытяжкой молодых побегов солейролии лишний раз убеждают бобруйских ученых, что «нет, сегодня не смог!».

Узамбарская фиалка

Фиалки с белыми цветами хороши для любых комнат, но особенно для тех, в которых живут дети. Белый цвет - это как белый лист, начало. Они избавляют пространство от энергий нечистых мыслей и скверных чувств. Если в доме много белых фиалок, воздух там будет как будто звенеть. Растение приносит хорошее настроение и позитивный общий настрой.

Узамбарская фиалка, как стало известно бобруйским селекционерам, в больших количествах способствует слуховым галлюцинациям. Дети начинают слышать «волшебные колокольчики», одеваться во всё белое и радостно смеяться.

Адиантум (Венерин волос)

Его энергия обладает успокаивающим воздействием, влияет преимущественно на нервную систему. Пугливые дети получают импульс "собраться" и освобождаются от страха. Поставив какое-либо из этих растений над изголовьем кровати, вы улучшаете энергетику ребенка во время сна.

Если вы ставите горшочек с адиантумом (Венериным волосом) в комнату ребенка, обязательно следите, чтобы в открытом доступе не лежали ножницы. если вашему ребенку не дает покоя карьера Сергея Зверева, купите ему лучше кактус...

Толмия

В разных странах толмию называют по-разному: «молодость в старости», «тысяча матерей», «наседка с цыплятами» и др. Это оптимистическое растение, один только взгляд на которое поднимет настроение. Очень действенно при монотонном образе жизни. Дает новые импульсы и энергетические толчки.

Толмию лучше всего дарить детям, страдающим от нехватки родительского внимания. «Тысяча матерей» - так ласково называют толмию бобруйские флоролингвисты.

Зантедеския (калла)

Хорошо иметь в комнате, где живут дети-спорщики, болезненно реагирующие на непонимание их родителями. Калла бережет от преждевременных разочарований. Действует позитивно, активизирует все органы чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, помогает при нарушениях слуха - особенно при шуме в ушах и глухоте. Она не столько способствует излечению организма, сколько оберегает его от появления новых заболеваний, от развития уже возникших.

Каллы, как свидетельствуют бобруйские гастроэнтерологи, отлично помогают детям, страдающим запорами. Достаточно поставить горшочек с каллами в туалетной комнате и ваш ребенок навсегда избавится от деликатной проблемы!

Толстянка

Растение вообще полезно иметь в доме, а в детской - в частности. С толстянкой сама атмосфера внушает ребенку спокойное, раскованное настроение. Плюс толстянка развивает в человеке трудолюбие.

Толстянка — незаменимое растение в комнатах девочек, мечтающих стать фотомоделями! Измученные анорексией подростки, глядя на мясистые полные жизни листочки, повышают свой аппетит и вскоре возращаются к нормальной полноценной жизни.

Циссус

В просторечии - берёзка. Берёзка выступает в роли строгого воспитателя, внушая детям серьезное настроение, желание всерьез заняться учебой. Берёзку хорошо иметь, если школьники относятся к учебе легкомысленно, продолжают играть в детские игры. Циссус неплохо справляется с вредными веществами.

Циссус или берёзка, очень хорошо растет в средней полосе России. Бобруйским растениеводам известны целые рощи цимуссов. Цимуссы очень любят плаксивые и сентиментальные дети. Получив плохую оценку они горько плачут, обнимая стебли цимуссов, тем самым избавляясь от отрицательных эмоций.

Цветы, которые особенно полезны детям

Китайская роза стимулирует мышление, дети меньше утомляются, в комнате создается творческое настроение.

Розмарин хорош тем, кто страдает от хронического бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы.

Сантолин кипарисовый непременно надо поставить в детской, если ребенок страдает подростковой гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пеларгония душистая (герань) - хорошее лекарство при заболеваниях нервной системы.

Еще в детской комнате просто необходимо найти место для хлорофитума хохлатого, драцены, фикуса, цветущей бегонии, спатифиллума, зебрины.

Опасность

Цветы, которые нельзя держать в детской (у них очень тяжелая энергетика):

Эхмея

Кактусовые

Неорегелия

Юкка

Диффенбахия

Душистая терапия

Самые известные душистые растения из тех, что полезно содержать в детской:

Апельсиновое или лимонное дерево

Жасмин

Герани, листья которых обладают запахом

Гардения

Стефанотис, или мадагаскарский жасмин

Мотай на ус!

Мало развести цветы, важно правильно их разместить и ухаживать за ними. Ставьте цветы там, где светло и нет сквозняков, чтобы ими не выветривались полезные эфирные масла. И не забывайте кормить своих зелёных питомцев!

А в следующий раз мы расскажем Вам о растениях, которые хорошо живут в спальне...

До новых встреч, Ваш Чайнег

