Циперус. Переходим к водным процедурам

Покупая растение в свою квартиру, мы руководствуемся личными пристрастиями. Кому-то нравятся большие гладкие листья, кому-то душистые цветы, кто-то предпочитает колючки, другие не могут жить без лиан. Кому-то покоя не дают собственные дети, что клянчат и клянчат личный цветочек. Но иногда встречаются на нашем пути растения, путающие все карты…

Судите сами. Внешне он напоминает пальму – один стволик и пучок листьев на макушке. Миниатюрная пальма, гладкий темно-зеленый ствол иногда длиной до метра и толщиной с детский палец, такой же темно-зеленый зонтик, диаметром сантиметров пятьдесят, и из центра зонтика букетик светло-зеленого цвета. Чем крупнее пальма, тем пышнее букетик цветов. Любит воду настолько, что готов в ней жить, подобно аквариумным растениям. Не имеет периода покоя и одинаково растет и в холодных, и в теплых помещениях. Из-за необычной формы во всех англоязычных странах вплоть до Австралии циперус называют Umbrella plant – растение-зонтик. Он даже укореняется вверх ногами…

Род Циперус насчитывает около 600 видов, произрастающих преимущественно по берегам водоемов и в других сырых и болотистых местообитаниях в тропических, субтропических и умеренных областях. Родиной большинства культивируемых в качестве комнатных растений видов являются в первую очередь заболоченные районы острова Мадагаскар.

В комнатном цветоводстве распространены: фото папирус, зонтичный, раскидистый.

Циперус зонтичный. В природе растет по болотистым берегам рек на острове Мадагаскар. Вечнозеленые, многолетние травянистые растения до 1,7 м высотой. Стебель прямой, обычно округлый, иногда трехгранный, завершающийся вверху густо облиственной зонтиковидной кроной. Листья линейные, узкие, свисающие, до 25 см длиной и 0,5-1 см шириной; из пазух листьев появляются соцветия - небольшие метелки. У разновидности Variegata - листья с белой полоской.

Циперус раскидистый . Растет повсеместно в тропиках. Стебли малочисленные, до 90 см высотой. Листьев много, в основном прикорневые (у основания стеблей), длинные, широкие, 0,4-1,4 см шириной; в верхней части побега в числе 6-12, 10-35 см длиной и 0,4-1,2 см шириной.

Циперус папирус. Обильно произрастает в болотах Египта и Эфиопии, встречается в Тропической Центральной Африке. Многолетнее травянистое растение, до 3 м высотой. Стебли прямые, крепкие, в верхней части трехгранные, завершающиеся густой розеткой листьев: листья длинные, свисающие. Из пазух листьев выходят многоцветковые (до 100 цветков) соцветия на тонких цветоножках. Известно, что побеги этого папируса могут быть использованы для устройства лодок, а также для изготовления бумаги.

Интересно, что циперус в переводе с египетского означает «дар реки». В естественной среде эта болотная трава образует густые заросли в 3-5 м высотой. В далекие времена это растение играло огромную роль. Из стеблей циперуса сооружали лодки, плели циновки и корзины, из коры мастерили сандалии; корневища циперуса съедобного, или земляного миндаля, употребляли в пищу как в сыром, так и в жареном виде: они питательны и ароматны и по вкусу напоминают миндальные орехи, за что и получили такое название. Наверное, нет такого человека, который бы не знал, что именно из этого растения делали бумагу – папирус, на которой с древнейших времен до наших дней сохранились египетские письмена.

Уход

Помня, что циперус трава болотная, не жалейте воды. Это как раз то растение, заботу и уход за которым можно доверить вашему юному ботанику. Именно дети просят завести им личный цветок только для того, чтобы самозабвенно его поливать. Циперусу не страшен ежедневный полив, залить его невозможно! Купите вашему чаду циперус и личную лейку – и убьете двух зайцев сразу.

* Итак, вода. Много воды. Это первое условие успешного существования в вашем жилище циперус.

* Второе. Это влажность воздуха. При слишком сухом воздухе кончики листьев циперуса могут желтеть. Старайтесь не допускать этого. Дайте ребенку и пульверизатор в руки. Вам ведь не жалко!

* Третье. Хотя циперус и способен переносить некоторое затенение, он предпочитает яркий рассеянный свет, может выдерживать и прямые солнечные лучи, притенение от прямого солнца понадобится только летом. Хорошо растет при искусственном свете (освещение люминесцентными лампами не менее 16 часов в сутки).

* Четвертое. Температура. Весной и летом оптимальный диапазон -18-22°C (растение нуждается в постоянном притоке свежего воздуха); зимой – не ниже 12°C. Неуютно с мокрыми ногами на морозе.

* Не забывайте и о подкормках. Весной и летом кормим 1 раз в 2-3 недели комплексным удобрением. Зимой подкармливать растение не обязательно.

Пересаживают циперус по мере необходимости, в любое время года. Субстрат подходит слабокислый, питательный. Из готовых субстратов обратите свое внимание на грунт «Для сенполий» от торговой марки «Сад чудес». Необходим хороший дренаж (не менее 1/4 высоты горшка). Горшки нужны высокие. Если горшок погружен в воду, землю сверху покрывают слоем песка. Циперус - замечательная культура для гидропоники.

Для стимуляции роста старые желтеющие листья растений надо обрезать.

Пестролистные формы часто теряют свою пестроту и становятся зелеными. Для устранения этого все появляющиеся побеги с зелеными листьями надо удалять.

Кроме детей циперус привлекает также кошек. Они почему-то с удовольствием обгрызают под корень это растение, нисколько не сомневаясь в правильности своих действий.

Размножение

Размножают циперус семенами, делением кустов и листовыми розетками, которые высаживают во влажный песок или ставят в банку с водой. Циперус папирус размножается только делением или семенами, которые надо проращивать на свету.

Черенкование производят весной. Как всякий злак, циперус образует корни только в узлах. А все узлы у него в основании розетки. Потому стебелек лучше сразу коротко обрезать. И бросить в воду вниз головой! Отлично укореняется циперус в аквариумах – и светло, и тепло, и сытно. Правда недели три подождать все равно придется.

Нередко размножают делением корневищ, обычно при пересадке растений. Для деления берут растения в возрасте старше 2 лет. Растет циперус очень интенсивно.

Проблемы выращивания

Листья тускнеют, растение плохо растет – при недостатке освещения.

Листья желтеют и буреют, засыхают с кончиков - при недостаточном поливе.

Концы листьев сохнут - при недостаточно влажном воздухе.

Весной растение не растет или растет очень плохо - при недостатке питания, если горшок слишком тесен, если слишком темно.

Светлые сухие пятна на листьях - слишком интенсивное освещение или солнечные ожоги.

Листья скрученные, мягкие с коричневыми краями - слишком низкая температура, возможно днем тепло, а ночью температура опускается ниже нормы.

Если вы все еще раздумываете, завести ли собственному ребенку личное растение, не гадайте – купите циперус, лейку и пульверизатор. И ребенок будет счастливы, и вы спокойны, и влажность в квартире никогда больше не будет вашей проблемой.