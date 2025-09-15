Кухонные мелочи, которые сделают жизнь проще
Когда вам на помощь приходят кухонные помощники, это не только делает процесс приготовления еды более комфортным, но и экономит время на готовку и уборку. Какие полезные гаджеты появились у вас на кухне? Именно с таким вопросом мы обратились к коллегам, чтобы поделиться находками с вами. Возможно, это всё есть и на вашей кухне, а если нет, то предлагаем воспользоваться нашими советами.
Механический измельчитель для овощей
Аналогичный, с металическим ножом, входит в состав мультиблендеров. Плюс его в том, что он портативный, можно брать на пикник или в поход, когда электричество недоступно. Да и дома, когда лень собирать блендер, а лук нужно срочно порезать.
Ручной пресс для чеснока
Такую чеснокодавилку проще очистить после применения.
Ложка-шумовка
Удобный девайс, чтобы снимать пену.
Ручная многоразовая мельница
Это не только экономично, но и экологично. Вместо покупки стеклянных одноразовых мельниц, приобрите набор из нескольких и измельчайте любые пряности.
Нож для сыра
Сыр, конечно, можно порезать и обычным ножом, но, как говорят пользователи таких ножей, порезать специальным ножом легче, сыр не прилипает к ножу, а кусочки просто идеальной толщины.
Кстати, порезать твёрдый сыр можно овощерезкой.
А теперь переходим к помощникам в уборке.
Держатель для губки
Самоклеящийся крючок в кухонную раковину для хранения губки – это не только аккуратно, но и гигиенично.
Ведро для мусора
Ведро, которое мы рекомендуем, это ведро, у которого не надо снимать крышку. Оно стационарно крепится под раковину, легко выдвигается и задвигается. Есть две разновидности – выдвигается руками и выдвигается автоматически. Цены на такие вёдра высокие, но, попользовавшись таким ведром, утверждаем, что это одно из лучших последних приобретений.
Умная швабра
Швабры, в комплекте которых идёт ведро, где фильтруется чистая и грязная вода, представлены на маркетплейсах в большом количестве. Принцип работы у всех одинаковый – при быстром отжиме грязная вода стекает в специальный резервуар, поэтому пол всегда моешь чистой водой.
А какие кухонные аксессуары используете вы?
Шапочки для продуктов
Дозатор для средства в столешнице