Кухонные мелочи, которые сделают жизнь проще

Когда вам на помощь приходят кухонные помощники, это не только делает процесс приготовления еды более комфортным, но и экономит время на готовку и уборку. Какие полезные гаджеты появились у вас на кухне? Именно с таким вопросом мы обратились к коллегам, чтобы поделиться находками с вами. Возможно, это всё есть и на вашей кухне, а если нет, то предлагаем воспользоваться нашими советами.

Механический измельчитель для овощей

Аналогичный, с металическим ножом, входит в состав мультиблендеров. Плюс его в том, что он портативный, можно брать на пикник или в поход, когда электричество недоступно. Да и дома, когда лень собирать блендер, а лук нужно срочно порезать.

Ручной пресс для чеснока

Такую чеснокодавилку проще очистить после применения.

Ложка-шумовка

Удобный девайс, чтобы снимать пену.

Ручная многоразовая мельница

Это не только экономично, но и экологично. Вместо покупки стеклянных одноразовых мельниц, приобрите набор из нескольких и измельчайте любые пряности.

Нож для сыра

Сыр, конечно, можно порезать и обычным ножом, но, как говорят пользователи таких ножей, порезать специальным ножом легче, сыр не прилипает к ножу, а кусочки просто идеальной толщины.

Кстати, порезать твёрдый сыр можно овощерезкой.

А теперь переходим к помощникам в уборке.

Держатель для губки

Самоклеящийся крючок в кухонную раковину для хранения губки – это не только аккуратно, но и гигиенично.

Ведро для мусора

Ведро, которое мы рекомендуем, это ведро, у которого не надо снимать крышку. Оно стационарно крепится под раковину, легко выдвигается и задвигается. Есть две разновидности – выдвигается руками и выдвигается автоматически. Цены на такие вёдра высокие, но, попользовавшись таким ведром, утверждаем, что это одно из лучших последних приобретений.

Умная швабра

Швабры, в комплекте которых идёт ведро, где фильтруется чистая и грязная вода, представлены на маркетплейсах в большом количестве. Принцип работы у всех одинаковый – при быстром отжиме грязная вода стекает в специальный резервуар, поэтому пол всегда моешь чистой водой.

А какие кухонные аксессуары используете вы?