11 лайфхаков для ленивых хозяек

Тотальная нехватка времени почти всех нас превращает в ленивых хозяек. Чем-то же надо жертвовать, чтобы успеть сделать более важные дела, да и просто отдохнуть. Есть несколько советов, как легче и быстрее сделать домашнюю работу. Впрочем, эти же хитрости используются и расторопными хозяйками.

Чистый холодильник

Если нет времени и сил регулярно мыть холодильник, то можно постелить на полки пластиковые/силиконовые коврики или пищевую пленку. Запачканные коврики легко вытаскивать и мыть, а пленку можно легко заменить новой.

При частом использовании соусов, джемов и шоколадных паст иногда пачкается их упаковка. Чтобы не чистить холодильник от липких следов, можно помещать подобные продукты в отдельный органайзер. Его легко доставать и мыть.

То же самое касается масла, сыров, колбас и другой еды, которая может запачкать полку. Лучше хранить все это в отдельной емкости или контейнере. Только не стоит хранить в одном месте разные типы еды (например, сосиски и лимон).

Оптимальный вариант хранения фруктов и овощей в холодильнике – контейнеры-корзинки. Так к ним поступает воздух, и они дольше «живут». К тому же такая упаковка позволит снизить количество загрязнений в холодильнике, а саму ее легко достать и вымыть. И помним, что овощи фрукты лучше не мыть перед хранением, иначе их срок хранения уменьшится.

Молоко, кефир и другую молочку из мягкой упаковки лучше переливать в банку или бутылку с крышкой. Или завести подходящую емкость для надежного хранения открытого пакета в холодильнике. Так уменьшим риск, что продукт прольется и испачкает холодильник.

Поглотитель неприятных запахов должен постоянно присутствовать в холодильнике. Так предотвратим появление резких запахов. Можно положить на полку или приклеить на дверцу нейтрализатор запахов (продаются в магазинах). Можно взять поглотители запахов из упаковок с новой обувью, если вы не планируете их использовать по назначению. Или поставить небольшую удобную емкость с содой или активированным углем. Некоторые используют для этих целей корочки черного хлеба.

Посудомойка - не только для посуды

Посудомоечная машина может экономить время не только при мытье кастрюлек и тарелок. В нее можно загружать также:

детские резиновые и пластмассовые игрушки,

подставки под карандаши и ручки,

«стаканы» и маски для ингаляторов,

расчески и кисточки для краски и макияжа,

фильтры вентиляции, вытяжки, увлажнителей воздуха, пылесоса.

Конечно, для каждой вещички должен быть выставлен соответствующий температурный режим. Для одного нужен щадящий, для другого – от 70 градусов (дезинфицирующий). Также смотрите, для каких изделий нужно добавлять моющее средство, а для каких – ни в коем случае.

Нет жирным противням

Надоело отмывать противни от жира и крошек? Решение есть – оберните их в следующий раз фольгой. Не жалейте лишних сантиметров – заведите и защипните фольгу под края противня!

Ролик с липкой лентой и скотч не по назначению

Липкий валик поможет не только с чисткой одежды. Им можно отлично очистить также:

– внутренности сумки,

– тканевые чехлы,

– абажуры,

– спинки дивана и кресел,

– покрывала.

Двусторонней клейкой лентой, обернутой вокруг бутылки, тоже можно очистить мягкую мебель от пыли и шерсти.

Мелкие осколки стекол и зеркала, крошки и другая мелкая грязь тоже легко собираются обычным скотчем.

Кстати, шерсть с мебели можно собрать также приспособлением для мытья окон с резиновым краем!

Проще справиться с пылью

Помогут в этом случае несколько советов. Используйте синтетические салфетки из микрофибры для уборки, они легко собирают пыль и сами не оставляют ворсинок на поверхности. Освежающий, легкий дезинфицирующий и антистатический эффект придаст "спецраствор" из обычного 9% уксуса, нужно его развести из расчета 2 ст. ложки на 1 литр воды.

Убрать пыль с декора или книг можно пушистой синтетической щеткой с длинным ворсом (она называется пипидастр), этот ворс не смахивает, а за счет статического электричества притягивает пыль. Поэтому ворс нужно промывать после каждой уборки.

Чтобы пыль после уборки меньше оседала на повехности, используйте ваш обычный кондиционер для белья - он выступит, как антистатик. Его нужно развести в воде в соотношении 1:4 и опрыскать поверхности из пульверизатора. Протрите все потом сухой тряпкой.

Также можно распылить полироль на уже обработанные поверхности, это средство тоже поможет дольше сохранить их чистыми.

Меньше времени на глажку

Положите под чехол гладильной доски пищевую фольгу, и вещи станет гладить легче. Даже пересохшее белье. Постельное белье будет проглаживаться сразу с двух сторон.

Мыло вместо саше

Вместо саше в шкаф с одеждой можно положить остатки вашего любимого ароматного мыла, пользоваться которым уже неудобно. Белье приобретет приятный для вас запах и сохранит свежесть после стирки.

Как сэкономить время на уборке квартиры С участием наших читательниц мы собрали советы, которые помогут держать квартиру в порядке без лишних усилий. Узнать больше

Удалить наклейки без следов

Наклейки с ценой или штрих-кодом на посуде, игрушках и мебели проще удалить, если сначала нагреть их струей горячего воздуха из фена. Либо намазав растительным маслом и оставив на ночь. «Подготовленный» ярлык утром будет легко убрать с поверхности.

Вино замораживаем, зелень сушим

Осталось вино после приема гостей? Заморозьте его остатки в формочках для льда. Потом для вкуса и аромата будете добавлять в соусы, пироги, закуску, рыбу и мясо. Удобно – не нужно покупать и/или открывать новую бутылку.

Остатки свежей зелени – засушите. Можно в микроволновке, духовке или разложив на чистую бумагу. Потом сложите в баночку и добавляйте в любые несладкие блюда.

Лак для ногтей для очков и пуговиц

Часто раскручиваются винтики в очках? Намажьте их капелькой бесцветного лака, он все «закрепит». Постоянно отрывается пуговичка на пальто или рубашке? Тоже поможет бесцветный лак. Промажьте нитки «проблемной» пришитой пуговки, и она продержится дольше.

Ребенок и порядок в доме Как научить детей поддерживать порядок и при этом не задушить их творческое начало? Обратимся к опыту бывалых родителей и советам психологов. Читать подробнее

Куда ставить грязную обувь

Чтобы не разносить грязь с обуви по прихожей, нужен поддон (поднос) под обувь и/или коврик с бортиками. Зашли, вытерли ноги, поставили обувь в поддон. Этим вы локализуете грязь, а потом в удобное для вас время уберете и вымоете обувь и поднос. Также можно по возможности постелить второй коврик за дверью. Но выбирайте такой, который хорошо впитывает, удерживает грязь и легко отмывается.