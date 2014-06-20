Выбросите это немедленно! (Пособие по размусориванию квартиры)

«Как же вы будете жить без балкона? – спрашивали нас, когда мы покупали квартиру без балкона. – Где вы будете хранить лыжи, санки и велосипед?»

«Как де вы живете без кладовки?! – удивлялись все. – Куда же вы складываете банки, коробки и старые вещи?»

«Как же мы будем жить дальше?» – в ужасе думала я, когда во время ремонта муж ломал старую антресоль. Но, как выяснилось, без всего этого можно прожить, если вовремя избавляться от хлама.

О вреде захламления красноречивее всего говорит фэн-шуй. Всевозможные «завалы» из старых вещей олицетворяют застой во всех сферах жизни. Храня старые, сломанные, вышедшие из моды вещи, вы программируете себя на накопление негатива и на привязку к прошлому. Многим людям, «Плюшкиным» по натуре, очень сложно заставить себя выбросить ту или иную вещь, но если начать с малого, то вскоре это войдет в привычку, и вы очень быстро заметите, насколько светлее, просторнее и чище стал ваш дом, а вместе с ним и вы сами.

Если законы фэн-шуй для вас пустой звук и совсем не авторитет, есть более приземленные аргументы, почему квартиру нужно избавлять от хлама. Например: в доме, где много лишних вещей, никогда не бывает чисто, сколько не убирай. А пыль, оседающая на них, отнюдь не лучшим образом сказывается на здоровье домочадцев.

Итак, действуем постепенно:

* Начнем с того, с чем проще всего попрощаться. Пусть это будут искусственные цветы и засохшие букеты. Если они стали просто пылесборниками и не несут уже никакой эстетической нагрузки – смело отправляйте их в мусорное ведро. Лучше хотя бы изредка радуйте свое жилище живым букетом, даже самым простым.

* Далее, проведите ревизию сувениров, рамочек для фото и прочей мелочевки, подаренной вам кем-то «на память». Действительно ли вам важна эта память? Не несут ли какие-то вещи негативных воспоминаний? Не наводят ли они тоску и мысли о старых отношениях, которые давно пора забыть? Если да – необходимо избавиться от этих вещей, а вместе с ними от плохих воспоминаний. Также следует поступить со старыми письмами и фотографиями, несущими «плохую» информацию о прошлом.

* Примемся за «ностальгический хлам». Это ваши конспекты, учебники, дневники и прочие вещи со времен школы и студенчества Положа руку на сердце, признайтесь, что вы ни разу не обратились к этой груде бумаг за информацией, с тех времен, как сдали последний экзамен.

Возможно, вам трудно расстаться с тетрадями, так как они полны приятных воспоминаний, а где-то на последней странице вам и вовсе кто-то написал признание в любви. Уверяем вас, вы не пострадаете от отсутствия этого хлама в вашей квартире, а воспоминания останутся у вас и без пыльных тетрадей.

* Старые журналы и газеты. Еще «Чайф» пели, что от них «невелика потеха». От старой периодики веет тоской. Перечитывать неактуальные статьи вы тоже не будете. Просто отберите то, что действительно представляет для вас ценность (выкройки, рецепты), а с остальным смело расставайтесь.

* Отдельно выделите время для ревизии игрушек. Сложите те игрушки, которыми уже не играют ваши дети, в коробку и отнесите ее в ближайший детский сад. Сразу два добрых дела: и для своего дома, и для детского сада.

* Видео- и аудиокассеты до сих пор живут в вашем доме? Слишком дорога коллекция, слишком долго вы ее собирали? Но! Приносит ли она хоть какую-то пользу и удовольствие? Скорее всего, просто занимает место. И потом, когда вы в последний раз вставляли кассету в магнитофон? Задумайтесь и сами сделайте выводы.

* Компакт-диски, конечно, не так устарели, как девайсы из предыдущего пункта, но и среди них иногда нужно проводить «зачистку». Возможно, какие-то из них уже не представляют никакой ценности. А может, пришло время перенести информацию на другой, еще более компактный, носитель.

* Теперь кухня, а главным образом, посуда. В первую очередь в мусорное ведро должны полететь щербатые и надтреснутые тарелки и чашки. Хранить их и ставить на стол не только неэстетично, но и в какой-то мере опасно для здоровья. Также хорошенько посмотрите, не многовато ли скопилось у вас разнобоя - предметов из разномастных сервизов.

* Двигаемся в сторону гардероба. Особенно тщательно осмотрите ту часть одежды, которая выделена «для домашней носки». Как правило, это выцветшие, вытянутые, закатанные, возможно, в неотстирываемых пятнах, вещи, когда-то купленные «на выход». Так вот, тот же самый фен-шуй уверяет, что когда мы носим такие вещи, пусть даже дома, мы заведомо программируем себя на бедность .

К тому же, скорее всего, этих вещей «для дома» или «для дачи» у вас скопилось уже столько, что их не переносить ни вам, ни вашим детям. С ними необходимо расстаться немедленно, взамен купив два домашних комплекта одежды.

* Следует с легкостью расставаться с одеждой, которую вы вовсе не носите. Скорее всего, это одежда, не подходящая по размеру, или одежда и обувь, доставляющая вам дискомфорт. Даже если она совсем новая, но вы ее не носите. Здесь вами движет мысль «Жалко выбросить». Тогда подарите ее кому-нибудь, но только тому, кому она не будет доставлять дискомфорта.

* Из домашней аптечки и шкафчике для косметики просто незамедлительно необходимо выбросить все просроченное.

Золотые правила: как поддерживать дом в незахламленном состоянии

! Прежде, чем купить в дом что-то новое, будь то одежда или посуда, для начала избавьтесь от чего-то старого. Так сказать, освободите место для новичка. Например, если вы покупаете новые джинсы, то прежде выбросите старые, не оставляя их ни «для дома», ни «для дачи», ни на «черный день».

! Просто необходимо избавляться от вещей, которыми вы не пользуетесь более одного года.

! Напоминаем, если выбрасывать вещи вам совсем уж тяжело, помните, что вы можете их подарить, отдать на благотворительность или продать. Конечно, призываем вас к благоразумию в этом вопросе. Вы понимаете, о чем речь.

! Если вы постоянно переставляете предмет с места на место, не зная, куда его деть, лучше просто избавьтесь от него.

! Если вы «Плюшкин со стажем», так сказать закоренелый накопитель, то можно провести такой эксперимент. Сложите вещи, о которых говорится в этой статье, в отдельный пакет и отставьте его в сторонку. Если за месяц вы не залезли в пакет ни разу – смело на мусорку его!

! Раз в неделю выбрасывайте минимум 10 вещей из своей квартиры. Просто возьмите за правило: каждую субботу ровно в 11.00 я беру мусорный пакет и совершаю «рейд» по квартире .

! Не бойтесь передаривать подаренное.