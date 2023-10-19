7 полезных приспособлений в быту

Расскажем вам о полезных приспособлениях, которые могут облегчить быт. Еще один наш материал из серии «может, мне надо, а я не знаю».

Выдавливатель для зубной пасты

На первый взгляд кажется, что это изобретение для ленивых. Но изучив фотографии устройства «в деле» из отзывов, понимаешь, что и для экономных. В какие тонкие трубочки скручивается использованная часть зубной пасты или крема! Самостоятельно, ручками, мало кто сможет так сделать.

Еще один плюс: подходит и для кремов, мазей и в железных тубах, в которых, как правило, остается больше всего «остатков» на стенках.

Фото: ozon.ru

Антивибрационные подставки под стиральную машинку

Пользуются большим спросом. Предназначены для уменьшения/поглощения вибрации, снижают скольжение. Верхняя часть подставки выполнена из пластика, а нижняя – из резины. Подходит для керамической плитки и деревянных полов. Отзывы на товар разные, примерно в 7 из 10 случаев народ доволен эффектом, пишут «машина перестала прыгать», «значительно уменьшилась тряска».

Фото: ozon.ru

Вешалка-плечики для брюк

У этой конструкции много производителей и разное качество. Есть пластиковые, есть стальные. Судя по отзывам, лучше брать стальные плечики (крепче) и не с гладкой поверхностью – иначе одежда может соскальзывать. Кроме брюк на такие плечики можно располагать шарфы, галстуки, ремни, полотенца.

Фото: ozon.ru

Подвесная складная сушилка

Когда стирки много, а место для сушки ограничено. Судя по фото из отзывов, сушилку весьма удачно используют для сушки детских трусиков, носочков, варежек, шапочек. 32 прищепки. Из минусов некоторые отмечают «тонкий, хлипкий пластик» конструкции.

Фото: ozon.ru

Набор карнизов

Выглядят хлипко и неэстетично, но пользуются спросом. Идея, безусловно, хороша, только вот реализация пока хромает. У кого-то «распорки» держатся, у кого-то не очень. Кто куда их приспосабливает: как дополнительную полку в холодильнике, шифоньере, в качестве перекладины для сушки легкого белья, штор.

Фото: ozon.ru

Вешалка надверная для хранения одежды

Народ приобретает и крепит ее на двери в ванную, в спальню и на кухонные шкафчики. На крючках удобно расположить как домашнюю одежду, так и различные предметы с ручками, типа массажных щеток или половников. Много положительных отзывов: Когда нет нужды убирать чистые вещи которыми часто пользуешься. Отличный выход для молодой мамы, для ленивого папы, для аккуратного ребенка.

Однако люди рекомендуют при покупке обращать внимание на ширину крепления на дверь - она разная, и некоторые не подходят на стандартную межкомнатную.

Фото: ozon.ru

Держатели для простыни

Решает проблему сбившихся простыней. Ребристой ножкой устанавливается под матрас, а маленький цилиндрик фиксирует простыню. На это приспособление много благодарных отзывов, но подходит не для всех размеров (ширины) матрасов.

Фото: ozon.ru