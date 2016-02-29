Переезд! Как правильно переезжать?

«- К нам заходил бегемот? - Нет. - Может быть, дом не наш? ... - Наш.»

Автору этой статьи приходилось переезжать в своей жизни более 10 раз. Изучив вопрос со всех сторон, я пришла к выводу, что поговорку «Переезд равносилен пожару» можно опровергнуть!

Самое сложное позади – принято окончательное и бесповоротное решение о переезде. Вы уже знаете, ЗАЧЕМ, КОГДА и КУДА переезжаете. Теперь нужно понять, КАК переезжать. Как это сделать с минимальными потерями для бюджета, психики и семейного благополучия.

С чего начать подготовку к переезду?

Шаг 1. Еще одно решение

Необходимо принять решение, переезжаете ли вы налегке или со всем скарбом (мебелью). И в зависимости от этого решения нужно определиться, каким образом будут переезжать вещи:

- контейнером (долго, дорого, но зато есть возможность взять все свои вещи с собой),

- ГАЗелью (долго, дорого, есть возможность перевозки большего количества своих вещей),

- багажом (долго, недорого, но есть риски нарушения целостности, и багажом можно отправить только часть особо важных вещей),

- в багажнике собственного автомобиля (бесплатно, быстро, но взять можно только минимум вещей).

Таким образом, за исключением 1-го варианта, во всех остальных случаях переезд будет связан с максимальным уменьшением объема вещей, которые необходимо взять с собой.

Шаг 2. Списки

Значительно облегчить себе переезд можно при помощи списков. Возьмите 4 листка бумаги и составьте списки вещей:

1. Продать

2. Отдать

3. Взять с собой

4. Выбросить

Если вещей на выброс немного или они малогабаритные, то тогда можно не составлять список, а просто поставить на видное место большой пакет и складывать в него мусор в процессе сборов.

Кроме того, нужно сразу разместить объявления о продаже, а также найти благотворительные организации, куда можно отдать вещи, которые вы не собираетесь брать с собой.

Также нужен список дел, которые необходимо завершить до переезда. Если переезд будет связан со сменой прописки (но при этом вы остаетесь в своей стране), то на старом месте можно оформить медицинские полисы и налоговые вычеты, получить загранпаспорта. На новом месте это все будет возможно только после оформления прописки или временной регистрации.

Шаг 3. Коробки и другая тара

Пришла пора запасаться всем необходимым для упаковки. Вам понадобятся: коробки, сумки, вакуумные пакеты, обычные пакеты, воздушно-пузырчатая пленка, скотч, маркеры.

Коробки, как водится, берут в ближайших продуктовых магазинах.

Вакуумные пакеты помогут упаковать одежду и постельные принадлежности таким образом, чтобы они занимали минимум места.

Шаг 4. Ревизия

Итак, коробки стоят и ждут своего часа. Пришло время начать заполнять их.

Не должны ехать с вами:

* Вещи, неактуальные на новом месте (например, если вы переезжаете из холодного климата в теплый, то у вас есть замечательный шанс оставить теплые вещи).

* Вещи, изношенность которых вот-вот достигнет 100% (это касается не только одежды).

* Вещи, над обновлением которых вы давно думаете. Например, если вам не нравится старая посуда, переезд – повод заменить ее. Не берите с собой старый сервиз.

* Вещи, перевозка которых обойдется дороже, чем покупка новых на новом месте.

* Вещи, перевозка которых однозначно негативно скажется на их состоянии. Например, комнатные растения.

Шаг 5. Сборы

Перед сборами необходимо настроиться! Настрой - это очень важно. Уверяем, уже через 3-4 часа сборов без должного настроя вы начнете сомневаться в правильности решения о переезде. Еще через час вы с ужасом будете вопрошать, откуда в вашем доме столько вещей.

Итак, настройтесь, и начните сбор вещей заранее, а не за пару дней до переезда. Уделяйте ежедневно посильное время для сборов.

Советы по сбору вещей:

- Начинайте с тех вещей, которыми вы пользуетесь редко (как правило, они лежат на антресолях и в глубине шкафов).

- При наполнении коробок следите, чтобы их вес не превышал 23-25 кг, иначе их будет не поднять.

- Маркерами подписывайте коробки: КНИГИ, СТЕКЛО и т.д. Это упростит и погрузку, и разбор вещей на новом месте. Для целостности вещей пометьте, где у коробки верх, а где низ.

- Долой коробки. Сейчас речь идет уже не о тех коробках, которые мы просили в магазинах. А о мелких коробках и коробочках, в которых вещи лежат не плотно, "съедая" место.

От коробок можно освободить обувь, игрушки, косметику. Да-да, даже на небольших коробочках можно сэкономить место. Здесь важен комплексный подход: если в каждом шкафу, комоде, антресоли провести тщательную ревизию и везде выкроить хоть немного места, то общая выгода может быть весьма существенной!

- Мелкие пустоты в коробках заполняйте мелочами: носками, футболками, платками и т.д.

- Если вещи отправляются почтой или транспортной компанией, то необходимо сделать опись содержимого коробок и ящиков, чтобы в случае утери багажа можно было предъявить претензию.

- При разборке мебели подпишите с обратной стороне все детали: например, «правая боковая стенка, верх, низ». Болты и фурнитуру сложите в отдельный мешочек.

- Самое сложное в упаковке – кухонная утварь. Но с помощью воздушно-пузырковой пленки с этой задачей можно справиться. Настройтесь на возможные потери, без них обходится редкий переезд. Столовые приборы обматывайте полотенцами в несколько слоев и скрепляйте рулончики резинками.

- Не менее сложно упаковывать крупную бытовую технику, например, холодильник или телевизор. Если от них не осталось «родных» коробок с амортизирующим пенопластом, , то остается вариант с той же воздушной пленкой, которой предмет обматывается в несколько слоев, а затем оклеивается скотчем. В контейнере холодильник должен находиться в вертикальном положении и быть хорошо закрепленным.

Шаг 6. Оптимизация

Облегчить обустройство на новом месте можно еще находясь на старом. Например, если вы берете с собой ковры, покрывала и одеяла, и они явно нуждаются в чистке, лучше почистить их на старом месте. Во-первых, это позволит после переезда не отвлекаться на мелкие бытовые дела, а сразу решать крупные, а во-вторых, избавит вас от срочного поиска химчистки в новом городе.

Ну вот, финишная прямая. Дела завершили, с друзьями попрощались, вещи погрузили. Осталось глубоко вздохнуть, настроиться теперь уже на дорогу и обустройство на новом месте, и вперед – к новой жизни!

Иллюстрации: http://globallookpress.com/