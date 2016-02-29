Переезд! Как правильно переезжать?
«- К нам заходил бегемот? - Нет. - Может быть, дом не наш? ... - Наш.»
Автору этой статьи приходилось переезжать в своей жизни более 10 раз. Изучив вопрос со всех сторон, я пришла к выводу, что поговорку «Переезд равносилен пожару» можно опровергнуть!
Самое сложное позади – принято окончательное и бесповоротное решение о переезде. Вы уже знаете, ЗАЧЕМ, КОГДА и КУДА переезжаете. Теперь нужно понять, КАК переезжать. Как это сделать с минимальными потерями для бюджета, психики и семейного благополучия.
С чего начать подготовку к переезду?
Шаг 1. Еще одно решение
Необходимо принять решение, переезжаете ли вы налегке или со всем скарбом (мебелью). И в зависимости от этого решения нужно определиться, каким образом будут переезжать вещи:
- контейнером (долго, дорого, но зато есть возможность взять все свои вещи с собой),
- ГАЗелью (долго, дорого, есть возможность перевозки большего количества своих вещей),
- багажом (долго, недорого, но есть риски нарушения целостности, и багажом можно отправить только часть особо важных вещей),
- в багажнике собственного автомобиля (бесплатно, быстро, но взять можно только минимум вещей).
Таким образом, за исключением 1-го варианта, во всех остальных случаях переезд будет связан с максимальным уменьшением объема вещей, которые необходимо взять с собой.
Шаг 2. Списки
Значительно облегчить себе переезд можно при помощи списков. Возьмите 4 листка бумаги и составьте списки вещей:
1. Продать
2. Отдать
3. Взять с собой
4. Выбросить
Если вещей на выброс немного или они малогабаритные, то тогда можно не составлять список, а просто поставить на видное место большой пакет и складывать в него мусор в процессе сборов.
Кроме того, нужно сразу разместить объявления о продаже, а также найти благотворительные организации, куда можно отдать вещи, которые вы не собираетесь брать с собой.
Также нужен список дел, которые необходимо завершить до переезда. Если переезд будет связан со сменой прописки (но при этом вы остаетесь в своей стране), то на старом месте можно оформить медицинские полисы и налоговые вычеты, получить загранпаспорта. На новом месте это все будет возможно только после оформления прописки или временной регистрации.
Шаг 3. Коробки и другая тара
Пришла пора запасаться всем необходимым для упаковки. Вам понадобятся: коробки, сумки, вакуумные пакеты, обычные пакеты, воздушно-пузырчатая пленка, скотч, маркеры.
Коробки, как водится, берут в ближайших продуктовых магазинах.
Вакуумные пакеты помогут упаковать одежду и постельные принадлежности таким образом, чтобы они занимали минимум места.
Шаг 4. Ревизия
Итак, коробки стоят и ждут своего часа. Пришло время начать заполнять их.
Не должны ехать с вами:
* Вещи, неактуальные на новом месте (например, если вы переезжаете из холодного климата в теплый, то у вас есть замечательный шанс оставить теплые вещи).
* Вещи, изношенность которых вот-вот достигнет 100% (это касается не только одежды).
* Вещи, над обновлением которых вы давно думаете. Например, если вам не нравится старая посуда, переезд – повод заменить ее. Не берите с собой старый сервиз.
* Вещи, перевозка которых обойдется дороже, чем покупка новых на новом месте.
* Вещи, перевозка которых однозначно негативно скажется на их состоянии. Например, комнатные растения.
Шаг 5. Сборы
Перед сборами необходимо настроиться! Настрой - это очень важно. Уверяем, уже через 3-4 часа сборов без должного настроя вы начнете сомневаться в правильности решения о переезде. Еще через час вы с ужасом будете вопрошать, откуда в вашем доме столько вещей.
Итак, настройтесь, и начните сбор вещей заранее, а не за пару дней до переезда. Уделяйте ежедневно посильное время для сборов.
Советы по сбору вещей:
- Начинайте с тех вещей, которыми вы пользуетесь редко (как правило, они лежат на антресолях и в глубине шкафов).
- При наполнении коробок следите, чтобы их вес не превышал 23-25 кг, иначе их будет не поднять.
- Маркерами подписывайте коробки: КНИГИ, СТЕКЛО и т.д. Это упростит и погрузку, и разбор вещей на новом месте. Для целостности вещей пометьте, где у коробки верх, а где низ.
- Долой коробки. Сейчас речь идет уже не о тех коробках, которые мы просили в магазинах. А о мелких коробках и коробочках, в которых вещи лежат не плотно, "съедая" место.
От коробок можно освободить обувь, игрушки, косметику. Да-да, даже на небольших коробочках можно сэкономить место. Здесь важен комплексный подход: если в каждом шкафу, комоде, антресоли провести тщательную ревизию и везде выкроить хоть немного места, то общая выгода может быть весьма существенной!
- Мелкие пустоты в коробках заполняйте мелочами: носками, футболками, платками и т.д.
- Если вещи отправляются почтой или транспортной компанией, то необходимо сделать опись содержимого коробок и ящиков, чтобы в случае утери багажа можно было предъявить претензию.
- При разборке мебели подпишите с обратной стороне все детали: например, «правая боковая стенка, верх, низ». Болты и фурнитуру сложите в отдельный мешочек.
- Самое сложное в упаковке – кухонная утварь. Но с помощью воздушно-пузырковой пленки с этой задачей можно справиться. Настройтесь на возможные потери, без них обходится редкий переезд. Столовые приборы обматывайте полотенцами в несколько слоев и скрепляйте рулончики резинками.
- Не менее сложно упаковывать крупную бытовую технику, например, холодильник или телевизор. Если от них не осталось «родных» коробок с амортизирующим пенопластом, , то остается вариант с той же воздушной пленкой, которой предмет обматывается в несколько слоев, а затем оклеивается скотчем. В контейнере холодильник должен находиться в вертикальном положении и быть хорошо закрепленным.
Шаг 6. Оптимизация
Облегчить обустройство на новом месте можно еще находясь на старом. Например, если вы берете с собой ковры, покрывала и одеяла, и они явно нуждаются в чистке, лучше почистить их на старом месте. Во-первых, это позволит после переезда не отвлекаться на мелкие бытовые дела, а сразу решать крупные, а во-вторых, избавит вас от срочного поиска химчистки в новом городе.
Ну вот, финишная прямая. Дела завершили, с друзьями попрощались, вещи погрузили. Осталось глубоко вздохнуть, настроиться теперь уже на дорогу и обустройство на новом месте, и вперед – к новой жизни!
