Что такое кредитная карта

Вы когда-нибудь видели кошелек среднестатистического европейца? Нет, это не дисконтные карты всех продуктовых магазинов и пабов из его района. Это кредитные карты. То есть такие платежные пластиковые карты, остаток по которым может быть отрицательным. Иначе говоря, расплачиваясь за покупки кредитной картой, Вы получаете деньги в долг, который впоследствии обязуетесь погасить согласно определенным условиям.

Вы спросите – зачем столько кредитных карт? Ответ прост: среднестатистический европеец действительно считает свои деньги и разбирается в современных банковских продуктах. Одна карта с льготным периодом кредитования, ей можно перехватиться на непредвиденные расходы. Другая карта с небольшим процентом по кредиту, но без льготного периода. Ей можно расплатиться за крупную покупку и потом небольшими суммами выплачивать долг. Кроме этого, кредитная карта универмага Харродс, кредитная карта универмага Ашан и так далее, пока входит в бумажник. Впрочем, не удивлюсь, если бумажником места хранения такого количества карт не ограничиваются.

Мы, среднестатистические российские граждане, наконец-то тоже имеем вполне реальную возможность догнать Запад в плане использования кредитных карт. Это сравнительно новый продукт на рынке розничных банковских услуг, поэтому не мешало бы разобраться в нем поподробнее.

Виды кредитных карт, их особенности и отличия

Итак, на сегодняшний день существует два основных вида кредитных карт:

1. С фиксированной ставкой процента по кредиту.

2. С льготным периодом кредитования.

В первом случае все довольно просто. Проценты начисляются со следующего дня после совершения покупки или снятия наличных в банкомате и до тех пор, пока Вы полностью не погасите задолженность.

Льготный период кредитования означает, что в течение определенного времени со дня совершения покупки Вы можете пользоваться деньгами бесплатно. Проще говоря, проценты начинают начисляться спустя, скажем, 50 дней. На первый взгляд, кажется, что это самое выгодное предложение и чего же больше хотеть? Дело в том, что по таким кредитам проценты за пользование обычно значительно выше, чем, если бы они начислялись сразу же. Собственно в этом и состоит основное экономическое отличие.

Кроме этого, есть нюанс, на который необходимо обратить внимание, если Вы рассчитываете воспользоваться деньгами совершенно бесплатно в период льготного кредитования. Льготный период представляет собой некую постоянную величину и обычно исчисляется с 1 числа текущего месяца по 20-е число следующего месяца. На примере будет понятнее: Допустим, Вы совершили покупку по кредитной карте 1 июня. Беспроцентный период кредитования в этом случае заканчивается 20 июля, то есть чистых 50 дней. А вот если Вы потратили деньги, скажем, 20 июня, то льготный период опять же истекает 20 июля и получается, что Вы пользовались ими бесплатно только 30 дней. То есть все, что Вы потратили с 1 по 30 июня подлежит погашению до 20 июля, если Вы рассчитываете уложиться в льготный период кредитования. И так каждый месяц. Некоторые банки (например, Ситибанк) предлагают выбрать эту самую дату, от которой начинается отчет льготного периода, из нескольких вариантов, который будет удобнее Вам.

Как получить кредитную карту

Оформить кредитную карту совершенно не сложно. Достаточно прийти в банк, имея при себе паспорт и еще один документ (свидетельство о постановке на учет в ИМНС, заграничный паспорт, свидетельство ПФР, военный билет). Не исключено, что понадобится какой-нибудь документ, подтверждающий, что у Вас в собственности есть автомобиль или квартира. В качестве альтернативного варианта, некоторые банки просят справку с места работы по форме 2-НДФЛ или по форме банка. Эти документы свидетельствуют о Вашей материальной состоятельности и влияют на сумму, которую Банк разрешит брать в долг. Кредитные карты, как и обычные платежные карты, в большинстве случаев относятся к системам Visa и Mastercard (по Вашему выбору). За обслуживание карты обязательно любым банком снимается годовая комиссия. Так же комиссионным сбором облагается снятие наличных в банкомате. А вот оплата покупок с помощью такой карты - абсолютно бесплатна.

Сколько стоят долги по кредитной карте

Практически все федеральные и множество местных банков призывают с рекламных плакатов оформить у них кредитные карты. Конечно, в рекламном слогане не показывается арифметика, которую необходимо принять во внимание, прежде чем выбрать для себя банк. Давайте сравним предложения местных и федеральных банков и попробуем посчитать выгоду.

Сравнительный анализ стоимости кредита по кредитным картам Федеральных и региональных банков

Иностранные и федеральные банки Региональные банки г. Екатеринбург GE Money Bank Райфайзен Австрия Альфа-Банк ВТБ24 Сити-банк Северная Казна Банк 24.ру ВУЗ-Банк Стоимость годового обслуживания карт Visa Classic/EC MC Standart (рубли) 600-975 900 875 750 950 3% от кредитного лимита 1-3,5% от кредитного лимита 2% от кредитного лимита* Кредитный лимит по карте с льготным периодом кредитования от 20 до 150 000 рублей от 15 до 250 000 рублей до 160 000 рублей до 300 000 рублей до 160 000 рублей от 10 до 500 000 рублей от 15 до 350000 рублей от 30 до 150 000 рублей Количество дней льготного периода 55 50 50 50 50 50 50 50 Процентная ставка 28% 24-25% 27,99% 25% 24-28% 21,70% 14-21% 24% Кредитный лимит по карте с обычным начислением процентов от 10 до 100 000 рублей - до 200 000 рублей до 160 000 рублей от 10 до 500 000 рублей - до 150 000 рублей Процентная ставка 29%,39%,49%*** - 22,99 20% 16-22%** 19,7 - 0,12% в день

* только для карт с льготным периодом кредитования. Выпуск и годовое обслуживание карт с обычным начислением процентов

** разбег ставок зависит от предоставленных Заемщиком документов и типа выпускаемой карты (Electron, Classic, Gold)

*** устанавливается банком на основании предоставленных документов по итогам рассмотрения заявки

Из данных таблицы становится понятно, что прямые проценты по кредиту в федеральных банках выше, чем в региональных. Но местные банки используют дополнительные платежи и комиссии. Так, во всех выбранных для анализа региональных банках за открытие карты с кредитным лимитом единовременно взимается от 1 до 3,5% от кредитного лимита, независимо от того воспользовались ли Вы деньгами или нет. Согласитесь, не очень приятно, а главное дорого. Банк 24.ру требует, чтобы жизнь и здоровье заемщика, то есть владельца кредитной карты, были застрахованы. А это еще плюс 1-3%. Федеральные банки перешли на более прозрачную систему начисления платы и процентов. Казалось бы, все предельно ясно - фиксированная плата за годовое обслуживание в рублях, фиксированная процентная ставка, которая формируется на основании предоставленных заемщиком документов о заработной плате. Но, обращайте внимание на тарифы Банка, обычно комиссия за снятие наличных по кредитной карте порядка 3-4%! Прибавьте их к процентной ставке, если хотите получить кредит наличными. Кроме этого, некоторые банки (например, Сити-Банк) устанавливают комиссии за операции, совершенные в иностранной валюте. Если карта нужна Вам для оплаты покупок в отпуске, на это стоит обратить внимание. То есть в любом случае, тщательное изучение тарифов банка при выборе эмитента Вашей карты, будет очень полезно!

На кредитных картах можно держать положительный остаток. Например, когда Вы собрались в отпуск и заранее прикинули, что установленного кредитного лимита Вам не хватит. Но, обычно на положительный остаток по кредитной карте никакие проценты не начисляются, то есть Ваша выгода состоит исключительно в удобстве пользования.

Как вернуть долги по кредитной карте?

Как происходит погашение задолженности по кредитным картам? Допустим у Вас карта с льготным периодом кредитования. Если Вы гасите полностью задолженность в течение льготного периода кредитования, то проценты по кредиту не начисляются. Дальше, если Вы задолженность не погасили или погасили не полностью, проценты начисляются за фактическую сумму отрицательного остатка и до тех пор, пока Вы не погасите его целиком. Но, обратите внимание, обычно банки устанавливают минимальный ежемесячный платеж (например, 10% от суммы задолженности), который Вы обязаны вносить в определенный срок. Это же касается и задолженности по карте с обычным начислением процентов. В основном, по условиям, предлагаемым банками, Вы можете возобновлять кредитную линию, если частично или полностью рассчитались за предыдущий заем. И так – на весь срок действия кредитной карты.

Сама процедура погашения карточного кредита абсолютно проста. Вы можете прийти в Банк и внести деньги непосредственно в кассу; Вы можете внести деньги через банкомат своего банка, у которого есть функция приема денежных купюр; Вы можете перечислить деньги на карту с другого счета или отправить туда свою заработную плату.

Сейчас свои собственные кредитные программы начали предлагать и некоторые крупные супермаркеты в Екатеринбурге. Например, Ашан, Икеа. Кредитная карта Ашан – единственная, по которой можно оплатить покупки в этом магазина. В Америке и Европе таких супермаркетов достаточно много.

Напоследок, несколько слов о главное ориентире в выборе банка-эмитента для Вашей карты. Пожалуйста, обращайтесь только в известные учреждения, именно БАНКИ, имеющие лицензию и осуществляющие ВСЕ виды банковских услуг. Дабы избежать неприятностей и огромных переплат, обходите стороной кредитные структуры, основанные на старом добром принципе пирамиды (типа Тинькофф, Русский стандарт и т.д.).

Совсем напоследок…

Вероятно, Вы спросите: как же не запутаться кому и что я должен заплатить, имея на руках несколько кредитных карт? А Вы видели когда-нибудь личный почтовый ящик того же среднестатистического европейца? 90% корреспонденции, которую они получают – это выписки из Банков с напоминаниями о том, кому, что и в какой срок необходимо заплатить. Забыть невозможно! Наши банки тоже освоили механизмы оповещения клиентов по почте или смс-уведомлениями, поэтому можно не волноваться и жить в долг, хотя бы частично, как это давно уже принято во всем экономически развитом мире.