Как сэкономить время на уборке квартиры

Вероятно, вы замечали, что кому-то уборка в радость, а для других — это настоящая каторга. Предполагаю, что те, кто не любят уборку, просто не умеют делать ее быстро. Конечно, сложно радоваться этому занятию, если оно отнимает у тебя чуть ли не целый выходной! С участием наших читательниц мы собрали советы, которые помогут держать квартиру в порядке без лишних усилий.

Избегать генеральных уборок

Многочасовая уборка утомит кого угодно. Даже если вы начали бодро, постепенно от усталости и скуки темп упадет, захочется передохнуть и отвлечься. Поэтому Ю-мамы рекомендуют разбить квартиру на зоны, и за один раз убирать только одну-две из них.

Можно вспомнить о принципах Флайледи и воспользоваться таймером: заводим часы на 15 или 30 минут и активно трём-моем-разбираем до тех пор, пока время не вышло. Всё недоделанное оставляем до следующего раза. Естественно, 15 минут на уборку найти легче, чем несколько часов.

Прибирать между делом

Второй принцип следует из первого: если не хочешь заниматься уборкой в выходной, ее нужно умещать между другими делами на неделе. Кое-что можно успеть даже утром перед работой.

«Все мелкие «прибирушки», типа протереть полочку в ванной, почистить плиту, унитаз или раковину, я делаю попутно, — пишет наша читательница. — Поэтому у меня не бывает глобальных уборок дома, я вообще не знаю, что это такое. Даже окна мою по вечерам — одно помыла за 20 минут, в следующий раз ещё одно помою, зато не будет мучительно и долго».

Совмещать уборку с другими делами

К примеру, пока школьник делает уроки, мама может не сидеть рядом с ним, а заняться в детской чем-нибудь полезным: разложить вещи по полочкам или собрать мусор.

«Пока чистишь зубы, можно и зеркало вымыть, и раковину намазать — руки-то две. Смотришь в окно, мечтаешь — заодно вытерла подоконник, полила цветы. Пока чайник закипает, протерла поверхности на кухне и т.д.» — советует другая Ю-мама.

Ну и, конечно, во время уборки можно смотреть ролики на Ютюбе, слушать музыку или аудиокниги. Одним словом, совмещать приятное с полезным.

Не ходить порожняком

На раскладывание вещей по своим местам порой уходит куча времени, особенно если вы счастливый обладатель просторной жилплощади. Но если всякий раз, когда вы идете из спальни на кухню или из ванной в гостиную, будете захватывать что-нибудь с собой, такая проблема отпадет сама собой. Тут главное - развить прицельный взгляд, который тут же выцепит любую вещь, которая оказалось не на своем месте. И силу воли, которая поможет ее сразу же убрать.

Коробка-переноска

Если к моменту уборки часть вещей всё-таки оказалась не там, где следует, можно воспользоваться таким советом:

«Для эффективного сбора вещей, которые лежат не на своих местах, удобно использовать специальную коробку (у меня тазик для белья), а не носить их по одной. Собираешь по всему помещению такие вещи в коробку, потом с коробкой в руках разносишь всё по местам. Очень экономит время».

Мусор тоже удобнее собирать в большую емкость — пакет или коробку, а не носить каждую бумажку или тряпочку в ведро.

Промежуточная коробка или полка

Когда у вас в руках оказывается вещь, у которой еще нет своего места или которую нужно убрать на высокую антресоль, возникает соблазн оставить ее прямо на столе, комоде или кресле. В итоге пространство быстро захламляется. Чтобы этого не происходило, в детской и спальне можно завести коробки с названием «На разбор». Непонятные вещи до поры до времени могут полежать в ней, а когда наступят выделенные 15 минут для уборки, вы разложите их по местам.

Вместо коробки можно выделить в шкафу специальные полки или ящички для временного хранения. К примеру, ящичек, куда вы скидываете каждый вечер чеки из магазина, квитанции и другие бумажки, которые еще могут пригодиться. Такой ящик достаточно разбирать раз в месяц, при этом вы будете уверены, что ничего не потеряется.

Также в шкафу стоит выделить полку, где вы будете хранить вещи, которые собираетесь выгладить, потому что гора не поглаженного белья на открытом пространстве сразу создает ощущение беспорядка.

Убрать пылесборники

«Я за максимально свободное пространство, — делится наша читательница. — Кухня без открытых полочек и карнизов. Стеклянные дверцы по-минимуму, потому что за ними видно весь беспорядок. Избавляемся от рамочек, вазочек, ковров и прочих пылесборников. На верхние ярусы кухонного гарнитура стелем газеты. Их не видно, жир впитывают, пыль на них ложится. Время от времени газеты просто выкидываем и заменяем на новые, это проще, чем гарцевать на стремянке с тазиком и чистящим средством наперевес».

Кстати, полочки в кухонных и платяных шкафах тоже можно застелить — для этого подойдут ненужные обои, плотная упаковочная бумага или оставшийся после ремонта уплотнитель под ламинат.

Если вы все-таки любите вазочки и сувениры, храните их в шкафу с плотной стеклянной дверцей. Или устраивайте временные «сезонные экспозиции» только на одной полке, которую готовы регулярно протирать, а остальные сокровища держите в «сундуках».

Удобное хранение

Если в вашей квартире вещи часто валяются, где попало, скорее всего, их просто не удобно класть на место. Понаблюдайте, что чаще всего захламляет поверхности. Для этих предметов нужно предусмотреть максимально доступные места хранения, буквально на уровне вытянутой руки, чтобы убрать «куда следует» было так же легко, как бросить на стол или комод.

Если вы не хотите путать чистую и ношеную одежду, выделите полочку или корзинку, куда можно класть один-два раза надетые и еще не заслужившие стирки вещи. Так они не будут болтаться на стульях и диванах.

Если какой-то вещью вы пользуетесь в разных комнатах, предусмотрите для нее несколько мест хранения. К примеру, коробки для проводов и телефонных зарядок, стаканчики для ручек и ножниц можно продублировать на кухне, в гостиной и спальне (как и сами ручки, ножницы, и т.п.).

Регулярно пересматривайте места хранения, ищите более удобные варианты, ведь потребности и привычки семьи регулярно меняются.

Надеемся, что благодаря этим советам уборка будет отнимать у вас меньше времени. А какие лайфхаки для быстрого наведения порядка есть у вас?