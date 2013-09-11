Как навести порядок в доме «бабушкиными средствами»?

Как много различных чудодейственных средств сейчас производится! Чтобы полировка блестела и ковёр был пушистый, чтобы вывести пятна любых сортов и чтобы любимый махровый халат был мягкий, чтобы кафель в ванной блестел и унитаз был безукоризненно чистый… Перечислять можно долго.

А как жили наши бабушки без всего этого великолепия, чем они мыли, чистили, стирали, выводили пятна? Что-то не помню, чтобы у моей любимой бабули дома было грязно и тускло, а жила она в небольшой деревушке Днепропетровской области и нынешнего ассортимента «помощников» по домашнему хозяйству не знала…

Предлагаю вспомнить старые добрые способы наведения порядка в доме уже почти забытыми способами, они ведь не так уж плохи! Начнём, пожалуй, с полировки. Сейчас, правда, полированной мебелью не очень увлекаются, но мне, например, полировка очень нравится, а она ох какая капризная в плане ухода, и пятна на неё легко садятся, и портится, бывает.

1. Как выводить различные пятна с полированной мебели.

– Следы от горячей посуды можно удалить, если приготовить тампон из мягкой ткани с мелкой поваренной солью, смочить его льняным (в идеале) или другим растительным маслом, и тщательно тереть.

– Жирные пятна с полировки пропадут, если протереть ее тканью, пропитанной смесью пива, сахара и воска.

– Практически любая грязь с полировки удаляется бензином. После всех этих операций нужно хорошо отполировать поверхность суконной тканью.

2. Теперь некоторые практичные советы относительно стирки.

– Можно экономить электроэнергию и замачивать бельё перед стиркой. Замачивать не очень грязное бельё стоит на пару часов, очень грязное – часа на четыре. В этом случае при режиме на 40 градусов эффект будет такой же, как при более высокой температуре, проверено лично.

– Сейчас можно купить скатерти самых разных расцветок и фактуры, есть даже пластиковые с имитацией узоров, но нет ничего лучше, на мой взгляд, белоснежной льняной скатерти! Чтобы она «блестела» после глажки и свешивалась со стола красивыми складками, её можно прополоскать в следующем растворе – на литр воды крахмал, соль и сахар – всё по чайной ложке.

3. Удаление пятен с одежды.

– Пятна от кофе или какао нужно посыпать солью, смешанной с глицерином.

– Пятна крови (свежие!) практически полностью удаляются, если нанести на пятно кашку из крахмала и холодной воды. Поле высыхания порошок снимаем щёткой.

– Ржавчина с ткани хорошо удаляется лимонным соком.

4. Поговорим о посуде.

– Внутренний налёт в чайнике можно удалить, добавив в воду уксусную эссенцию – примерно одну часть эссенции на 5–6 частей воды, и прокипятив.

– Прекрасно можно помыть посуду хозяйственным мылом.

– Жир и пригарки, которые образуются на внешней стороне кастрюлек, можно без особых усилий отмыть пищевой содой.

– Самая лучшая губка для мытья посуды уступает… кусочку рыболовной сетки! Проверено на практике – она прекрасно впитывает моющее средство, мыть ею посуду – одно удовольствие, промывается она быстро, и на ней не остаётся никаких следов моющих средств и отходов, плюс – она никогда не испортится, ну разве что сотрётся через несколько лет.

5. Моль.

Старое доброе средство от моли в пианино – развесить внутри кусочки апельсиновой шкурки.

6. Муравьи

Очень боятся лимонного сока! Никакие новомодные средства мне, например, не помогли до конца избавиться от этой вредной мелочи, пока не протёрла по периметру и по дальним углам кухню лимоном. Эту операцию повторяю регулярно весной, перед массовыми «набегами» муравьёв.

7. Унитаз.

- Внутренняя поверхность туалета чудесно отмывается… банальной золой. В бачок киньте капроновый мешочек, наполненный обмылками. Мыло разбухнет, и при очередном смыве воды мыльный раствор будет обмывать ваш туалет ненамного хуже фирменного «утёнка».

8. Оконные стёкла.

Классно блестят, если вы их протрёте обыкновенной газетой после того, как помыли.

…Что за глупости, скажете вы! В магазинах сейчас столько всяких порошков, гелей и прочих чудес современной химии! И будете правы, но…

– Бывает, что-то надо срочно отмыть/почистить/постирать, а средство кончилось и в магазин бежать неохота или некогда, тут-то на помощь и придёт опыт наших бабулек!

– Несмотря на то, что практически на всех флаконах/коробочках написано «Не вызывает аллергии», не факт, что именно у вас аллергии на конкретный ингредиент или на целую их группу не окажется…

– Да и простая экономия тоже не помешает, если можно не покупать что-то дорогое, а эффект будет тот же!

И, конечно, самый лучший совет, который мы можем усвоить из опыта наших старших, – убираться часто и тщательно! Никакие растворы, порошочки и гели, самые дорогие и эффективные, не помогут, если наводить порядок в доме мы будем от случая к случаю.

И напоследок один приёмчик, которому меня когда-то научила начальница-англичанка, между прочим! Я очень люблю хорошие и дорогие колготки, но, к сожалению, дорогие рвутся так же быстро, как и дешёвые… Покупаем две или четыре пары одинаковых колготок, которые вы постоянно носите. Порвалась одна «нога» – убираем, не выбрасываем. На других колготках тоже порвалось в одном месте – достаём те, что не выкинули, обе штуки разрезаем по центральному шву, быстренько две целых «ноги» сшиваем на машинке – и у нас получаются ещё одни новые колготки!

