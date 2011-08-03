Как вывести пятна с одежды в домашних условиях

Универсального пятновыводителя не существует! Поэтому каждой хозяйке полезно знать, как в домашних условиях вывести любое пятно самостоятельно.

Общие советы

Условно пятна можно разделить на следующие группы:

- растворимые в воде. От пищевых продуктов, содержащих сахар, от столярного клея, от растворимых в воде солей, от некоторых водо-растворимых красителей и др.

- растворимые в органических растворителях ( Спирт, бензин и др.). От жира, машинного масла, масляных красок, лака, смолы, крема, гуталина, воска, паркетной мастики и др.

- нерастворимые в воде и органических растворителях. От жидких красок, окиси солей и металлов, дубильных веществ, нерастворимых в воде природных и искусственных красок, белковых веществ, от крови, гноя, мочи, плесени и др.

Для удаления каждого вида пятен нужна специальная обработка. Некоторые виды пятен (от кофе, какао, масляных красок, фруктового сока, вина, пыли и др.) следует удалять не только средствами для водо-растворимых пятен, но и средствами для удаления пятен жира и нерастворимых пятен.

Действие химикатов лучше предварительно опробовать на запасном кусочке ткани, на запасах у швов или на подшивке. Применять слишком концентрированные растворы не рекомендуется. Лучше повторить обработку слабым раствором несколько раз, чередуя ее с промыванием.

Внимание! Нужно помнить, что Ацетон растворяет ацетатные, триацетатные, хлориновые, полихлорвиниловые волокна. Уксусная кислота разрушает ацетатные и триацетатные волокна. На нейлоне тоже нельзя выводить пятна уксусом.

* Перед выведением пятна нужно хорошенько очистить вещь от пыли сначала сухой, затем влажной щеткой.

* Выводить пятно рекомендуется с изнанки, подложив под материю лист промокательной бумаги (можно заменить промокательную бумагу бумажными салфетками) или небольшую дощечку, обтянутую белой тканью в несколько слоев.

* Чистят пятно при помощи тампона из ваты или мягкой белой тряпочки, можно и мягкой щеткой. Тампоном смачивают сначала место около пятна, затем постепенно переходят от края к середине. При таком способе пятно не будет расплываться.

* Начинают чистить слабым раствором, при необходимости постепенно усиливая его концентрацию. Разведенный в воде нашатырь и соль - наилучшее средство удаления различных пятен неизвестного происхождения.

* Большую часть свежих пятен можно устранить, промывая их водой – сначала холодной, затем горячей. При этой обработке обычно нужно иметь в виду, что на некоторых материалах от воды также образуются пятна. Поэтому сначала нужно сделать пробу.

Один из лучших способов удаления пятен – обработка их отбеливателями. Этот способ, однако, неприменим для цветных тканей, так как отбеливатели могут разрушить их окраску.

Распознавание видов пятен

Важным условием успешного удаления пятен является определение их происхождения. Необходимо также знать материал, на котором образовалось пятно. Если вид материала неизвестен, от скрытого места одежды (подгиб или шов) отрежьте небольшой кусок и исследуйте его. Есть смысл сделать на этом куске материала такое же пятно и проверить действие пятновыводителя. Такое испытание особенно важно, когда обрабатываются аппретированные или цветные материалы. Если аппрет или краситель неустойчив к действию используемых реактивов, после обработки останутся следы, которые часто хуже, чем сами пятна.

- Жировые пятна не имеют ярко выраженных границ на материале. Контуры их размыты или вырисовываются в виде распространенных во все стороны лучей. Свежие жировые пятна всегда темнее ткани, на которой они образованы. Чем старее жировое пятно, тем больше оно светлеет и приобретает матовый оттенок. Кроме того, старые жировые пятна проникают глубоко в материал и появляются даже на обратной его стороне. Легкорастворимые жировые пятна получаются от растительных масел (оливкового, подсолнечного), сливочного масла, свиного жира, воска и др. к трудно растворимым жировым пятнам относятся пятна от смолы, лака, масляной краски и др.

- Пятна, не содержащие жира (от пива, фруктового сока, свежих плодов, чая, вина и др.), имеют резкое очертание границ. Цвет их от желтоватого до коричневого. Контуры темнее, чем сами пятна.

- Пятна, содержащие жировые и не жировые вещества, одни из самых часто встречающихся. Края их в зависимости от содержания жира более или менее очерчены. Такие пятна обычно задерживаются на поверхности ткани и только входящие в них жиры проникают глубже. К этой группе относятся пятна от молока, крови, супа, кофе с молоком, соуса, уличной пыли и др.

- Так называемые окисленные пятна имеют различные края и в зависимости от их возраста желтеют или краснеют, а некоторые коричневеют. Они появляются на старых пятнах в результате образования под действием света, кислорода и других факторов новых веществ. Эти пятна одни из самых трудноустранимых. Пятна от ягод, фруктов, косметики, чая, кофе, вина, плесени и др. со временем обычно окисляются.

Пятна от грязи

Загрязненное место надо почистить мокрой щеткой. Когда материя подсохнет, смочить его теплой мыльной водой. Если пятно не отходит, опустите материю в крепкий уксусный раствор. Если загрязненную вещь стирать нельзя, выводить пятно надо перекисью водорода (10-12 %), предварительно проверив ее действие на лоскутке материи. Пятна от грязи на плащах удаляются при помощи тампона, смоченного раствором с добавлением уксуса (на 0,5 л воды 3 столовые ложки уксуса).

Жировые пятна

Старые пятна от масляной краски и дегтя удалить легче, если загрязненный участок вымочить в скипидаре и после этого обработать соответствующим препаратом. Свежие жирные и масляные пятна со светлых тканей можно удалить, сразу посыпав загрязненный участок порошком мела: мел оставляют на 2-4 часа, затем стряхивают. При необходимости операцию повторяют.

Если на воротнике верхней одежды появились засаленные места, протрите их ватным тампоном, смоченным раствором поваренной соли в 10-процентном нашатырном спирте (5 г соли на 25 г нашатырного спирта).

Посыпьте солью и осторожно потрите хлебом или промокательной бумагой. Сменять соль следует несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Жировые пятна можно вывести, втирая кашицу из картофельной муки, предварительно подсушенной на огне, остывшей и перемешанной с бензином. Под ткань следует подложить фанерку. Если пятно большое, на фанерку можно насыпать картофельную муку, которая будет впитывать избыток бензина.

Можно посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня.

Свежие жировые и масляно-смоляные пятна легко удаляются растворителями типа бензина. Однако при таком способе чистки вокруг пятна часто образуется “ореол”, который исчезает только после химчистки. Застарелые жировые пятна протирают белым мылом, разведенным в бензине (1:10), и через час смывают бензином. Свежие жировые пятна на шерстяных тканях можно выводить бензином или нашатырным спиртом пополам с горячей водой.

Можно сделать и так: взять полстакана чистого спирта , добавить в него чайную ложку нашатырного спирта и полчайной ложки бензина. Затем этой смесью пропитать пятна и дать высохнуть ткани.

Жировые пятна на хлопчатобумажной ткани смачивают скипидаром и через промокательную бумагу проглаживают теплым утюгом. Составом с примесью бензина нельзя чистить вещи из джерси на поролоне.

Пятна от растительного масла, шпрот и других консервов в масле легко удаляются керосином. Пятно протирают тампоном, затем вещь выстирывают в теплой воде с мылом.

Распространен и такой способ. Пятно посыпают толченым мелом, поплотнее прижимают к ткани и оставляют на ночь. Затем аккуратно стряхивают мел и окончательно отчищают его, легко касаюсь щеткой, - пятно исчезает.

Пятна от рыбьего жира можно удалить водой с примесью уксуса.

Пятна от яиц надо выводить своевременно, так как входящие в состав яйца белки со временем превращаются в нерастворимые соединения и не поддаются выведению. Свежие пятна от яиц можно удалить водой с добавлением нашатырного спирта, старые –глицерином или смесью глицерина с нашатырным спиртом. Глицерин подогревают до 35-40 градусов, щеточкой протирают им пятно, оставляют на 15-20 минут, затем ткань стирают.

Жировые пятна на одежде из плотных синтетических материалов посыпьте картофельным крахмалом и разотрите влажным полотенцем. После высыхания крахмал счистите щеткой. Если пятно полностью не пропало, повторите операцию.

Жировые пятна на бархате удаляйте так. Льняной мешочек наполните чистым сухим мелким теплым песком. Мешочком постукивайте пятно, пока оно не исчезнет. Если этого мало, смочите пятно бензином и обработайте мешочком с песком.

Пятна от молока, мороженого

Пятна от молока и прочих продуктов, содержащих белки, необходимо немедленно смывать теплой, но не горячей водой. Иначе белок заварится, и с пятном справиться труднее.

Если пятно на светлой ткани довольно большое, вещь погружают в теплую воду с мылом, затем прополаскивают.

Если ткань цветная, лучше воспользоваться смесью из 2 столовых ложек глицерина, 2 столовых ложек воды и нескольких капель нашатырного спирта. Пятно смачивают смесью, помещают между двумя слоями белой хлопчатобумажной ткани и проглаживают.

Цветные шерстяные ткани пропитывают нагретым до 35 градусов глицерином в течение 10 минут, после чего смывают водой с мылом, прополаскивают в теплой и холодной воде.

Пятна от мороженого и молока можно вывести и таким способом: в пятно втирают бензиновое мыло, смачивают его водой, дают попениться и растирают. Затем смывают теплой водой от середины к краям.

Пятна от шоколада, кофе, чая

Эти пятна содержат жир, белок, краситель, дубильные вещества.

Пятна от шоколада достаточно протереть раствором нашатырного спирта или смыть сильно посоленной водой. Застарелые пятна на белых вещах можно вывести перекисью водорода, пропитав ею ткань и подержав 10-15 минут. После этого вещь прополаскивают в холодной воде.

Пятна от кофе или крепкого чая удаляют щеткой, смоченной в теплой воде. Затем всю вещь тщательно промывают в теплом мыльном растворе (половина чайной ложки кальцинированной соды или 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 л воды). После этого дважды прополаскивают в теплой и один раз в холодной, слегка подкисленной уксусом воде.

Пятно от кофе или чая на костюме протирают мокрой щеткой и отжимают в полотенце.

На светлых тканях такие пятна выводят подогретым глицерином. Им смазывают запачканное место, а через 15-20 минут промывают теплой водой и высушивают полотенцем. Свежие пятна можно выводить также смесью нашатырного спирта с глицерином (1:4). Старые же на светлой ткани можно снять раствором щавелевой кислоты (половина чайной ложки на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на полстакана воды). После того как вещь вычищена одним из этих средств, ее следует выстирать в мыльной воде, добавив на 1 л воды две чайные ложки нашатырного спирта, и хорошенько прополоскать в теплой воде.

Пятна от масляной краски

Протирают ваткой, смоченной скипидаром или керосином, затем, если окраска ткани от этого не изменяется, - нашатырным спиртом, пока пятно не исчезнет. Пятно от масляной краски можно вывести также бензиновым мылом, смешав его со скипидаром в соотношении 1:1. Смесь втирают в пятно. После растворения пятна краску осторожно счищают, затем протирают влажным ватным тампоном.

Старое пятно лучше смочить скипидаром, а когда краска размягчится, счистить ее крепким раствором питьевой соды и тщательно промыть теплой водой.

Пятна масляной краски можно снять еще и таким способом: смазать чуть-чуть маргарином или сливочным маслом, а через некоторое время протереть керосином, скипидаром или бензином, предварительно испробовав на кусочке ткани. Затем изделие нужно выстирать.

Пятна от лака

Удаляют смесью денатурата и ацетона, взятых в соотношении 1:1, или винным спиртом. Пятна от масляного лака удаляют так же, как и пятна от масляных красок.

Пятна от красного вина и ягод

На цветных изделиях их снимают смесью глицерина с сырым яичным желтком (в равных частях), которой намазывают грязные места. Через несколько часов их промывают теплой водой. Свежие пятна снимают кашицей из столовой соли и воды, через полчаса промывают мыльной водой, а затем изделие прополаскивают в теплой воде.

Кроме того, пятна от красного вина можно снять раствором марганцовки, смочив им запачканное место, а через несколько минут протереть раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на стакан теплой воды).

Пятна от белого вина, пива, шампанского, ликеров

Удаляют с белых и прочно окрашенных тканей раствором высококачественного мыла, питьевой соды и воды (5 г мыла, половина чайной ложки соды на стакан воды). Этим раствором смочить пятно, а через сутки смыть его теплой водой и тщательно выполоскать.

Можно оттереть такое пятно кусочком льда. Если нет льда, возьмите очень холодную воду.

Застарелые пятна от белого вина рекомендуется выводить смесью белого мыла (10 весовых частей), скипидара (2 весовых части) и 10%-ного нашатырного спирта (1 весовая часть). Смесью потереть пятно, промыть его сначала в теплой воде с мылом, затем выполоскать в холодной воде.

Пятна от пива на любых тканях обычно отстирываются водой с мылом. Застарелые пятна надо чистить смесью глицерина, винного и нашатырного спирта в равных частях. Три части этой смеси добавляют к восьми частям воды и протирают пятно.

Пятна от фруктов и фруктовых соков

Снимают смесью глицерина и водки в равных частях. Застарелые пятна быстрее сойдут, если подержать ткань над сосудом с кипящей водой и протереть уксусом или лимонным соком, разбавив его пополам с водкой или денатуратом. Затем протереть ткань тампоном, смоченным раствором воды с нашатырным спиртом.

Пятна от фруктов и овощей на джерси счищают кашицей из моющего порошка или смесью из равных частей бензина и аптечного глицерина (без парфюмерных добавок). Используют также подогретый спирт или водку.

Пятна от крови

Кровь, кроме белка, содержит небелковые азотистые вещества (например, аминокислоты и др.), углеводы, жиры и красящие вещества.

Отмывают сначала холодной водой, а затем теплым мыльным раствором. Перед стиркой белье с пятнами замачивают на несколько часов.

Застарелые пятна сначала протирают раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на стакан воды), а затем раствором буры (1 чайная ложка на стакан воды), после чего белье стирают в теплой воде. С тонких шелковых изделий пятна удаляют картофельным крахмалом, замешанным в тесто на холодной воде. Полученным составом покрывают поверхность пятна и дают ему высохнуть. Потом крахмал стряхивают, а вещь стирают.

Пятна от пота

Эти пятна содержат неорганические соли (поваренную соль, сульфаты, фосфаты и пр.), органические кислоты, мочевину, жир, холестерин и другие вещества. Они повреждают волокна шерсти и натурального шелка и разлагают красители ткани.

Снимают раствором гипосульфита (неполная чайная ложка на стакан воды). Очищенное место промывают теплой кипяченой водой.

С шелковой подкладки такие пятна выводят смесью нашатырного спирта и денатурата в равных частях.

Пятна от пота на шерстяных изделиях удаляют тряпочкой, смоченной в крепком растворе соли. Если пятна будут все же заметны, нужно протереть их спиртом.

Воротники и обшлага очищают бензиновым мылом, смешанным с равным количеством нашатырного спирта. Состав втирают в сильно загрязненные потом места, замывают теплой водой и прополаскивают в теплой воде с уксусом.

Пятна от пота отходят, если при стирке добавить в воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды).

Пятна от чернил

Выводят глицерином. Для этого запятнанную ткань держат в глицерине не менее часа, затем вещь полощут в теплой, слегка подсоленной воде. Если остались следы, они отстирываются в теплой мыльной воде.

Свежие чернильные пятна можно снять кислым молоком. Надо положить ткань на несколько часов в теплое молоко. Если пятно большое, следует несколько раз менять молоко. Затем постирать в теплой мыльной воде, в которую добавить немного буры или нашатырного спирта.

Можно воспользоваться раствором нашатырного спирта и питьевой соды (1чайная ложка спирта, 1-2 чайные ложки соды на стакан воды).

Для удаления пятен с белых тканей применяют смесь перекиси водорода и нашатырного спирта (1чайная ложка на стакан теплой воды). Смоченную в растворе ватку прикладывают к пятну, после чего ткань моют теплой водой.

Застарелые чернильные пятна на цветных тканях надо залить смесью скипидара и нашатыря (1:1), а после исчезновения пятен все изделие выстирать и прополоскать.

Шелковые ткани, запачканные чернилами (черными или красными), чистят так: на пятна накладывают кашицу из горчицы и оставляют на сутки, затем кашицу соскабливают и полощут одежду в холодной воде. Свежие пятна красных чернил можно очистить раствором нашатырного спирта, затем прополоскать в чистой холодной воде.

С кожи чернильное пятно лучше всего сводить теплым глицерином или смесью глицерина с денатуратом, которые втирают в пятно. Обесцвеченное место подкрашивают.

Чернильные пятна на кожаных предметах можно почистить солью. Для этого нужно покрыть пятно толстым слоем влажной соли и оставить так на два дня. Затем соль стряхнуть, протереть губкой или тряпочкой, смоченной скипидаром, и начистить до блеска.

При выведении чернильных пятен рекомендуется использовать защитный круг из парафина, чтобы пятно не растекалось. Делают это так: расплавляют парафин и вазелин в равных частях, затем на спичку наматывают ватку и, окунув ее в горячий сплав, обводят защитный парафиновый круг так, чтобы сплав пропитал ткань насквозь. Когда сплав остынет, приступают к удалению пятна, после чего материю присыпают питьевой содой и прополаскивают в воде. Затем защитный парафиновый круг проглаживают горячим утюгом через промокательную бумагу или бумажные салфетки, которую несколько раз меняют до полного удаления парафина.

Удаляя чернильное пятно, под него насыпают картофельную муку, которая впитывает в себя избыток жидкости и не дает пятну растечься.

Чернильное пятно с бархата можно снять, погрузив запачканное место в теплое молоко на полчаса. Молоко нужно менять до тех пор, пока пятно не исчезнет, потом выстирать в теплой мыльной воде и прополоскать.

Если чернильное пятно на шерстяной ткани уже высохло, его нужно смочить керосином, через некоторое время прополоскать в чистом керосине и простирать в чистой воде, затем вывесить вещь на ветер, чтобы выветрился запах керосина.

Чернильные пятна на шелковых и шерстяных тканях можно протереть ваткой, смоченной очищенным скипидаром, сменяя ее несколько раз по мере загрязнения, затем промыть теплой водой.

Для цветных изделий пригодна смесь из глицерина и денатурата (2 части глицерина на 5 частей спирта).

С любых тканей можно вывести чернильное пятно сразу же, если насыпать на него соли и полить лимонным соком, подождать, пока исчезнет пятно, и прополоскать ткань несколько раз.

Пятна от сажи, копоти, угля

Протирают ваткой, смоченной скипидаром, промывают мыльной водой и тщательно прополаскивают.

На застарелые пятна хорошо действует скипидар, смешанный с яичным желтком до густоты сметаны. Смесь осторожно подогревают, поставив банку с ней в кастрюлю с горячей водой. Пятно протирают смесью, затем вещь стирают с мылом и несколько раз прополаскивают в чистой воде.

Свежее небольшое пятно от сажи можно почистить мякишем хлеба или простирать в теплой воде с мылом.

Пятна от горячего утюга

Смачивают соком репчатого лука и оставляют на несколько часов, после чего вещь выстирывают, и пятно исчезает.

Если же пятно большое, на него надо положить кашицу из тертого репчатого лука и оставить на некоторое время, затем хорошо прополоскать в холодной воде. Можно также смочить пятно борной кислотой, а после этого простирать ткань в воде комнатной температуры.

С белых тканей подпалины хорошо удалять смесью из полстакана воды, 1 чайной ложки перекиси водорода и нескольких капель нашатырного спирта.

Кроме того, подпалины от утюга можно смочить водой и посыпать бурой. Высохшую одежду встряхнуть. Если пятна не исчезли, нужно намочить их перекисью водорода и выгладить.

Пятна от марганцовокислого калия (марганцовки)

Такие пятна бесследно исчезают, если загрязненное место намочить в сыворотке или простокваше. С белой ткани такое пятно можно удалить раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка на полстакана воды) или 10%-ным раствором гипосульфита. Вещь промывают сначала в горячей, затем в теплой воде.

Пятна от смолы

С темных шерстяных материалов их легко удалить плотной тряпкой, смоченной в очищенном скипидаре, а с белых – мыльным спиртом.

С хлопчатобумажных тканей пятна от смолы хорошо выводить скипидаром или бензином, а затем промывать их мыльной водой. Если пятно большое и застарелое, следует сначала смочить его несколько раз скипидаром, а когда смола растворится, протереть спиртом и после этого промыть водой.

И еще один способ. Пятна от смолы соскабливают и заливают смесью спирта и скипидара (1:1). Ткань проглаживают через промокательную бумагу и насухо вытирают.

Пятна от мастики для пола и обувных кремов

Простирывают в мыльном растворе с нашатырным спиртом. Если после этого они не исчезнут, можно применить раствор гипосульфита (1 чайная ложка на полстакана воды). Затем вещь промыть в теплой мыльной воде.

Пятна от хны

Смачивают раствором нашатырного спирта, перекиси водорода и воды в соотношении 1:5:5 и через 15-20 минут смывают теплой водой.

Пятна от йода

Засыпают питьевой содой, поливают сверху уксусом и оставляют на ночь, а утром прополаскивают вещь в воде. Пятно от йода можно также смочить водой и натирать обыкновенным крахмалом, пока оно не исчезнет, после чего промыть в воде с мылом.

Застарелые пятна от йода на светлой ткани можно вывести, положив ткань в жидкую кашицу из крахмала на 10-12 часов, а затем прополоскать в теплой воде с мылом.

Промывают раствором соды (1:10) и несколько раз прополаскивают ткань в чистой воде.

Пятна от ржавчины

Эти пятна состоят из окислов железа, на светлых тканях они имеют оранжевую окраску и глубоко проникают в ткань. При длительном пребывании на ткани ржавчина разрушает волокна.

Выводят свежевыжатым лимонным соком. Намоченное соком место проглаживают горячим утюгом через ткань, затем еще раз протирают ваткой, смоченной лимонным соком, и промывают теплой водой.

Можно воспользоваться уксусной или щавелевой кислотой (1 чайная ложка на стакан воды). Нагреть раствор почти до кипения, на короткое время опустить в него ткань с пятном и тщательно промыть, добавив в воду щепотку питьевой соды или нашатырного спирта. Если с одного раза ржавчина не исчезнет, ткань с пятном опустить в раствор несколько раз.

Пятна ржавчины с белых тканей можно вывести еще таким способом. Ткань с пятном опускают в 2%-ный раствор соляной кислоты и держат, пока не сойдут пятна, затем ткань хорошо прополаскивают, добавляя на каждый литр воды по три столовые ложки нашатырного спирта.

С цветных тканей их выводят смесью глицерина, мыла и воды (1:1:1). Ею надо натереть пятно. А через сутки вещь надо выстирать и прополоскать.

Пятна от воска и стеарина

Нужно соскоблить, затем положить на пятно мокрую тряпочку, покрыть несколькими слоями промокательной бумаги (или бумажными салфетками) и прогладить горячим утюгом. Следует менять бумагу, пока не исчезнет пятно. Пятна на плюше и бархате можно вывести спиртом или скипидаром. Пользоваться утюгом нельзя.

Пятна от косметики

Пятна от губной помады снимают бурой, которой засыпают пятно. Затем ткань прополаскивают сначала в мыльной, затем в чистой воде. Пятна на красящихся тканях выводят смесью эфира и скипидара (1:1). На изделиях из джерси пятно сначала обрабатывают густой кашицей из бензина и талька, затем протирают горячим глицерином. Химическую помаду выводят так же, как и чернильные пятна.

Пятна от косметических кремов удаляют спиртом или бензином. Пятна от краски для волос удаляют перекисью водорода, смешанной с равным количеством нашатырного спирта.

Пятна от одеколона и духов исчезнут, если их сразу же протереть спиртом. Застарелые пятна с белых тканей можно удалить смесью нашатырного спирта и перекиси водорода (1:1).

Пятно от духов на шерсти сначала смачивают чистым глицерином или винным спиртом, а затем протирают ацетоном или серным эфиром. Пятно на светлых тканях можно вывести таким образом: сначала смочить нашатырным спиртом, затем – раствором гидросульфита (4 г на стакан воды), а через 2-3 минуты – раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Чтобы удалить пятна от лака для ногтей, нужно приложить к пятну промокательную бумагу. Затем смочить обратную сторону ткани ацетоном. Продолжать, часто меняя бумагу, до удаления пятна.

Пятна от керосина

Со светлой ткани можно вывести раствором нашатырного спирта и воды (1:8). С шерстяных тканей пятна от керосина удаляют бензином, с хлопчатобумажных – смывают теплой водой с мылом, прополаскивают, а затем проглаживают теплым утюгом.

Пятна от зелени

Можно удалить водкой, а еще лучше – денатуратом. Кроме того, травяные пятна снимают раствором поваренной соли (1 чайная ложка на полстакана теплой воды). После удаления пятна ткань необходимо сполоснуть в теплой воде. С белых тканей травяные пятна удаляют 3%-ным раствором перекиси водорода, к которой добавляют несколько капель нашатырного спирта.

Свежее травяное пятно на одежде можно промыть теплым мыльным раствором, в который добавлен нашатырный спирт (1 чайная ложка на стакан мыльного раствора).

Пятна от мух

Удаляют разбавленным в воде нашатырным спиртом (1:10). Застарелые пятна выдерживают в течение 3-5 часов в мыльном растворе с небольшим количеством бензина (смесь перед употреблением необходимо взбалтывать). Затем пятна чистят щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Пятна от табака

Натирают яичным желтком, смешанным с денатуратом до густоты сметаны, после чего промывают ткань в теплой, затем в горячей воде. Если вещь нельзя стирать, то пятна выводят теплым глицерином или денатуратом.

Пятна от плесени и сырости

На хлопчатобумажных тканях выводят следующим образом: пятно покрывают слоем мелко истолченного сухого мела. Сверху кладут промокательную бумагу (или салфетку) и проводят по ней несколько раз горячим утюгом.

На шелковой или шерстяной ткани такие пятна сначала чистят скипидаром, затем покрывают тонким слоем сухой белой и проводят по ней несколько раз горячим утюгом.

Источник: http://ideyka.narod.ru/