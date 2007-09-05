Пришла пора выбрасывать… Как узнать, что вещь свое отслужила?

Знаете ли вы, сколько можно пользоваться одной и той же тушью? А зубной щеткой? Как долго можно использовать одну и ту же вещь, если срок годности не ограничен или еще далеко до его истечения. Об этом мы расскажем на примере следующих вещей, средств и продуктов:

Зубная щетка

Ее нужно менять каждые 3-4 месяца, возможно, и раньше, если щетинки выглядят потрепанными и смотрят в разные стороны. Всегда меняйте щетку после болезни, так как на старой, которой вы пользовались в разгар инфекции, остались бактерии, способные вызвать повторное заболевание.

Пероксид водорода

Открытый флакон хранится 6 месяцев. Проверить годность препарата можно и другим способом. Капните в керамическую емкость немного перекиси водорода, если жидкость будет пузыриться и шипеть, то препарат еще пригоден к употреблению. Пероксид водорода с истекшим сроком годности не опасен для здоровья, но неэффективен.

Средство от насекомых

Может храниться в открытом виде около двух лет, при условии, что эти два года не превышают срок годности, установленный на флакончике.

Обувь для пробежек

Меняйте тренировочную обувь тогда, когда расстояние, которое вы преодолеваете, в сумме приравнивается к 320-480 км. Связано это с тем, что спортивная обувь теряет эластичность, и ваши суставы подвергаются нежелательным нагрузкам. Если вы не бегаете, а занимаетесь различными видами фитнесса, советуем покупать новые кроссовки каждые полгода.

Бюстье для занятия спортом

Рекомендуется покупать новое бюстье с интервалом год – полгода, все зависит от интенсивности занятий. Дальше вещь теряет свою эластичность и больше не дает нужную поддержку молочным железам. Чтобы сохранить вещь дольше рекомендуется стирать в холодной воде и не подвергать машинной сушке.

Лак для ногтей

В открытом виде лак долго не хранится, максимум два года, при условии, что вы им нечасто пользуетесь, и лак все еще имеет хорошую консистенцию. Далее он просто, высыхает и расслаивается.

Краска для волос

Вскрытую упаковку лучше выбросить по истечении 24 месяцев. В противном случае результат окрашивания непредсказуем!!!!!!

Бритвенные лезвия

Одноразовую бритву можно использовать не более 3 раз. После этого лезвие тупится и может повредить кожу, а размножившиеся бактерии вызывают раздражение. Съемные лезвия на бритвах многоразового использования необходимо менять каждую неделю.

Люфа

Мочалку из люфы следует менять каждые 3-4 недели, так как она утрачивает способность убирать отмершие клетки кожи, а бактерии, размножившиеся в ней к этому времени, могут вызывать раздражение на коже и появление прыщей.

Увлажняющее средство

Вскрытый флакончик следует выбросить после года использования. Из-за роста бактерий крем раздражает кожу. Некоторые компоненты такие, как альфа-гидроксидные кислоты могут достигать большей концентрации в старом креме, что также негативно сказывается на коже.

Тушь

С тушью нужно расстаться после трех месяцев использования, иначе бактерии, в обилии размножившиеся там, могут вызвать ячмень и даже конъюнктивит.

Кремы против акне и кремы для лица

Баночки, которыми вы пользуетесь, могут храниться у вас не более двух лет. Если вы заметили изменения цвета, запаха, текстуры, то с ними нужно расстаться сразу же.

Солнцезащитное средство

Вскрытый флакон не храните больше года, так как средство теряет свою способность защищать кожу от солнечных лучей и может вызывать раздражение.

Губка для мытья посуды

В идеале эти губки одноразовые, так как уже после первого мытья там начинают расти бактерии. Постарайтесь менять губки не реже 1 раза в неделю.

Открытая банка томатного соуса

Может стоять в холодильнике 4-5 дней, затем в ней начинают размножаться плесневые культуры.

Соус для салатов

Заправку на основе оливкового масла можно хранить 3-4 месяца. Соус, в основе которого лежат яйца и сыр, 3-4 недели.

Теперь вы в курсе, что и сколько можно хранить, а когда приходит пора расстаться с тем или иным предметом или продуктом. Выбор за вами.

p.s. Пишите о сроках использования других мелочей, находящихся в вашем обиходе. Будем пополнять копилку!

Ирина Вопнярская, семейный журнал efamily.ru