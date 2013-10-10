Молодая семья. Программа получения безвозмездной помощи для приобретения жилья

28 сентября в рамках VIII Форума экономически активных горожан, который проводит журнал «Наши деньги», состоялся семинар, посвященный программе «Молодая семья». Участие в семинаре приняли более 100 человек. Спикером на нем выступила начальник отдела жилищных программ и проектов администрации г. Екатеринбурга Елена Васильевна Белюсова. Она рассказала, что программа «Молодая семья» существует с 2007 года, это федеральный проект. Суть программы в том, что молодая семья при определенных условиях может получить социальную выплату на приобретение и строительство жилья. Деньги выделяются из бюджета безвозмездно. Елена Белюсова озвучила условия, при которых молодая семья может рассчитывать на получение этой выплаты.

Условия для получения выплаты

* Прежде всего, возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет (это же правило распространяется и на неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей).

* Второе – молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. На территории муниципального образования г. Екатеринбург это семьи, в которых на каждого ее члена приходится менее 10 квадратных метров общей площади, либо семья вообще не имеет постоянного жилья.

* И третье условие – молодая семья должна подтвердить свою платежеспособность. Размер социальной выплаты для семьи из трех человек составляет чуть более 800 тысяч рублей. Поскольку квартира стоит все-таки дороже, молодые пары обязаны предоставить свидетельства, что они способны найти недостающие средства, чтобы социальная помощь была потрачена именно на приобретение жилья. Это может быть выписка со счета в банке, либо положительное решение банка на выдачу кредита, либо уведомительное заявление от организации или физического лица, что они обязуются в определенное время необходимую сумму представить.

При соблюдении этих трех условий молодая семья обращается в администрацию района, где в данный момент проживает, и ей выдают перечень документов, которые также надо будет предоставить для постановки на очередь. Ознакомиться с этим списком можно в программе «Консультант Плюс», либо на сайте администрации города в разделе, посвященном молодым семьям.

Когда до молодой семьи доходит очередь, она получает свидетельство о праве на получение социальной выплаты, где указана сумма и состав членов семьи. С момента получения свидетельства должно пройти не более 9 месяцев, в течение которых молодой семье необходимо найти подходящий вариант жилья. Это может быть как недвижимость на вторичном рынке, так и вложение денег в строительство индивидуального жилого дома, можно использовать средства и в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту и жилищному займу.

Еще нюанс: жилье не обязательно должно быть на территории города Екатеринбурга, а по всей Свердловской области.

Как сообщила Елена Белюсова, сегодня в очереди в Екатеринбурге на получение социальной выплаты стоит порядка 2000 молодых семей, которые подтвердили свою нуждаемость в улучшении жилищных условий и платежеспособность. В среднем в городе удается предоставлять пока порядка 50 социальных выплат в год.

Еще в Екатеринбурге действует программа поддержки молодых многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей. Размер социальной выплаты по этой программе больше – порядка 1,5 млн. рублей. Ее отличие от вышеупомянутого проекта в том, что средства выдаются только на новое жилое помещение: либо при долевом строительстве, либо для приобретения готового жилья у застройщика, либо при строительстве индивидуального жилого дома. Вторичный рынок жилья исключается.

Эта программа финансируется из областного бюджета, правительство области планирует предоставить выплаты всем многодетным молодым семьям, которые сегодня в ней зарегистрированы, до конца 2015 года. Заявления для участия в этой программе принимаются до 1 сентября 2014 года. В этом году в Екатеринбурге было выдано 122 социальные выплаты молодым многодетным семьям.

После своего выступления Елена Белюсова сообщила, что получить дополнительные разъяснения по программам поддержки молодой семьи можно в администрации города Екатеринбурга, в комитете по жилищной политике. Специалист по молодым семьям ведет прием по вторникам с 14 до 17 часов, кабинет 206.