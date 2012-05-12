Наши кухонные помощники: маринатор, йогуртница

О приспособлениях, которые значительно облегчают труд хозяйки на кухне. Продолжение. Начало читайте здесь: Наши кухонные помощники: электрическая сушилка, хлебопечка

Маринатор

Любите ли вы пищу, обильно сдобренную и пропитанную различными маринадами, как люблю ее я ? Уверена, что единомышленников у меня найдется и немало.

Только вот люблю я, чтоб все было не просто хорошо, а очень хорошо промариновано. Например, мясо – не менее суток (а лучше бы побольше-побольше). Казалось бы – что смущает? Дак вот… Как показывает практика – стухнуть за это время мясо может (ну не всегда свежее в магазинах продают, что уж тут поделать). Опять же спонтанно на шашлыки с моими пристрастиями не соберешься – не будешь ведь покупать тот шашлык, что продают в магазинах, это совсем ужас (на мой вкус, естественно).

Ну что я все о мясе да шашлыках… Есть ведь еще любимые вещи - маринованный сыр, яйца, капуста, огурцы. Пропитываются они довольно долго, а ждать иногда ох как не хочется.

Как оказалось, на просторах нашей родины в некоторых магазинах обитает замечательный прибор, который называется маринатор.

Это пластиковая колба, из которой с помощью насоса откачивается воздух. Колба ставится на специальную подставку, которая включается в розетку, и вращается с помощью роликов. В комплекте также идет ребристая пластина, которая вставляется в колбу, если вы маринуете, например, мясо – где оно об нее отбивается и становится еще нежнее.

Принцип действия маринатора довольно прост. Как я уже говорила, после закладки продуктов из него откачивается воздух (20-30 качков насосом достаточно). Если крышка плотно «прилипла» к колбе, значит, все сделано правильно. Таким образом, процесс маринования происходит в вакууме, где волокна пищевых тканей открываются, и маринад полностью проникает в пищу через открывшиеся поры. После такого, как исчезает вакуум, поры вновь закрываются и как бы «запечатывают» маринад внутри продукта. Согласно рекламе, все будет промариновано за 9 минут (именно столько длится один цикл работы маринатора).

Маринатор довольно объемен – единоразово туда можно заложить 2,3 кг продуктов (очень удобно, что помещается целая курица или большой кусок мяса) – но не больше! Иначе крышку может сорвать, после чего вы будете долго отмывать кухню и ругаться.

Из интернета: «Замечательная штука оказалась! Этот чудо-прибор может значительно улучшить вкусовые качества Ваших блюд. Особенно мне понравилось, как получаются овощи!».

Итак, что грузим в маринатор? Абсолютно все!

Во-первых, конечно, мясо, птицу. А дальше промаринованный продукт отправляем хоть на гриль, хоть на мангал, хоть в духовку, хоть в мультиварку. Кстати, интересный результат получается, если мариновать уже приготовленное (например, вареное) мясо.

Не забываем и про рыбу. Можно приготовить Хе (блюдо корейской кухни, когда продукт не подвергается термической обработке, а маринуется в уксусе). А можно просто традиционно засолить семгу или форель по вашему обычному рецепту (процесс займет 5-7 минут). Кто хочет поэкзотичнее – эксперементируйте – сельдь, маринованная в апельсинах, вишне; тунец с лимоном; пангасиус в горчице – полет фантазии не ограничен.

Не менее всего остального (а возможно и более) вам полюбятся овощи, приготовленные в маринаторе. Соленые и маринованные помидоры, огурцы (малосольные получаются за 3 цикла), маринованный лук, свекла. Морковь, редька, баклажаны по-корейски. Список вновь ограничивается только вашей фантазией. Мне особенно полюбился капустный салат – почему-то получается вкуснее, чем в обычном исполнении (и готовится всего за 27 минут, а не за три дня). Не поверите, но я даже картошку в маринатор отправляю. С растительным маслом и специями (для жарки), сметаной и травами (для тушения) и пр. Пропитывается она в несколько раз лучше, чем без этой манипуляции – вкусный и ароматный результат еще никого не оставил равнодушным.

Грибы также прошли «тест-драйв». Маринованные получаются быстро и вкусно. Кстати, любителям сырых шампиньонов рекомендую прокрутить их с небольшим количеством оливкового масла и любимыми специями.

Фрукты и ягоды тоже могут быть отправлены в этот прибор. Спросите зачем? Ответ простой – они гораздо лучше (и быстрее, естественно) пропитываются сахарным сиропом, соком цитрусовых и прочими составляющими (корицей, гвоздикой, мятой). Очень удобно, например, отправить на пару циклов вишню с сахарным сиропом, а затем поместить ее в духовку или электрическую сушилку.

Разные разности. Я уже упоминала о маринованных яйцах. Кстати, когда люди слышат о них, обычно округляют глаза (ладно хоть пальцем у виска не крутят ). На что я обычно просто рекомендую попробовать (я предпочитаю перепелиные). Например, яйца по-пьемонтски. Или яйца в свекольном маринаде. Имеют право на существование и яйца, замаринованные по корейским мотивам. Про яйца я хочу особо отметить – все ведь знают, что это крайне плотная субстанция? Поэтому, в обычной жизни они маринуются не за сутки, и даже не за двое. В маринаторе мне хватает четырех циклов.

Сыр. Любой – хоть твердых сортов, хоть моцарелла. Ну очень мне нравится, когда он пропитан смесью трав (и другими добавками разными – вяленые помидоры, оливковое масло, бальзамический уксус – выбирайте на свой вкус. Интересный вариант – с бренди и медом). Используется куда угодно - как закуска под вино, как компонент для салатов, да просто с хлебом (обязательно свежевыпеченным ). Чем дольше маринуется сыр – тем он вкуснее. Маринатор традиционно ускоряет этот процесс донельзя. Единственное мое замечание – мягкие сорта сыра от прокручивания слегка теряют эстетичный вид.

Оливки. Обычно и так идут уже в рассоле. Но если поставить их на пару-тройку циклов, добавив что-то по вкусу, то результат превзойдет все ожидания. Кстати, оливки хорошо мариновать вместе с сыром.

Сборная солянка. Тут уже просто как совет скорее. Мясо очень здорово сочетать с шампиньонами (лучше, конечно, лесными грибами) или перцем и помидорами – а потом тушить все вместе. Будете готовить с картошкой? – значит, и ее туда же. И также логично поступать со всем, что готовится совместно. Рыба со сметаной и луком? – замечательно. Уж больно хорошо ингредиенты в этом случае пропитываются друг другом. Некоторые салаты (например, те, в состав которых входят макаронные изделия) тоже хорошо «прокрутить» разок.

Вообще к маринатору прилагается небольшая брошюрка с рецептами, но она вряд ли кому-то пригодится. Свое проверенное как-то роднее .

Из интернета: «Компактный прибор, радующий быстротой приготовления. Блюда готовятся непосредственно перед подачей на стол. Мечта любой хозяйки - изысканные маринады за считанные минуты!».

Где купить?

Продаются маринаторы, как оказалось, далеко не везде. Точнее, практически нигде не продаются. Кому рассказываю эпопею поисков этого агрегата – никто не верит (мол, как это, в нашем мегаполисе не могло остаться дефицитных товаров). Так вот – в магазинах есть 2 модели – VES (встречается в сети магазинов «Эльдорадо») и VICONTE (иногда появляется в «Ашане»). Отличий между ними нет, 2 брата-близнеца практически. Разве что у второй модели подставка и крышка колбы бывают разных цветов. Еще маринаторы продаются в телемагазинах, но я этот вариант не рассматривала, - цена там минимум в 2 раза выше.

!Совет! проверяйте комплектацию «от» и «до» не отходя от кассы (даже если в магазине вас убеждают, что все будет в лучшем виде) – очень часто у маринатора деталей не хватает (чуть позже вам станет понятно, почему).

Вообще, как мне кажется (делюсь мыслью с теми, кому лень искать этот прибор ), он вполне заменяем. Например, вакуумными контейнерами. Или обычными стеклянными банками, к которым можно приобрести специальные крышки с прилагающимся насосом. Вот только трясти-крутить придется самостоятельно, ручками .

Подведем итоги?

К достоинствам маринатора я бы отнесла:

· Естественно быстроту и экономию времени. Это позволяет существенно разнообразить меню, между прочим (актуально тем, кто вечно мучается на тему, чтоб такого приготовить новенького без лишних усилий).

· Качество. Все-таки, видимо, вакуум играет не последнюю роль. Продукты пропитываются лучше, вкус становится ярче.

· Прокручивание продуктов в вакууме убивает в них болезнетворные бактерии. Тут ничего утверждать не буду – хотя можно предположить, что умирает всякая гадость от нехватки кислорода. Было бы неплохо .

· Экономия маринада (если это, конечно, не сухой вариант). Обычно что надо? – полностью чтоб компоненты покрывало (ну или прессом их придавить). В маринаторе за счет прокрутки количество жидкости можно уменьшить в несколько раз.

· Компактность. Не спичечный коробок, но и не огромный агрегат. К тому же все запчасти можно сложить непосредственно в саму колбу.

Но все же нельзя забывать о недостатках данного прибора:

· Как ни крути, идея несколько недоработана. Например, прокручивающий механизм у подставки. Даже мне, человеку далекому от физики, становится ясно, что крутящихся колесиков должно быть два (для распределения нагрузки), а не одно. А так…три «пустышки» - неизвестно, сколько выдержит несущее.

· Согласно отзывам из всемирной сети, довольно быстро выходит из строя резиновый клапан, который вставляется непосредственно в саму колбу (у меня пока за несколько месяцев ну очень регулярного использования проблем не наблюдается). Но – при наличии умелых рук – это проблема решится довольно просто.

· И насос у многих из строя выходит (люди вместо него пылесос даже используют). Вообще – в теории есть модели, где насос уже встроенный (т.е. более автоматизированные) – но я их в доступе (хоть каком-то) не нашла.

· Реклама как всегда несколько преувеличивает. Одного цикла, т.е. 9 минут, обычно недостаточно.

· К маринатору нужно приноровиться. Точнее – к созданию в нем вакуума. Все тот же клапан устанавливать необходимо правильно. Иначе маринад будет вытекать.

Может показаться, что минусы перевешивают плюсы, но – поверьте – это совсем не так. Я о покупке данного прибора ни разу не пожалела.

Йогуртница

Вы помните то время, когда в магазинах появились первые йогурты? Лет 20 с лишним назад – сначала реклама по телевизору, а потом выброс этого продукта на прилавки. Приятное дополнение к небольшому кисломолочному ассортименту, состоявшему из кефира, ряженки простокваши и снежка, не правда ли?

Сейчас йогурт уже не является диковинкой. В магазинах его столько видов, что глаза просто разбегаются – не знаешь продукт какого производителя, с каким наполнителем и какой жирности схватить. Только вот возможность выбора (а также яркие этикетки и рекламные слоганы) заставляют нас забыть о том, что «не все йогурты одинаково полезны», а некоторые и вовсе являются йогуртными продуктами (об этом подробно читаем здесь).

Правильный йогурт – это кисломолочный продукт, получаемый благодаря сквашиванию термически обработанного молока специальными культурами.

Еще Илья Мечников говорил, что кисломолочные бактерии должны обязательно присутствовать в рационе человека, для того, чтобы предотвратить «кишечное гниение».

Итак, благодаря своей исключительной полезности, йогурт рекомендуется к употреблению абсолютно всем, кто хочет оздоровиться. А именно – улучшить работу желудочно-кишечного тракта, подавить рост флоры, которая вызывает различные заболевания, повысить иммунитет, вывести вредные вещества из организма (актуально, кстати, в нашей-то экологии) и пр. Этот список можно довольно долго продолжать и расширять.

Безусловно, правильный йогурт продается в магазинах. Только вот от его потребителей все чаще можно услышать недовольства. Во-первых, относительно цены. Ведь за яркую красивую упаковку (которая, как, кстати, доказано психологами, поднимает настроение ), мы переплачиваем – и это факт. Во-вторых, из-за небольшого срока годности (и из-за несоблюдения условий хранения) мы можем натолкнуться на «просрочку» или просто уже успевший подпортиться товар. Ну и, в-третьих, йогурт этот есть не во всех магазинах. Особенно этим грешат те, что «около дома» - а бегать искать нужный товар? – ну не стоит оно того…

А выход есть! И он стандартный - давайте делать правильный йогурт сами?

Йогуртницы не выпускает, по-моему, только ленивый производитель техники для кухни. Выбор огромен.

Самими лучшими считаются йогуртницы, появившиеся на российском рынке первыми – а именно Tefal и Moulinex. Кстати, в некоторых моделях есть различные «фишки», которые понравятся продвинутым хозяйкам – например, система маркировки баночек по дате приготовления. Стоят йогуртницы этих фирм ощутимо дороже своих сотоварищей. Если хотите приобрести что-то более бюджетное – рассмотрите йогуртницы Skarlett, Severin, Daewoo.

Предпочитаете готовить йогурт в одном большом резервуаре, а не в порционных стаканчиках? Тогда вам подойдут йогуртницы Clatronic, Electrolux.

Могу отметить, что круглые йогуртницы мыть-протирать удобнее, чем квадратные. Да и один большой резервуар отмыть проще, чем множество маленьких баночек.

Из интернета: «Йогуртница дает мне возможность приготавливать в домашних условиях кисломолочные продукты самых разных наименований. Наконец я смогла вспомнить вкус настоящего кефира, йогурта и сметаны!».

Она представляет собой некий аналог термоса. Это невысокая (чаще всего) квадратная или круглая емкость, объем которой, как правило, составляет один литр. В продаже можно встретить 2 типа йогуртниц. Первый – в йогуртницу вставляется один большой сосуд для заквашивания. Во втором случае таких сосудов несколько (обычно 8 баночек по 125 мг, 7 примерно по 145 мг или 6 почти по 170 мг). На мой взгляд, порционные баночки удобнее – каждому члену семьи можно сразу выдать индивидуальный йогурт, а не набирать его из общей «кастрюли». Опять же можно подобрать дополнительный комплект (например, баночки из-под кофе) и изготавливать подряд двойной объем йогурта без предварительного перекладывания.

На сегодняшний день в магазинах продаются йогуртницы с таймером и без. Первые стоят несколько дороже. По большому счету, особого смысла в таймере нет – ведь он не уберет сам йогурт в холодильник, а значит, не прекратит процесс. В таком случае, зачем переплачивать?

Как, наверное, все уже поняли, принцип работы йогуртницы крайне прост. Сначала содержимое нагревается до нужной температуры, затем она поддерживается в течение нужного времени. И в простых, и в «навороченных» агрегатах йогурт готовится по одному и тому же принципу.

Давайте разберемся, как все происходит? Для начала нам необходим литр теплого молока (кто-то просто ждет, когда оно согреется до комнатной температуры, другие же молоко кипятят и потом остужают) – его температура должна быть не более 40-45 градусов. Чем жирнее молоко, тем гуще и насыщеннее будет йогурт – но вообще экспериментируйте, ведь вкусы у всех разные (только не забывайте, что чем меньше жирность молока, тем дольше идет процесс его преобразования). В молоко добавляем натуральный йогурт («Валио», «Данон», «Уктусский» и пр.) – около 100 мл. Впоследствии для заквашивания можно использовать уже свой готовый продукт. Но делать это рекомендуют не более 12 раз подряд (мол, польза дальше начинает постепенно сходить на нет). Вместо йогуртов можно использовать и различные закваски («Нарине», «Эвиталия» и другие). Только вот результат может оказаться непредсказуемым. Во всяком случае, от большинства их опробовавших я слышала негативные отзывы.

Продолжим. Молоко хорошо перемешиваем с нашей закваской. А дальше уже дело вкуса. Хотите получить несладкий продукт? Сразу отправляйте полученную смесь в йогуртницу. Душа желает десерта? Значит, добавьте сахар (а лучше сахарную пудру) и тоже хорошо растворите. Также можно добавить сухофрукты, орехи, тертый шоколад. А вот никакие жидкие субстанции (типа варенья) я б при приготовлении йогурта использовать не рекомендовала – итоговая масса расслаивается и получается не очень эстетично и недостаточно густо.

Итак, наша смесь перекочевала в емкости (или емкость ) – отправляем их в йогуртницу. Крышками не закрываем – используем только большую крышку, которая прилагается именно к прибору. А дальше действуем в соответствии с инструкцией. Йогурт готовится от 5 до 10 часов (время зависит от молока, закваски и конкретной йогуртницы).

Нинчик : «Моя йогуртница удобна тем, что можно сделать сразу 8 разных вкусов. Я обычно или делаю все без начинки. Или добавляю начинку в 4, а 4 оставляю без добавок. Удобно, что стаканчики порционные. С крышечками. Готовить очень просто: вечером размешал литр молока со стаканчиком йогурта (я беру уктусские или биомакс), залил в стаканчики, составил их в йогуртницу, нажал кнопку и пошел спать. Утром уже можно есть. А что не съел, закрыл крышечками и поставил в холодильник ».

Важно! Ни в коем случае не перемещайте йогуртницу – обязательным условием приготовления является полный покой (иначе бактерии, как это ни странно, «отказываются» размножаться ).

По истечении нужного времени закрываем баночки с йогуртом крышками и отправляем в холодильник – для того, чтоб остановить процесс брожения и закрепить консистенцию полученного продукта. Через час можно доставать и наслаждаться.

Несладкий йогурт употребляется просто так или с добавками. Если смешать его с зеленью и чесноком, получится замечательный соус к мантам, пельменям, шашлыкам, курице, свежим или грилованным овощам. Если же добавить к нему небольшое количество майонеза и горчицы получится нежная оригинальная заправка для салатов.

В «десертовый» готовый продукт можно добавить абсолютно все, что хочется – свежие фрукты, ягоды, варенья, джемы, печенье, шоколад, фруктовые соусы, кофе, мед – все, что любите.

Но на этом прелесть самодельного йогурта не заканчивается. Хочется немагазинный творожок? Пожалуйста – добавляйте йогурт в кипящее молоко, затем откидываете на сито – остужаете и наслаждаетесь. Хоть в чистом виде, хоть с любыми добавками. Можно пойти дальше и сделать нежный творожный сыр. Вот в этой теме девушка делится различными рецептами и секретами – рекомендую прочитать и опробовать .

Немногие знают, что в йогуртнице можно делать не только йогурты. Например, если заквашивать не обычное, а топленое молоко, полученный продукт по вкусу будет напоминать ряженку.

Можно в йогуртнице делать и сметану. Здесь существует несколько способов. Первый – заквашивать молоко непосредственно сметаной. 2-3 столовых ложки на литр молока. Полученная сметана будет «облегченной» - не такой жирной, как в магазинах. Если же хотите получить классический продукт – заквашивайте сливки.

А еще можно смешать в блендере йогурт с, например, ягодами, отправить на ночь в морозилку и получить освежающее лакомство – практически мороженое.

Итоги

Ну что, я думаю, достоинства такого прибора как йогуртница очевидны?

· Вы получаете натуральный качественный продукт без красителей, консервантов и ароматизаторов.

· С помощью домашнего йогурта можно поднять иммунитет у всех – от мала до велика – членов вашей семье, просто забыть о некоторых заболеваниях.

· Можно приготовить именно тот йогурт, который идеально подходит вашей семье (по консистенции, вкусу, наполнителям).

· Прибор этот маломощный, а значит, его работа не нанесет серьезного урона вашему семейному бюджету.

Но есть у йогуртниц и недостатки:

· В первую очередь я б отнесла к ним цену. Прибор простейший, а цена неоправданно завышена. Но тут стоит отметить, что предприимчивые хозяйки готовят йогурт в термосах, мультиварках и даже просто в стеклянной банке на батарее или в духовке.

· Внешний вид. Все-таки смотрятся йогуртницы – по крайней мере, на мой вкус – не очень эстетично. А верхняя пластиковая крышка дак вообще словно впитывает в себя пыль, к тому же царапается безбожно.

Ну что… Получается, я фанат кухонной техники . Все полезно, все нужно. Все рекомендую. Опять же – вот и готовые идеи того, какие подарки заказать на праздник или день Рождения.

Удачных покупок и приятных часов на кухне!