Мамины помощники, которые экономят время в быту!

Расскажем о маминых помощниках в быту ( топ-5 ): почему мультиварка должна быть в каждом доме (а лучше — сразу две), сколько времени экономит посудомойка, как справляется с пятнами стиральная машина, можно ли доверить чистку пола вертикальному пылесосу или роботу и как убить микробы и бактерии паровой шваброй.

До рождения первого ребенка вы и представить себе не могли, как начнете ценить каждую минутку. Ведь у мамы нет времени спокойно сходить с утра в душ и выпить чашечку чая, некогда приготовить нормальный обед, некогда прибраться… Маникюр? Нет, не слышала…

И так изо дня в день…месяц за месяцем… Накапливается усталость и недовольство, которые частенько выплескиваются на родных, на муже, а с ребенком просто не хватает сил позитивно общаться. Этот замкнутый круг тяжело разорвать.

Знакомо?

Тогда начинаем организовывать свой быт по-новому , внося в свой арсенал такие полезные гаджеты. У многих хозяек они есть, но почему то не отрабатывают вложенные в них деньги, тихо пылясь в шкафах. Исправляем ситуацию.

Мультиварка

Позволит вам вкусно и разнообразно питаться, при этом затрачивая минимум времени и усилий на готовку. Чем полезна: закинули все необходимые продукты единовременно, закрыли, выставили режим и обед готов абсолютно без вашего участия. Не нужно стоять и помешивать, проверять готовность, никаких капель на кафеле или плите, нет риска нечаянно обжечь малыша паром.

Дополнительные примочки в виде подогрева (приготовленное блюдо будет теплым к нужному времени) и отложенного старта (вечером закинули овсянку — утром у вас только что сваренная горячая кашка для себя любимой) — это спасение для молодых мам.

В идеале хорошо бы иметь две: стандартную на 3–5 литров и на 2 литра, которая незаменима для приготовления самодельного детского питания из тех же овощей на пару — для маленького ребенка нужно совсем немного)) или гарнира для всей семьи или отдельного меню для кормящей мамочки.

Всех благ изобретателю этого чудо-горшочка ! Экономия каждый день: 1–2 часа.

Посудомоечная машина

У кого-то покупка посудомойки только в планах, у других она стояла с окончания ремонта кухни и запускалась только по редким праздникам. Ну что ж, настало время расчехлять старого друга — теперь ей придется трудиться чаще… Эта машина сэкономит вам как минимум полчаса в день, да и мыть посуду с маленьким ребенком на руках не всегда удобно.

Если только выбираете посудомоечную машину — обратите внимание, чтобы был режим половинной загрузки — это экономит воду и электроэнергию при ежедневной работе.

Итак, эта полезная техника сэкономит нам от получаса в день.

Стиральная машина

Не нужно застирывать пятнышки на пеленках/одежде малыша на руках, а тем более стирать детские вещи вручную — для этого есть специальные режимы на стиральной машине и средства для стирки детского белья. Точечные загрязнения замачиваем в тазике с экологичным кислородным выводителем пятен до вечера, а в ночь стиральная машинка сразу все накопившееся за день постирает… Поверьте, у нее это получится также бережно, как и вашими золотыми ручками), только ручки при этом останутся свободными.

Сэкономленные полчаса потратьте лучше на маникюр!

Робот-пылесос или вертикальный пылесос

С появлением малыша ежедневная уборка становится необходимостью, но обычный, громоздкий пылесос с вечно мешающимся шнуром — это уже прошлое. Выберите, какой вариант вам больше подойдет: или робот, который полностью избавит от приборки (помните, что для него нужна ровная поверхность полов, желательно без ворсистых ковров, без шнуров и мелких деталей на полу). Или легкий вертикальный пылесос, которым намного удобнее и быстрее работать (маленький вес, отсутствие проводов) даже держа в другой руке довольного малыша.

Эта техника достаточно быстро развивается и недостатки в виде малой мощности, длительности уборки производители с успехом решают, также на рынке появились бюджетные модели, которые не сильно побьют по кошельку декретницы.

Экономия — около 40 минут каждый день.

Паровая швабра

Оооо, это находка для тех мамочек, кто намывает полы каждый день в попытках убить микробы и грязь, а также для тех, кто хочет прибираться как можно реже за счет качественной уборки. Горячий пар убивает все бактерии, после такой уборки пол спокойно можно облизывать))). Не нужно носить с собой ведра с водой — залил контейнер и не парься!

Также большинство моделей паровой швабры трансформируются в ручной парогенератор — значит, что всю бытовую технику, и даже ванную, раковины и унитаз можно чистить абсолютно без химических чистящих средств. Парогенератором рекомендуем периодически обрабатывать игрушки, детские кроватки, шторы — пар убивает пылевых клещей.

Вариантов применения масса, преимуществ — еще больше! Этот гаджет экономит деньги на покупку химии и значительно улучшает экологию в квартире. А еще — экономит от получаса времени ежедневно.

Арифметика экономии

Теперь давайте посчитаем… Эти пять полезных гаджетов сэкономят нам около трех часов в день! А как посчитать количество сэкономленных нервов? Приучите себя делегировать бытовые вопросы этой технике, и вы не будете выносить мозг по поводу: «я ничего не успеваю», ведь дома всегда будет чисто и вкусно пахнуть. А самое главное — станете спокойной, сытой))) и позитивная мамой, способной дарить время и любовь своему ребенку.

Не пренебрегайте современными технологиями, которые существенно облегчают нашу с вами жизнь, а в одной из следующих статей мы расскажем не только о самых полезных гаджетах для малыша, но и как можно на них сэкономить.

