Как выбрать безопасные продукты в магазине

Выбор продуктов - дело ответственное, ведь от качества того, что вы едите, зависит ваше здоровье! Поэтому отправляйтесь в магазин, имея небольшой запас времени для того, чтобы не просто скидать в тележку то, что вам приглянулось, а выбрать полезные и безопасные продукты!

Кроме того, напоминаем вам, что для того, чтобы не потратить в магазине лишние деньги, напишите дома список необходимых продуктов.

Итак, вы в магазине. Для начала необходимо обратить внимание на этикетки на продуктах питания.

1. Состав продукта.

Приобретая продукт, не стоит доверяться рекламе или броской этикетке. Обратите внимание на обратную сторону упаковки, где добросовестные производители (а по закону они все обязаны это делать!) честно указывают наличие биологических продуктов питания, ароматизаторов, пищевых красителей, улучшителей вкуса, консервантов и прочих «Е». Безусловно, чем их меньше, тем лучше.

С недавних пор все производители отечественных продуктов обязаны указывать на этикетках содержание генно-модифицированных компонентов в продуктах. По последним данным, чуть ли не 40 % всех товаров на продовольственном рынке с ГМО.

Где стоит опасаться наличия ГМО? Чаще всего генетически модифицированные компоненты встречаются в продуктах из картофеля (чипсы), помидоров (томатные соусы, кетчуп), консервированной кукурузе (консервы) и, конечно же, в продуктах, содержащих сою. Соя очень полезна, но, к сожалению, почти всегда генетически модифицирована. Ее присутствие можно обнаружить в мясных и колбасных изделиях, полуфабрикатах, паштетах.

2. Энергетическая ценность

Это количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, калорийность указана на 100г продукта.

Обязательно обращайте внимание на количество жиров. Продукт считается с низким содержанием жиров, если на этикетке указано 5 г или менее на 100 г продукта.

В общее количество граммов углеводов включен не только сахар, но и клетчатка, и крахмал, и пектины. Поэтому, когда речь идет о сахаре, следует обращать внимание именно на общее количество углеводов. В противном случае можно совершить ошибку, исключив из рациона фрукты и молоко, содержащие много сахара, употребляя лишь каши с низким его содержанием. Кроме того, в списке ингредиентов сахар может называться по-разному: глюкоза, фруктоза, декстроза, сироп, концентрат фруктового сока и т.п.

3. Условия хранения. Срок годности.

4. Обеспечение государственного стандарта или стандарта предприятия (ГОСТ, ОСТ, ТУ) либо другого нормативного документа. Лучше если продукт изготовлен по ГОСТу.

5. Изготовитель продукции. Информация на импортных продуктах должна быть и на русском языке!

6. Также необходимо определить безопасность консервантов.

Консерванты - E200-E299

Значение консервантов трудно переоценить. Редкий продукт способен храниться продолжительное время, не подвергаясь при этом микробиологической порче и не теряя при хранении своих свойств. Консерванты же способны существенно продлевать сроки хранения пищевых продуктов, предотвращая их порчу. В отличие от традиционных консервирующих веществ (соль, сахар, уксус), наиболее широко в пищевой промышленности сейчас применяются такие консерванты, как сорбиновая (Е200-Е203) и бензойная кислоты (Е210-Е213), а также их соли. Для определенных категорий пищевых продуктов имеет большое значение такие консерванты как уксусная (Е260-Е264), сернистая кислоты (Е220-Е228) и их соли, нитриты (Е249-Е250), нитраты (Е251-Е252), низин (Е234).

В промышленных масштабах использование консервантов основывается не на интуиции, а на научном подходе. Как и любое лекарство, консервант проходит тщательную проверку, прежде чем попасть в производство. Критерий использования консервантов - их безопасность. Безопасность не только для того, кто съедает продукт с консервантом, но и для последующих поколений, то есть исключить возможность наличия у консервантов мутагенного, канцерогенного и другого неблагоприятного и необратимого действия.

Любой консервант всесторонне исследуется на безопасность. После чего происходит подробное обсуждение всех результатов специальным международным органом - Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). Этот комитет определяет параметры качества и допустимую суточную дозу. И что немаловажно - постоянно следит за разрешенными консервантами, пересматривая всю накопленную информацию о нем и принимая соответствующие решения: либо расширить область использования, либо запретить употребление, либо увеличить допустимую норму, либо уменьшить ее.

В современной пищевой промышленности к консервантам предъявляют определенные требования. Во-первых, они должны быть безвредными для человека. Во-вторых, они не должны вступать в химическую реакцию с материалами, из которых изготовлена упаковка продукта. В-третьих, они не должны снижать пищевую ценность продуктов или придавать пище посторонний привкус или запах. Хотя в некоторых случаях консервант придает продуктам желаемые вкусовые качества, как, например, уксус при мариновании или изготовлении соусов.

Перечень пищевых добавок, применение которых разрешено в Российской Федерации, согласован действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок».

Подробно о добавках: Список опасных и безопасных Е-кодов продуктов питания

Источник: www.profilaktica.ru