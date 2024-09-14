Рекомендовано ю-мамами. Полезные покупки на маркетплейсах для удобства дома

Посетители нашего сайта делятся своими полезными находками на маркетплейсах для удобства и уюта в доме. Мы решили собрать некоторые из них в обзор, в котором - товары, создающие порядок и комфорт.

Настенный держатель для швабры самоклеящийся

267 руб. на wildberries.ru

Средний балл 5

Артикул: 227260149

Отзыв с wildberries.ru: Отличный держатель: и приклеился к стене хорошо, и швабру держит отлично, и внешне прикольный. Рекомендую!

Коробки для хранения обуви прозрачные

515 руб. за 10 шт. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 201038453

Отзыв с wildberries.ru: Отличные коробки, собираются легко и быстро. Теперь не нужно по коробкам искать нужную обувь, все видно. Рекомендую.

Фото: NATA66

Швабра с отжимом и ведром Zetter

От 2590 руб. на market.yandex.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 4400784949

Pinк Rаbbit: С сегодняшнего дня я адепт Зеттер Счастливый. Не думала, что так можно. Экономия всего чего можно, воды, электричества (я всегда пылесосила перед мытьем полов), сил, времени. И чистые сухие руки. Намочила один раз, когда завершала процесс. От души советую.

Отзыв с market.yandex.ru: Лучшая швабра которая только может быть. Я никогда не понимала швабр, если и мыть то только после пылесоса, потому что иначе грязь по углам расходится просто. С этой я решила протестировать без робота пылесоса который обычно запускаю перед тем как мыть пол. И это волшебно. У меня 2 кота - шерсти хватает, и швабра действительно очищается от волос, помыла пол быстро и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чисто. Теперь есть стимул мыть пол каждый день. Когда ведро берешь за ручку оно не перевешивается, даже если внутри швабра. Для 46 квадратов супер просто.

Умное сенсорное мусорное ведро с автоматической крышкой-слайдером

10650 руб. на ozon.ru

Средний балл 4,9

Артикул 1172771620

Отзыв с ozon.ru: Отличнейшее ведро. Очень удобное и вместительное. Крышка сдвигается без подъема. Не пропускает запахи. Самое главное даже большая собака пока еще не сообразила как его открыть.

Щетка для удаления шерсти животных с поверхностей

312 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.8

Артикул 168830103

аssОль: Она чудо!!!! Я даже не очень поняла как работает. Полный контейнер шерсти и чистый диван с одного «прохода» (главное «туда-сюда» водить, в одну сторону не работает). Есть еще более мелкие варианты. Мелкие неудобные (ручка сбоку, как расческа).

Щетка для уборки, веник силиконовый

224 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.7

Артикул 195660229

Отзыв с wildberries.ru: Очень понравилась щетка! Рассыпала на кухне макароны-звездочки, так с помощью нее убрала за считанные минуты, без проблем. И вычистила ковер от кошачей шерсти. Рекомендую!

Полотенце кухонное вафельное-махровое набор 3 шт

от 342 руб. на wildberries.ru цвета разные

Средний балл 4.9

Артикул 162542981

Отзыв с wildberries.ru: Прекрасные полотенца, я очень довольна! Отлично впитывают, быстро сохнут. Две стороны разные. Качество пошива и качество ткани на высоте. Однозначно рекомендую.

Крючки для ванной на полотенцесушитель

от 230 руб. на ozon.ru

Средний балл 4.8

Артикул 162542981

Отзыв с ozon.ru: Легкие, стильные, удобные.

Дозатор для жидкого мыла сенсорный диспенсер

от 888 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул 231992958

Отзыв с wildberries.ru: Все отлично! Прекрасно работает, комплект полный. При получении был заряжен, что удобно (сразу на пункте выдачи проверила работу). Экономит жидкое мыло!

Мыльница в ванную и кухню со сливом, на присоске

от 280 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул 231992958

Отзыв с wildberries.ru: Красивый дизайн. Хорошее качество. Удобна в использовании.

Мыльница на кран, держатель мыла на смеситель

от 280 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул 165877738

Отзыв с wildberries.ru: Хорошего качества. Просто и удобно. Рекомендую.

Чехол для пульта ДУ телевизора 50*170 мм

от 280 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул 9054904

Отзыв с wildberries.ru: Классный чехол, сел идеально, кнопки нажимаются не туго. Единственное уголки внизу и наверху островаты.

Держатель для фена органайзер настенный

от 656 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул 214716556

Отзыв с wildberries.ru: Пришло всё целое, аккуратно упакованное. Монтаж занял две минуты. Держатель удобный, стильный.

Подставка под монитор и ноутбук с выдвижным ящиком

1964 руб. на ozon.ru

Средний балл 5

Артикул 1591271363

Отзыв с ozon.ru: Отличная подставка. Искала высокую, очень рада что наткнулась на эту. Металлическая, не шатается. Есть ящичек выдвижной из пластика. Можно регулировать по высоте. За свои деньги огонь.

Стул титан для ванны и душа, для купания

1521 руб. на ozon.ru

Средний балл 4,9

Артикул 675024555

Отзыв с ozon.ru: Хороший стул. При беременности тяжело стоять в душе. А теперь сиди да сиди себе сколько хочешь. Маме такой же взяла. Минус что поржавели заглушки на ножках, которые высоту регилируют. И сиденька рифленая быстро желтеет от стоячей воды.

Набор мешков для деликатной и бережной стирки белья

269 руб. на ozon.ru

Средний балл 4,9

Артикул 722130405

Отзыв с ozon.ru: Стирки выдерживает, не расползается, замочек не открывается, хоть я его забываю заводить под петельку.

Стремянка Mini 2 ступени

1992 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 226013804

Отзыв с wildberries.ru: Очень качествееный товар. Пользуюсь более года. Нареканий нет. Удобен и выдерживает большой вес. Рекомендую.

Тройник поворотный плоский для розетки с usb

149 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 204235288

Отзыв с wildberries.ru: Очень удобный тройник для стеснённых условий и цена подходящая. Работает. Спасибо.

Сетевой фильтр LDNIO

2 618 руб. на megamarket.ru

Средний балл 5

Артикул: 100036787831

Отзыв с wildberries.ru: красивая, функциональная вещь, удобно расположились все зу, 5 розеток и 3 USB с функцией быстрой зарядки, продуманы отверстия для проводов. Одна вещь навела порядок с зарядками, это очень удобно, все на месте, ничего не теряется никуда, однозначно рекомендую.

Светильник бра настенный беспроводной

861 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,7

Артикул: 162465546

Отзыв с wildberries.ru: Отличный светильник, легко прикрепился, на движение срабатывает. Не очень яркий, самое то для легкой подсветки ночью.