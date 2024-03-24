Как хранить сезонные вещи: наводим порядок в гардеробе

Два раза в год - весной и осенью - мы убираем на хранение сезонные вещи. Расскажем, как организовать сезонное хранение, подготовить вещи и сэкономить место.

Лайфхаки по хранению

Оказывается, места в доме больше, чем мы думаем, особенно если учесть некоторые хитрые советы. Ведь развешивать или складывать одежду можно не только в шкаф — еще для этого есть антресоли, подиумы, диваны и подкроватное пространство. Главное — чтобы там было тепло и сухо.

Для хранения вещей под кроватью подойдут невысокие кофры с прозрачной крышкой, чтобы легче было искать нужную одежду.

Используйте пространство под потолком: навесьте полки с красивыми консолями и поставьте на них милые коробки или корзины, плетеные из джута, а внутрь уложите сезонные вещи.

Сэкономить место внутри шкафа или гардеробной помогут специальные аксессуары. Например, вакуумные пакеты помогают сберечь до 50-70% пространства, потому что в обычном пакете только половину места занимает одежда, остальное — воздух. Пуховики, куртки, свитера, футболки можно сжать в пакете или откачать воздух с помощью пылесоса. Правда потом все вещи нужно будет встряхнуть, дать им отвисеться и погладить.

Правильный подбор контейнеров или коробок тоже очень помогает. Чем плотнее можно составить контейнеры, тем эффективнее вы используете место. Для этого нужно измерить шкаф, полки и все спланировать перед покупкой коробок.

Если вы сложите вещи в коробку или кофр вертикально, это сэкономит место и поможет быстрее найти все нужное. Сложите вещь в прямоугольник и поставьте на ребро, как книжку.

Специальные кофры-чехлы, которые висят на плечиках, очень удобны для хранения свитеров, футболок и трикотажных кофточек. Их могут заменить и тканевые подвесные этажерки. А еще бывают объемные чехлы с плечиками для нескольких вещей — в них помещается до семи вешалок с одеждой.

Чтобы легко найти нужную кофточку или футболку, сложите их в коробки или кофры так, чтобы каждую вещь было видно сверху, — и сфотографируйте. Потом вам нужно будет только пролистать кадры в галерее и увидеть, где что лежит.

Обзаведитесь натуральным ароматизаторами: кедровые брусочки, мешочки с сушеной мятой, полынью или эфирным маслом не только придадут вещам приятный запах, но и отпугнут жучков и моль. ​

Подготовка вещей к «сезонной миграции»

Хотя бы два раза в год — осенью и весной — мы перебираем свой гардероб: часть вещей достаем с дальних полок и углов, а часть отправляем в чехлы и кладовки на хранение.

Перед уборкой вещей разложите их на полу или диване — и отсортируйте. Скорее всего, часть из них вы больше не будете носить, особенно если это детская одежда, ведь дети так быстро растут. Такие вещи лучше отложить в сторону, чтобы отдать, продать или подарить.

Все остальное подготовьте к хранению. Проведите ревизию: проверьте карманы и достаньте все монетки, конфеты и старые билеты, зашейте дырочки и лопнувшие швы, пришейте оторвавшиеся пуговицы. Обязательно вычистите и постирайте вещи, как следует просушите и проветрите. Только после этого можно укладывать вещи на «зимовку». Для этого протрите шкаф, антресоли и обработайте их препаратами, которые отпугивают вредителей.

Сезонное хранение одежды

- Летние костюмы и пиджаки лучше хранить на объемных плечиках, подходящих к одежде по размеру, в тканевых чехлах. При этом светлые вещи лучше хранить в темных чехлах, чтобы они не пожелтели. А перед упаковкой обработайте одежду спреем от моли — она отлично поедает и летние вещи.

- Платья размещайте на отдельной вешалке каждое, и только если они сильно отличаются по объему, можно пристроить на одни плечики пару платьев. Вещи со стразами и вышивкой лучше прятать в матерчатые чехлы, чтобы не было зацепок. Для светлых платьев, как и для костюмов, подберите темные чехлы, чтобы ткань не пожелтела.

- Футболки иногда тоже развешивают на плечиках, но так они занимают много места. Поэтому их лучше свернуть в рулоны или сложить в стопки. Есть масса способов складывать их, японский метод — один из самых популярных. Но как бы вы ни складывали футболки и лонгсливы, старайтесь не сгибать их в местах с плотным принтом, иначе на изображении останется след или оно может начать крошиться.

- Летние шляпки, панамки и кепки тоже нужно почистить и в идеале — обернуть тканью. Картонные коробки — лучшее место для хранения легких головных уборов. Внутреннюю часть коробки тоже обработайте от вредителей, чтобы какие-нибудь жучки не погрызли соломенную шляпку.

- Меховые, драповые и кожаные вещи почистите, высушите, обработайте спреем от вредителей, а кожаные участки протрите средством для смягчения кожи. Каждую вещь поместите в плотный тканевый чехол и повесьте на объемные плечики по размеру: ширина плечиков должна совпадать с шириной изделия в плечах, чтобы оно не деформировалось.

- Не прячьте шубы, пальто и дубленки в полиэтиленовые пакеты, иначе вещи приобретут залежалый запах, а мех потускнеет. Одежда должна дышать! Поэтому когда будете развешивать чехлы с одеждой в шкафу, оставляйте между ними место для движения воздуха.

- Меховые шапки тоже лучше хранить в картонных коробках или плотных тканевых мешочках, а чтобы они сохранили форму, набейте их чистой бумагой или наденьте на цветочный горшок. Химчистку шапок лучше проводить регулярно: внутренняя сторона пачкается от головы, а моль и бактерии это очень любят.

- Вязаные и шерстяные вещи тоже обязательно надо постирать перед хранением, даже если вы надели их раз-другой за сезон. Затем высушите и проветрите одежду и перед упаковкой обработайте средством от моли.

- Шерстяные платья и костюмы развесьте на плечиках в тканевых чехлах. А свитеры, кардиганы, кофты можно сложить или свернуть в рулоны — так на них не будет складок, упаковать в матерчатые мешки или картонные коробки. Вязаные вещи лучше не хранить на плечиках, чтобы они не вытянулись.

- Теплые куртки и пуховики можно хранить на плечиках, если позволяет место, а можно в сложенном виде. Вещи с синтетическим утеплителем можно упаковать в вакуумные пакеты и откачать воздух пылесосом. Но тогда придется после распаковки встряхнуть вещи, выгладить и дать им отвисеться, чтобы наполнитель расправился.

- Перчатки, платки и шарфы лучше спрятать в отдельную коробку, контейнер или тканевый мешок. Скатайте шарфы и платки в рулоны, перчатки обработайте средством для кожи и положите в коробку средство от вредителей.

Держать сезонные вещи в порядке помогут тканевые чехлы и мешки, кофры, коробки, плечики по размеру, любовь к своим вещам и капелька фанатизма :)

И тогда в новом сезоне одежда будет как новенькая!