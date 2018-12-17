Обзор популярных интернет-магазинов Екатеринбурга с доставкой продуктов на дом

Рассмотрим все плюсы и минусы шести самых популярных интернет-магазинов по доставке продуктов в Екатеринбрге: навигация сайта, ассортимент, сумма для бесплатной доставки, стоимость новогодней корзины, форма оплаты, описание ассортимента и качество фотографий товара. Для примера мы взяли "новогоднюю" корзину и рассчитали ее стоимость у разных магазинов. Выбор за вами!

Мы рассмотрели доставку продуктов на примере "новогодней корзины". Всё самое желанное и необходимое для новогоднего стола без бегания по магазинам в поисках вкусненького. Могут ли выручить нас интернет-магазины с доставкой продуктов?

Для обзора возьмем несколько самых популярных доставок. Сочиняем виш-лист ожиданий: чего мы ждем от интернет-магазина, попадая на сайт:

- Быстрая и удобная навигация. Многие онлайн-сервисы преуменьшают важность меню. Нотка высокомерия: кто захочет, тот найдет. Как будто получение прибыли – не главная задача магазина. Покупатель хочет быстро наполнить корзину, а вместо этого ему приходится переводить с магазинного на русский. Поиск будет глючить, а меню предложит квест «найди свой хлеб на 53 страницах». Магазины, любите покупателей, ставьте себя на их место, и к вам потечет прибыль!

- Подробная информация на карточке товара. «Яблоки Фуджи» это прекрасно. Но любой человек вам скажет, что «минус» пользования интернет-магазином – это невозможность увидеть и пощупать. Срок годности, состав, ссылка на рецепт – чем больше информации о товаре, тем выше шанс, что его купят.

- Широкий ассортимент.

- Доступная цена, выгодные акции и возможность сортировки по акциям. Скидки от определенных сумм, бонусы, подарки.

- Гибкий график с возможностью получить заказ в этот же день, бесплатная доставка от вменяемой суммы (от 1500 руб.).

- Сервис, доброжелательный к покупателю. Перезвон в случае замены товара, уточнений по заказу. Возможность оплаты банковской картой. И никаких недомолвок: заказ должен быть ровно такой, каким ждет его потребитель, без сюрпризов и тайных игр с весом и качеством. И подпункт из ряда неосуществимых: отсутствие «косяков» при доставке. Когда все пункты соблюдены, и покупателя укачали удобная навигация и ласковый голос оператора, в бой с сервисом вступают курьеры. Опоздания, неопрятный вид курьера, отсутствие сдачи, перепутанное время… к сожалению, эти неприятности сплошь и рядом случаются в любых магазинах, от премиум до эконом.

Для тестирования интернет-магазинов мы взяли список наиболее популярных продуктов. Конечно, он неполный и у каждого свой, но нам нужен был простой набор для одинокого человека, который врёт, что праздник в одиночестве под пледом и перед телевизором с Петросяном и Бузовой – мечта его жизни.

Итак, наш воображаемый герой выбирает меню на свой журнальный столик с салфеточкой: икра лососевая – 95 г, филе семги с/с – 200 г, сельдь в масле – 200 г, буженина в/к – 1 кг, мандарины с листочками – 1 кг, сок апельсиновый и яблочный – по 1 литру, майонез «Провансаль» - 200 мл, сыр типа «Ламбер» – 1 кг, креветки очищенные вареные – 850-1000 г, «Рафаэлло» - 240 г.

Для чистоты эксперимента набор складывали в корзину после сортировки по цене – самые недорогие предложения.

Этот магазин чаще всего упоминают в опросах. Причину популярности несложно понять: покупателям легче, когда они уже знакомы с ассортиментом и ценами, представляют воочию многие продукты.

Отличный сайт. Меню будет понятно и ребенку. Эталон, на который многим стоит равняться. На главной странице сразу на уровне глаз - категории товаров, чуть ниже товары со скидками и условия доставки. Не нужно искать, сражаясь с выпадающим меню. Есть сортировка по акциям и новинкам. Воистину покупки одним кликом. На фото продуктов по акции хочется кликнуть, они выглядят привлекательно. Профессиональные фотографии на карточках продуктов, а вот описания могли быть полнее, некоторые ограничиваются словом «Россия».

Бесплатная доставка от 1500 руб., время доставки ежедневное, разбито по часовым диапазонам. Есть оплата банковской картой. По отзывам покупателей, магазин предупредит, если товар требует замены.

Набор продуктов для новогоднего стола обошелся нам в 3 753,18 руб.

В сравнении со своим дискаунтером «Райт» проигрывает по всем статьям. Ну, очень старый сайт. На главной странице картинка с неактивными словами «скидка», «купить в один клик» - это не ссылки, их предназначение неясно. Слова для декора. Купить в один клик у вас все равно не получится. Меню написано, судя по его виду, старым опытным работником советской торговли. Приходится соображать, желаемый товар находится в «товарах длительного хранения» или в «товарах с коротким сроком хранения». Потребитель должен думать о сроках – или все-таки о ценах, брендах, акциях? Непродовольственные товары обозначены как «прочий nonfood». Опытный работник торговли исчезает на этой фразе, превратившись в «дизайнера сайтов, лучше студента, чтобы подешевле!»

Приветственный текст на главной также раскрывает (и тут же закрывает) литературный талант воображаемого бюджетного дизайнера: «Каждый сможет выбрать товары на свой вкус и купить со скидкой до 70% (продукты питания, детские товары, товары для автомобилистов и прекрасных дам)». Так и представляется заказчик, не заинтересованный в прибыли, его все достали, зарплата маленькая, ему быстрее бы домой. «Ну, напиши что-нибудь там на главной». Написали что-нибудь. А дальше наступила тьма. Фотографии на странице товара присутствуют, но информация справа удручает. Что за «единица измерения» без активных ссылок, для кого она? Какая-то раскраска. Покупателю остается взять фломик и написать желаемую цифру на мониторе. Сайт в целом выглядит недоделкой. И так сойдет. Кто захочет, тот купит: упорство и труд!

Доставка бесплатная от 1500 руб., осуществляется ежедневно в удобные интервалы времени, возврат товара до оплаты – возможен.

Неудобно работать и с корзиной, да и вообще со всем: сервис постоянно требует от вас дополнительных кликов.

Цена набора, однако, получилась ниже, чем в дискаунтере: 3 377.70 руб.

Интернет-магазину, который не известен покупателю в оффлайне, нужно постараться, чтобы завлечь к себе. Покупатель не представляет себе зал, никогда в нем не был вживую. Почему он должен воспользоваться сервисом «В Гастроном», а не знакомой «Монеткой»?

Удобная навигация – это сразу большой «плюс». Все категории на виду, а в «карусельном» меню мелькают обещания высокого качества товаров, возможности вернуть его курьеру без объяснений и начисление бонусов. Также на главную страницу выведены акционные товары и специальные предложения. И предлагается на слово поверить магазину, что он закупает товары только в проверенных местах.

Например, в «Метро». Продукты из METRO Cash and Carry это фишка «В Гастроном». Они не всем доступны, но известны и многими любимы. Как и в «Метро», можно приобрести продукты в групповой упаковке.

Фотографии на сайте роскошные, к ним подробные описания со всеми необходимыми сведениями. Доставка свыше 1500 руб. – бесплатно, осуществляется в день заказа, доступны различные способы оплаты.

Набор-тест новогодних продуктов обошелся в 3 393 руб.

Доставка продуктов из магазина «Кировский».

Главная страница сайта похожа на стену, которую испортил наклейками маленький ребенок. Здесь всё намешано. Половина фотографий товаров отсутствует. Не знаешь, на что смотреть – дизайн «мусорный», небрежный. Буквы то наплывают на изображения, то отходят от них с опаской. Всё-таки, продукты питания – особая, почти деликатная часть жизни человека. Перед выбором их оценивают, принюхиваются, трогают. Чтобы принести домой свежий продукт, предложить его детям. Главная страница продуктовой доставки должна располагать к себе, а не создавать ложную иллюзию неряшливой подсобки.

Количество текста на сайте потрясает. Его заполнял неленивый человек, необремененный отсутствием свободного времени. Текст измеряется километрами. Есть, что почитать томным январским вечером в каникулы.

Доставка бесплатно при сумме заказа свыше 1500 рублей, если вес заказа не превышает 30 кг и адрес доставки находится недалеко от адреса распределительного центра (ул. Маневровая, 9), при других условиях стоимость рассчитывает оператор.

Сугубо личное мнение автора статьи, не претендующее на истину: дальше главной в «Да-март» идти не хочется. Набор для теста собрать не смогли, запнувшись о первый же товар с названием «ВУ Три Кита». Как в песне из известного кинофильма: «Есть три кита – и больше ни черта!»

Сайт скроен по старым лекалам. На главной странице видим слева выпадающее меню, а более живое с прямыми ссылками на категории товаров находится внизу. Его поднять бы наверх. В принципе все понятно и удобно: фильтр, акции. Сразу видим предложения месяца, новогодние подарки и специальные категории, вроде вегетарианских продуктов. Несмотря на несколько устаревший дизайн, пользоваться навигацией удобно.

Картинки красочные, но местами отсутствуют, как и описания. Вернуть товар без объяснения причин можно до его оплаты, в случае замены в процессе сбора вам должны перезвонить. Доставка бесплатная от стандартной суммы 1500 руб., доступны варианты оплаты и часовые интервалы.

Новогодний набор в день нашего эксперимента стоил 3 541,50 руб.

Модный "мультяшный" дизайн, где на страницах с информацией гигантские фразы плывут перед глазами. Некоторые разделы открываются отдельными страницами. Меню выпадающее и статичное без подробных категорий. В общем, где нужно упростить, там усложнили, и наоборот. "Мы разработали интуитивно понятный интерфейс интернет-магазина, в котором найти нужный товар не составит труда. Мы используем самые последние решения в области интернет-продаж", уверяет сайт. Хочется саркастически воскликнуть: а жаль! Скорее всего, если на сайт придет пожилой человек, то покинет его через пять минут после мелькания.

Нет сортировки по акциям, нет самих акций, зато зачем-то нам показывают "популярные товары". Всё-таки, эта выборка уместна для магазина подарков, например, а не для продуктов. Навигация в целом понятная, но утомительная, заставляет бесконечно кликать без четкого результата. Часть фотографий отсутствует, ассортимент урезан - некоторые товары в единственном числе, целые разделы оказываются пустыми. Общее впечатление, что сайт "сырой".

Бесплатная доставка от 5000 руб., если ваш адрес находится в нужной зоне (уточняйте у оператора). Временные интервалы и варианты оплаты - есть.

Набор для теста обошелся в 3624.5 руб.

Общий вывод: доставка продуктов в нашем городе осуществляется несколькими зарекомендовавшими себя интернет-магазинами, ситуация не безнадежна, а даже местами лучезарна. Если вы – мамочка в декрете, или вам просто хочется освободить себя от беготни по магазинам перед праздниками, смело пользуйтесь современными возможностями.

Как видно по цене стартового набора, цены не слишком отличаются. Самый дорогой набор оказался в «Монетке», самый дешевый – в «Райте».

Не стоит заострять внимание на разнице в ценах - они зависят от текущих акций и могут измениться.

Мы использовали этот прием исключительно для того, чтобы протестировать удобство меню. Лучший сайт по навигации - «ВГастроном». Ассортимент наиболее полным и интересным показался в «Монетке» и «В Гастрономе».

Фото: использованы скрины страниц вышеуказанных интернет-магазинов, www.pexels.com, globallookpress.com