Рекомендовано ю-мамами. Что купить на маркетплейсах для уборки

Посетители нашего сайта делятся своими полезными находками на маркетплейсах для уборки в доме и стирки. Мы собрали некоторые из них в обзор.

Amway Чистящее средство-гель для духовых шкафов

880 руб. на ozon.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 715610270

Отзыв с ozon: Лучше Амвэй может быть только Амвэй! Отличное средство. Справляется даже с толстым нагаром. Жаль, что не сфотографировала, это было просто волшебно. Сгорело варенье, да так что дым пошел, толщина нагара была приличная. Чистила всеми доступными способами, и содой с уксусом кипятила и заливала «антижиром», и с таблеткой для посудомоек кипятила , в общем все , что нашла в интернете-не помогло. Залила этим средством на час - дно сверкало, хлопьями все отошло, не пришлось даже применять металлические губки.

Кислородный пятновыводитель Я твое средство для всего

546 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 104494893

Отзыв с wildberries.ru: Рекомендую! Рабочее средство, но не ждите слишком много, звезду сняла из-за того что с застарелыми пятнами на одежде справляется не быстро - где-то за 4-5 применений, ну и нагар со сковородки старый с одного применения наполовину снят и то с применением силы и щетки в течение минут 30)) Но я всё прекрасно понимаю, что это не химия типа Азелита что за раз снимает практически всё! Так что, кислородное средство меня всё равно удивило и порадовало! Пробовала подобные срелства от других производителей, и даже в виде пасты, и я и мама, но нам по душе именно БРЕНДФРИИ, по составу они немного отличабтся, но Брендфрии лучше чистит! Даже посуду всю скопом замочил, потом только под водой остается промыть, жир растворяется хорошо, и кухонные хоз. тряпки для протирки стола и всякого я замачивала, это средство справляется на ура! И обувь с белой подошвой чистит! Жаль что быстро расходуется))) И надо бы такое в виде пасты средство, чтоб чайник почистить например и тому подобное!

Отбеливатель кислородный универсальный

374 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 197963298

Отзыв с wildberries.ru: Хорошо отстирывает, 20 мин замачивание и в стиральной машине всё отходит и возвращается цвет.

DEC Средство для мытья и ухода за паркетом

501 руб. на ozon.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 149325671

Отзыв с ozon: Действительно, отличное средство. Убирали художества и следы самодеятельности ребенка, паркет выглядит после применения благородно, будто только после ремонта, нам понравилось.

Sanfor Средство для полов, устраняет запах животных, 5 л

726 руб. на market.yandex.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 4723682865

Отзыв с market.yandex.ru: Приятный запах, экономный расход, действительно устраняет «собачий» аромат.

GRASS. АЗЕЛИТ Чистящее средство антижир для уборки на кухне, канистра 5,6 кг

1352 руб. на ozon.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 242960795

Отзыв с ozon: Отличное средство. Отчищает и жир и копоть. Пользуюсь уже год только этим средством. Но работать только в перчатках.

Активные салфетки для стирки "Мой выбор", для разноцветных тканей, 50 шт

224 руб. на sima-land.ru

Средний балл 5

Артикул: 4674731

Отзыв с sima-land.ru: Салфетки справляются со своей задачей на все 100%. Впервые купила такие и сразу 2 вида. Другой бренд оказались в 2 раза меньше по размеру. Стирала цветные полотенца и белое белье. Ничего не окрасилось, белое так и осталось белым. Буду брать еще!

Моющее средство для роботов-пылесосов

270 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 177729389

Отзыв с wildberries.ru: Хорошее средство. Не оставляет разводов, нет липкости на полу. Расход небольшой. Рекомендую.

Беру не первый раз, всё отлично. Использую в моющий пылесос.

SYNERGETIC. Набор чистящих средств для уборки дома, 7 шт.

1001 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 13480961

Отзыв с wildberries.ru: Пользуюсь этой серией давно. Мне нравится. Все пришло хорошо упаковано. Хорошая цена за целый набор, в магазине при покупке полной сериии выходит гораздо дороже.

Таблетки для посудомоечной машины BONVIDA All-in-One

1284 руб. 200 штук на ozon.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 828050526

Отзыв с ozon: Норм таблетки, моют приемлемо, прошлой пачкой 2 года пользовались, это главный плюс, количество таблеток.



Claro.Порошок для посудомоечных машин, 2.5 кг на 63 мойки

937 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,7

Артикул: 9908194

Отзыв с wildberries.ru: Хороший порошок, моет хорошо. Из минусов только упаковка, не очень удобная чтобы насыпать в машину.

Claro. Ополаскиватель для посудомоечной машины, 500 мл.

662 руб. на wildberries.ru

Средний балл 5

Артикул: 195801857

Отзыв с wildberries.ru: Беру второй раз, всем рекомендую, отличный ополаскиватель, самый лучший из всех что я пробовала.

GRASS. Жидкий освежитель воздуха "Harmony" 400 мл

297 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 162167291

Отзыв с wildberries.ru: Беру не первый раз. Хороший освежитель воздуха. Рекомендую.

Wellroom. Спрей 5-в-1 для одежды Жидкий утюг

373 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.7

Артикул: 243796649

Отзыв с wildberries.ru: Классная штука, футболки за 2 секунды разглаживает, в поездке самое то.

Гелевый освежитель для туалета АШАН Красная Птица с дозатором

140 руб. на megamarket.ru

Средний балл 4,7

Артикул: 100049871796

Отзыв с megamarket.ru: Хорошая вещь, вкусно пахнет, недорогая, вода пенится, приятный запах, удобно использовать - прикреплять на стенку унитаза. Правда, кончается быстро.

Гель для стирки белья универсальный 3,3 л

656 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 202448573

Отзыв с wildberries.ru: Очень хороший товар. Купила на пробу по совету подруги, но думаю что теперь буду заказывать постоянно.

Reflect. Гель для стирки 5 литров 2в1 c пятновыводителем

803 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.8

Артикул: 213667329

Отзыв с wildberries.ru: Беру все время. У дочери только на этот гель нет аллергии. Стирает хорошо.

Lunyx. Капсулы для стирки

469 руб. за 65 шт. на wildberries.ru

Средний балл 4.8

Артикул: 211082820

Отзыв с wildberries.ru: Все пришло в хорошей упаковке, коробка целая. Беру не в первый раз капсулы этой фирмы, очень удобно в использовании и отстирывает хорошо. Особенно нравится приятный запах после стирки и упаковки хватает надолго.

GRASS. Гель для стирки 5 литров LAUN, универсальный

563 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 215239974

Отзыв с wildberries.ru: Отличный гель для стирки, приятно пахнет, хорошо отстирывает белье.

Baby Sandy. Кондиционер ополаскиватель для белья 5 литров

632 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 199626534

Отзыв с wildberries.ru: Аромат действительно очень приятный, на белье после стирки остается нежный аромат, берите и не пожалеете. Да, консистенция жидкая.

Cтиральный порошок автомат BioMio для цветного белья

1020 руб. 3 кг на ozon.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 637157957

Отзыв с ozon: Порошок понравился, хорошо отстирывает.

Гель для стирки KIX Standard, универсальное, 5 л

499 руб. на ozon.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 1300009994

Отзыв с ozon: Хороший гель, заказываю второй раз.

НПК Медэкс. Средство для мытья посуды 5 литров

489 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 148989880

Отзыв с wildberries.ru: Отличное средство! Экономичный расход, приятный аромат! Рекомендую к покупке.

Средство для мытья посуды CHAMGREEN

773 руб. за 2970 мл на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 8872907

Отзыв с wildberries.ru: Беру последние лет 7 только это средство. Отлично пенится, требуется немного, не оставляет разводов и запаха на посуде. Смывается легко и при любой температуре воды.

Эко гель для мытья посуды ZERO BIO с экстрактом соды и соком лимона 500 мл

171 руб. на market.yandex.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 147608713

Отзыв с market.yandex.ru: Не один год пользуюсь этим средством для мытья посуды. Очень нравится! Посуда моется до хруста, сухость рук после использования геля не чувствуется (не сушит кожу рук). Есть ещё и для жирных поверхностей из этой же серии.



GRASS. Средство для мытья посуды пенка Crispi 1100мл

401 руб. (2 бутылки) на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 14330473

Отзыв с wildberries.ru: Моющие средства очень хорошие, экономичное , моет до скрипа детские бутылочки и соски, буду ещё покупать, понравилось рекомендую.

Саше ароматическое для белья в шкаф

443 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 147608713

Отзыв с wildberries.ru: Хорошие, стойкие ароматы!!! Спасибо продавцу