Рекомендовано ю-мамами. Что купить на маркетплейсах для уборки
Посетители нашего сайта делятся своими полезными находками на маркетплейсах для уборки в доме и стирки. Мы собрали некоторые из них в обзор.
Amway Чистящее средство-гель для духовых шкафов
880 руб. на ozon.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 715610270
Отзыв с ozon: Лучше Амвэй может быть только Амвэй! Отличное средство. Справляется даже с толстым нагаром. Жаль, что не сфотографировала, это было просто волшебно. Сгорело варенье, да так что дым пошел, толщина нагара была приличная. Чистила всеми доступными способами, и содой с уксусом кипятила и заливала «антижиром», и с таблеткой для посудомоек кипятила , в общем все , что нашла в интернете-не помогло. Залила этим средством на час - дно сверкало, хлопьями все отошло, не пришлось даже применять металлические губки.
Кислородный пятновыводитель Я твое средство для всего
546 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 104494893
Отзыв с wildberries.ru: Рекомендую! Рабочее средство, но не ждите слишком много, звезду сняла из-за того что с застарелыми пятнами на одежде справляется не быстро - где-то за 4-5 применений, ну и нагар со сковородки старый с одного применения наполовину снят и то с применением силы и щетки в течение минут 30)) Но я всё прекрасно понимаю, что это не химия типа Азелита что за раз снимает практически всё! Так что, кислородное средство меня всё равно удивило и порадовало! Пробовала подобные срелства от других производителей, и даже в виде пасты, и я и мама, но нам по душе именно БРЕНДФРИИ, по составу они немного отличабтся, но Брендфрии лучше чистит! Даже посуду всю скопом замочил, потом только под водой остается промыть, жир растворяется хорошо, и кухонные хоз. тряпки для протирки стола и всякого я замачивала, это средство справляется на ура! И обувь с белой подошвой чистит! Жаль что быстро расходуется))) И надо бы такое в виде пасты средство, чтоб чайник почистить например и тому подобное!
Отбеливатель кислородный универсальный
374 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 197963298
Отзыв с wildberries.ru: Хорошо отстирывает, 20 мин замачивание и в стиральной машине всё отходит и возвращается цвет.
DEC Средство для мытья и ухода за паркетом
501 руб. на ozon.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 149325671
Отзыв с ozon: Действительно, отличное средство. Убирали художества и следы самодеятельности ребенка, паркет выглядит после применения благородно, будто только после ремонта, нам понравилось.
Sanfor Средство для полов, устраняет запах животных, 5 л
726 руб. на market.yandex.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 4723682865
Отзыв с market.yandex.ru: Приятный запах, экономный расход, действительно устраняет «собачий» аромат.
GRASS. АЗЕЛИТ Чистящее средство антижир для уборки на кухне, канистра 5,6 кг
1352 руб. на ozon.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 242960795
Отзыв с ozon: Отличное средство. Отчищает и жир и копоть. Пользуюсь уже год только этим средством. Но работать только в перчатках.
Активные салфетки для стирки "Мой выбор", для разноцветных тканей, 50 шт
224 руб. на sima-land.ru
Средний балл 5
Артикул: 4674731
Отзыв с sima-land.ru: Салфетки справляются со своей задачей на все 100%. Впервые купила такие и сразу 2 вида. Другой бренд оказались в 2 раза меньше по размеру. Стирала цветные полотенца и белое белье. Ничего не окрасилось, белое так и осталось белым. Буду брать еще!
Моющее средство для роботов-пылесосов
270 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 177729389
Отзыв с wildberries.ru: Хорошее средство. Не оставляет разводов, нет липкости на полу. Расход небольшой. Рекомендую.
Беру не первый раз, всё отлично. Использую в моющий пылесос.
SYNERGETIC. Набор чистящих средств для уборки дома, 7 шт.
1001 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 13480961
Отзыв с wildberries.ru: Пользуюсь этой серией давно. Мне нравится. Все пришло хорошо упаковано. Хорошая цена за целый набор, в магазине при покупке полной сериии выходит гораздо дороже.
Таблетки для посудомоечной машины BONVIDA All-in-One
1284 руб. 200 штук на ozon.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 828050526
Отзыв с ozon: Норм таблетки, моют приемлемо, прошлой пачкой 2 года пользовались, это главный плюс, количество таблеток.
Claro.Порошок для посудомоечных машин, 2.5 кг на 63 мойки
937 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,7
Артикул: 9908194
Отзыв с wildberries.ru: Хороший порошок, моет хорошо. Из минусов только упаковка, не очень удобная чтобы насыпать в машину.
Claro. Ополаскиватель для посудомоечной машины, 500 мл.
662 руб. на wildberries.ru
Средний балл 5
Артикул: 195801857
Отзыв с wildberries.ru: Беру второй раз, всем рекомендую, отличный ополаскиватель, самый лучший из всех что я пробовала.
GRASS. Жидкий освежитель воздуха "Harmony" 400 мл
297 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,9
Артикул: 162167291
Отзыв с wildberries.ru: Беру не первый раз. Хороший освежитель воздуха. Рекомендую.
Wellroom. Спрей 5-в-1 для одежды Жидкий утюг
373 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4.7
Артикул: 243796649
Отзыв с wildberries.ru: Классная штука, футболки за 2 секунды разглаживает, в поездке самое то.
Гелевый освежитель для туалета АШАН Красная Птица с дозатором
140 руб. на megamarket.ru
Средний балл 4,7
Артикул: 100049871796
Отзыв с megamarket.ru: Хорошая вещь, вкусно пахнет, недорогая, вода пенится, приятный запах, удобно использовать - прикреплять на стенку унитаза. Правда, кончается быстро.
Гель для стирки белья универсальный 3,3 л
656 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 202448573
Отзыв с wildberries.ru: Очень хороший товар. Купила на пробу по совету подруги, но думаю что теперь буду заказывать постоянно.
Reflect. Гель для стирки 5 литров 2в1 c пятновыводителем
803 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4.8
Артикул: 213667329
Отзыв с wildberries.ru: Беру все время. У дочери только на этот гель нет аллергии. Стирает хорошо.
Lunyx. Капсулы для стирки
469 руб. за 65 шт. на wildberries.ru
Средний балл 4.8
Артикул: 211082820
Отзыв с wildberries.ru: Все пришло в хорошей упаковке, коробка целая. Беру не в первый раз капсулы этой фирмы, очень удобно в использовании и отстирывает хорошо. Особенно нравится приятный запах после стирки и упаковки хватает надолго.
GRASS. Гель для стирки 5 литров LAUN, универсальный
563 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,9
Артикул: 215239974
Отзыв с wildberries.ru: Отличный гель для стирки, приятно пахнет, хорошо отстирывает белье.
Baby Sandy. Кондиционер ополаскиватель для белья 5 литров
632 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 199626534
Отзыв с wildberries.ru: Аромат действительно очень приятный, на белье после стирки остается нежный аромат, берите и не пожалеете. Да, консистенция жидкая.
Cтиральный порошок автомат BioMio для цветного белья
1020 руб. 3 кг на ozon.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 637157957
Отзыв с ozon: Порошок понравился, хорошо отстирывает.
Гель для стирки KIX Standard, универсальное, 5 л
499 руб. на ozon.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 1300009994
Отзыв с ozon: Хороший гель, заказываю второй раз.
НПК Медэкс. Средство для мытья посуды 5 литров
489 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 148989880
Отзыв с wildberries.ru: Отличное средство! Экономичный расход, приятный аромат! Рекомендую к покупке.
Средство для мытья посуды CHAMGREEN
773 руб. за 2970 мл на wildberries.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 8872907
Отзыв с wildberries.ru: Беру последние лет 7 только это средство. Отлично пенится, требуется немного, не оставляет разводов и запаха на посуде. Смывается легко и при любой температуре воды.
Эко гель для мытья посуды ZERO BIO с экстрактом соды и соком лимона 500 мл
171 руб. на market.yandex.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 147608713
Отзыв с market.yandex.ru: Не один год пользуюсь этим средством для мытья посуды. Очень нравится! Посуда моется до хруста, сухость рук после использования геля не чувствуется (не сушит кожу рук). Есть ещё и для жирных поверхностей из этой же серии.
GRASS. Средство для мытья посуды пенка Crispi 1100мл
401 руб. (2 бутылки) на wildberries.ru
Средний балл 4.9
Артикул: 14330473
Отзыв с wildberries.ru: Моющие средства очень хорошие, экономичное , моет до скрипа детские бутылочки и соски, буду ещё покупать, понравилось рекомендую.
Саше ароматическое для белья в шкаф
443 руб. на wildberries.ru
Средний балл 4,8
Артикул: 147608713
Отзыв с wildberries.ru: Хорошие, стойкие ароматы!!! Спасибо продавцу