Осенняя и зимняя обувь: как ухаживать, чтобы служила долго

Демисезонные и зимние сапожки, ботинки, лоферы и даже валенки ждут нашей любви и внимания — и отвечают взаимностью. И цель даже не в том, чтобы носить одну пару несколько лет, а чтобы состояние «в хлам» наступило как можно позже, ведь мы хотим быть красивыми. Расскажем о правилах ухода за теплой обувью.

Какие средства пригодятся

Чтобы обувь сияла, оставалась мягкой и ровной, нужны разные щетки, крема и пропитки. Вот минимальный набор.

Средство для чистки — это пенка, шампунь для кожи или на худой конец обычное мыло.

Крем — в его составе есть масла, которые смягчают материал. Крем из натуральных компонентов не вредит коже, а вот в составе дешевых средств бывает «химия», которая со временем нарушает структуру кожи. Есть бесцветные кремы или с красящими пигментами — тогда их надо подбирать под цвет каждой пары.

Воск — вполне может заменять крем, в составе воска для обуви есть натуральный пчелиный воск и масла.

Пропитка — спрей с водоотталкивающими и грязезащитными свойствами, помогает обуви не промокать и не портиться от влаги.

Полироль — средство на основе силикона, им натирают обувь для придания блеска. Правда силикон не слишком полезен для кожи.

Щетки — нужны для чистки обуви от грязи и пыли. Для гладкой кожи подойдет щетка с мягкой щетиной, для нубука и замши есть специальные щетки со щетиной и резиновыми «ворсинками», которыми чистят засалившиеся участки и поднимают ворса.

Ластик — пригодится для нубука и замши, с его помощью удаляют загрязнения.

Распорки — устройства для сушки и хранения обуви, помогают сохранять форму. Деревянные лучше пластиковых, потому что впитывают влагу и запахи.

Рожок для обуви — это он помогает обуваться, не сминая задник. Задник часто держит на себе всю конструкцию верха ботинка или туфли, так что после повреждения пятки обувь быстро теряет форму.

Ветошь — старые полотенца, футболки, носки — тут-то они и пригодятся.

Как подготовить обувь «к службе»

- Сразу после покупки обрабатывать пару не рекомендуют — пусть спокойно ждет в коробке своего часа. Но как только вы соберетесь впервые обуться и выйти в свет, пару надо подготовить. Обработайте поверхность кожаной обуви воском или кремом, особенно хорошо пройдитесь по швам и местам стыка верха и подошвы.

- Через пару часов, когда крем впитается, можно нанести влагозащитный спрей: его стоит протестировать на незаметном участке — скажем, на внутренней стороне пятки. От спрея цвет обуви не должен меняться. Но если доверяете своему крему или воску, можно обойтись и без пропитки. После полного высыхания протрите обувь ветошью до блеска.

- Если ваша пара не из кожи, а из замши, нубука или кожезаменителя — просто обработайте подходящим влагозащитным спреем.

Как спасти пару после промочки

Самая частая проблема осенью, а иногда и зимой — сапоги и ботинки промокли. В идеале хорошо иметь запасную обувь, чтобы переобуться в нее и привести в порядок пострадавшую пару за сутки-другие.

Прежде всего, выньте стельки (и лучше не покупать обувь, у которой стельки приклеены к подошве — это нетехнологично и, возможно, производителю есть что скрывать). Стельки можно сушить на батарее, и лучше делать это регулярно, а вот обувь — ни в коем случае. Даже фен и горячий воздух из пылесоса не рекомендуются — материал может рассохнуться, стать жестким и начать пропускать воду.

Протрите ботинки или сапоги от грязи, набейте салфетками или установите в них формодержатели и поставьте на открытое место. Можно поместить внутрь носок с рисом, силикагелевым наполнителем для кошачьего туалета или даже опилками. К тому же это поможет избавиться от неприятного запаха. Когда обувь высохнет — обработайте кремом или воском.

Как ухаживать за обувью

Кожа, экокожа, нубук, замша — пористые материалы, они легко вбирают грязь, а еще для любых поверхностей вредна соль, которой зимой посыпают тротуары. Поэтому очищайте обувь, когда возвращаетесь домой — каждый день или по мере загрязнения.

Кожаная обувь. Загрязнения убирают влажной губкой с мыльным раствором или пенкой для кожи. Губка не должна быть мокрой, ведь кожу не стоит мочить лишний раз. Хуже мокрой губки может быть только струя воды из-под крана. После высыхания пару начищают воском или кремом, особое внимание уделяют швам и местам стыка верха и подошвы.

Замша и нубук. Просто промокните обувь ветошью и дайте подсохнуть. Очищать от грязи ее можно только специальной щеткой и в сухом виде. Замшу чистят щеткой умеренной жесткости, нубук — мягким ворсом. Еще для этой обуви подходят ластик и резиновые щетки. Чистите замшевую обувь движением против ворса, избегайте круговых и хаотичных движений. Чтобы грязь меньше приставала, нанесите грязе- и водозащитную пропитку.

Искусственная кожа. Протрите обувь влажной губкой с мыльным раствором, а затем вытрите ветошью. Когда обувь высохнет, можно обработать ее средством для экокожи с антистатиком, чтобы она не электризовалась и не притягивала пыль. А вот натирать жирным кремом или средством на основе спирта и ацетона не рекомендуется.

Лаковая кожа. Протрите пару влажной мыльной губкой, затем ветошью. После полного высыхания обработайте полиролью: она одновременно очищает, придает блеск и мягкость, заглаживает мелкие царапины и предохраняет от мелких трещин. Наносить полироль щеткой нельзя, лучше работать мягкой обувной губкой, фланелью или ватными дисками.

Спортивная обувь. Обувь из синтетики можно замачивать в воде с мылом и стирать в тазу или стиральной машине без отжима на 30-40 градусах около получаса. Но если подошва не пришита, а приклеена, этого лучше не делать — хватит и простого протирания влажной мыльной губкой. Если на паре есть вставки из кожи или замши, чистить ее лучше вручную.

Что поможет продлить жизнь теплой обуви

Вот несколько лайфхаков, очевидных и не очень, которые помогут носить любимую пару как можно дольше.

В идеале, заведите по две пары зимней и демисезонной обуви, чтобы то одна, то другая могли отдыхать и полностью высыхать после промочек.

Переобувайтесь в помещениях — носите «сменку»! Это даст обуви отдых, а еще в теплой паре просто жарко, ноги потеют, и обувь портится изнутри.

Вытаскивайте на ночь стельки — их можно сушить на батарее.

Регулярно обрабатывайте обувь подходящим средством: воском, кремом, пропиткой или спреем, полиролью.

Используйте спрей для восстановления цвета, чтобы оживить «уставшую» пару из замши или нубука. Аккуратно подбирайте цвет, тестируйте его на внутренней поверхности и наносите на балконе, надев респиратор.

Вывести следы от соли поможет лимонный сок или уксус, разбавленный водой в соотношении 1:3. Укутайте обувь тряпкой с таким раствором на 2-3 часа, затем протрите влажной губкой и высушите. И старайтесь ходить по чистым тротуарам, чтобы не пришлось бороться с солевыми разводами.

Вывести неприятный запах поможет пара капель эфирного масла, ложка соды, засыпанная внутрь обуви на ночь, сухие чайные пакетики или замена стелек. А стельки с угольной подошвой — хорошая профилактика такой проблемы.

Правильно храните обувь вне сезона носки: для этого ее надо почистить, отремонтировать при необходимости, натереть кремом или пропиткой, набить бумагой или установить формодержатели. Затем упаковать в коробку или тканевый мешок и хранить в сухом месте.

Вот и все. Как видите, уход за сапогами и ботинками отнимает не так много времени, важно только запастись нужными губками, щетками, тряпками, кремами и спреями. Но главное — завести и поддерживать эту полезную привычку, ведь она не только делает вас и обувь красивее, но и успокаивает долгими зимними вечерами и в хмурое межсезонье!