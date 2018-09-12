Кажется, что уральцы мерзнут всегда, это наша национальная особенность. Мы покупаем одежду в первую очередь чтобы согреться, ну и за одним быть красивыми и стильными. И недоверчиво смотрим в окно, даже если летнее солнце обжигает стекло. Осенью и весной бывают холодные периоды в квартирах, когда отопление еще не подключено, а погода уже испортилась. И тогда на помощь приходит старый друг – обогреватель.

Современные обогреватели представляют собой безопасные устройства с эстетичным дизайном. Эта статья поможет вам подобрать обогреватель для дома, где хозяйничают маленькие непоседы. Дети активно изучают мир и будут рады новым кнопкам, щелкающим переключателям и проводам. Как выбрать оптимальный прибор и избежать мелких неприятностей? Разберем популярные виды обогревателей.

Конвектор

Наиболее подходящий, безопасный обогреватель для детских комнат и учреждений. Выглядит как плоская панель, располагается обычно на стене. Температура корпуса не превышает 60 градусов, об него невозможно обжечься. Принцип работы конвектора: холодный воздух, как более тяжелый, заходит в него снизу. Прогреваясь, становится легким и поднимается вверх. Поэтому сам корпус не нагревается, греется только воздух. По принципу работы делаем вывод, что конвектор следует устанавливать ближе к полу. Родители часто беспокоятся, чтобы пол был теплым, и ребенок не простудился от сквозняков. Если вы выбрали настенную модель, ее нужно расположить как можно ниже.

Конвектор прогревает комнату равномерно. Работает бесшумно, пожаробезопасен. Внутри него нет дополнительных элементов, вроде вентилятора, поэтому комната прогревается дольше, зато без лишнего шума. Это также идеально для спокойного детского сна.

Благодаря закону физики о движении воздуха, прибор эффективно работает, умеренно потребляя электроэнергию. Вы можете установить конвектор на стену или выбрать напольную модель с датчиком, отключающим ее при случайном опрокидывании. Непосредственно для детской комнаты существуют приборы с подключением к скрытой проводке, таким образом вы избежите скопления проводов и детских шалостей с ними, но такой вариант следует планировать заранее на стадии ремонта.

Достоинства:

Безопасный, бесшумный, экономное потребление энергии.

Приятный дизайн, не привлекает к себе внимания. Есть специальные модели для детских комнат с «антиударными» краями и максимальной защитой от проникновения внутрь.

Недостатки:

Цена выше, чем у масляных обогревателей.

Для прогрева комнаты требуется время.

Из-за направленного движения воздуха разносится пыль, что может оказаться проблемой для аллергиков.

Масляный радиатор

Популярный масляный обогреватель настолько привычен всем, что представляется в первую очередь при выборе. Внешне похож на стандартную батарею отопления, только на колесиках. Радиатор наполнен экологичным минеральным маслом, которое нагревается и излучает тепло. Современные модели радиаторов пожаробезопасны и просты в обиходе, у них невысокая стоимость. Однако «минусов» в их использовании, особенно в квартире с детьми, немало, и порою они перечеркивают достоинства. Прогрев комнаты происходит неравномерно: теплее будет возле самого прибора, а в отдалении – значительно прохладнее. Для удержания тепла придется закрывать двери комнаты, что практически нереально с детьми. Ребенок может уронить радиатор и получить травму, а уж как весело щелкать колесом настройки! И ничто не мешает, не блокирует детские порывы любознательности.

К тому же масляный обогреватель не бесшумный, при длительной работе он начинает поскрипывать – это кипит внутри смесь воды и масла. Одним словом, привычка – один из главных «плюсов» этих устройств, нам они знакомы с детства. Если начать разбираться, становится ясно, что эффективнее будет доплатить и приобрести конвектор. Но если нужен бюджетный вариант, масляный радиатор останется в фаворе. Озаботьтесь правилами безопасности и следите, чтобы ребенок не оставался наедине с прибором.

Достоинства:

Легкость перемещения прибора по квартире.

Низкая цена.

Безопасность – можно оставлять включенным на всю ночь.

Недостатки:

Крупные габариты.

Радиатор «не любит» падений и наклонов, принцип его работы основан на вертикальной позиции.

Травмоопасный.

Неравномерность обогрева.

После пяти лет работы может сломаться: сохнут провода внутри. Постепенно испаряется масло, как следствие прибор хуже греет.

Инфракрасные обогреватели

Устройство с нагревательным элементом, закрытым решеткой, напоминает больничную (или школьную) лампу. Может выглядеть компактно для переноски, но в присутствии детей переносной прибор небезопасен. Лучше обратить внимание на стационарную модель, крепящуюся к стене или на потолке. По сути, это домашнее солнце. Инфракрасный обогреватель греет не воздух, а стены и предметы в комнате, и те передают тепло. Обогрев имеет четкую направленность, поэтому его выгодно использовать в тех местах, где есть сквозняки (лоджия, уличная беседка).

У инфракрасных приборов много «плюсов». Они бесшумны, нагрев происходит за полминуты, и продавцы обязательно расскажут вам об уникальных бактерицидных свойствах инфракрасных лучей. Правда в том, что их действие малоизучено: как воспевается, так и оспаривается. Специалисты не знают, оказывают ли инфракрасные обогреватели негативное влияние на здоровье людей. Вам придется делать выбор самостоятельно, полагаясь на свой бюджет и личные предпочтения. Такой прибор – это импровизированный костер, его действие ощущается телом как направленный жар. Может сушить кожу. Тем не менее, входит в список лучших обогревателей для «детных» домов, считается максимально безопасным – в частности, керамическая модель в виде панели без решетки. Но стоимость керамического инфракрасного обогревателя будет выше.

Достоинства:

Бесшумная работа.

Быстрый обогрев.

Возможность использования на открытом воздухе.

Долговечен, способен работать до 15-20 лет.

Не сушит воздух.

Недостатки:

Высокая цена.

Безопасность для здоровья не изучена.

Некоторые модели излучают красный свет.

Не всегда приятные физиологические ощущения от его работы.

Приятные и полезные функции, которые стоит учесть

Таймер. Включает/выключает обогреватель через определенные промежутки времени.

Увлажнитель воздуха. Некоторые модели снабжены системой испарения воды, воздух не будет сухим.

Звуковой сигнал. Если что-то не в порядке, вы это услышите.

Пульт дистанционного управления. В детской комнате вы разместите обогреватель на стене, поэтому пульт необходим.

Механика или электронное табло. Выбор системы управления полностью зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Модели обогревателей с электронной системой дороже, но они более точно регулируют температуру. К тому же в них есть защита от детей. Дети с удовольствием переключают колесико, а электронное табло можно заблокировать.

Фото: ozon.ru, globallookpress.com, www.pexels.com