Бардак в доме = бардак в голове, или В чём причина беспорядка?

В этой статье вы не найдёте отсылок на паталогическое собирательство, синдром Плюшкина и варианты работы с человеком, который захламляет своё жилище различным мусором. Нет, поговорим о более простых вещах – связан ли беспорядок в вашей квартире или на рабочем столе с личностными проблемами. И насколько вообще эта проблема серьёзна.

Откуда берётся беспорядок?

С детства нас учат, что нужно прибираться, мыть полы и посуду, что у каждой вещи должно быть своё место, а в ожидании прихода гостей нужно тщательно прогенералить квартиру, дабы иметь хорошую репутацию и слыть «хозяюшкой». При отступлении от этакого плана действий на большинство женщин молниеносно вешается ярлык неряхи и лентяйки, рождая кучу личностных комплексов и прививая нелюбовь к дому, в котором постепенно возникают проблемы беспорядка.

Испытывая дискомфорт, автоматически перекладывая вещи с места на место, человек начинает тихо ненавидеть все то, что касается быта, предпочитает не замечать, откладывать.

Как видите, проблема бардака в исключительных случаях связана с неряшливостью, зато тесно взаимосвязана с прокрастинацией.

Прокрастинация – склонность к постоянному откладыванию дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Другим вариантом возникновения филиала хаоса в квартире являются личностные проблемы её жильцов. Неся с собой эмоциональный хлам, стресс, переживая негативные мысли и разрушенные отношения, ментальный беспорядок в голове превращается в физический и начинает окружать вас в прямом смысле.

Часто люди убеждены в том, что беспорядок напрямую связан с некоторыми психологическими проблемами. Да что там, произошло даже структурирование зон беспорядка, каждая из которых указывает на определённые кризисные моменты.

Зоны беспорядка

беспорядок на кухне, который предстаёт стопкой грязной посуды в раковине, давно не мытым холодильником и следами трёхдневной давности от рассыпанной ночью детской смеси может говорить о том, что вам свойственна депрессия, вы давно не уверены в себе и выбились из сил с желанием контролировать всё в своей жизни.

Ваш самый страшный беспорядок в гардеробе ? Наверняка вам свойственна ностальгия по делам минувших лет – вы довольно сентиментальны и отчаянно цепляетесь за прошлое, храня растянутую футболку десятилетней давности, которую вам выдали на студенческих сборах.

? Наверняка вам свойственна ностальгия по делам минувших лет – вы довольно сентиментальны и отчаянно цепляетесь за прошлое, храня растянутую футболку десятилетней давности, которую вам выдали на студенческих сборах. если постель выглядит так, как будто вы находитесь в ней безвылазно, окружив себя стопкой книг, кремами для рук, парочкой зарядных устройств и кружкой с недопитым чаем…, по всей вероятности, ваша личная жизнь вас не интересует, а проблемы интимного характера давно дают о себе знать.

рабочая поверхность – не важно, где она находится: в доме, в офисе или в гараже, важно её состояние! Если спутником вашего стола является кружка с допитым кофе, груда документов и россыпь ручек, среди которых вы не можете молниеносно найти нужный вам файл – это не просто творческий беспорядок с определённой, неординарной системой, а галочка напротив эмоционального выгорания, повышенной тревожности, внутреннего конфликта.

«ящиком Пандоры», который скрыт от глаз, предстают выдвижные шкафчики – если, открыв их, вы увидите тонну «скелетов», за которыми прячутся все те вещи, которые молниеносно сметаются с рабочей поверхности, то вашими спутниками являются давящий груз ответственности, подавленные эмоции и внутриличностный конфликт (с виду ведь все идеально?).

Как привести в порядок дом и мысли?

1. Создай вдохновляющий образ

Уборка нужна не для того, чтобы любой ценой освободить пространство, а для того, чтобы упорядочить его и создать условия для жизни, которые будут радовать и вдохновлять вас. Если, оглядев свою комнату, вы не можете примерить на неё ярлык «идеально», тогда стоит помечтать. Что вас смущает? Чего вам не хватает?

Неспешно побродите по магазинам продаж мебели и товаров для дома, полистайте модные каталоги, создайте себе «доску» с вдохновляющими интерьерами и образами в Pinterest и купите себе мотивационную литературу для поиска музы.

Мари Кондо. «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка» Простой и чёткий алгоритм от востребованного консультанта по наведению порядка, который не оставит равнодушным ни одного читателя. Марла Силли. «Легкая уборка по методу Флай-леди: свобода от хаоса» Автор научит вас находить радость в том, чтобы поддерживать дом в порядке и получать настоящее удовольствие от процесса уборки. Хоффман Рэйчел. «Разгреби свой срач. Как перестать ненавидеть уборку и полюбить свой дом» Система уборки «Разгреби свой срач» (РСС) для всех, кто слишком занят или ленив, но мечтает о чистой квартире. Будилова Наталья Владимировна «Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь не выходя из дома» Хоумтерапия поможет вам наладить отношения с домом, полюбить его. Мацумото Шуке. «Уборка в стиле дзен. Метод наведения порядка без усилий и стресса от буддийского монаха» Философский взгляд монаха буддийского храма в Токио о том, как изменить свои ежедневные привычки: от пробуждения и выбора одежды до приготовления пищи и умения работать в команде. Фландерс Кейт. «Год без покупок. Как я отказалась от бессмысленных трат и обнаружила, что полноценная жизнь дороже всего, что можно купить в магазине» О зависимости и стремлении понять, как избавиться от всего лишнего и сохранить самое ценное. Гуральник Марго, Карлсон Джулия. «Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства» Вы узнаете, как покорить проблемные места любого дома, какие инструменты и хитрости можно применить для того, чтобы отключить перфекционизм и вспомнить, что дом – для того, чтобы в нём жить.

2. Освободись от ненужного

Если какие-то предметы и вещи в вашем доме перестали представлять ценность, уже не радуют и висят лишним грузом – отпустите их. Продайте, утилизируйте, отдайте даром за улыбку и спасибо – главная цель тут расчистить пространство и наполнить его воздухом, систематизировать мысли.

Если чувствуете, что этот шаг осуществить сложно, то обратитесь к специалистам, которые помогут безболезненно распрощаться с лишними вещами, занимающими место в квартире.

3. Чисто там, где не мусорят

Отличным помощником в усмирении хаоса станут чек-листы – готовность что-то менять в своей жизни и несколько грамотно составленных списков целей и задач по устранению бардака станут отличным подспорьем в этом нелёгком деле.

Чек-лист можно составить самостоятельно, а можно воспользоваться готовыми вариантами от 365done.ru – «Аккуратный дом», «Home routine. Важные дела, которые помогут содержать дом в порядке».

«Расставшись с ненужными вещами, вы сможете по-настоящему привести в порядок то, чем владеете, да и свою жизнь в целом». Мари Кондо «Магическая уборка»

Наш дом – зеркальное отражение мыслей, эмоций, чувств и наоборот. Вовремя избавляясь от хлама, вы создадите свободное пространство для продуктивной и лёгкой жизни.

Читайте также

Фото: https://pixabay.com