Обувь и смена сезонов: как ухаживать и хранить

Самое большое количество сезонной обуви в семье - летняя и "на теплую осень". И если у вас до сих пор не нашлось времени убрать её до теплых времен, сейчас самое время! Напомним, как провести сезонную ревизию, поухаживать за обувью и хранить, чтобы она долго радовала вас.

Надо ли убирать несезонную обувь в дальний ящик

Перед тем, как убрать обувь, стоит привести в порядок летние и осенние пары — почистить и постирать, поменять набойки или шнурки. А еще — обувь нужно переместить с открытых полок, потому что даже за пару месяцев обувь может сильно запылиться.

Чтобы легче ориентироваться в обувнице, сгруппируйте обувь по категориям: кроссовки и кеды в одном месте, балетки и лодочки в другом, тяжелые и теплые пары внизу, а светлые и легкие — наверху. Это поможет сделать обувной шкаф удобным и аккуратным. Для шкафов-купе можно купить красивые одинаковые корзины, есть и такие, которые можно подписать, чтобы было легче ориентироваться.

Как спрятать несезонную обувь, список вариантов.

Складывать в «родные» коробки и убирать в шкаф или на антресоли: так легче искать нужную пару по изображению на картоне. Правда разнокалиберные коробки создают визуальный шум, их придется укладывать на полки, как в «Тетрисе», а еще они занимают место в шкафу пока лежат пустые.

Хранить в одинаковых картонных или пластиковых коробках: их придется подписывать или делать «окошки», чтобы облегчить поиск обуви, зато такие коробки ровно стоят, радуют глаз, летом в них можно хранить зимнюю обувь, а зимой летнюю.

Складывать обувь в специальные кофры с ячейками и прозрачной крышкой: такие «органайзеры» легко хранить под диваном или кроватью, через крышку видно все пары. Бывают кофры со съемными перегородками, которые можно настроить под свой набор.

Убирать обувь в мешки-пыльники: их удобно складывать в выдвижные ящики, а вот ровно сложить на полки вряд ли получится. Чтобы легко найти нужную пару, придется подписывать каждый пакет или наклеивать ярлык.

Не стоит хранить обувь в гараже или на балконе, чтобы она не пострадала от перепадов температуры и влажности.

Как ухаживать за обувью после «закрытия сезона»

Перед отправкой сандалий и туфелек в зимнюю спячку устройте ревизию. Разложите всю свою коллекцию в коридоре, осмотрите все пары до последнего шлепанца. Выбросьте старые и негодные, отложите в сторону те, которые пора починить, и отнесите их в ремонт, не откладывая. Даже если вы не убираете всесезонную обувь: кеды или сменные балетки — ей не повредит лишний осмотр и чистка.

* Помойте и приведите в порядок обувь. Все, что можно постирать в машинке, постирайте вместе со старыми полотенцами. Лучше использовать не порошок, а гель и средства для удаления пятен. Заранее выньте шнурки и стельки — их лучше стирать отдельно с помощью хозяйственного мыла и пятновыводителей.

* Кожаная обувь — популярная, но довольно капризная в уходе. Аккуратно помойте свою пару влажной губкой с легким мыльным раствором, следите, чтобы вода не пропитывала кожу, обрабатывайте только поверхность. Протрите подошвы и как следует просушите — но вдали от батареи.

Смажьте поверхность и швы воском или натуральным кремом перед отправкой на хранение. Если обувь потускнела или потерлась, обработайте цветным кремом. Для сохранения формы набейте туфли или ботинки газетами или вставьте специальные колодки для хранения.

* Обувь из нубука, замши и велюра почистите сухой щеткой, протрите подошвы. Для каждого вида такой обуви есть специальные резиновые или каучуковые щетки, щетки из щетины средней жесткости. Пропитайте поверхность специальным спреем, а если появились пятна, обработайте их спреем-очистителем, затем подержите область с пятном над паром и снова обработайте щеткой.

Чтобы убрать разводы с велюровой обуви, потрите ее специальным ластиком для велюра, затем почистите резиновой щеткой. Перед упаковкой в такую обувь тоже лучше установить колодки, набить газетами или бумажными полотенцами.

* Лакированную обувь протрите мягкой бархатистой тканью, а если нужно — обработайте влажной салфеткой из микрофибры, подойдет слабый мыльный раствор. Обработайте специальным уходовым средством или глицерином. Царапины и «заусенцы» можно аккуратно обработать бесцветным лаком для ногтей.

Как чистить белые кроссовки

Белые кроссовки после активного сезона бывают особенно «уставшими». Чтобы вернуть их к жизни, сначала удалите грязь и пыль сухой щеткой. Если на кроссовках появились несложные пятна, а специального уходового средства под рукой нет, можно попробовать бюджетные домашние варианты: это обычный белый ластик, зубная паста, размоченная пищевая сода, лимонный сок, хозяйственное мыло, мицеллярная вода.

Подошву можно обработать жидкостью для снятия лака или «Пемолюксом». Для тканевых кроссовок подойдут отбеливатели и пятновыводители на кислородной основе (с пометкой Oxi).

Возьмите ваше средство и вотрите в грязные участки кроссовок зубной щеткой. Оставьте на 10-15 минут и аккуратно смойте салфеткой или губкой. Если это не помогло, положите кроссовки на 2-3 часа в воду с отбеливателем и пятновыводителем, затем обработайте поверхность щеткой с зубной пастой или содой и как следует прополощите. Если вы уверены в производителе — постирайте кроссовки, для этого поместите их в наволочку или стирайте с футболками и полотенцами на режиме «Спортивная обувь» или «Ручная стирка», отжим и сушку лучше отключить. Перед стиркой замочите обувь на пару часов в теплой воде с пятновыводителем. Для стирки используйте отбеливающий гель или средство для удаления пятен.

Сушить кроссовки после стирки лучше на открытом воздухе, но не на батарее. Внутрь набейте бумажные полотенца — они впитают воду и придадут форму обуви. Хранить их лучше в отдельном полотняном мешке или в упаковочной бумаге.

Подготовка обуви к зимней спячке может занять пару часов, а если у вас большая семья — то и полдня. Зато вы и оглянуться не успеете, как закончится зима, и пора будет доставать из коробок красивые чистые туфельки и сандалии для новых теплых деньков!