Мытьё окон без разводов. Бабушкины способы vs современные средства

Разберемся, какой из способов мытья окон самый лучший — самый быстрый, эффективный, экономичный. Как облегчить свой труд и что нового придумано в «окнопомывочном» деле? Окна по-прежнему проще мыть по старинке или стоит воспользоваться бытовым помощником, множество которых предлагают сегодня производители? Рассмотрим все варианты.

Полезные советы

Какими бы средствами вы ни мыли окна, есть несколько секретов, которые помогут справиться с работой гораздо быстрее и качественнее:

Мытьё окон в очень ветреную погоду или в сильную жару не лучшая идея: подмечено, что в такие дни разводов на стёклах остаётся гораздо больше, ведь вода высыхает быстрее.

Вытирать уже вымытые стёкла лучше сначала вертикально, а потом горизонтально, в этом случае разводов будет гораздо меньше.

Если не хотите вытирать окна насухо тряпкой, купите резиновый скребок (цена до 100 руб.), правда окно не будет идеально сухим, но сэкономит время и силы.

Швабра с телескопической трубкой поможет отмыть высокие форточки и грязные рамы, а также окна на лоджии.

Чтобы не садились мухи — при мытье добавьте в воду немного уксуса.

Чистота надолго: после мытья можно обработать окна раствором 100 мл глицерина + 40 мл воды и капли нашатыря — на окне образуется пленка, на которую не садится пыль.

Современная химия

Обещает результат — чистые окна без разводов. И даже иногда вы сможете его достигнуть. Но времени на мытье и приложенных усилий затратите столько же, сколько при мытье обычным домашним средством. Прибавьте еще затраты на покупку бытовой химии.

К тому же, далеко не каждая хозяйка может позволить себе мыть окна современной чудо-химией . Если в доме аллергики или маленькие дети и животные, то старые проверенные способы выходят на первый план. Да и тех, кто задумывается о воздействии бытовой химии на наше здоровье и окружающую среду, сейчас немало. Они готовы потратить чуть больше времени и усилий, но зато обойтись менее вредными средствами.

Самое удивительное, что «бабушкины» способы, действительно, справляются со своей задачей ничуть не хуже современных заводских аналогов. А вреда от них гораздо меньше.

Экологичные и экономичные способы

Вынужденным или убеждённым сторонникам уборки «а-ля натюрель» помогут старые и экономичные, но при этом весьма действенные способы борьбы с оконными загрязнениями в домашних условиях. Понадобится тазик с раствором, тряпка для мытья и сухая хлопчатобумажная тряпка для протирания стекол.]

Способ 1

Прекрасно справляются с мытьём окон обычные вода и лимонная кислота (или сок лимона). Сильно загрязнённые стёкла хорошо отмоются раствором лимонной кислоты и воды в пропорции 1:5 (100 г на пол-литра тёплой воды). Если окна относительно чистые, то лимонной кислоты можно положить меньше. Этот способ гарантирует отсутствие разводов и приятный аромат.

Способ 2

Хорошо справляется с сильными загрязнениями картофельный крахмал. Именно поэтому часто встречается рекомендация протирать стёкла половинкой сырого картофеля. Но есть и более простой способ: 1 столовую ложку крахмала растворите в литре тёплой воды и вымойте окна. Остатки влаги вытрите хлопчатобумажной тканью или салфеткой из микроволокна.

Способ 3

Раствор поваренной соли и воды (25 г соли на литр воды) тоже весьма эффективен и безвреден.

Как видите, вариантов много, все они довольно экономичны, да и найти необходимые ингредиенты можно практически в каждом доме.

Устройства для мытья окон

Помимо современных моющих средств, есть ещё и разнообразные приспособления и устройства, облегчающие, ускоряющие мытьё окон и делающие его более безопасным:

1. Магнитные щётки

Такое приспособление поможет, если в доме есть не открывающиеся окна или рамы, а также станет отличным вариантом для тех, кто боится высоты, да и просто благоразумно не желает рисковать.

Магнитные щётки неплохо справляются со своей работой, но при этом требуют наличия определённых навыков. Перед первым использованием внимательно прочтите инструкцию и посмотрите пару-тройку обучающих видеороликов. В этом случае результат вас порадует, а проблем не возникнет.

Важно! Покупать магнитную щётку нужно с учётом толщины ваших окон (наиболее распространены размеры: 4–8 мм для одинарного стекла, 24 мм и 32 мм для стеклопакетов. Специалисты предупреждают, что экземпляры с большим «допуском», например, обещающие справиться с окнами толщиной «до 32 мм» или вовсе «безразмерные» — это продукт безудержной фантазии и такого же нахальства недобросовестных производителей. Их покупать не стоит.

Не забывайте и об осторожности. Щётки комплектуют сильными магнитами, которыми можно серьёзно травмировать руки (если пальцы попадут между двумя магнитами).

2. Робот для мойки окон (стен, дверей, кафеля)

Этот современный помощник подойдёт не только для мытья стёкол снаружи, но и для высоких окон, стеклянных дверей, помещений, выложенных кафелем и др. Робот не дёшев, однако некоторые компании предлагают прокат таких устройств, чтобы потенциальные покупатели могли провести « тест-драйв» в условиях реальной квартиры или дома и быстро и качественно помыть окна.

3. Стеклоочиститель

Специально разработанное устройство дешевле робота-мойщика и при этом прекрасно справляется с задачей. Многие модели работают не от сети, а от аккумулятора, что очень удобно.

Важно! Если у вас высокие окна или стеклянные двери, имейте в виду, что не все производители стеклоочистителей предусматривают это. Поэтому лучше уточнить размеры окон, которые вы планируете мыть, и узнать у продавца, какая модель подойдёт вам и дотянется до самых дальних углов.

4. Пароочиститель

Нередко пароочистители укомплектованы насадками для мытья окон и зеркал. Очистка стёкол паром хороша тем, что проводится без использования моющих средств. Именно поэтому на окнах не остаётся плёнки, которая вскоре опять загрязняется, и стёкла дольше выглядят чистыми. Да и для аллергиков пароочиститель — лучший вариант.

5. Моющий пылесос

Помогут качественно очистить окна и моющие пылесосы. Но у них есть одна особенность: чтобы потоки воды не залили всё вокруг, работать приходится очень быстро. А это под силу не всем.

ВНИМАНИЕ! Если в вашем доме маленькие дети, позабротьтесь об установке замков на пластиковые окна, не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном! Малыши, опираясь на москитные сетки, выпадывают из окон, позаботьтесь об их безопасности! Помните, что теплое время года — опасный и трагический сезон.

