Как стирать пуховик в домашних условиях? И чем стирать нельзя?

Как правильно стирать пуховик в домашних условиях, чтобы он не потерял форму, теплоизоляционные свойства и внешний вид? Руками или в стиральной машинке? И когда пуховик нужно все-таки отдать в химчистку? Советы по стирке для синтетических и натуральных наполнителей пуховиков.

Подготовка к стирке

Проверьте ярлычок! На внутренней стороне пуховика всегда есть ярлык с рекомендациями по уходу. Например, если покрытие куртки или пуховика мембранное и т. д., то стирка в домашних условиях может быть запрещена.

1. Обратите внимание на символы:

Разрешается ли машинная стирка. Если вы увидели круг – необходима профессиональная чистка.

Какая температура воды допустима (вы увидите тазик с цифрами максимально допустимой температуры).

Можно ли использовать отбеливатель или сушить в машине (если нельзя, вы увидите перчеркнутый треугольник (отбеливание) и перечеркнутый квадрат (сушка и отжим).

2. Застегните все молнии и пуговицы. Это защитит ткань от повреждений и предотвратит деформацию пуховика.

3. Можно вывернуть пуховик наизнанку. Это поможет сохранить цвет и структуру внешней ткани.

Иногда пуховик можно почистить специальными салфетками, не прибегая к большой стирке.



Основные правила стирки пуховиков

1. Сначала удалите явные пятна. Если на пуховике есть локальные загрязнения, обработайте их перед стиркой. Используйте мягкое моющее средство или пятновыводитель, подходящий для типа ткани.

2. Намочите и намыльте края рукавов, места около карманов и воротник - там, где самые сильные загрязнения. Оставьте ненадолго, чтобы грязь отошла.

3. Температура для стирки не должна превышать 30 °C, чтобы наполнитель не деформировался.

4. Если пуховик большой (длинный женский или мужской), стирайте либо руками, либо все-таки отдайте пуховик в химчистку. Стиральная машинка рассчитана на определенный вес, когда пуховик наберет воду, он станет очень тяжелым, машинка может сломаться.

5. Огромное значение имеет, насколько тщательно вам удастся выполоскать средство для стирки. Иногда требуется дополнительное полоскание. Дело в том, что плохо прополосканная вещь может при высыхании «прокиснуть»: появится резкий кислый запах, от которого потом будет очень сложно избавиться.

ВАЖНО! Любые пуховики нужно стирать только жидкими средствами. Подойдут специальные средства для стирки пуховиков, а также гели для спортивной одежды. Сухой порошок долго растворяется, плохо вымывается, может оставлять разводы, а самое неприятное, может склеивать наполнитель, хоть натуральный, хоть синтетический.

6. Кондиционер при стирке пуховиков категорически запрещен, из-за его применения наполнитель покроется плёнкой и слипнется.

7. Отжимайте пуховик на больших оборотах (от 800 до 1000 оборотов), чтобы убрать всю воду.

8. Сушить пуховик нужно в горизонтальном положении, чтобы наполнитель равномерно просыхал, не скатываясь вниз. Время от времени встряхивайте пуховик.

Стирка пуховика с натуральным наполнителем (пух/перо)

Пуховики с натуральным наполнителем требуют особого ухода, так как пух может сбиться в комки при неправильной стирке.

Ручная стирка

Наполните ванну или таз теплой водой (30 °C).

Добавьте жидкое моющее средство для деликатных тканей или специальное средство для пуховиков.

Погрузите пуховик в воду и аккуратно потрите загрязненные участки.

Тщательно прополощите пуховик в большом количестве воды, чтобы удалить остатки моющего средства.

Не выкручивайте пуховик. Это может повредить наполнитель и ткань. Лучше аккуратно отжать воду, завернув пуховик в махровое полотенце.

Машинная стирка

Используйте режим «пуховики», (если такой есть в вашей машине). Если нет - на режимах «синтетика» или «спортивная одежда». Установите температуру воды не выше 30 °C.

Добавьте специальное жидкое моющее средство.

Положите в барабан 2–3 теннисных мяча или специальные шарики для стирки пуховиков. Они помогут сохранить пух равномерно распределенным.

Стирка пуховика с синтетическим наполнителем

Пуховики с синтетическим наполнителем менее капризны в уходе, но тоже требуют внимания.

Ручная стирка

Наполните таз теплой водой (30–40 °C).

Добавьте жидкое моющее средство.

Постирайте пуховик отжимающими движениями, на загрязненных участках можно использовать губку.

Прополощите несколько раз в большом количестве воды, чтобы удалить остатки средства для стирки.

Машинная стирка

Аналогично стирке пуховика с натуральным наполнителем.

Сушка пуховика

Правильная сушка — залог того, что пуховик сохранит форму и свойства.

Используйте сушильную машину, если разрешено! Для пуховиков с натуральным наполнителем установите низкую температуру и добавьте теннисные мячи, чтобы предотвратить сбивание пуха.

Сушите вещь горизонтально на сушилке, обеспечив доступ воздуха снизу. Сперва можно подложить снизу полотенце для впитывания воды. Затем нужно его убрать.

Избегайте прямого солнечного света и батарей. Это может привести к деформации ткани и наполнителя.

Как восстановить пух после стирки

Если пух сбился в комки: аккуратно разминайте комки руками, чтобы распределить наполнитель.

Используйте щетку с мягкой щетиной для восстановления объема и разглаживания ткани. Гладить пуховик утюгом нельзя.