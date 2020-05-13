Расскажем, на чем можно сэкономить, на что обратить внимание в квитанциях и какая бытовая техника поможет снизить потребление электричества.

Сегодня тема ответственного потребления и экономии актуальна, как никогда. Связано это и с изменением общественного восприятия (экономить больше не стыдно), и с заботой об окружающей среде, и с трансформацией социальных трендов (всё чаще сильные мира сего демонстрируют отказ от роскоши). Порой желание оптимизировать свои траты становится необходимостью, связанной с нестабильной финансовой ситуацией или снижением доходов.

Как бы то ни было, экономить в наше непростое время стараются все. Многие лайфхаки наверняка вам известны, другие же смогут помочь взглянуть на вопрос сбережения средств с новой стороны.

Чтобы любовная лодка не разбилась о быт

Экономить начинаем с главного: установите счетчики на воду, двухтарифный счетчик электроэнергии и замените лампы в квартире на энергосберегающие. Практика показала, что снижение сумм в счетах весьма значительное.

Счетчики на воду сегодня стали практически обязательным условием спокойного существования. Для экономии по этой статье расходов важно поддерживать их в рабочем состоянии.

Справка:

Расчет по нормативу: количество проживающих в квартире умножается на региональные нормативы по водоснабжению. Полученный объем потребления умножается на действующий тариф. Получается сумма к оплате за услугу горячего/холодного водоснабжения.

Используется такой расчет в следующих случаях:

Квартира не оборудована прибором учета потребления воды. Если при этом собственник не предоставил справки об отсутствии технической возможности поставить счетчик, то применяется повышающий норматив 1,5. Аналогичная схема действует, если счетчики есть, но они неисправны, либо закончился срок поверки.

По нормативу же объем потребленной воды считается, если показания счетчиков не передавались более трех месяцев подряд, однако в этом случае отсутствует повышающий коэффициент.

Попробуйте более рационально использовать воду, не тратить ее зря. Это важно и для семейного бюджета, и для бережного отношения к природе.

* Обратите внимание на состояние сантехники - капающий кран «съедает» до 24 л воды в сутки (720 л в месяц).

* Однорычажный кран позволит не «терять» воду, пока вы настраиваете температуру. Таким образом можно сэкономить до 25% от общего объема. На кухне рационально использовать специальную насадку-аэратор, которая создает напор при меньшем расходе воды.

* Стирать на руках, мыть фрукты и овощи, посуду и детские игрушки эффективнее в емкости – тазике, миске или ведре. Так можно уменьшить расход моющего средства и воды, отмыть трудно выводимые загрязнения, предварительно их замочив. А уже в конце процесса ополоснуть яблоко или кружку проточной водой.

* Закрывайте плотно кран, когда вода вам не нужна (чистите ли вы зубы или оттираете сковородку).

* Не размораживайте продукты под струей воды – это не только расточительно, но и не полезно для самих продуктов. Если у вас есть животные – любители попить из-под крана, то их стоит отучить от этой привычки. Взамен питомцу можно купить специальный фонтан-поилку.

* Используйте два режима слива для бачка унитаза. Если они не предусмотрены, объем воды можно уменьшить, положив в бачок 1,5–2-литровую пластиковую бутылку с водой. Так вы можете сберечь до 20 л воды в день.

Тарифы на электроэнергию зависят от нескольких факторов:

• тип населенного пункта – городской/сельский

• тариф для города различается в зависимости от того, газовую или электрическую плиту вы используете. При этом электроплита должна быть установлена официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом.

• тариф зависит от ставок в различное время суток. Именно для этого и стоит обзавестись двухтарифным счетчиком. При одноставочном тарифе стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. При использовании двухзонного тарифа будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем.

С 1 января 2020 по 30 июня 2020 года мы живем по следующим тарифам:

Жители города, обладающие газовыми плитами:

Одноставочный тариф на электроэнергию 4.08 руб за 1 кВт.ч Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток дневная зона (с 7 до 23 часов) 4.67 руб за 1 кВт.ч ночная зона (с 23 до 7 часов) 2.20 руб за 1 кВт.ч

Жители города, обладающие электроплитами:

Одноставочный тариф на электроэнергию 2.86 руб за 1 кВт.ч Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток дневная зона (с 7 до 23 часов) 3.25 руб за 1 кВт.ч ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.54 руб за 1 кВт.ч

Таким образом, запуская стиральную и посудомоечную машины с 11 вечера или в выходные и праздничные дни, вы платите за электричество в два раза меньше (так как тариф, установленный для ночной зоны, применяется в выходные и праздничные дни круглосуточно).

Подумайте, какие еще электроприборы в вашей квартире можно безболезненно перевести на ночной режим (бойлер, теплый пол и пр.).

Плата за отопление, как правило, самая «дорогая» строчка в квитанциях, которые получает собственник квартиры в многоэтажке. Она же – причина для расстройства, ведь если дом изначально не оборудован индивидуальными приборами учета, снизить сумму за тепло сегодня невозможно.

Справка:

В подавляющем большинстве случае плата за тепло в квартире многоквартирного дома начисляется:

• по показаниям общедомового прибора учета тепла (общий объем потребления делится между квартирами пропорционально их площади),

• при отсутствии общедомового счетчика тепла - по нормативам потребления тепла для данного типа многоквартирного дома.

При этом действующее законодательство разрешает расчет платы за тепло по показаниям квартирных приборов учета лишь в том случае, если счетчиками оснащены все (т.е. 100%) жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. При этом все приборы должны быть введены в эксплуатацию, быть исправными и регулярно проходить поверки, что весьма затруднительно организовать.

На что вы можете повлиять – так это на экономию тепла в квартире. Если температура стояка существенно выше, чем в радиаторе или его секции нагреваются неравномерно, стоит озаботиться его прочисткой.

Сохранить тепло поможет утепление окон и/или стен, ликвидация щелей. Даже незаметные трещины могут существенно снизить температуру воздуха. Остекление балкона поможет значительно утеплить прилегающую комнату.

Самым «мерзлячим» советуют использовать плотные портьеры и ковры, открывать шторы днем, если комната расположена на солнечной стороне.

Проверьте остальные квитанции

Возможно, у вас до сих пор подключены услуги, которыми вы не пользуетесь – радиоточка, городской телефон, телевизионная антенна. Для их отключения понадобится потратить не так уж много времени, но если вы годами о них не вспоминаете, вряд ли они понадобятся вам и в будущем.

Обратите внимание на тарифы (телефонная связь, интернет). Нередко бывают случаи, когда бесплатный сервис имеет временное ограничение, и после ознакомительного периода за него начинает начисляться оплата. Изначально вы можете не придать этому значения и продолжать пользоваться дорогой услугой.

Если вы пользуетесь тарифами в течение долгого времени, не исключено, что у операторов они уже ушли в архив. В таком случае имеет смысл изучить актуальные предложения, или сменить тариф, оптимизировав его под ваши потребности.

Тех. поддержка в доме

Используйте бытовые приборы рационально. Помним, что ночной тариф выгоднее дневного. Смотрим на класс потребления электроэнергии: А и А+ относятся к самым экономичным моделям.

Качественный уход за техникой и своевременный ремонт мелких неполадок помогут продлить срок жизни прибора не на один год.

«Водные» помощники – смесители, бойлеры, стиральные и посудомоечные машины – изнашиваются в разы быстрее из-за жесткой воды. Установка стандартного фильтра (затраты – примерно от 1000 руб.) позволит технике отслужить свой ресурс в 8 – 10 лет. Специалисты говорят, что некачественная вода в среднем снижает срок службы приборов до 4 – 6 лет.

Если есть возможность – установите посудомоечную машину. Она позволит экономить по нескольким фронтам сразу: для мытья используется в разы меньше воды (в зависимости от модели, можно ориентироваться примерно на 10 - 12 л за цикл), при этом используется только холодная вода, которая значительно дешевле горячей. При мытье руками расход воды примерно в 10 раз больше, и температура воды регулируется самостоятельно. Если взять за правило запускать посудомойку на ночь, то мытье посуды станет в два раза выгоднее для вашего кошелька. К тому же, автоматика позволит сберечь и более важный ресурс – ваше время.

Обратите внимание, что и стиральная, и посудомоечная машинки могут использоваться нерационально, если стирать пару футболок или мыть несколько тарелок. Технику лучше загружать полностью, согласно инструкции.

Чтобы холодильник служил дольше, его стоит разместить подальше от источников тепла. Это также повлияет на потребляемое им количество энергии.

Не игнорируйте девайсы, которые помогут сохранить температуру жидкости или пищи. Любителям чая или травяных настоев можно использовать термос – удобно и экономично (можно сделать напиток на день для всей семьи и не кипятить каждый раз чайник). Многие любители горячих напитков нашли для себя другой выход – термопот. Он позволяет всегда иметь под рукой воду нужной температуры. Однако это будет выгодно, если у вас большая семья или вы постоянно находитесь дома.

