Как правильно составить объявление и быстро продать вещи

Как выгодно продать вещи, б/у или те, которые вам не подошли? Подайте объявление. Расскажем, как быстро продать вещь: правильно выстроить заголовок, изложить текст объявления и сделать хорошие фотографии.

Интернет сейчас предлагает массу возможностей – сайты с объявлениями и группы в соц.сетях, где целевая аудитория максимально охвачена.

Заголовок объявления

Это самое важное и первое, на что потенциальный покупатель обращает внимание. Заголовок нужно выбирать именно под поисковый запрос и указывать в нем максимум информации. Желательно дублировать ключевое слово и в заголовке объявления, и в тексте. Имейте в виду, если вы не заинтересовали заголовком покупателя, то, скорее всего, он пройдет мимо вашего объявления.

Пример: У вас есть детский зимний комбинезон в хорошем состоянии.

Неудачные варианты заголовка:

Комбинезон

Продам комбинезон

Детский комбинезон

Зимний комбинезон

Удачные варианты заголовка:

Зимний комбинезон для мальчика, в хорошем состоянии, недорого!

Зимний комбинезон, цвет синий. В подарок варежки или шапка!

Зимний комбинезон фирмы «ХХХ» для мальчика

Удобный и малоношеный зимний комбинезон фирмы «ХХХ»

Пример неудачного заголовка: использование слова "продам" и ошибка в названии:

Фото пользователя сайта U-mama

Текст объявления

Почему именно ваш товар должен заинтересовать покупателя? Недостаточно просто написать в тексте, что конкретно вы продаете – добавьте эмоции и плюсы от приобретения товара. Это поможет покупателю принять решение.

Рассмотрим все тот же комбинезон в качестве примера.

В тексте объявления можно написать, что «комбинезон удобно надевать на ребенка, хорошо стирается и быстро сохнет, использованы современные утеплители, светоотражающие элементы, отстегивается капюшон и мех, непродуваемая и непромокаемая ткань и т.д.» То есть перечислите все плюсы, которые есть у товара.

Используйте простые предложения при описании товара, не более 5-7 слов. Избегайте сложных оборотов и конструкций, это утомляет, теряется интерес.

Параметры

Обязательно заполните все поля в объявлении: размер/рост, пол, сезонность, вид товара.

Ещё важный момент - не все покупатели готовы общаться с продавцами. Благодаря подробному описанию, вы сможете избежать большого количества вопросов от покупателей и тем самым отсеете псевдопокупателей.

Проверьте свой текст на ошибки, ведь они снижают доверие. К тому же неправильное написание слов мешает работе поисковых систем.

Дефекты

Не забудьте указать информацию об имеющихся дефектах.

Если у вашего товара есть некоторые недостатки, не умалчивайте об этом. Обратите внимание: если покупатель был оповещен об имеющихся в товаре дефектах, но все равно приобрел его, он теряет право на предъявление вам претензий. И ваша совесть будет чиста!

Покупатели будут вам благодарны за то, что вы показали всё в объявлении. Ведь это лучше, когда покупатель узнает о дефекте ДО того, как проедет к вам целый час в пробках.

Слова-магниты

Очень хорошо работают слова-магниты! Ниже мы приведем примеры, как они работают в зависимости от позиции в объявлении:

Даром, Подарок, Скидка, Распродажа, Недорогой, Дешево, Цена снижена, Доставка.

Неудачный пример объявления Удачный пример объявления Продам коляску. Коляска Roan Kortina 2 в 1. Удобная в использовании, хорошие по проходимости и в снег и в грязь большие надувные колёса. Вместительная сумка. Детская коляска Roan Kortina 2 в 1, недорого. Коляска в хорошем состоянии. В наличии шасси, люлька, прогулочный блок, утепленный чехол на ножки.

Колеса резиновые надувные, увеличенного размера, что обеспечивает мягкий ход. Рама с большими фиксированными колесами особенно удобна, когда коляска используется не только на ровном асфальте, но и на природе или зимой на снегу. Отличная проходимость и легкая по весу. Смотреть и забирать в Центре города вечером. Выглядит скучно. Заголовок не отвечает поисковому запросу. Отсутствие преимуществ приведет к потере в большом потоке информации. Не выделены плюсы товара. Не указано состояние, место и время где забирать. На наш взгляд, объявление составлено удачно и выглядит привлекательно.

Фото к объявлению

Если в вашем объявлении нет фотографий, знайте, что в 99% оно никого не заинтересует. Даже скопированные с сайта-производителя фотографии не увеличивают интерес. Как правило, покупатели идут мимо таких объявлений, в редких случаях потенциальный покупатель попросит сделать свои фото. Но это - время, и никто ждать ваши фото не готов. Покупателю нужен товар здесь и сейчас. Исключение, если только цена будет у вас очень привлекательная.

Даже максимально подробное описание внешнего вида не сможет передать полной информации о товаре.

Сегодня практически все современные телефоны могут делать качественные снимки. Ваша задача - не полениться и сделать их. Да еще в нескольких ракурсах. Но не размещайте фотографии низкого качества, это отталкивает. Поверьте, вам не нужно быть профессиональным фотографом с зеркальной камерой.

Согласитесь, фото справа гораздо информативнее!

Простые правила получения хорошей фотографии:

- снимайте только при дневном освещении;

- свет должен падать на предмет с вашей стороны (фотографа) или сбоку;

- используйте однотонный и контрастный фон;

- уберите всё лишнее из кадра;

- фокусируйте камеру именно на предмете;

- не переусердствуйте с Фотошопом, вещь должна выглядеть так же, как в реальности.

Примеры неудачных фотографий и заголовков, фото пользователей сайта U-mama

Примеры удачных фотографий и заголовков, фото пользователей сайта U-mama

Цена товара

Пугает как низкая цена, так и высокая, будем искать золотую середину.

Низкая цена: Вдруг вещь плохая? Или подделка? Или есть скрытый дефект? – так думает покупатель. Не ставьте подозрительно низкую цену.

Высокая цена: Никто не любит переплачивать за товар, покупая его дороже, чем у других продавцов. Обычно покупатели более-менее ориентируются в ценах, и если цена за б/у товар немного меньше от цены новой, то им проще добавить и купить новую вещь, чем рисковать и приобретать с рук и без каких-либо гарантий – и, возможно, со скрытыми дефектами.

Пример: если вы продаете мультиварку в отличном-преотличном состоянии за 3500, тогда как магазин предлагает ее за 4000-4200, то смысла брать ее у вас нет. Если у человека есть желание и сумма в 3500, ему проще добавить и купить новую, никем не пользованную и с гарантией вещь, которую он может вернуть в течение 2 недель обратно.

Если вы не указываете цену, то вам вряд ли станут звонить. Напоминаю, что не все покупатели готовы общаться с продавцами. Покупатель приобретет тот товар, у которого указана цена.

При назначении цены на товар учитывайте психологию потенциального покупателя. Ведь он хочет в первую очередь сэкономить. Посмотрите аналогичные объявления у «конкурентов» и укажите цену на 5-10% ниже, чтобы товар быстрее нашел нового хозяина. Если дешевле вы отдавать вещь не хотите и даже планируете продать дороже, старайтесь сделать фото и описание лучше, чем у «конкурента».

Чтобы сориентироваться в определении цены б/у товара, следует помнить, что новая вещь, которая вышла за пределы магазина, автоматически дешевеет на 20%.

Ищем золотую середину: Ставьте всегда себя на место покупателя – а купил бы я данный (свой) товар по этой цене?

Б/у вещь должна примерно стоить не более 50-70% от первоначальной цены. Даже если она в хорошем состоянии.

Учитывайте процент износа товара. Если товар без нареканий, без следов использования, то 70% процентов. Если "потрепан жизнью", то 50% и менее.

Есть товары, у которых играет роль год выпуска, например, сотовые телефоны. За старую модель выручить много денег вам не удастся.

При продаже товаров учитывайте такой показатель как "модность". Если у вас есть новая дубленка с 90-х годов, и она провисела в шкафу, то продать дорого вам ее не суметь, если вообще будет на нее спрос.

Безжалостно расстаньтесь с эмоциональными мотивами повышения цены. Такими как «вещь совсем как новая!», «она импортная!» Чаше всего подобные эмоции возникают из-за недостатка информации у продавца. Давно ли вы были в магазинах не только в своём районе? Знаете, сколько стоит ваша вещь в период распродаж? Сравните свою цену с ценами из популярных интернет-магазинов. В наше время покупатели достаточно информированы по поводу цен, и вряд ли вместе с вами будут восторгаться и переплачивать за вещь, потому что она «так хорошо выглядит» и дорога вам как память.

Раритетные вещи имеют иную оценку стоимости. На них мы останавливаться не будем, так как их стоимость определяют специалисты.

Приятные мелочи и бонусы

Торг возможен/уместен. Предложение торга всегда дает покупателю надежду получить товар дешевле.

Согласитесь, что все любят подарки! Если у вас есть возможность, предложите дополнительно к вашему товару бонус. Например, при продаже комбинезона – варежки или шапочку, коляски — подвесную игрушку, кроватки – матрас и т.д.

Бесплатная доставка – это очень приятный бонус! Ею непременно воспользуются покупатели, даже если в списке объявлений цена на ваш товар будет как у конкурента или чуть выше.

Совет

Опубликуйте объявление на 2-3 сайтах, тогда у вашего товара будет больше просмотров.

Посмотрите реакцию потенциальных покупателей. Если в течение продолжительного времени (примерно неделя или две) у вас нет звонков с вопросами и предложениями, то возможно вам нужно снизить цену, сделать ее конкурентоспособной.

Вещи, которые нереально продать через объявления

Мусор:

- китайские мягкие игрушки, особенно мелкие;

- упаковки от продуктов питания, включая новогодние рюкзачки в виде мышек, собачек и т.п.;

- б/у косметика;

- б/у нижнее белье;

- б/у детские соски;

Вот эти вещи есть шанс отдать за самовывоз:

- одежду и обувь наших бабушек, пусть даже не б/у;

- кожаную обувь со сбитыми носками/поломанной молнией и т.п.;

- детские ползунки и распашонки, которые покупали еще вам ваши родители.

Желаем вам продать все ненужное!

Фото: www.globallookpress.com