Удобная кухня. Что полезного купить на маркетплейсах? Рекомендовано ю-мамами

В нашем новом обзоре - полезные приспособления для кухни и посуда, это находки на маркетплейсах, которые посетители нашего сайта рекомендуют в теме на форуме.

Эластичные пакеты

216 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 249858112

Отзыв с wildberries.ru: Давно хотела для хозяйства такие пакеты для тарелок. Очень хорошо тянутся, можно прикрыть даже кастрюлю. Это просто находка.

Контейнер для хранения овощей

502 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 170428372

Отзыв с wildberries.ru: Отличные контейнеры! Пришли целые, в коробке, без постороннего запаха. Достаточно вместительные, в 1 поместилось 3 кг картофеля. Рекомендую

Распылитель для масла

500 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 233357040

Отзыв с wildberries.ru: Кто придумал эту штуку? Да он просто гений!! Моя жизнь изменилась (кухня точно). Легко наполнять маслом без воронки. При использовании чистая и бутылка, и под бутылкой на столе. Все капли льются обратно в бутылку. Я в шоке.

Полка-трансформер

773 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 169488014

Отзыв с wildberries.ru: Идеально! Красивые умные полки-трансформеры - поворачивай как надо! Взяла 2 штуки. Сами полки, комплектация, доставка, качество - всё идеально и удобно. Вместилась огромная гора всяких вещей, вместилось абсолютно всё!

Этажерка под мойку

1140 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 120872791

Отзыв с wildberries.ru: Рекомендую к покупке. Очень хорошая этажерка, качественные детали, лёгкая сборка. Отлично встала под раковину и вместила все моющие средства, средства для посудомоечной машины, губки, пакеты для мусора и пр. Знала бы о существовании такой штуки раньше, давно бы купила и навела порядок. 10 из 10.

Крышка силиконовая для банок, консервов

225 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 244868799

Отзыв с wildberries.ru: Классные крышки, все подходит, будем пользоваться.

Подставка органайзер для крышек и сковородок, раздвижной

369 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 160244083

Отзыв с wildberries.ru: Очень удобно, хотя хлипковато малость. Разложила в него подносы и тортницу.

Корзина подвесная для хранения на кухне

831 руб. за 2 шт. на wildberries.ru

Средний балл 4,8

Артикул: 96692830

Отзыв с wildberries.ru: Корзинки просто чудо,очень незаменимая вещь при организации пространства.

Гравитационная электромельница для специй Makkua Spices

881 руб. на ozon.ru

Средний балл 5

Артикул: 1008139866

Отзыв с ozon.ru: Супер мельница. Помол разный, что большой плюс . Очень эстетично выглядит. С розовой гималайской солью справляется на ура! Спасибо продавцу, доставка быстрая, упакована хорошо.

Кухонный диспенсер дозатор органайзер

563 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 138681927

Отзыв с wildberries.ru: Дозатор работает на ура! Очень удобно что есть место для хранения тряпочки! Очень удобная штучка! Стильная, компактная.

Кухонные губки для мытья посуды целлюлозные

436 руб. за 8 шт. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 175653917

Отзыв с wildberries.ru: Отличные губки. Самый оптимальный размер и не тонкие.

Открывалка для винтовых крышек

135 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 154463882

Отзыв с wildberries.ru: Открывашка просто супер винтовые крышки открывает даже не повреждает крышу можно даже ещё ею закатывать открывает с полщелчка лёгким движением.

Скатерть тканевая водоотталкивающая

1539 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 230899427

Отзыв с wildberries.ru: Очень красивая скатерть, плотная, качественно пошита. Давно такую искала. Спасибо!

Контейнер для хранения круп и сыпучих 6 шт

1196 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 200551767

Отзыв с wildberries.ru: Банки прелесть. Крышки хорошо присасываются к краям банки. Открываются с неким усилием. Одну банку уронила, крышка не слетела. Пакет в 1,5 л банку весом 400 гр влезает весь. Очень аккуратные. Удобно, что узкие для хвата одной рукой. Содержимое хорошо просматривается и сверху и сбоку.

Коврик для сушки посуды силиконовый

364 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 169065440

Отзыв с wildberries.ru: Полностью оправдал ожидания, и даже больше. Без проблем выдержал мойку в посудомоечной машине, остался таким же мягким и эластичным. Очень довольна!

Подставка вращающаяся для кухни, поднос-органайзер для кухни

468 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 74676706

Отзыв с wildberries.ru: Очень довольна. Использую для хранения таблеток в упаковквх, все компактно поместилось, быстро и легко найти нужное. Нужная вещь.

Форма для выпечки и запекания котлет и сырников силиконовая

361 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 188993747

Отзыв с wildberries.ru: Абалденная штука. Только я её использую под заготовку сырников, форму заполнил и в морозилку, после заморозки сырники в пакет перекладываю. Знал бы, что это так удобно, купил бы сразу 2.

Пустые черные наклейки на банки для подписи, для специй

120 штук, 401 руб. на ozon.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 1314308607

Отзыв с ozon.ru: Отлично все, то, что я хотела. Маркер хорошо пишет, это главное.

Узелковая сетка для мытья посуды и уборки

2 штуки за 192 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 182652525

Отзыв с wildberries.ru: Хорошие сеточки. Отмывают действительно всё.

Коврик для теста силиконовый, для выпечки и запекания

260 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4,9

Артикул: 4710023

Отзыв с wildberries.ru: Очень удобный коврик, не скользит при раскатывания теста. Когда занимаюсь с мукой, все происходит в пределах коврика (не маленький).Спасибо за подарок - нож. Рекомендую!

Набор разделочных досок на подставке DIVO (4 шт)

984 руб. на wildberries.ru

Средний балл 5

Артикул: 237791985

Отзыв с wildberries.ru: Доски настолько понравились что решила и подруге заказать

Сковорода с крышкой, съёмная ручка Helper House Омега 26 см

1371 руб. на ozon.ru:

Средний балл 4,9

Артикул: 1506037020

Отзыв с ozon.ru: Сковородка стала моей любимой, правда я еще ей не долго пользуюсь, так что не знаю на сколько ее хватит. Но размерчик то что надо, бортики высокие, ничего не пригорает.

Elan Gallery Сковорода для оладий Гармония вкуса

1973 руб. на ozon.ru:

Средний балл 5

Артикул: 641453868

Отзыв с ozon.ru: Сковорода просто супер. Покрытие отличное, ничего не пригорает. Увесистая и поэтому хорошо держит тепло и равномерно прогревает.

Набор посуды со съемной ручкой Ingenio Cook Eat L881S404

7599 руб. на wildberries.ru

Средний балл 5

Артикул: 220802962

Отзыв с wildberries.ru: Оригинальное качество. Удобная посуда, пользуюсь подобными решениями tefal уже много лет

Kukmara. Сковорода антипригарная 26 см с крышкой и съемной ручкой

1 963 руб. на wildberries.ru

Средний балл 4.9

Артикул: 93637479

Отзыв с wildberries.ru: Товар пришел через день. Всё тщательно упаковано. Без повреждений. Вся посуда этой фирмы, и дома и на даче. Пользуемся больше десяти лет. Правда цвет всегда был черный. Решила взять фиолетовый. Очень понравилось. В работе как всегда на "5". Спасибо большое. Очень довольны.

Кастрюля Tescoma Vision, нержавеющая сталь, 2 литра

10674 руб. на ozon.ru:

Средний балл 5

Артикул: 1072582615

Отзыв с ozon.ru: Это кастрюля проверина временем, уже пользуюсь более 20 лет такой кастрюлей объёмом 5,5 литров, очень хорошо держит тепло, готовить одно удовольствие! Решилась приобрести разных обьемов.

Кастрюля 1,5 л 16 см с крышкой ВСМПО ГУРМАН 220315 AISI 304

3 238 руб. на ozon.ru:

Средний балл 4.9

Артикул: 256315017

Отзыв с ozon.ru: Отличное качество. Кастрюля тяжёлая, долго сохраняет тепло. Можно использовать как сотейник, жарила котлеты ничего не пригорело, хрустящая корочка получилась. Нет дырочки в крышке для выхода пара. Ручки правда паяные, не знаю как долго прослужат. А так отличная.