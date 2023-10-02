ТОП-10 прикольных девайсов для кухни

Наш обзор - новый материал из разряда «может, мне надо, а я не знаю». В этот раз речь пойдет о недорогих приспособлениях, которые облегчают работу хозяйки на кухне. Мелочь, а может пригодиться!

Отделитель косточек вишни

Пригодится в сезон заготовок для приготовления компотов, варенья, заморозки, вареников с вишней или для семей с маленькими детьми, которым тяжело пока самим удалять косточки из ягод. За раз одним движением можно подготовить для употребления 6 вишен/черешен. Легко разбирается и моется.

Фото: ozon.ru

Ножницы с 5-ю лезвиями для зелени

Производитель обещает, что с их помощью можно быстро нарезать горы укропа, лука, петрушки и других трав прямо в готовое блюдо. Весь сок зелени и аромат попадет в тарелки, а не останется на разделочной доске. По факту же отзывы противоречивые: кто-то доволен, кто-то разочарован и замечает, что ножницы «мнут, а не режут» или «слишком мелко режут».

Фото: ozon.ru

Отделитель желтка

Разбиваете яйцо в эту ложку, и белок стекает вниз через дырочки. Желток останется в ложке. Оценят любители приготовления всевозможной выпечки или те, кто предпочитает употреблять в пищу только белки. Отзывы в основном положительные, некоторые недовольны качеством пластика или отмечают, что изделие не подходит для крупных яиц.

Фото: ozon.ru

Приспособление для чистки рыбы

По сути использования похоже на овощечистку, только в этом девайсе есть еще прозрачный контейнер для чешуи. Отзывов много, и они разные: благодарные и недовольные. Возможно, результат использования зависит от разного вида рыбы и чешуи.

Фото: ozon.ru

Защита для пальцев

Предотвращает порезы и ссадины при нарезании продуктов ножом. Особенно оценили покупатели, у которых ухудшается зрение, из-за чего повышается риск порезов при работе с ножом. Некоторые девушки используют изделие в качестве «защитника маникюра». Многие пишут в отзывах, что к девайсу нужно приспособиться и привыкнуть, первое время может быть неудобно пользоваться.

Фото: ozon.ru

Мельница для сыра, шоколада и зелени

Производитель уверяет, что на ней можно натереть буквально все: мягкие и твердые сыры, овощи, зелень, шоколад. Для этого нужно положит внутрь небольшие кусочки продукта и повернуть ручку несколько раз. В большинстве отзывов отмечают, что штука удобная. Некоторые покупатели обращают внимание, что мельница лучше справляется с твердыми продуктами (орехи, шоколад, сыр), мягкие советуют сначала подморозить в морозилке.

Фото: ozon.ru

Венчик Whiskware

Упрощает жизнь любителям печь блинчики, оладьи, вафли. Приспособление можно использовать как для смешивания ингредиентов (внутри «фляжки» шарик-венчик, который разбивает комочки), так и для распределения по жарящей поверхности. У товара много положительных отзывов, из недостатков выделяют малый объем и необходимость интенсивного взбалтывания при размешивании густого теста.

Фото: ozon.ru

Электронная ложка-весы

Предназначена для взвешивания и сыпучих, и жидких продуктов. В комплект входит батарейка. Многие берут этот девайс для измерения веса корма домашних животных. Отзывы о ложке-весах ну очень противоречивые: «точный вес, проверяли другими электронными весами» и «разный вес на один и тот же продукт», «удобно взвешивать» и «вообще неудобно пользоваться».

Фото: ozon.ru

Нож для удаления сердцевины яблок

Довольно быстро удаляет семечки из яблок, груш, айвы, перцев. Оставляет вырез, который при желании можно заполнять начинкой. Покупатели отмечают, что подходит для крупных плодов, мелкие яблоки не подойдут.

Фото: ozon.ru

Держатель для нарезки лука, овощей и фруктов

Простая конструкция, недорогая, рекордсмен по количеству покупок и отзывов. Интересно, что часть покупателей от держателя в восторге и пользуется постоянно, но есть и те, кто попробовал его и положил на полочку, продолжая нарезать лук и овощи традиционно с помощью одного ножа.

Фото: ozon.ru