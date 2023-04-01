Без чего не обойтись хозяйке. Бытовые девайсы, которые еще не все оценили

Стиральные машины, пылесосы, мультиварки, посудомойки прочно вошли в жизни многих. Вопросы пока остаются по части мытья пола, окон и глажки белья. Что выбирают для этого современные хозяйки?

Материал из серии «может, мне надо, а я не знаю» написан на основе обсуждений на форуме ю-мамы. Для иллюстраций и описания функционала, достоинств и недостатков взяли товары, у которых больше всего отзывов на Яндекс.Маркете и Озоне.

Швабра с вертикальным отжимом Zetter Premium, с ведром

Эта швабра и подобные ей других фирм завоевывает все больше популярности. На маркетплейсах много положительных отзывов. Народу нравится, что тряпку не нужно отжимать руками, можно выбрать уровень влажности тряпки, и то, что мусор, шерсть и волосы остается в ведре – в отсеке для отжима есть специальная щетка, которая все это собирает. Ведро не шатается и не поднимается при полоскании.

Из недостатков некоторые отмечают, что не хватает длины ручки швабры, не сильно отжимает (для ламината влажновато), недостаточно маневренна – сложно мыть по углам и под диванами.

Примерная цена: около 3000 рублей (аналоги дешевле, но качество похуже).

Фото: ozon.ru

Паровой шкаф LG Styler S3WER 83 кг

На маркетплейсах много различных моделей, с красочными обещаниями, но вот беда – почти нет покупок (или единичные) и отзывов. Поэтому для примера взяли паровой шкаф с самым большим количеством отзывов на Яндекс.Маркете – 19 (на другие шкафы значительно меньше).

Производители шкафа обещают, что с его помощью можно избавить одежду от запахов, аллергенов и бактерий, и самое главное – посушить и разгладить без усадки и повреждения даже самых деликатных вещей. И что же по факту? А по факту кто-то из покупателей сдержанно доволен, а кто-то разочарован настолько, что готов подать в суд за мошенничество.

Из достоинств шкафа потребители отмечают: освежает вещи, ношенные один день, за счет чего стирать вещь можно реже, а значит, служить они будут больше. Позволяет реже гладить одежду утюгом. Шерстяные свитера разглаживает идеально – из совершенно помятого делает идеально гладкий. Хорошо сушит пуховики.

Недостатков насчитывают больше: не заменяет утюг; не разглаживает х\б рубашки, футболки и брюки; не устраняет запах пота и дезодоранта; шумный, спать в одной комнате не получится; длительные программы; непредсказуемый результат с одной и той же вещью и на одной и той же программе в разное время.

Примерная цена: около 200 000 рублей.

Фото: market.yandex.ru

Электрошвабра Xiaomi Handheld Electric Mop SWDK

Еще один девайс для мытья полов. Зарядить, налить в бак воды, включить и начать мыть. Во время мытья периодически нажимать кнопку разбрызгивания воды. Скорость вращения 1000 оборотов в минуту. Разница в качестве мытья пола и приложении усилий – как между чисткой зубов электрической зубной щеткой и обычной.

Из плюсов: никаких разводов, излишней влажности. Минимум контакта с тряпкой и грязной водой, экономия времени. Емкости для воды хватает примерно на 70 кв.м, емкости аккумулятора на 200 кв.м. В комплекте тряпки на 2 года уборки.

Минусы: евровилка; зарядка по проводу, отсутствие станции; перед мытьем этой шваброй пол нужно пропылесосить, чтобы не было крошек и волос; тряпки быстро изнашиваются; частый брак продукции; швабра «не доживает» до 2 лет.

Примерная цена: 6000-7500 рублей.

Фото: market.yandex.ru

Робот мойщик окон iBoto Win 199

Присасывается за счет вакуума и моет стекла окон внутри и снаружи (есть страховочный шнур 4,5 метра), зеркала, кафельную плитку и любую горизонтальную поверхность.

Отзывы о мойщике окон противоречивые: есть как восторженные, так и полные разочарования.

Многие пишут, что робот хорошо моет окна, не оставляет разводов. В случае отсоединения шнура громко пищит, чтобы успеть его вовремя снять (чтобы не упал). Весит меньше килограмма.

Среди недостатков отмечают, что не промывает углы, на солнце видны следы после мытья, шумит, медленно работает. Если окно грязное, то робота необходимо запускать 2-3 раза. После 2 запусков необходимо менять салфетки.

Примерная цена: 6000-17000 рублей.

Фото: market.yandex.ru

Гладильный пресс Grand Master GM SP-100

Любители глажки постельного белья и полотенец оценят по достоинству. Сложил простыню, выбрал режим, закрыл пресс, открыл и – готово.

Среди достоинств покупатели называют то, что пресс сокращает время глажки в несколько раз, простой в управлении, хорошо отпаривает, можно гладить и детские вещи с наклейками, но наклейками вниз к гладильной доске. Если забыли выключить, пресс уйдёт в спящий режим и отключится сам. Подходит для глажки футболок и брюк.

Минусы: не прилагаются термоперчатки, слишком тяжелый и громоздкий, маловата гладильная поверхность, ножки не идут в комплекте.

Примерная цена: 20 000-28 000 рублей

Фото: ozon.ru

Электрошвабра беспроводная Karcher FC 7 Cordless

Может одномоментно собирать сухую и влажную грязь, чем очень нравится семьям с маленькими детьми и домашними животными.

Достоинств потребителями называется много: за минуты убрать неожиданно пролитый напиток, крошки под столом или грязь, занесенную с улицы на обуви. Не надо ничего выжимать, набирать ведра, мочить тряпки. Легкая и маневренная, работает без шнура, моет без разводов. Сигнализирует, когда мало воды в емкости или переполнен контейнер с грязной водой, тихая работа прибора.

Недостатки: не заменяет полностью пылесос, не во все углы залезает, долго заряжается (несколько часов), самостоятельно моет только внутренние элементы, валики и щетки нужно мыть самим.

Цена: около 40 000 рублей.

Фото: market.yandex.ru

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Для тех, кто еще не успел оценить роботы-пылесосы. Эта модель не только пылесосит, но и делает влажную уборку. Многого ждать, конечно, не стоит – генеральную уборку не сделает, но поддерживающую повседневную – вполне.

Покупатели положительно оценивают: высокую емкость аккумулятора – на одном заряде можно убрать 240 кв.метров, хороший сбор пыли, мусора, волос. Можно запускать пылесос через приложение, когда никого нет дома.

Недостатки: некоторые жалуются на недостаточность влажной уборки (но в комментариях другие пользователи для улучшения процесса советуют хорошо смочить тряпку и включить максимальную подачу воды). Шумная работа прибора. Необходимость перед уборкой убирать мелкие вещи с пола.

Цена: 30 000-45 000 рублей.

Фото: market.yandex.ru

Читайте также