Сколько пользы в хозяйственном мыле?

Обилие моющих средств дает нам большую свободу выбора в уборке своего дома. Обычно стандартный набор бытовой химии в каждом доме не ограничивается двумя-тремя средствами и порошками, а представлен целой артиллерией в угрозу микробам и грязи. Мне хочется вспомнить про универсальное средство, которое служит отличной, а главное, безопасной заменой практически всем средствам для наведения чистоты. И это… хозяйственное мыло!

Безопасность – прежде всего!

Хозяйственное мыло – экологически чистый и безвредный продукт. В его состав входят натриевые соли жирных кислот без добавления красителей, консервантов, отдушек. Это брусок желто-коричневого цвета. Довольно часто производители добавляют ароматизаторы и другие добавки для придания более приятного вида и запаха. Но самое полезное и лучшее хозяйственное мыло именно коричневого оттенка, без введенных в него добавок.

Универсальность в применении

Щелочной баланс (ph11-12) придает мылу отличную моющую способность. Оно удаляет сильные и стойкие загрязнения, которые не под силу другим средствам. А высокое содержание жирных кислот (72%) создает обильную пену, благодаря чему можно успешно стирать как в горячей, так и в холодной воде. Также оно положительно влияет на свойства некоторых видов тканей, делая их структуру более объемной. Например, постиранная шерсть становится более мягкой и пушистой. В силу своей натуральности, это мыло имеет важное гипоаллергенное свойство. Детские вещи, пеленки новорожденных рекомендуют стирать именно им. Тогда у малыша не будет никакой аллергии и раздражения. Очень удобно застирывать и мелкие вещи, ради которых жалко загружать стиральную машинку. В летнее время хозяйственное мыло – замечательный помощник на даче в деле мытья посуды и прочей утвари. И что немаловажно – использованную воду с мыльным раствором можно смело выливать на землю: никакими химикатами вы ее не загрязните.

Доказано, что современные средства для мытья посуды не до конца смываются даже при длительном споласкивании и оставляют вредные ПАВ на ней, что постепенно наносит организму немалый вред. Мытье посуды хозяйственным мылом – оптимальное решение на пользу своему здоровью.

Бактерицидные качества

Хозяйственное мыло пользуется особым уважением в медицинской среде. Оно используется в качестве антисептика для уборки помещений в родильных домах. Многие врачи до сих пор уверены, что для целей дезинфекции в быту нет ничего лучшего, чем хозяйственное мыло. И в давние времена его использовали в качестве «хирургических перчаток». Намыливали руки, ждали, пока пена подсохнет. Такая пленка уменьшала риск заражения во время операции. Хозяйственное мыло ускорит заживление при ранках, порезах; может излечить некоторые кожные заболевания: легкие бытовые ожоги, грибковые.

В силу антивирусных свойств его применяют для профилактики и лечения начинающегося насморка. Для чего смоченным в мыльном растворе тампоном смазывают внутреннюю поверхность носа. Для дезинфекции зубной щетки ее надо после каждого применения намыливать. От трещин на пятках и натоптышей делают ванночку из 2 литров горячей воды, 1 чайной ложки соды и 1 столовой ложки наструганного хозяйственного мыла.

У многих людей использование этого мыла прочно ассоциируется с советскими временами вечного дефицита, и упоминание о нем сейчас вызывает лишь горькую ухмылку. Однако, испробовав изобилие прочих моющих средств сейчас, порой хочется вернуться к старым и добрым истокам: верным и безопасным.

Хозяйственное мыло заслуживает почетного места на полке и в ванной комнате, и на кухне; оно выручит вас на даче, в походе. Воспользовавшись этим забытым средством, вы не только сэкономите деньги, но и прибавите здоровья себе и своему дому!

