Чистое будущее для наших детей. Всё о раздельном сборе мусора

Люди старательно производят мусор и распространяют его по земному шару. Он плавает во всех мировых океанах, вмерзает в антарктический лед, настороженно сидит во внутренностях мидий и рыб, летает в космосе. Как помочь себе и детям вступить в более чистое будущее, и как Урал борется со своим мусором? Сегодня мы решили рассказать о раздельном сборе мусора и утилизации мусора в Екатеринбурге.

Разделяй и выбрасывай!

Ни для кого не секрет, что современный человек создает множество отходов, которые вернутся в природный круговорот только через десятки и сотни лет. К этому нас склоняет сам устоявшийся образ жизни: мы упаковываем продукты в полиэтилен, носим синтетическую одежду, ездим на автомобилях и летаем на самолетах, - все это неизбежно. На сайте Всемирного фонда дикой природы можно узнать свой уровень потребления и узнать, сколько планет вам понадобится для жизни, если все вокруг начнут жить с вашим размахом.

Конечно, людям страшно и неловко от такого положения дел, и в большинстве цивилизованных стран давно воплощаются программы по уменьшению количества отходов и улучшению экологической обстановки. Никто не хочет, чтобы его дети и внуки жили на свалке, дышали ядовитыми газами и питались загрязненными продуктами.

Мировая практика показывает, что сократить объемы мусора можно с помощью трех шагов:

добровольное сокращение потребления (хотя бы полиэтиленовых пакетов)

раздельный сбор мусора

переработка мусора для получения новых товаров.

На Урале долгий путь создания структуры по переработке мусора только начинается. Сейчас мы пройдемся по всем трем пунктам этого экологического «плана» и покажем, что уже делается и что мы еще можем сделать ради чистого будущего для своей семьи и всех живых существ, включая комаров и китов.

Куда столько мешочков?

Давайте поясним проблему образования мусора «на пальцах». Да, мы выбрасываем старые ботинки и пальто, лысые покрышки и луковую шелуху. Но почти половина всего мусора в мире – это упаковка товаров, чаще всего – пластиковая. Даже современные «биоразлагаемые» пакеты на деле не разлагаются, а просто распадаются на тысячу маленьких кусочков. А теперь представьте, как цивилизованные граждане делают ежедневные покупки: батон в пакете, окорочка на подложке и в полиэтилене, три помидорки на такой же подложке, десяток яиц в пластиковой таре, пакет молока, кефира, все это складывается в еще один пластиковый пакет…

Конечно, отменить взмахом руки весь пластиковый разгул невозможно. Но есть и хорошие новости: некоторые европейские страны вводят налог на пластиковую упаковку, чтобы производители уменьшали ее количество и думали об экологичной замене, Евросоюз собирается в ближайшие годы сократить число пластиковых пакетов на 80%. Существуют варианты полностью биоразлагаемых пакетов на основе мела, хотя пока они дороже пластиковых. Многие продукты прекрасно обходятся бумажной упаковкой, а бумага пускается в переработку или же разлагается за пару лет.

Мы с вами, простые потребители, своим выбором вполне можем повлиять на поведение производителей. Понятно, что мы никогда не вернемся к советскому формату с бидонами для молока, стеклянной тарой и стиркой кулечков, фанатизм в этом деле не принесет добра. Но если в обществе формируется тренд или мода на определенные вещи и поведение, то рынку просто приходится на это реагировать.

Итак, что могут делать простые граждане, чтобы поддержать здоровые тенденции в своем месте обитания:

Отказаться покупать пластиковые пакеты в супермаркетах; заведите себе пару красивых авосек, экосумку - и только вы лично уменьшите количество мусора на 200-300 пакетов в год – а это 1,5-2 кг пластика.

Отказаться от одноразовой посуды там, где это возможно, или использовать картонные стаканы и тарелки.

Вместо одноразовых пакетов или упаковочной пленки завести бумажные пакеты и привычку заворачивать продукты в фольгу или пергамент.

В магазинах выбирать продукты в упаковке большого объема: то есть, вместо четырех поллитровых пакетов сока покупать один двухлитровый.

Выбирать продукты в минимальной упаковке: например, лук или картофель в сетке, а не полиэтиленовом пакете; помидоры в пакете, а не на пластиковой подложке (к слову, в Свердловской области эти вспененные подложки никак не перерабатываются, все они отправляются на свалку).

Выбирать продукты без полиэтиленовой тары: яйца, молоко, сахар в картонной упаковке, сливочное масло в пергаменте.

Заведите бутылку для воды или термос, чтобы брать с собой питье из дома и не покупать регулярно пластиковые бутылки с водичкой (это поможет и немного сэкономить).

Циклы переработки

В среднем, каждый житель Екатеринбурга выкидывает на помойку 300 кг отходов в год. До последнего времени все это богатство просто отвозилось на свалку. При этом 80% мусора можно переработать: разделить на фракции, сложить пластиковые бутылки отдельно, бумагу отдельно и так далее – и отправить на специальные предприятия, которые производят скамейки и тротуарную плитку из пластиковых пакетов или перерабатывают макулатуру.

Получается, что отдельно собранные отходы – это уже не мусор – это ценное вторсырье

Просто у нас есть привычка перемешивать мусор в одном ведре, отчего он становится неприятным и гадким – и почти непригодным для переработки. Но, согласитесь, перерабатывать стекло и металлические банки гораздо лучше, чем просто зарывать их в землю. Многие ошибочно полагают, что если территория страны большая, то места для закапывания мусора хватит на века, но они забывают такую поразительную вещь как удаленность от города и рентабельность вывоза. С другой стороны, строительство мусоросжигательных заводов - удовольствие дорогое и вредное. А что касается финансовой части переработки мусора, то вот пример Канады: требуется 100 долларов на захоронение тонны мусора на полигоне, переработка обходится в 155 долларов, но из них 70 возвращаются в казну от реализации сырья. Вывод: переработка стоит на 15% дешевле.

Раздельный сбор в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уже работает раздельный сбор мусора. Самая бодрящая новость заключается в том, что сейчас в городе принята самая простая схема деления отходов – всего на две фракции: пищевые и непищевые. Наверняка вы уже видели новые контейнеры на мусорных площадках: зеленые – для пищевых отходов, оранжевые – для непищевых. Сейчас администрация работает над продвижением необходимых законов и оргмоментов, после чего в городе начнется постоянное информирование жителей о раздельном сборе. Когда настанет этот час – пока неизвестно, но ничто не мешает нам уже сегодня-завтра влиять на чистоту города.

На Широкой речке с декабря 2011 года работает мусоросортировочный комплекс (МСК). Если вам любопытно узнать о его работе лично и проследить судьбу своего домашнего мусорного пакета – вы можете записаться на экскурсию на мусоросортировочный завод! Это, конечно, не шоколадная фабрика, но бывалые люди говорят, что экскурсия очень интересная! Или пригласить работников Спецавтобазы на на школьный урок экологии.

Если вы тоже ждете «Мусороежку» или хотите попасть на экскурсию на МСК «Широкореченский» и увидеть своими глазами, что выбрасывают люди, пишите на почту sab@sab-ekb.ru

За один только 2013 год этот завод сэкономил: вырубку 27 000 деревьев, 14 000 баррелей нефти, 600 тонн железной руды, 200 тонн каменного угля, а в сумме – вещества и энергии на 70 млн. рублей. И это еще очень скромные результаты, потому что большинство жителей города пока не включились в раздельный сбор. Как только екатеринбуржцы проявят внимание к своим отходам, — производительность МСК возрастет в несколько раз.

Также на широкореченском полигоне планируется … добывать газ! И это не фантастика, существуют технологии, позволяющие отводить «мусорный газ» - метан, который образуется при гниении отходов и из-за которого горят свалки, собирать его и производить электроэнергию для работы МСК и освещения близлежащих районов.

Все очень просто

Итак – к практике. Для начала нужно определиться, где находится ближайшая к вашему дому площадка с контейнерами для раздельного сбора мусора.

Зеленые контейнеры – для органики, оранжевые – для всех других отходов. Постепенно этих площадок будет становиться все больше.

Шаг №1

Теперь нам понадобится не один мусорный контейнер, а два. Маленький контейнер назначаем пищевым. В него складываем огрызки яблок, кости, недоеденные зефирки и луковую шелуху. В этот же контейнер отправляется вся сильно замасленная упаковка. Пакет с этим содержимым вы будете относить в зеленый контейнер. При раздельном сборе становится видно, что органических отходов набирается совсем не много по сравнению с пластиком, картоном и прочей упаковкой. Органика захороняется на свалке и быстро перегнивает.

Шаг №2

Теперь беремся за непищевой контейнер и немного готовим к новой жизни непищевые отходы, чтобы их легче было сортировать на МСК и готовить к переработке.

Пластиковые бутылки из-под воды, соков, парфюмерии, моющих средств – освобождаем от остатков жидкости. Мыть и расходовать на это воду не нужно! — при переработке остатки содержимого со стен бутылок будут удалены технологией.

Пластиковые банки и бутылки с густым содержимым (йогурт, сметана, майонезик) – тоже освобождаем от остатков массы, в идеале – споласкиваем, чтобы не было запахов, пока мусор хранится в доме.

Стеклянные бутылки – снимаем металлические крышки.

Пластиковые пакеты – удаляем штрих-коды, скотч.

Пакет с неорганикой погружаем в оранжевый контейнер и начисляем себе +100 пунктов к хорошей карме.

Опасные отходы

Существует еще такая категория, как опасные отходы. Это разбитые ртутные градусники и старые энергосберегающие лампы – в них есть ртуть. Также в обычных пальчиковых батарейках и аккумуляторах содержится целый коктейль из тяжелых металлов. Батарейка на свалке со временем теряет герметичные свойства, ее содержимое попадает в почву и в грунтовые воды. Тяжелые металлы отравляют территорию в 20 м2, а это площадь обитания 1 ежика, 2 кротов и сотни дождевых червей. Поэтому отслужившие энергосберегающие лампы и батарейки складываем в небольшую коробку, отправляем туда же треснувшие градусники (предварительно положив их в банку с плотно закрывающейся крышкой и натянув сверху пару пакетов для надежности), и как только коробка наполнится – избавляемся от нее.

Опасные отходы принимают по следующим адресам:

Предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов, Пушкина, 9а, 2 подъезд, 2 этаж, офис 210, тел.: 376 41 86.

ООО «Урал Эко», Турбинная, 7, офис 123, тел.: 234 45 07. Здесь принимают только ртутьсодержащие отходы – градусники и лампы.

Магазины электроники сети MediaMarkt принимают батарейки и аккумуляторы (не более 10 кило с рук в один заход). Спросите у консультантов, где находится контейнер, и можете быть уверены, что все батарейки отправятся на перерабатывающий завод под Челябинском.

Магазин IKEA принимает батарейки в отделе сдачи товара (ищите желтый контейнер).

Кроме того, в нескольких точках города установлены специальные желтые контейнеры для приема опасных отходов, их пока нет на карте города. Они отличаются от крупных пластиковых контейнеров с мусорных площадок меньшим размером и особым устройством, надпись «Для энергосберегающих ламп» не даст обмануться.

Продвинутый уровень

Ну, и если вы стали получать удовольствие и драйв от экологичного обращения с отходами, то можно подумать о том, чтобы собирать отдельно и сдавать на переработку некоторые виды отходов. За них можно получить финансовый бонус:

Бумага. За год семья из 4-х человек выбрасывает около 100 кг бумаги и картона – кстати, это одно дерево. Килограмм бумаги или картона на пунктах приема макулатуры стоит от 50 копеек до 5-10 рублей. Здесь вы найдете 15 адресов пунктов приема макулатуры и рекомендации по ее упаковке.

За год семья из 4-х человек выбрасывает около 100 кг бумаги и картона – кстати, это одно дерево. Килограмм бумаги или картона на пунктах приема макулатуры стоит от 50 копеек до 5-10 рублей. Здесь вы найдете 15 адресов пунктов приема макулатуры и рекомендации по ее упаковке. Стекло. Э то идеальный материал для переработки, его можно бесконечно повторно использовать в производстве без ущерба для качества новых изделий, экономя при этом на кварцевых песках и электричестве. За стеклянную бутылку или банку в пунктах приема платят 1-4 рубля и отправляют тару или стеклобой на стекольные и пивоваренные заводы. В Екатеринбурге работают почти два десятка пунктов, адреса здесь.

то идеальный материал для переработки, его можно бесконечно повторно использовать в производстве без ущерба для качества новых изделий, экономя при этом на кварцевых песках и электричестве. За стеклянную бутылку или банку в пунктах приема платят 1-4 рубля и отправляют тару или стеклобой на стекольные и пивоваренные заводы. В Екатеринбурге работают почти два десятка пунктов, адреса здесь. Старая бытовая техника. Некоторые отслужившие приборы содержат в себе компоненты, вредные для здоровья. Поэтому их утилизацией занимаются специалисты. Древний холодильник или отживший блендер можно сдать в магазин «Эльдорадо» (крупногабаритная техника вывозится магазином) и даже получить неплохую скидку на новую покупку. Другие пункты приема бытовой техники указаны здесь.

Некоторые отслужившие приборы содержат в себе компоненты, вредные для здоровья. Поэтому их утилизацией занимаются специалисты. Древний холодильник или отживший блендер можно сдать в магазин «Эльдорадо» (крупногабаритная техника вывозится магазином) и даже получить неплохую скидку на новую покупку. Другие пункты приема бытовой техники указаны здесь. Старая одежда и обувь. Ненужную одежду можно продать, отдать и сдать как ветошь на переработку. Адреса приемов одежды – по ссылке.

Наблюдения показывают, что страны Запада, которые первыми вступили на путь раздельного сбора и переработки, шли к своим высоким показателям 20-30 лет. В самом деле, не так-то просто включить в этот процесс большинство населения страны. Взрослым людям не всегда легко менять привычки. А вот детям – проще принимать новые требования и понимать, для чего все это делается.

Так что за те самые 20-30 лет в Европе, Америке и Канаде выросло целое новое поколение людей с экологичными навыками. И если мы с вами возьмемся за раздельный сбор сегодня и подадим пример своим детям, то уже наши внуки будут жить в более чистом и приятном месте. Природа следит за круговоротом своих веществ, но за круговоротом мусора кроме нас следить – некому!