Как экономить время на кухне? 4 простых совета от наших читательниц

Расскажем о том, как сэкономить время на кухне, что быстро приготовить, как правильно планировать покупку продуктов и время и какие продукты можно подвергнуть заморозке.

Совсем недавно мы проводили конкурс лайфхаков и вы прислали тонну полезных советов на разные темы! Десятки страниц форума и в каждой — отличные идеи. Мы решили сделать практически невозможное: выжимку из них. Это главные советы, которые работают!

Первый блок посвящаем кухне. Кормить семью нужно каждый день, а времени на готовку-уборку чудовищно мало. Что делать? У каждой из вас на этот счет есть свои хитрости. Мы объединили их по частоте встречаемости и отзывам типа «беру себе!», «проще простого, а не догадывалась!»

Лайфхак № 1 — Планируйте заранее

Соберите волю в кулак и придумайте разнообразное меню на неделю вперед! Да, придется потратить 15–30 минут, но они вам вернутся в течение недели! Ведь не нужно будет ломать голову каждый вечер, что сегодня приготовить и бежать за недостающими ингредиентами в магазин. Самое простое меню на неделю для семьи из 4-х человек смотрите ниже!

Меню на неделю — это же список основных покупок, на которые тоже можно потратить один «закуп» в магазине. Четкий список — это еще экономия финансов, не будет спонтанных трат среди недели.

Благодаря такому подходу меню станет более разнообразным и полезным! И вашей семье не придется каждый вечер есть только макароны или гречу.

Лайфхак № 2 — Оптимизируйте!

Готовьте «заготовки» на неделю. К примеру, из овощей. Начистите предварительно морковь, лук, чеснок. Можете даже нашинковать и разложить в разные контейнеры. Для этого понадобится час времени в выходной, но он сэкономит вам много времени в течение недели.

Кроме того во время готовки сразу убирайте. Так вы «съедите слона» по частям. Пока закипает чайник, вы успеете вымыть пару тарелок и протереть плиту. Поставили пирог в духовку — тут же убрали всю посуду и продукты, которые использовали для приготовления. Максимально эффективны в наше время должны быть все, тем более хозяйки на кухне!

Отличные советы по оптимизации от наших хозяек:

«В мусорное ведро сразу делаю всю упаковку пакетов. То есть один в другой. Потом один пакет с мусором достаешь, а новый делать уже не надо. Экономит нервы. У нас никто не любит новые пакеты засовывать. Мелочь, а упрощает».

«Оптимизация. Если вся семья ест только курогрудь, не надо покупать целую курицу, потому что так дешевле. А вот если все едят любые части, лучше купить сразу 3–4 курицы и разделать на нужные запчасти, что надо можно и замариновать. (Морозилка). Опять же, экономия средств и времени».

Лайфхак № 3 — Замораживайте!

Замораживать можно почти все и надолго! Об этом пишут все наши форумчанки. И даже если места в морозилке совсем мало, 2–3 кг заморозки там точно поместится. А это существенная экономия времени и завтра, и даже через месяц.

Удобно готовить впрок фарш, овощи, зелень. Опять же, один раз закупили все необходимое, потратили 2–3 часа на обработку, но потом гораздо быстрее сварили суп или нажарили котлет.

Овощи нужно будет вымыть и нарезать кубиками, разложить в порционные пакеты «для омлета», «для рагу». Кстати, для пиццы и других блюд отлично хранится в морозилке натертый сыр.

«Делаю борщевую заправку. Так же замораживаю (свёкла, лук, морковь, укроп потушены). В бульон добавляю только картофель и капусту, добавляю заправку и ву-аля ! Суп готов. Кстати, когда большой кусок мяса, отвариваю, так же разливаю по банкам, замораживаю, потом просто достаю готовый бульон».

Фарш рекомендуется сразу делить на порции, допустим, по 0,5 кг и распределить тонким слоем в пакете. Так в морозилке он занимает меньше места и быстрее разморозится.

«Я еще разделение делаю как на плитке шоколада, не так мелко, конечно. 10*10 см примерно или как надо. Ножом, неострым краем, лопаточкой, да хоть чем. Легко отломить сколько нужно».

Все мясные пакетики можно подписать, приклеить ярлычки. Не запутаетесь, что именно лежит, от какой даты. Можно вообще сразу котлет (пельменей, вареников, блинчиков) наделать! Домашние полуфабрикаты — если и не дешевле, чем в магазине, то уж точно вкуснее и полезнее.

С зеленью многие советуют сделать так: вымойте, мелко порубите разложите в формочки для льда, плотно утрамбовав, залейте оливковым маслом. Такой кубик — порция для супа или любого блюда, которое проходит термическую обработку.

Бонусом отличный совет по томатной пасте: «Я покупаю большую жестяную банку томатной пасты (200–300 гр), сразу раскладываю пасту по силиконовым формочкам для льда и замораживаю. Один — два кубика пасты в борщ, азу, щи кладу прямо из морозилки. Раньше в открытой банке паста быстро портилась, приходилось покупать маленькие баночки на один раз, а они, как известно, стоят дороже».

Лайфхак № 4 — Используйте технику

У нас уже был отдельный материал о пользе современной техники. Еще раз обратите внимание на мультиварки и пароварки. Они очень экономят время! Суп готовится, пока вы гуляете с ребенком, а вкусная полезная каша ждет всю семью с самого утра, ведь вы загрузили все с вечера и включили функцию «отложенный старт». Вряд ли у вас будет время с утра сварить настоящий овес или полбу, а это одни из самых полезных круп! А также «сложные» винегрет и оливье приготовятся гораздо быстрее. Проверено нашими мамами!

«Для оливье овощи варю в пароварке: картошку, морковь очищаю, режу кубиками и в пароварку. На нижний ярус морковь, на верхний картошку. Очень удобно. Пока овощи и яйца варятся, режу остальные ингредиенты. Потом осталось всё собрать и перемешать».

«Чтобы не тратиться на покупку питьевой воды — установили фильтр — экономично и вода всегда в доступе».

Лайфхаки-бонусы

Конечно, было еще десяток полезных советов! От «используйте остатки горячей воды, чтобы убить микробов на губке для посуды» до «храни сельдерей в фольге, так он проживет месяц».

Мы выбрали бонусом еще несколько «кухонных» хитростей.

Еврейский рецепт варки яиц

«Яйца кладём в холодную воду, закрываем крышкой, доводим до кипения, ВЫКЛЮЧАЕМ. И оставляем на плите. До состояния вкрутую 15 минут, до всмятку минут 7. Мне это экономит время, так как плита газовая, и я не могу её оставить без присмотра. Владельцам электрических плит — экономия электричества!»

Удаляем неприятные запахи

«Если нужно удалить неприятный запах в квартире, на кухне (может, подгорело что), поджарьте на сухой сковородке несколько зерен кофе — станет намного приятней!»

«Капаю капельку эфирного масла на лампочку. Лампочка нагревается — по комнате распространяется вкусный аромат. Для этих же целей время от времени сжигаю 2–3 лавровых листочка. (убираются неприятные запахи и для здоровья полезно). Когда чищу апельсин, кожуру прожариваю на сковородке».

Экономные бутерброды

«Если бутерброды с сыром делать не с нарезанными ломтиками, а натирать на терке, то расход сыра уменьшится».

Достаточно простое меню на неделю

Понедельник

Утро: каша гречневая, батон, масло, сыр.

Обед: суп с фрикадельками, салат из свеклы с чесноком или витаминный

Вечер: котлеты куриные рубленные, рис отварной, овощи свежие, зелень

Вторник

Утро: каша рисовая (с ужина как раз остался рис)

Обед: суп с фрикадельками, крабовый салат, зелень

Ужин: Печень тушеная в сметане + гречка, овощи свежие

Среда

Утро: омлет со сметаной и сыром

Обед: грибной суп, печень, салат из горошка с луком или овощной.

Ужин: макароны по-флотски , зелень-овощи

Четверг

Утро: творог со сметаной и медом, или сырники со сметаной

Обед: грибной суп, винегрет или просто свекла отварная со сметаной

Ужин: котлеты (свинина+говядина) + пюре картофельное, овощи-зелень

Пятница

Утро: каша овсяная или яичница

Обед: доедаем котлеты с пюре

Ужин: рыбку пожарить или плов из свинины/курицы (в мультиварке), овощи, зелень

Суббота

Утро: блинчики или панкейки

Обед: куриный суп-лапша , салат помидоры-огурцы

Ужин: картошечка жаренная с сельдью

Воскресенье

Утро: что попросит семья или что решит приготовить папа))

Обед: можно пойти в кафе разочек

Ужин: запеканка по-французски с фаршем, сыром, картофелем, овощи-зелень обязательно

