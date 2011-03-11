Экономия. Тратим деньги… с умом

Будьте осторожны с мелкими расходами: самая небольшая течь

может потопить большой корабль.

Бенджамин Франклин

Я транжира. На данный момент нахожусь в стадии выздоровления, но иногда срываюсь - ношусь по магазинам с высунутым языком, покупаю вещи по принципу «я хочу», а не «мне нужно». Так в моем гардеробе появляется двадцать пятая пара босоножек, пятьдесят первая майка, такая же, как предыдущие пятьдесят, но с Масяней и со скидкой (Со скидкой!). В коридоре занимают свое (или чужое?) место никому не нужные тапочки в форме собачек. На кухне подрастает гора из банок с кукурузой и горошком, обклеенные скотчем с надписью «акция 2 по цене 1»..

Я идеальный покупатель. Слово «скидка» выстреливает подобно стреле амура и ранит меня не только в сердце, но и прямо в мозг, отчего его половина, отвечающая за здравый смысл, временно перестает работать. Попавшая мне в руки кругленькая сумма тает в считанные часы, у меня же вместо горечи расставания с кровно заработанными денежками появляется огромное чувство удовлетворения… Муж называет это проявлением синдрома «алкоголика в развязке». Как говорят психологи, «признание пациентом факта наличия проблемы - это пятьдесят процентов его исцеления». Проблему признаю! Надеюсь скоро стать экономной и бережливой.

В решении любых вопросов один мозг - хорошо, два - лучше, а коллективный мозг это мега-сила! Именно к ней я и прибегла при помощи просторов интернета. Перелопатив кучу умных статеек вынесла следующее.

Чтобы стать экономной, нужно себе объяснить, зачем это нужно. Для себя я цель определила - хочу новую машину. Думая о конечной цели, всегда проще отказать себе в сиюминутном порыве.

Понятие экономия в понимании многих часто связывается с лишениями, запретами и постоянными ограничениями. Это совсем не так. Чтобы понять, как экономить деньги, не нужно иметь специального образования, страдать от невозможности коренным образом изменять свою жизнь, и, что самое главное, не нужно покупать все самое дешевое и плохого качества, - нужно перестать покупать лишнее.

Рассмотрим наиболее доступные идеи того, на чем можно экономить без каких-либо лишений.

Экономим на продуктах

Большая часть зарплаты у многих уходит именно на покупку продуктов. Покупка продуктов не будет стоить вам таких жертв, если вы подойдете к этому делу с умом. Способов экономии довольно много, начиная от перехода на рыночное отоваривание и оптовые закупки продуктов длительного хранения (вариант не для каждого конечно), заканчивая оптимизацией походов в супермаркет.

На чем можно экономить в супермаркете? Да практически на всем. Во-первых, никаких лишних покупок – только по списку. Во-вторых, смотрим не только перед собой, но также выше и ниже. Чаще всего там стоят продукты менее известных марок, порой более качественные и дешевые, средина - это «платные» полки, где стоимость выкладки заложена в стоимость продукта. В-третьих, сокращаем число походов в супермаркет. Закупать еду на неделю экономично и удобно. В-четвертых, обязательно пользуемся скидочными карточками - при покупке на большие суммы экономия будет существенной.

Немалую роль в покупке «ненужных» товаров играют и покупательские тележки на колесах, которые, в отличие от корзинок, полностью освобождают руки покупателя, которыми он может пощупать товар. Так что без необходимости тележку брать нежелательно, ведь это напрямую ведет к существенному «похудению» кошелька. Ценный совет - нельзя ходить в магазин на голодный желудок!

Также я советую внимательно отнестись к выбору продуктов. Уменьшить затраты на продукты лично мне помогло подробное изучение поваренной книги. Готовить что-то интересное, сложное и полезное выгоднее, чем покупать пельмени с сосисками, а уж восторгам второй половины не будет предела.

Для кого то эти советы - пустой звук, и при виде полок в супермаркете разум временно перестает функционировать... У меня бывает так. Я решила эту проблему просто: за покупками в ближайший супермаркет со списком частенько ездит муж и приносит именно то, что я хотела, а не то, что само прыгнуло в корзинку.

Экономим на оплате коммунальных услуг

Коммунальные услуги – одна из основных составляющих ежемесячных затрат, а значит, она должна быть оптимизирована едва ли не в первую очередь.

Прежде всего нужен контроль над использованием ресурсов. Если у вас нет счетчика холодной/горячей воды и прочих, то обязательно нужно сравнить две альтернативы – оплату по счетчику и без, и выбрать оптимальную.

Несколько правил для экономии электроэнергии

- перед тем, как положить горячую еду в холодильник, следует остудить ее до комнатной температуры;

- если вы не собираетесь хранить в морозильной камере продукты месяцами, то совершенно ни к чему задавать там самую низкую температуру;

- не ставьте холодильник около плит, печей, радиаторов и прочих источников тепла.

Так же важно приучить своих домочадцев не включать электроприборы без надобности. В течении недели примерно я отучала мужа и дочь смотреть телевизор «спиной» - у обоих привычка сидеть за компьютером или ноутбуком с включенным телевизором. Сейчас все реже приходится задавать вопрос «почему спина опять телевизор смотрит».

Экономим деньги на одежде и внешнем виде

Самые распространенные советы по экономии в этой сфере оказались для меня неприемлемыми. Авторы популярных статей советуют бесплатно стричься у студентов-парикмахеров, одеваться в секонд-хенде, напрочь игнорировать рекламу распродаж и мазать лицо сметаной. Я решила для себя, что эта часть моих расходов не будет подвергнута жестокому «обрезанию» и разработала для себя правила «облегченной экономии».

Покупка новой красивой одежды - это прекрасно, но пусть это будет 1-2 вещи в месяц, а не в неделю. Хорошая стрижка у мастера высокой категории - это важно, но через месяц на корректировку можно записаться к мастеру попроще, даже не очень умелыми руками он шедевр не испортит. Занятия в хорошем спортзале с тренером стоят дорого - я купила себе велотренажер. Для кого-то хороший вариант - утренние пробежки либо езда на велосипеде, но у меня маленький ребенок и мне проще «ездить» дома. А еще не без удивления для себя обнаружила, что некоторая декоративная косметика всем известной фирмы, продающаяся через распространителей, при довольно низкой стоимости очень даже неплохого качества.

Теперь привычная для меня ежемесячная покупка чего-нибудь «для души и тела» стала мне обходиться ровно в 2 раза дешевле, чем при посещении давно любимого «ЗЯ».

Вот еще несколько полезных советов как меньше тратить:

* Получив зарплату, сразу разделите деньги на несколько конвертов.

В первом – ежемесячные платежи (плата за квартиру, телефон, обучение и т.д.), во втором – деньги на питание и бытовые нужды, в третьем – накопительные средства (10–20% от твоего заработка), в четвертом – на одежду или развлечения и т.д. Таких именных конвертиков может быть много, хотя в принципе достаточно трех: платежи-траты-сбережения.

* В первые пару дней после зарплаты исключите походы по магазинам. Психологи утверждают, что именно в эти дни легче всего расстаться со своими деньгами.

* Накопления держите на банковском счете - так вы сможете заработать на процентах и избавите себя от соблазна воспользоваться «неприкосновенным запасом».

* Носите с собой сумму, рассчитанную не более чем на 2 дня.

* И, наконец, хочу напомнить о такой статье расходов как вредные привычки . Несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, количество пьющих и курящих если и сокращается, то только в таблицах статистов, а не в нашем окружении.

Это прекрасно, если вы и ваши близкие не имеют никотиновой зависимости и не злоупотребляют спиртным. Но я, например, знаю несколько прекрасных семейных пар (у которых есть дети, приличный доход и высшее образование), для которых ежедневное употребление алкоголя в вечернее время – это норма. А ведь если подумать и умножить стоимость ежедневных бутылок пива и сигарет на количество календарных дней - получается довольно неплохая сумма, которая могла бы оказаться в конвертике с надписью «накопления».