Безопасность ребенка, или пожилой мамы, или любимой таксы - это важно. Когда знаешь, что с ними все в порядке, сердце на месте. Сегодня есть простой способ наблюдать за близкими по видеосвязи через интернет: услугу предоставляет “Ростелеком”. Расскажем, для каких ситуаций подходит видеонаблюдение, как оно работает и сколько стоит.

Чем камеры наблюдения помогут семье

Представьте: в любую минуту вы заходите в приложение на смартфоне и видите комнаты или площадки, на которые нацелены ваши камеры. Вы слышите звуки в доме, а при желании можете вечером перенести камеру на новое место. С помощью видеонаблюдения решается множество задач:

вы видите, чем заняты малыши в своей комнате, если отлучаетесь в магазин, спортзал или в гости;

наблюдаете за школьником, который возвращается с занятий, делает уроки, обедает;

видите, как работает няня;

присматриваете за престарелыми родителями или болеющими родственниками;

наблюдаете за домашними животными;

устанавливаете камеру на балкон и смотрите, как гуляют дети на площадке;

направляете камеру на парковку и контролируете, что происходит с машиной;

и просто во время отпуска или командировок следите за состоянием квартиры.

Вам больше не нужно созваниваться с ребенком или няней, просить родственников заехать в пустующий дом и проверить, все ли в порядке. Вы просто заходите в приложение - и меньше беспокоитесь. А если что-то идет не так - моментально реагируете.

Ольга, Екатеринбург: “Я в любое время могу наблюдать за детьми с планшета или смартфона, даже если я далеко за пределами города, главное - чтобы был интернет. Камеру я могу переставить из одной комнаты в другую или на балкон, чтобы следить за машиной”.

Всего на Урале работает более 25 тысяч видеокамер. В этом году услугой “Видеонаблюдение” от “Ростелекома” пользуется в два раза больше семей, чем в прошлом году.

Какие данные передают камеры

Камера устанавливается внутри или снаружи помещения, ее охват - до 75 градусов. Устройство работает в режимах “день” и “ночь” благодаря инфракрасной подсветке. У него есть встроенный датчик звука и движения, камера реагирует на тревожные сигналы, которые можно настроить. Выберите угол обзора, задайте параметры съемки - и на экран будет передаваться видео со всех ваших камер. Даже в большой комнате и даже в темное время суток вряд ли останутся места вне зоны съемки, главное - правильно расположить камеры.

Вы можете настроить систему оповещения и получать сообщения на смартфон, если устройство отключится от сети, если что-то перекроет объектив или камера зафиксирует движение.

В системе есть функция обратной связи, чтобы вы говорили с домашними по встроенному микрофону. Скажем, если дети играют в онлайн-игру вместо уроков или кот бодро роется в цветочном горшке, вы легко напомните им о порядке.

Ирина, Екатеринбург: "В моем доме установлена камера видеонаблюдения — я слежу за собакой. Это помогло мне предотвратить возгорание в доме, вызванное коротким замыканием. В случае проблем с электричеством на смартфон приходит оповещение, что со светом или связью что-то происходит".

Как настроить систему наблюдения

WiFi HD-камера компактная, она проста в установке и настройке: справится даже новичок. Ее можно переносить с места на место, менять режим работы и настройки. Камера оснащена умной системой управления - бесплатным мобильным приложением с понятным интерфейсом. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер: установите их в разных помещениях или даже в разных городах. Приложение позволяет сделать скриншот, сохранить или скачать видео.

Видеозаписи защищены от взлома: все данные хранятся в закрытом облачном хранилище в зашифрованном виде. “Ростелеком” дает доступ к архиву старых видеозаписей давностью до 30 дней. Доступ к видеозаписям и трансляции есть только у вас и тех людей, которым вы дали пароль.

Как выбрать комплектацию и сколько это будет стоить

Самый дорогой элемент домашнего видеонаблюдения - это ваш смартфон. Остальные девайсы в системе стоят значительно меньше, а текущее обслуживание обходится не дороже мобильной связи.

Число камер зависит от числа комнат и площадок, за которыми вы планируете наблюдать. Камеры вы покупаете в рассрочку, поэтому за набор не придется сразу выкладывать крупную сумму.

Услуга видеонаблюдения от “Ростелекома” работает с интернетом любого провайдера. Трансляцию с камер можно смотреть с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона везде, где есть интернет.

Тарифный план зависит от срока хранения и качества видеозаписи: вы сами решаете, нужно ли вам сохранять файлы и как долго. Цена за месяц обслуживания начинается от 350 рублей и может доходить до 900 рублей.

Установить и настроить камеру вы можете самостоятельно, это не сложнее, чем собрать бургер. Обслуживание одной камеры в месяц вы получаете тоже по цене бургера.

Скачайте бесплатное приложение, зарегистрируйтесь в нем, выберите тариф и внесите оплату. Теперь ваш дом - как на ладони! Следите за самым ценным, берегите себя и близких, и пусть все будет хорошо.

