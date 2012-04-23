Наши кухонные помощники: электрическая сушилка, хлебопечка

Наверное, большинство современных женщин просто не представляют, как жили наши мамы, а тем более бабушки. Без стиральной и посудомоечной машин, кухонного комбайна, микроволновой печи, пароварки, тостера… Этот список можно продолжать и продолжать. Даже мороженое счастливые хозяйки теперь могут делать в домашних условиях с помощью специального прибора. И наверняка каждая из них (а точнее из нас ) задумывается, что бы еще прикупить?

Ведь согласно исследованиям, женщина проводит на кухне более одного месяца ежегодно! Какие же кухонные приспособления могут сделать это время более приятным, а то и вовсе сократить его? Давайте поговорим о некоторых из них.

Электрическая сушилка

Наверное, каждому садоводу-дачнику (да и простым продуктовым шопоголикам ) знакома проблема переизбытка урожая. Ни банок, ни места в морозилке, ни тем более в желудке уже нет – а плоды из сада, огорода, а также дары леса, все никак не заканчиваются… И что с ними можно еще сделать? Ведь хочется сохранить всего понатуральнее, да побольше. Тогда давайте сушить!

Тем более что это категорически полезно. Ведь сушка считается самым естественным способом заготовки продуктов. В отличие от той же заморозки она не портит структуру клеток, а просто испаряет из них влагу. Таким образом, продукты сохраняются в их первозданном виде, а витамины в них как бы «концентрируются». Тут, наверное, физики-химики объяснят лучше, чем я .

И как будем сушить? Собственно, делать это можно разными способами. Например, на газетки разложить или на блюдечке на батарее. Мне этот вариант не нравится категорически. Половина исходного продукта просто сгниет, да еще и дрозофилы разведутся. Для такого брезгливого человека, как я, приятного мало.

Безусловно – сушить можно и в духовке – следить за противнями, менять их местами (что греха таить – большинство духовок жарят неравномерно – особенно газовые). Но, в общем-то, нужный результат вы получите. Нескоро, но получите .

Некоторые умельцы в микроволновой печи высушивают. Честно признаюсь, не пробовала – да и в пользе, равно как и в удобстве, сомневаюсь. Мне б вообще что-нибудь попроще, да с минимумом усилий. А именно сушилку электрическую. Сейчас я даже удивляюсь, почему я так долго раздумывала о ее покупке.

Выбор сушилок в магазинах невелик. Точнее, фирмы производители есть разные (Суховей, VES, Zelmer, Severin и пр.). Но производят они все одно и то же. Цена зависит от количества ярусов и раскрученности бренда.

Если же хочется чего-то более навороченного и функционального, можно заказать в украинских интернет-магазинах (по-другому эту вещь не заполучить ) электрическую сушилку Ezidri. Будет дорого – но оно того стоит.

Как же работает этот прибор?

По отношению к нему можно применить фразу – «все гениальное просто». Поддоны, нагревательный элемент и вентилятор – вот и все, что присутствует в большинстве моделей, представленных на рынке нашего города.

Есть и более «навороченные» варианты – с возможностью установки градусов, но стоят они несколько дороже, а встречаются реже. Подойдут они тем, кто хочет извлечь из исходного продукта максимум пользы (говорят, сыроеды такие модели предпочитают – но тут я, честно, не в курсе). Считается, что витамины лучше всего сохраняются при температуре, не превышающей 50 градусов. У сушилок без термостата температура сушения несколько выше (но не критично ).

Вообще, электрическая сушилка это по сути дегидратор или, говоря человеческим языком, «обезвоживатель». Продукты, заложенные в нее, избавляются от излишней влаги, высыхают за счет подачи разогретого воздуха. Сушка считается одним из простейших способов консервирования.

Итак, что сушим?

Во-первых, конечно, овощи. Начать предлагаю с помидоров - про вяленые, надеюсь, все помнят, как это вкусно? Нужную сухость исходного продукта (вяленые или именно сушеные) – смотрите-проверяйте – единую формулу вывести невозможно. Кстати, удивительно, но помидоры, высушенные до корочки, прекрасно размокают в масле и по вкусу вяленым не проигрывают. Зато хранить их намного удобнее.

Совет: если будете делать именно вяленые помидоры – поэкспериментируйте. Например, помидорные ломтики, сбрызнутые соевым соусом, получаются очень вкусными. А если к этому добавить мед, тоже получится интересный вариант с легкими восточными нотками. Кстати, сушеные помидоры очень вкусно добавлять в борщ.

Раз уж мы заговорили о супах, я не могу не упомянуть о сушке лука и моркови . Многие спросят – зачем? – ведь эти овощи в свежем виде круглый год продаются в магазинах по более чем доступной цене. Сразу скажу – очень удобно иметь под рукой горстку-другую этого микса – для поездки на дачу, для походов (чтоб не тащить с собой несколько кг овощей на супы-рагу). А еще у меня ребенок очень любит набрать в тарелку сушеных помидоров и моркови и грызть в течение дня. По-моему, прекрасная замена чипсам (особенно если сравнивать в контексте польза/вред). Хорошо идут эти овощи и в качестве добавок для домашнего хлеба.

Примечание: при сушке лука такиииие ароматы – в сезон гриппа самая лучшая профилактика.

Все для тех же целей (супы, вторые блюда, хлеб) я рекомендую сушить перец. Кстати, если перец нарезать крупно, то потом его можно вымочить в масле с травами – очень вкусно добавлять в салаты, да и просто так употреблять.

Не стоит забывать и о баклажанах. После сушки по вкусу они несколько напоминают грибы. Готовятся с овощами или крупами (особенно подходит рис).

Тем, у кого «зашкаливает» урожай кабачков, я вновь советую отправить их в наш агрегат. Только предварительно вымочить в апельсиново-сахарном сиропе. И сушим не до сухарного состояния, оставляем их упругими. Таким образом, вы получите настоящее лакомство к чаю. Что-то типа мармелада.

Некоторые сушат картошку. Говорят, очень удобно (и на вкус не влияет). Мне неактуально, а вот туристам, наверное, особенно пешим (ну или вело, конным), очень даже.Помимо овощей сушим различную зелень. Любую. Укроп, петрушку, базилик – для готовки. Можно сразу смешать с сушеными овощами. А можно добавлять в блюдо минут за 5 до готовности – оба варианта хороши. Мяту и мелиссу сушим для чая. Для этих же целей кидаем на поддоны листья вишни, малины и смородины (их, кстати, вкусно заваривать и без каких-либо добавок).

Не забывайте о грибах. По вкусу сушеные не уступают замороженным, а вот хранить горы (если повезет ) принесенных даров леса в таком виде гораздо удобнее.

Совет: часть грибов, моркови, лука, чеснока, помидоров, перца и зелени я смалываю до порошкообразного состояния и раскладываю каждый ингредиент в отдельную баночку-солонку. Иногда такие специи актуальнее при готовке, чем крупные листовые и кусковые добавки. О магазинных вариантах приправ с глютаматом я уже просто забыла с таким разнообразием .

Нельзя обойти вниманием и фрукты, ягоды . Во-первых, конечно, яблоки, груши. Степень сухости выбирайте в зависимости от целей. Сушите на компот? – тогда до хруста. Хотите сухофруктов – значит, вялим. Во втором случае эти фрукты я рекомендую предварительно бланшировать в сахарном сиропе или в соке цитрусовых (можно с добавками – гвоздикой, корицей, ванилью). В этом случае сок внутри фруктов заменяется на наши добавки, и вкус сухофруктов становится более насыщенным.

Персики, абрикосы, сливы. В наших садах ничего кроме мелкой желтой сливы, конечно, не найти. Но вдруг вы привезли несколько ящиков с юга? Или просто приобрели за смешную цену столько, что съесть ну никак не получится. Кстати, для сушки можно использовать мягкие, битые или наоборот недозрелые плоды, так называемую «некондицию» – на конечный результат это никак не повлияет (мы, естественно, не гниль имеем в виду). А вот цену существенно снизит. Данные фрукты нужно разрезать пополам и освободить от косточек. Для более быстрой сушки половинки плодов рекомендуют выворачивать наизнанку. Я таких сложных манипуляций не производила. Кстати, очень интересно эти фрукты предварительно вымочить в вине или коньяке (это, само собой, вариант для взрослых).

RitaMargarita: «Сушила вишни, яблоки и персики. Мне нравится, так как пересушить (т.е. превратить в угольки) невозможно».

Не забывайте про садовые ягоды – вишню (убираем косточки), малину, черноплодную рябину, смородину. С ними производятся те же манипуляции, что и с фруктами – в зависимости от желаемого результата. Сушеную смородину, смолотую в порошок, очень вкусно заливать кипятком. А потом с удовольствием употреблять горячий витаминный напиток . Сушу я и клубнику (только ее обязательно надо разрезать на пластинки!) – получается не очень красиво, зато вкусно.

В качестве эксперимента мной были отправлены в сушилку киви, бананы. Получилось замечательно (магазинные варианты рядом не стояли ). Очень здорово добавлять их (да собственно и все остальные фрукты, ягоды) в кашу (дети обязательно оценят), смешивать с хлопьями. Высушенные сладости также замечательно сочетаются с чаем (один-два кусочка – после первой пробы вам больше не захочется покупать совсем недешевый чай с различными добавками).

Для этой цели еще можно сушить апельсины, лимоны. Не забывайте и про цукаты из цитрусовых.

Важно: Кстати, читаем о пользе сухофруктов здесь и здесь . Из этих же статей вы узнаете о том, какими вредными иногда бывают именно покупные сухофрукты (в отличие от самодельных).

А еще из фруктов и ягод получается вкусная пастила . Для ее приготовления необходимо смолоть исходный продукт в пюре (можно с сахаром) и выложить на поддоны, предварительно застеленные пекарской бумагой. Только не забывайте оставлять пустые места, соответственно, незакрытые отверстия для циркуляции воздуха.

Maro: «Изначально я купила сушилку бабушке в подарок. Она мне ее через полгода передарила, типа она не поняла, как ей пользоваться и т.д. (хотя ее только в розетку воткнуть). Я ее задвинула на балкон, а потом как достала, как давай ей пользоваться . Короче она яблоки за сутки сушит, 5 ярусов. Помидоры и перец 2 суток сушила, но помидоры мясистые были. Груши сушу. В общем, последние дни она работает сутки, потом день или ночь перерыв и дальше. Очень нравится».

Электрическую сушилку можно применять и для «иных» целей. В ней почему-то получаются просто замечательные сухарики (видимо вновь сказывается концентрация вкуса). Воздушное и нежное безе также не оставит вас равнодушными. Ну а те, кто делает домашнюю лапшу (я пока не пробовала) отправляют ее сохнуть именно в электрическую сушилку.

Давайте поговорим о том, как хранить полученные продукты?

Все зависит от того, какой они консистенции. Если достаточно влажные, упругие – то им место в холодильнике. В стеклянных хорошо закрытых банках. И то – постоянно проверяйте на предмет плесени. Я сейчас говорю именно о запасах на зиму, конечно, а не о том, что сделано на один-два раза.

Гораздо проще обстоит дело с тем, что высушено. Хранятся эти продукты при комнатной температуре. Но здесь тоже есть несколько условий. Не забываем, что все, из чего убрана лишняя жидкость, легко впитает ее обратно. А с влагой могут проникнуть и посторонние запахи. Поэтому складываем наши продукты или в герметичные стеклянные банки (мне икейские нравятся), или в туески из бересты. Подходят и полотняные мешочки.

Мои знакомые используют для хранения высушенных продуктов любой консистенции вакуумные контейнеры. Говорят, что в них ничего не портится. Кстати, не стоит забывать о том, что любые емкости не стоит подставлять под прямые солнечные лучи, а лучше вообще хранить в темном месте.

Подведем краткие итоги? Достоинства электрической сушилки неоспоримы:

• У вас под рукой всегда будут овощи и фрукты, сохранившие свои вкусовые и питательные качества.

• Вы будете ТОЧНО знать, что сушеные продукты ничем вредным не обрабатывали. А если это урожай из вашего личного сада-огорода, то вы вообще получите практически экологически чистый продукт (выбросы в атмосферу и вредные дожди не в счет ).

• Хранимый урожай занимает довольно мало места.

• Удобство эксплуатации. А именно – кинул и забыл, а потом получил нужный результат.

• Работает довольно тихо – я б сказала, практически незаметно.

• Моется сушилка легко. Замочил – все, что налипло, само отойдет через полчаса. Про посудомоечную машину я вообще молчу.

• Небольшое потребление электроэнергии.

Есть у данного прибора и недостатки:

• Маленькое количество ярусов. У меня сушилка (восьмиярусная! – это самый максимум, который я нашла в магазинах) несколько месяцев подряд работала практически без перерыва. И с объемом урожая не справлялась. Думаю о покупке второго агрегата.

• Сохнет все-таки не всегда равномерно. Поэтому поддоны нужно периодически менять местами.

• Внешний вид высушенного продукта разительно отличается от магазинного. Мы привыкли к ярким краскам, а тут все получается более блеклым (на фото персики и сливы).

• Длительность сушки. Указанные в инструкции временные рамки довольно далеки от реальных.

Хлебопечка

Кажется, что хлеб в рационе людей присутствовал всегда. Согласно истории (или легендам?), древние люди, озабоченные, где бы найти пропитание, пробовали на зуб все подряд . Так однажды – более 15 тысяч лет назад – и до злаков (прародителей нынешних пшеницы, ржи, овса, ячменя) дело дошло. Сначала их употребляли в пищу в сыром виде. Затем светлые головы того времени изобрели жернова, злаки превратились в муку, а мука в кашу. Потом кашу стали делать из обжаренных зерен. А однажды эта каша у кого-то убежала на плиту, пригорела – так и появилась первая хлебная лепешка. Впоследствии технологии выпечки хлеба совершенствовались. Одно время он считался не менее питательным (и был не менее дорогим), чем мясо.

Еще одним интересным фактом является то, что хлеб делился по сортам – пшеничный для знати, остальные для среднего класса, беднякам же вообще приходилось делать муку из желудей. Именно это разделение породило устойчивое словосочетание «зарабатывать на хлеб».

Кстати, сейчас все кардинально поменялось – белый хлеб больше не считается элитным, а вот темный, наоборот, в почете – так как он более полезный (о пользе читаем здесь).

Одна беда – хлеб в магазине с каждым днем становится все хуже. То сырой, непропеченный, то неподнявшийся, то несвежий, а то и вовсе с различными неполезными добавками. Хоть убирай этот продукт со своего стола. Хотя… может лучше научиться готовить его самим?

Знаменитый Похлебкин считал, что выпечка хлеба – это самое простое кулинарное действо, доступное даже начинающему. Мол, за 15 минут можно вполне приличную буханку получить. Испечь-то ее, конечно, можно – правда, за более длительное время. Только вот с тестом не каждый дружит – иногда научиться правильно ставить его – просто целая наука. Но, к нашей с вами удаче, технический прогресс и здесь не стоит на месте. В 90-х годах прошлого века на российском рынке появился замечательный прибор – бытовая хлебопечь.

Думаю, из названия все понимают суть этого агрегата – он готовит хлеб при минимальном участии человека. Вымешивает тесто, создает комфортный микроклимат для действия всех его составляющих, выстаивает тесто, формирует, а затем выпекает.

Вообще на рынке нашего города за первенство, если можно так выразиться, борются 2 бренда Panasonic и Moulinex. Ну и на третье место, пожалуй, можно поставить хлебопечки фирмы Kenwood, а на четвертое – LG. Так что я рекомендую брать продукцию именно этих фирм – качество работы ощутимо лучше, чем у различных малоизвестных марок. Правда, и цена несколько выше. Если хотите сэкономить, думайте, нужны ли вам различные дополнительные функции и приспособления, влияющие на увеличение цены. Такие как возможность выпекать багеты (хлебопечка Moulinex), дополнительная лопатка для выпечки ржаного хлеба (хлебопечка Panasonic), встроенный диспенсер.

Кстати, отдельно стоит отметить, что многие агрегаты без диспенсера оснащены смотровым окошечком. Наблюдать за процессом превращения заложенных компонентов в хлеб, конечно, интересно. Только вот есть у этих окошечек и «побочный эффект» - они каким-то образом заметно ухудшают качество выпечки. А именно – корочка у изделия получается бледной, непрожаренной. Так что, если можете усмирить свое любопытство, лучше приобретайте агрегат без окошка (а значит не Kenwood).

Еще один важный нюанс – лучше приобретать хлебопечку, в которую сначала загружаются сухие ингредиенты, а потом жидкости. Обосновывается этот, на первый взгляд, странный совет довольно просто. Как говорят опытные пользователи хлебопечек, от частого соприкосновения с маслом и прочими жидкостями резиновая прокладка ведерка довольно быстро приходит в негодность.

Ходят слухи (именно слухи, сама я не проверяла), что в хлебопечках Moulinex хлеб получается менее вкусным, чем в Panasonic. Если что, лично я остановила свой выбор на хлебопечке Panasonic с диспенсером и функцией выпечки ржаного хлеба, о чем ни разу не пожалела.

Из интернета: «У меня никогда не получались пироги – ни дрожжевые, ни любые другие – как-то неправильно замешивала тесто. Сейчас результат всегда идеальный. Ну а самостоятельно выпекать хлеб я раньше даже и не мечтала».

Устройство хлебопечки довольно простое – это некий короб (обычно пластиковый, реже из нержавейки), внутри которого находится нагревательный элемент, с панелью управления. В него вставляется антипригарная чаша (иногда не одна). В последних моделях идет чаша с алмазным напылением (оно менее подвержено механическим «травмам»). В эту чашу крепится лопатка-мешалка, идущая в комплекте.

Чаша чаще всего встречается прямоугольная. Реже – овальная. Некоторые модели снабжены также дополнительными формами для выпечки багетов.

Помимо этого в стандартную комплектацию входит, естественно, инструкция, мерная чашка, мерная ложка (размерность чайная и столовая). Есть модели, к которым прилагается отдельная лопатка для выпечки ржаного хлеба.

Большинство моделей оснащены таймером, что очень удобно. Хлеб будет готов именно тогда, когда вам это нужно.

У некоторых хлебопечек есть диспенсер - это емкость сверху (под крышкой), которая предназначена для автоматического добавления дополнительных ингредиентов. Агрегаты без этого приспособления пищат, после чего вы открываете крышку и добавляете нужные наполнители самостоятельно.

Во всех хлебопечках есть несколько программ. В каких-то больше, в каких-то меньше. Обычно количество составляет от пяти до четырнадцати.

Наиболее распространенная – основной (или нормальный) режим. Используется для выпечки белого хлеба, либо хлеба с небольшим (!) добавлением другой муки. Этот же режим выбирается при выпекании хлеба с различными наполнителями, в случае, если у хлебопечки нет диспенсера. При его наличии выбирается режим «основной с добавками». Все манипуляции данного режима длятся около 4 часов.

Практически во всех агрегатах есть ускоренный вариант выпечки – быстрый режим. Стоит отметить, что хлеб на нем печется примерно в 2 раза быстрее, но получается более плотным и менее высоким. Не рекомендуется использовать этот режим при выпечке ржаного хлеба, хлеба с целыми зернами, хлеба без глютена. Не могу не отметить, что в экстренных ситуациях эта программа очень даже выручает.

Еще один режим, который есть, по-моему, везде – французский белый хлеб. От предыдущего отличается особенно хрустящей корочкой на готовом изделии. Длится 6 часов.

Volna*: Печка у меня Clatronic BBA 2605. Наворотов нам не надо, хлеб получается вполне вкусный. Мармелад в ней все никак не соберусь попробовать делать. Минусов у этого прибора не увидела, может я такая не привередливая. Обычно использую такой рецепт: мука 0,5 кг, вода 0,5 л., 1-2 ч.ложки сахара, 10 гр сух. дрожжей, 1 ст. ложка подсолнечного масла - это классика. Бывают вариации: кладу в тесто жареный лук, тертый сыр; орехи, сухофрукты, изюм, корицу, тмин».

Во многих хлебопечках есть диетический режим. Он предназначен для выпечки хлеба с использованием муки грубого помола. Длится около 5 часов. У него также бывают разновидности, как у обычного, - с добавками и быстрый.

Нельзя обойти своим вниманием режим для выпечки ржаного хлеба. Тут все понятно, для чего он предназначен. Длится этот режим примерно три с половиной часа.

В некоторых хлебопечках есть режим выпечки без глютена, т.е. без белка злаковых растений. Важен тем, кому приходится соблюдать специальную диету (при целиакии). Есть он в современных моделях. Длится около двух часов.

Кстати, обычно можно выбирать размер булки – маленькая, средняя или большая (вес примерно варьируется от 0,5 до 1.5 кг). Многие хлебопечки дают возможность выбрать цвет корочки готового изделия – светлая, средняя или темная (совсем коричневая). Почему-то, правда, это возможно не в каждом режиме.

Есть в хлебопечках и так называемые вспомогательные программы. Во-первых, конечно, это программа замеса теста. Пельменное будет готово через 20-30 минут. Тесто для пиццы – через 40-60 минут. Дрожжевое (на пироги, или если хотите по каким-то причинам испечь хлеб в духовом шкафу) – через два – три с половиной часа. Могу сказать, что машина замешивает ну очень тщательно – руками такого эффекта добиться довольно сложно.

Естественно, существует отдельный режим выпечки, без замеса. В среднем длится полтора часа. Пригодится тем, кто использует хлебопечку для выпечки кексов, бисквитов, шарлоток и пр. Некоторые агрегаты «заточены» для замеса таких рецептов, в некоторые же приходится закладывать смесь, полученную вручную.

Есть в хлебопечках и программа для приготовления варенья-джемов. Длится она от часа до двух. Говорят, проще, чем на плите – я не пробовала. Лично для меня существенный минус – ограниченные объемы. Кстати, эта программа позволяет готовить мармелад.

Отдельно хочется затронуть следующий вопрос. Никогда нельзя забывать, что хлебопечка это все-таки бездумная (и бездушная) машина. Поэтому, для того, чтоб хлеб получился безупречным, необходимо соблюдать определенные условия.

- Во-первых, важна правильная закладка ингредиентов. Сначала дрожжи, затем все остальные сухие составляющие и только потом жидкости. В некоторых хлебопечках все происходит наоборот. В общем, главное, чтоб дрожжи не контактировали с жидкостью.

- Не менее важно соблюдение пропорций. В рецептах (хоть в книжке, хоть в сети) все уже тщательно выверено. Как показывает практика, эксперименты типа «а что будет, если положить этого побольше, а этого поменьше» неуместны. Обязательно случится какой-нибудь казус, и хлеб может пойти на корм синичкам.

- Кстати, режимы тоже нужно соблюдать. Ржаной хлеб на безглютеновой или быстрой программе не пекут. Получится типичное «не то». А на обычной программе ржаной хлеб не поднимается – проверяла (случайно, правда).

- Хлеб нужно доставать не позже, чем через 10-20 минут после завершающего сигнала, иначе он отсыреет. Кстати достают хлеб, переворачивая форму, затем ее нужно потрясти и хлеб вылетит «как по маслу». Ни в коем случае нельзя пытаться достать хлеб с помощью ножа или других металлических предметов – можно повредить покрытие формы.

- Остужать хлеб лучше всего на решетке. Таким образом, процесс идет равномерно и хлеб не отсыревает. Кстати, горячий хлеб есть не рекомендуется, считается, что он еще «дозревает». Да и для желудка не очень полезно. Но удержаться сложно.

Методом проб было выявлено, что хранится домашний хлеб лучше всего в бумажных пакетах . А если вам не важна корочка, то подойдет и фольга, и пищевая пленка. Кстати, имейте в виду, что хлеб, в состав которого входят яйца, черствеет-твердеет быстрее.

Давайте поговорим о том, чем нужно запастись тому, кто приобрел хлебопечку

Во-первых, это, конечно, составляющие хлеба.

• Различная мука (пшеничная, ржаная, кукурузная, гречневая и даже гороховая).

• Также можно купить готовые смеси для выпечки хлеба. Их продается великое множество: французский хлеб, черный русский, итальянский хлеб, бородинский, фитнесс-хлеб и пр.

• Дрожжи. Для хлебопечки годятся только сухие. Никогда не используйте просроченные – рискуете получить неподнявшийся хлеб. Ах, да, открытый пакетик нужно хранить в темном сухом месте – недолго.

• Соль. Она нужна обязательно (хоть и практически не чувствуется), так как контролирует процесс брожения дрожжей и укрепляет структуру злакового белка.

• Сахар. Во-первых, он вступает во взаимодействие с дрожжами. Во-вторых, отчасти благодаря ему у хлеба получается хрустящая поджаренная корочка. Можно использовать тростниковый сахар. А в некоторых рецептах сахар успешно заменяется медом.

• Масло. Растительное (оливковое, подсолнечное, кунжутное, тыквенное). Оно улучшает вкус хлеба, делает его более насыщенным. Разные масла придают хлебу интересные нотки. Можно также использовать сливочное масло. И даже маргарин.

• Жидкости. Естественно, вода. Молоко, сливки (можно заменить сухими аналогами, но свежее все же лучше). Молочные продукты придают хлебу мягкую текстуру, помогают увеличить срок хранения (уж не знаю, как). Еще в хлеб добавляют квас или квасное сусло. Эти составляющие придают ему приятный цвет и интересный вкус.

• Солод. Не могу не выделить этот продукт, получаемый при проращивании семян ячменя, отдельно. Очень вкусный хлеб с ним получается.

• Различные добавки. Несладкие: семечки, кунжут, орехи, сушеные овощи (помидоры, лук, перец), оливки, сыр, колбаса твердых сортов, сухие травы, жареный бекон. Сладкие: сухофрукты (изюм, курага, чернослив, яблоки, груши, ягоды), мак, корица, ваниль, шоколад. Все перечислить просто невозможно.

Nik&Nika: «Я в ней и тесто делаю, и хлеб всякий, и с луком, и с маком, и ржаной. Встаешь утром, а у тебя горячий хлеб на завтрак, дети едят, только уши заворачиваются».

Помимо различных продуктов, необходимо обзавестись и всякими полезными приспособлениями.

• Первое и самое необходимое – весы. Как я уже говорила, важно точно соблюдать пропорции. А весы в этом деле – лучший помощник. Заодно и калории сможете считать.

• Решетка. Напоминаю, лучше всего, чтоб хлеб остывал именно на ней. Я для этих целей использую решетки-гриль от микроволновой печи.

• Бумажный пакет. Для хранения хлеба.

• Ножи-пилы. Разной толщины, разной длины. Ими гораздо удобнее резать хлеб – так он гораздо меньше крошится.

Кажется, со всем разобрались. Подведем краткие итоги?

Достоинства домашней хлебопечи:

• В любое время дня и ночи, когда пожелаете, у вас будет свежий вкусный горячий хлеб.

• Трудозатраты при выпечке хлеба стремятся к нулю.

• Вы точно знаете, из чего именно состоит хлеб, который вы едите.

• У вас появится огромное поле для экспериментов. Можно выпекать хлеб с теми добавками, какие только душа пожелает. Такой не всегда можно встретить в магазинах.

• Небольшое энергопотребление (кстати, наиболее экономичными в этом плане являются хлебопечи Panasonic).

• Форма и лопатка легко моются.

Есть у этого прибора и недостатки:

• Скорее всего, домашний хлеб выходит дороже магазинного.

• Вы и все члены вашей семьи обязательно «обогатитесь» несколькими лишними кг, если, конечно, не будете знать меру.

• «Короб» занимает довольно много места, что для малогабаритных кухонь является существенной проблемой.