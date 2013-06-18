Как подготовиться к переезду: личный опыт

Как человек, за всю свою жизнь сменивший 9 мест жительства и еще несколько раз переезжавший с квартиры на квартиру в пределах одного населенного пункта, могу полностью подтвердить правдивость народного сравнения переезда с двумя пожарами.

Переезд без порчи и утери имущества, без траты нервов и здоровья? Такое бывает, наверное, только в рекламных роликах мувинговых компаний, а на деле ситуация выглядит гораздо сложнее.

Итак, по порядку...

Документы

Если предстоит переезд из города в город, а не на соседнюю улицу, то перед отъездом нужно подготовить пакет документов.

Увольнение . Не забыть трудовую книжку, санитарную книжку (если есть), справки о доходах (за 2 года, за 12 месяцев, за полгода и за 3 месяца) и о средней заработной плате (потребуются для последующего расчета оплаты больничных листов, при постановке на учет в Центр занятости, для оформления пособий).

У работодателя можно попросить письменные рекомендации или характеристику (пригодится при поиске новой работы). Если причина увольнения – перевод мужа-военнослужащего на новое место службы, то это следует указать в заявлении об увольнении, приложить справку о переводе и проследить, чтобы эта причина была указана в трудовой. Это нужно для получения выходного пособия согласно Приказу МО от 11 июля 2002 г. N 265.

Ребенок . В поликлинике по месту жительства следует получить на руки медицинскую карточку и прививочную форму, если малыш не посещает ни садик, ни школу.

Ребенок-детсадовец. В садике также нужно взять медкарту и прививочную форму. Не лишней будет характеристика ребенка и справка о том, что он посещал детский садик (в некоторых регионах эта справка дает основание для получения места в садике без очереди). И еще нужно решить вопрос с оплатой: заручиться справкой о том, что «нет долгов» (если на счете будет излишек денег, после соответствующего заявления их переведут на любой другой Ваш счет; я например, переводила переплату в 500 рублей на свою зарплатную карточку).

Ребенок-школьник. Здесь, помимо медкарты и прививочной формы, следует забрать личное дело. Характеристика опять же лишней не будет. Если на ребенка в школе ведется портфолио, то желательно получить на руки и его.

Другие документы. Выписка с лицевого счета, информирующая об отсутствии долгов по квартплате, медкарта из поликлиники.

Сбор вещей

Это самый трудозатратный этап переезда. Некоторые люди предпочитают оставить или продать свои вещи, а на новом месте купить все новое. Но если переезды случаются часто, на такой способ решения проблем идут немногие: полностью обставлять квартиру каждые 2-3 года большинству не по карману.

Для упаковки вещей понадобятся:

· Коробки. Их можно купить в СтройАресенале, ОБИ или попросить в магазинах, но самые чистые и аккуратные – в аптеках. Коробок потребуется не меньше 30 (мы, семья из 4-х человек, расходуем не меньше сотни коробок, в которые упаковываем игрушки, посуду, интерьерные вещи, мебель, книги и пр.).

· Большие полиэтиленовые мешки. Потребуются и мусорные, и те, в которых продается мука или сахар (их можно купить в хозяйственном магазине). В них упаковываем одежду, текстиль, постельные принадлежности, можно и обувь, если не жалко.

· Воздушно-пузырчатая пленка для упаковки хрупких предметов и техники.

· Стрейч-пленка для упаковки деталей мягкой мебели.

· Скотч, шпагат.

На упаковку придется хорошо потратиться: например, в последний переезд лишь на один скотч у нас ушло 1500 рублей.

Всю мебель нужно разобрать, особенно, если для транспортировки выбран контейнер РЖД, в противном случае к новому месту жительства приедет ящик с дровами. Да и грузчикам будет удобнее: крупногабаритный шкаф рискует не сдвинуться с места.

При транспортировке чаще всего страдают холодильник, посудомоечная и стиральные машинки. На них появляются вмятины, царапины, сколы эмали, поэтому упаковывать их нужно особенно тщательно (для этого отлично подходят старые одеяла).

Каждую коробку следует пронумеровать со всех сторон, а на отдельном листе бумаги подробно написать, что лежит в них. На новом месте эта информация очень пригодится.

Транспортировка

На небольшие расстояния вещи перевозят на грузовых автомобилях. Из Хабаровска в Москву вряд ли какая из транспортных компаний возьмется за доставку таким способом, да и стоить это будет слишком дорого. На помощь придут Российские Железные Дороги. Правда, есть одно НО: 3-х, 5-тонные контейнеры с 2013-го года отменили, и для перевозки личных вещей предлагаются лишь большие 20-тонные. Они существенно дороже, да и вещи в них «болтаются», это нужно учесть при укладывании груза в контейнер (равномерно по дну, а не кучей в одном углу). Кстати, в 20-тонный контейнер можно загнать легковой автомобиль, а вещи разместить на стеллаже сверху него. Так часто делают военнослужащие, когда переезжают с Дальнего Востока (машины там дешевле) в Европейскую часть России или на Урал.

Пожалейте своих друзей и родственников и наймите грузчиков! Они знают особенности размещения вещей в кузове грузовика и контейнере. Так, при одном из переездов у нас были большие сомнения, в том, что все наши вещи поместятся в заказанный 5-тонник. По этой причине мы даже составили список коробок с вещами, которые в случае чего можно оставить. Но грузчики так мастерски погрузили вещи в контейнер, что туда вошло все запланированное нами для перевозки. Это было настоящее чудо, и работа настоящих профессионалов!

Наш переезд запланирован на конец августа, и я уже потихоньку начинаю закупать упаковочный материал, раздаривать вещи. А на душе грусть от того, что придется покинуть уже полюбившийся город, что оставляем здесь своих друзей, что больше не сможем поучаствовать в организованном Ю-мамой Параде колясок и других мероприятиях. Но впереди нас ждет новая и, надеюсь, лучшая жизнь. А на любимую Ю-маму можно заходить из любого уголка мира, где есть доступ к Интернету!

фото: http://globallookpress.com/