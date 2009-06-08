Гамак! Шьем сами!

У вас всё ещё нет гамака?! Тогда мы идём к вам! Гамак – вещь полезная во всех отношениях: помогает убаюкать грудного младенца, успокаивает шалуна и умиротворяет родительские нервы. В нём можно спать дома, его можно брать на природу, а главное…. Его можно сшить самой!

Лирика и физика

Всё началось с того, что моя подруга несколько лет назад привезла откуда-то из южных стран два гамака. С тех пор, как только нам случается выезжать с ней вместе на пикник, мы непременно берём с собой эти замечательные штуковины (мои сыновья специально спрашивают: «А в этот раз Аня возьмёт свои гамаки?»). Гамаки у неё яркие и лёгкие, на зависть всем! Мы растягиваем их между деревьями, и нашу дружную кампанию видно издалека. До последнего времени гамака в кампании было только два. Подружкины и мои дети ссорились: чья очередь качаться. А детей у нас – четверо на две семьи. Ну а взрослым оставалось дожидаться своей очереди уже после маленьких спорщиков.

И вот на днях подружка наконец решила эту проблему: простым и изящным жестом она подарила гамак на день рождения моему сыну. А поскольку в жарких странах она не бывала уже давно (или бывала, но гамаки там к тому времени уже кончились?), то самодельный вариант оказался самым доступным. И, как выяснилось, самым надёжным!

День рождения мы, естественно, отмечали на природе – с нами были друзья старшего сына, всего компания из шестерых детей. Все забирались в гамак - не всегда по очереди - и наш новый друг семьи (прозванный «милый гамачок») прошёл тест-драйв на ура! Рекорд – порядка 120 килограммов живого шевелящегося веса из ребятишек разного возраста и роста.

Ткань Аня выбрала самую подходящую для такого использования – плотную хлопчатобумажную, раскрашенную под камуфляж. В качестве верёвок она использовала стропу, шириной 2 см. Затянутая достаточно крепко на шершавом стволе, такая верёвка выдерживает большой вес (как показали наши полевые испытания).

Мы вернулись из лесу домой, и наутро дети стали проситься обратно! Для чего бы вы думали? Конечно, чтобы снова повесить гамак. Мы прогулялись… И ещё разок прогулялись... И потом прогулялись на следующий день... А потом мы попросили папу повесить гамак дома (как это делается, я расскажу позже).

Но! Едва только гамак занял своё место в квартире, как снова вспыхнула ссора: кому первому в нём качаться. Гамак один, а детей трое! В принципе, они легко умещаются там все вместе, и гамак выдерживает нагрузку. Но они пихают друг друга коленками, локтями и другими острыми частями тела, и от этого сильно ругаются и печалятся.

«Это не дело!» - решили мы, и отправились в магазин за подходящей тканью, крюками и крепкими верёвками…

Гамак: технические вопросы

Подаренный нам гамак я рассмотрела во всех подробностях: устройство наипростейшее!

Из чего?

Основу гамака составил отрез плотной ткани 1,5 метра шириной и 2 метра длиной. Но он оказался немного коротковат для моего старшенького (в котором уже без малого 155 см ростика!). И для нового гамака я купила 2 м 50 см отличнейшего крепкого полотна (ширина 140 см). Лучшим вариантом показался нам плотный хлопчатобумажный материал – матрасный тик или ткань, из которой шьют камуфляжные штаны. Но поскольку тик в магазине был сплошь нежно-девичьих расцветок, то мы выбрали тёмно-синий камуфляж. Весь кусок обошёлся нам в 300 с небольшим рублей.

Верёвки?

Верёвки мы покупали в магазине стройматериалов – моток обычной бельевой верёвки стоил 49 рублей. Помня, какие верёвки использованы в заграничных гамаках моей подружки, я постаралась найти точно такие же: хлопчатобумажные, но плотные (ведь её гамаки верно служат нам в полевых условиях уже несколько лет!). Главное – не брать жёсткие пластиковые верёвки (поскольку известно, что их неудобно завязывать и они скользят по дереву). Чуть лучше – синтетические верёвки, но мы побоялись, что и они будут соскальзывать, а потому купили продукт под названием «верёвка круглая натуральная, 18 м., Узбекистан» (шириной около 1 см).

Как шить?

Процесс шитья (раскрой не понадобился) занял у меня 15 минут – я просто застрочила с каждой короткой стороны кулиску шириной примерно 4 см. Ещё минут 10 я провозилась с вдеванием верёвки: в каждую кулиску я продёрнула сначала по одному куску верёвки (длиной около 3 метров). Потом подумала, и для верности вдела параллельно ещё по одной такой же верёвке в те же кулиски – получилась двойная верёвка с каждой стороны. Осталось завязать узлы с каждой стороны – чтобы верёвки не выскочили из кулисок – и, потянув за них, собрать гамак с обеих сторон.

На что привесить?

Главный вопрос, который волновал меня: сумеем ли мы привесить гамак дома, будет ли это надёжно? Свои опасения я чистосердечно изложила продавцу в магазине стройматериалов. Он заверил меня, что есть приспособление, которое в состоянии выдержать вес до 300 килограммов. Сей героический предмет называется «металлический анкер с крюком 10х50» (на такой штуке ещё вешают дома детские качели). Впрочем, есть один важный момент: любой даже самый отличный крюк должен быть ввинчен в крепкую стену. Иначе он может вывалиться из неё вместе с куском собственно стены.

Куда вешать?

Благо, стены в нашем доме (по оценке отца семейства) оказались вполне крепкими. Правда, для того, чтобы просверлить в стене дырку, нашему папе пришлось изрядно поматериться – потребовалась не просто дрель, а ещё и хитрая приставка к ней под названием «отбойник» (думаю, уважаемые золоторукие папы прекрасно понимают, о чём речь). Ширина детской комнаты у нас 3 метра – подарочный гамак (прозванный «милым» или «малым гамачком») привесили от крюка на одной стене до ближайшей стойки шведской стенки (то есть, на расстоянии примерно 2-х метров). Второй, тот, что длиной 2,5 метра, успешно растянулся от стены до стены. Мы также рассматривали ещё один вариант – вешать гамак в угол, однако, дети запротестовали: им непременно хотелось, чтобы гамак висел напротив окна. И ведь они правы!

…Поздно ночью, когда спала жара, я раскрыла окно в детской. Мальчишки спят, можно побыть наедине с собой. Я забралась в гамак. В окно светит луна. Я могу качаться так всю ночь, и представлять, что шум машин за окном, - это на самом деле шёпот волн на необитаемом острове…

Это интересно

Считается, что гамаки изобрели индейцы Майя приблизительно 1000 лет назад. Первые гамаки плелись из коры дерева «хамак», откуда и произошло индейское название гамака. Затем начали использовать гамаки индейцы Центральной и Южной Америки, которые буквально жили в гамаках задолго до первого их контакта с белым человеком. В последние 60-70 лет гамаки стали плести из крепких хлопчатобумажных верёвок, а гамаки в Бразилии и Эквадоре стали изготовлять из цельного полотна.

Когда Колумб вернулся из «Нового Мира» в Европу, он привез с собой не только золото, но и несколько образцов индейских гамаков. Вскоре идею гамака переняли многие европейские моряки, особенно английский и французский флот, и начали использовать гамаки для сна. На флоте гамаки, изготовленные из полотна, использовались больше 300 лет. Такой вариант кровати не занимал много места и к тому же спасал от неудобства при качке. До того, как на флоте начали использовать гамаки, многие моряки получали серьезные увечья, падая с кроватей во время сильной качки.

Гамаки использовались даже на космических кораблях – например, ими был оснащён лунный модуль в программе «Аполло». А в путешествиях гамаки, подвешенные на деревьях, спасают от змей и ядовитых насекомых.

Сейчас гамак – как сетка, натянутая между двумя перекладинами – это скорее стильное дополнение к дизайну интерьера или сада. Он помогает расслабить мышцы спины и шеи во время отдыха, раскачивание в гамаке умиротворяет.

Гамак без перекладин – просто отрез ткани, собранный с двух сторон, называется мексиканский гамак. Он опутывает человека, как кокон (или как руки матери - как говорят о них индейцы), поддерживая каждый сантиметр тела и давая возможность полностью расслабиться. Выпасть из такого гамака крайне сложно. Гораздо сложнее научиться правильно в него садиться!

Техника безопасности

Для того, чтобы правильно расположиться в гамаке, подойдите к нему спиной и сядьте на него посередине, как на диван. Не пробуйте сразу забраться на гамак ногами! Когда Вы сядете на гамак, расправьте его за своей спиной (как спинку дивана), верхний край должен доходить вам до плеч (можете даже накинуть дальний край гамака себе на голову). Теперь просто откиньтесь на гамак и расправьте его под собой, чтобы принять наиболее удобное для Вас положение. Вы окажетесь в нём сидя поперёк, верёвки будут справа и слева.

Чтобы лечь в гамаке, просто развернитесь из положения сидя: сначала верхнюю часть тела, а потом и ноги забросьте на гамак вдоль полотна. Если полотно достаточно широкое, вы можете завернуться в него, как в кокон.

Экспериментировать с положениями тела в гамаке можно бесконечно – просто доверьтесь своему телу и той надёжной конструкции, которая вас поддерживает.