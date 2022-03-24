8 сладких вкусняшек из «Fix Price», которые стоит купить

Наш очередной обзор товаров из Фикс-прайса. В этот раз обратим внимание на сладости, пользующиеся особым спросом. У них хороший состав и цена часто намного ниже, чем в других магазинах.

Белевская пастила

Просто рекордсмен по количеству похвал. В составе – яблоки, сахар, яичный белок. Никакой муки! Хотя внешне и похожа на кусок бисквита. А что касается вкуса, то чаще всего его определяют как «бисквит с яблочной кислинкой», «обалденный мини-тортик натуральный, вкусный, пахнет яблоками», «яблочный сочный десерт».

Цена: 79 рублей.

Сушеные бананы, манго и папайя из Вьетнама

У каждого из этих полезных лакомств своя аудитория поклонников. Их рекомендуют и покупают вновь и вновь. Есть, конечно, и те, которым «не зашло», но таких меньшинство.

Типичные отзывы покупателей о сушеных бананах: «Хорошо провялены, не сухие, не мокрые, в меру. Очень хороши с чаем, особенно на работе». «Они не сильно сладкие, не тугие, очень нежные, вкусные, такой приятный вкус из детства».

Цена: 39 рублей.

Вот что пишут о сушеном манго: «По виду и по вкусу похоже на свежее разрезанное манго. Чувствуется эта специфическая терпко-кисловатая нотка, которая есть во вкусе свежего манго». «Очень сладкое. Ем так или добавляю в творог и кашу».

Цена: 79 рублей.

Отзывы о сушеной папайе: «Этот продукт гораздо вкуснее, чем натуральная папайя. Более ароматный и сладкий (в меру), с едва уловимой кислинкой. Отлично заменяет шоколад и конфеты».

Цена: 59 рублей.

Крем-мед с малиной

Взбитый мед смешивают с соком малины, и получается интересный десерт. Забавно, что некоторые дети, ненавидящие обычный мед, с удовольствием уплетают этот продукт, считая его «не медом».

Из впечатлений об этой сладости: «Аромат и вкус меда не приторный, в меру сладкий, с чаем самое то. Сам продукт кремовой массы, нежный, без сахаринок. То, что тут присутствует малина делает его еще вкуснее и полезнее. При простуде очень хорошо.»

Цена: 77 рублей

Кокосовые чипсы San Martin

Для тех, кто любит все с кокосом. В составе – высушенная мякоть кокоса.

Из отзывов: «По вкусу – большая кондитерская кокосовая стружка в виде больших ломтиков, но ооочень вкусная». «Только вкус кокоса, никакого сахара и усилителей вкуса. Оторваться невозможно, но надо, ведь эти чипсы очень калорийны».

Цена: 55 рублей.

Печенье-мюсли с клюквой и изюмом «Любятово»

Этот продукт покорил многих, у него большое количество положительных оценок. Хороший состав и необычный вкус.

«Не приторно-сладкий и не похож на другие печеньки. Вкрапления клюквы придают легкую кислинку и яркость вкусу. Достаточно твердые, но не критично».

«По вкусу немного напоминает овсяное, только более хрустящее. Чувствуются злаки, клюква и изюм. Не сильно сладкое. Идеальная вкусняшка для тех, кто следит за фигурой, т.к. низкокалорийное и сытное».

Цена: 55 рублей.

Леденцы без сахара Sula с витаминами

Вместо сахара в конфетках содержится подсластитель, поэтому подойдут для диабетиков и тех, кто решил ограничить себя в сладком. Продукт разных вкусов: лесные ягоды, апельсин, гранат, вишня, лимон/мед и т.д.

Много положительных откликов. В достоинствах отмечают, что леденцы «приятные, напоминают сок», «и сладкие, и кисленькие, и как будто освежающие», «сочные, натуральные, не пересладкие».

Цена: 79 рублей.

Джем десертный Mr.Ricco

У него много почитателей. Разнообразная палитра вкусов: клубника, лесная ягода, облепиха, мандарин, черная смородина. Состав продукта простой, почти натуральный, без особых вредностей.

Из впечатлений: «Густой, аппетитный, ягодный. Похож на натуральный, который делала моя бабушка. Очень достойный, по качеству не хуже финских и немецких джемов».

Цена: 79 рублей.

Мармелад и подарок Свитбокс

Этот товар нравится детям. Открыв коробочку, ребенок найдет презент (обычно лучшего качества, чем в киндер-яйцах) и несколько овальных мармеладок. Состав сладости вполне приемлемый для малышат.

Какая игрушка будет внутри – неизвестно, можно лишь примерно ориентироваться на тему очередной линейки (пони, фиксики, котики, зверушки). Но d этом и есть прелесть для бебика, обожающего сюрпризы.

Цена: 99 рублей.

При подготовке материала использованы отзывы с сайтов otzovik.com и irecommend.ru