Как сохранить качество нижнего белья: золотые правила ухода

Нижнее белье – это, как правило, вещи хрупкие, требующие особой деликатности при ношении и уходе. Они изготавливаются из нежных тканей, таких как тонкий хлопок, кружево, шелк, и чтобы сохранить эти материалы в хорошем состоянии на протяжении долгого времени потребуется принять определенные меры.

Сортировка

Первое, что должна запомнить каждая женщина, которая заботится о состоянии и сохранности качества своего белья – это необходимость его хранения отдельно от остального гардероба. Для нижних принадлежностей лучше предусмотреть полочку в шкафу, комоде, и хорошо защитить их тонкой папиросной бумагой. Это нужно чтобы предотвратить нечаянное повреждение нитей деревянными деталями.

Золотые правила для сохранения белья

* Если вы хотите продлить яркость цвета вещей, после стирки опустите их на десять минут в воду с небольшим количеством винного уксуса. Затем белье следует тщательно прополоскать.

* Шерсть и шелк нельзя стирать в стиральной машине.

* Правильная сушка белья – еще один пункт, способствующий длительности его носки. Сушить нижнее белье нужно только естественным путем. Никогда не прибегайте к помощи обогревателей, утюга или фена.

* Колготки и бюстгальтеры не нужно гладить.

* Не следует пользоваться отбеливателями, если вы хотите сделать вещи белоснежными. Такая «химия» сделает белый желтоватым, другие цвета станут тусклыми, а тонкие ткани, такие как шелк, кружево, шифон, будут безнадежно испорчены. Для этих целей надо использовать мягкие отбеливающие средства, предназначенные для деликатных тканей.

* Шелковые вещи нельзя подвергать сухой чистке.

* Корсеты, бюстье, комбинации стирать можно только вручную.

Как стирать нижнее белье?

Любые детали нижнего белья предпочтительнее стирать на руках, машинная стирка возможно только в специальном режиме, но и она подходит не всем типам вещей.

Ручная стирка

- при каждой стирке отделяйте белые, черные и цветные вещи;

- используйте воду не горячее тридцати градусов, предварительно замочите белье на несколько минут;

- для стирки используйте мягкие средства, специальное мыло или порошок для деликатных тканей;

- стирайте вещи очень бережно, не слишком сильно растирая их и не пользуясь агрессивными щетками;

- после стирки отожмите вещи, затем попеременно опускайте их в холодную и теплую воду, тщательно выполаскивая;

- отжимайте очень бережно, не выкручивая, а чтобы избавиться от воды, расстелите вещи на сухом полотенце, которое впитает влагу.

Затем, когда вся лишняя вода с белья стекла, его можно вешать сушиться.

Машинная стирка

Сегодня не у всех есть время стирать белье на руках, тем более, когда современные производители стиральных машин делают возможной деликатную стирку. Машинная стирка для белья может быть настоящим испытанием, и чтобы оно его прошло, надо соблюдать несколько советов.

* выбирая стиральный порошок, убедитесь в том, что он не содержит пербората натрия и хлора;

* чтобы защитить белье от повреждения о барабан машины, используйте специальные мешочки, которые можно приобрести в магазине, или обычные наволочки, куда следует поместить вещи;

* при стирке бюстгальтеров с косточками мешочки обязательны, потому что металлические детали могут повредить другие ткани и даже вывести из строя стиральную машину.

* при стирке белья в машине не стоит использовать автоматическую сушку.

* стирайте деликатные вещи при низких температурах (около тридцати градусов).

