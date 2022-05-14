ТОП-9 полезных кухонных гаджетов из «Fix Price»

В этот раз в Фикс Прайс мы подобрали для вас товары, облегчающие деятельность хозяйки на кухне. Они просты в использовании, с хорошими отзывами, и, конечно, недорогие.

Кружка-сито O'Kitchen из нержавеющей стали

Любителям домашней выпечки стоит присмотреться!

«Эту кружку использовать легко – насыпаешь муку и жмешь на ручку. Внутри устройства есть лопасти (они двигаются) и сито. Чем чаще нажимаешь на ручку, тем быстрее просеивается мука. После просева мука пушистая, и тесто получается более нежным и воздушным».

«Деревянное сито мне досталось еще от мамы. Пыталась им просеять муку – долго, муторно и многое летит мимо. Забросила его и пекла без всякого просеивания. Кружка-сито оказалась очень удобной. Идеально и быстро просеивает, небо и земля по сравнению с обычным ситом. А как хорошо моется нержавейка – достаточно сполоснуть под струей воды».

Цена: 149 рублей.

В некоторых магазинах ее стоимость может быть выше в 1,5-3 раза.

Форма для выпечки круглая O'Kitchen, 21,5 см

Недорогие расходники для выпечки и приготовления мяса и рыбы в духовке. Выпускаются в нескольких размерах.

«Многое готовлю в духовке. А вот отмывать форму с застывшим жиром и остатками пищи терпеть не могу. Эти замачивания, отскабливания! Застилала форму фольгой, чтобы минимизировать загрязнения, но она часто рвется. В прошлом году увидела алюминиевые формы O'Kitchen за смешную стоимость. Как они меня спасают! Можно не мыть, а просто выбросить – цена позволяет!»

«Я пеку в них кексы, пироги и запеканки. Все отлично пропекается и мгновенно достается. Иногда формочка остается чистейшей, тогда использую ее повторно».

Цена: 19 рублей 80 копеек

Форма для мороженого на 8 порций O'Kitchen

Для тех, кто любит замороженные сладости или домашнее мороженое.

«Приобрела в «Фикс-прайс» дешевые формочки для мороженого. Судя по отзывам, ничем не отличаются от более дорогих. Дочкам очень понравились. Замораживают в них фрукты, ягоды, сок, творожки, делают домашнее мороженое. Правда, палочки недолго держатся в их заморозках, но детей это устраивает. Чтобы достать определенную мороженку из формы, они ставят под нее тонкий стакан с горячей водой на секунд 10 или поливают формочку кипятком».

Цена: 99 рублей.

Кувшин мерный, IDEA, 1 л

Если у вас нет чего-то подобного на кухне, то рассмотрите этот вариант.

«Крутой кувшин. Из толстого пластика – не сломается, если уронить. Яркая шкала с одной стороны измеряет граммы, с другой – литры и миллилитры. То есть можно отмерять и жидкость (молоко, кефир и воду), и сыпучие продукты (муку и сахар). Кстати, я специально проверила с помощью весов – мерная шкала кувшина правильная. Значит, готовить с его помощью можно без опаски».

«С этим кувшином стала готовить выпечку быстрее. Теперь не надо выискивать информацию о том, сколько стаканов муки или ложек сахара, например, в 300 граммах. Даже сын-школьник сам печет пироги, кувшин с мерной шкалой упростил для него процесс».

Цена: 55 рублей.

В других местах может стоить в 1,5-5 раз дороже.

Мерный стакан с 5 мерными ложками O'Kitchen

Еще одна мерная емкость, но несколько другого формата.

«Очень нужным оказался этот полулитровый мерный стакан с носиком. Мерная шкала с обозначением миллилитров, стаканов и унций. Внутри – мерные ложечки разных размеров (2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл и 50 мл). Самая большая ложка на дне имеет подставку для устойчивости. Мне удобен и стакан, и ложки для принятия лекарств, и когда готовлю еду по новому рецепту (мерки проверила, все совпадает). Закрывается крышкой, ложки не потеряются. Места занимает на кухне немного – это тоже плюс. А еще дочки часто берут этот набор для своих игр».

Цена: 99 рублей.

Нож для пиццы O'Kitchen

Будем честными, этот нож режет не только пиццу.

«Увидела подобный ножик в одной из кулинарных программ. Захотелось такой же. В ближайшем магазине похожий стоил около 500 рублей, а в «Фикс-прайс» всего 55. Решила начать с последнего. Не пожалела. Удобный нож. Лезвие-колесико режет быстро и идеально ровно пиццу, пироги, манник. Срез получается ровный и красивый. Моется легко, губкой (не голыми руками)».

«Дисковый нож прекрасно порежет пиццу, пирог, торт, любое тесто. Если тесто липкое, то нож нужно смазать маслом, тогда он будет летать. Вообще, удивительно, что такое хорошее качество у дешевого ножа».

Цена: 55 рублей.

Лопатка силиконовая кулинарная O'Kitchen, 24 см

Безопасная лопатка.

«Какое удобное изобретение. Наконец-то перестала беспокоиться о том, как бы не поцарапать покрытие на сковородках. С ней спокойно жарю, переворачиваю, мешаю в любой посуде – сковородках, кастрюлях, салатницах и др. Пригодная для всего. Еще тесто с ней замешиваю, а потом с ее помощью легко снимаю его со стенок круглой чаши и выкладываю в форму. Без проблем моется губкой или в посудомоечной машине».

Цена: 55 рублей.

Набор форм для кексов и маффинов O'Kitchen, 6 шт

Универсальные формочки.

«У дочери-подростка целая коллекция разных маленьких силиконовых форм из «Фикс-прайс». Чего она только в них не делает: маффины, капкейки, булочки, фруктовые и ягодные десерты, желе, шоколадные фигурки, мороженое и др. В них отлично все пропекается и ничего не пригорает. Они легко моются. Считаю, что бумажные и жестяные формочки – это вчерашний день. Не мучайтесь, берите силиконовые».

Цена: 79 рублей.

Набор зажимов для бумаги Hupper Dupper

Зажимы продаются в канцелярском отделе «Fix Price», но многие хозяйки используют их и для других целей.

«Очень удобно закрывать ими пакетики со специями, зерновым кофе, крупами или вермишелью. Благодаря зажимам продукты закрыты плотно, запахи не улетучиваются и ничего не просыпается. Зажимчики яркие, качественные и надежные. В наборе 33 штуки в двух размерах – подойдут для разных ситуаций».

Цена: 149 рублей.

При подготовке материала использованы отзывы с сайтов otzovik.com и irecommend.ru.