Чек-лист. Товары, которые можно купить «про запас»

Что купить "про запас", если полки магазинов опустеют, как в Европе и Америке? Нужно ли запасаться гречкой и туалетной бумагой, и в каком количестве? Мы предлагаем вам список товаров, запас которых можно сделать на случай объявления карантина из-за коронавируса или другой напасти.

Несмотря на то, что россиянам пообещали бесперебойное снабжение продуктами питания и отсутствие дефицита вы магазинах,

среди населения присутствует некоторое беспокойство, поэтому данный список может кому-то пригодиться. Помните, что не нужно покупать с запасом продукты с коротким сроком годности. Да и крупы тоже портятся, поэтому, если вы беспокоитесь, стоит купить набор продуктов в обычном объеме, плюс еще один раз по столько.

Рассмотрите вариант покупки продуктов через интернет!