Как экономить, не ущемляя себя. Собираем варианты

В кризис большинству приходится затягивать пояса потуже. Приводим 6 распространенных способов, реально экономящих деньги.

Банальный, но самый эффективный шаг — предпринимать то, чего не предпринимали раньше. Часто мы знаем кучу вариантов экономии, но большинство не применяем, а просто жалуемся на жизнь. Вместо этого попробуем освоить рекомендации и найти новые возможности для себя.

Да, неразбериха, но пишем план по расходам на неделю, месяц, год

Распланировать обязательные траты просто необходимо! Планируем меню на неделю и делаем покупки только по списку. Лучше всего сейчас покупать продукты не в супермаркетах, а поискать магазины бюджетных цен.

Обязательно откладывайте хотя бы 5% от каждого поступления денег (можно открыть накопительный пополняемый счет). Приятно осознавать, что у вас есть бюджет на крупную покупку в будущем.

Сделайте план расходов по месяцам на ближайшие полгода-год с примерными суммами. Например, продукты питания, коммуналка, страховки, сезонная одежда и обувь, праздники, обучение, отдых, лекарства и т.п.

Очевидно, что цены могут быть выше, чем вы рассчитывали. Но на стоимость будет влиять и сезонность, и многие на этом экономят. Поэтому составьте списки будущих больших покупок. Если что-то покупать заранее, то часто выходит намного дешевле. Например, зимнюю одежду, как детскую, так и взрослую покупают в конце сезона или летом, когда цены на порядок ниже или идут распродажи. Таким образом получается сберечь иногда до 30-50% от стоимости. А в интернет-магазинах экономия может оказаться еще больше.

Экономим на вредных привычках

А не начать ли экономить на своих вредных привычках? Только не надо сразу резко и на всех!

- Если знаете, что пьете много кофе – можно начать пить на чашку в день меньше. Или покупать стаканчик по дороге на работу не каждое утро. Подсчитаем: сегодня цена чашки кофе 120-150 рублей. Значит, за месяц можно сэкономить 2000-3000 рублей, за год около 30 000 рублей.

- Если часто курите, стоит сократить количество выкуренных сигарет в день.

- Любите после работы заглянуть в кондитерскую за кексиками, а потом страдаете, что растут бока – уменьшите количество вкусняшек.

- Мало двигаетесь – не используйте постоянно автомобиль, такси или общественный транспорт, по возможности ходите пешком. Чем не альтернатива беговой дорожке в зале? И копейка рубль бережет, и здоровье улучшаем!

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Мечтали, чтобы у вас был теплый гостеприимный дом? Кризис этому очень способствует.

Во-первых, реже покупаем полуфабрикаты и прочую быструю еду, вместо этого готовим сами. Это большая экономия. Многие, кстати, вспоминают, что лучшие свои блюда готовили во время нехватки денег.

Во-вторых, уменьшаем количество походов по ресторанам и кафе, тоже выходит хорошая экономия. Вместо этого можно приглашать в гости друзей и ходить к ним. Каждый приносит свое блюдо – и душевная вечеринка при минимуме затрат удалась.

Хотели больше проводить времени на природе всей семьей? Кризис тут тоже даже на руку. Вместо ресторана или кафе можно хорошо отдохнуть в парке или за городом.

В лепешку разбиваетесь, чтобы день рождения ребенка был запоминающимся? Интересный факт: домашние детские дни рождения сейчас запоминаются больше, нежели проведенные на каких-нибудь развлекательных локациях. Может быть, потому что получается душевнее. Или потому, что у бебиков переизбыток впечатлений и стимулов.

В общем, если все продумать, то получится не хуже, чем в развлекательном центре.

Еда - для жизни или удовольствия?

Можно сэкономить на бизнес-ланчах, если брать с собой еду, те же бутерброды, орешки и фрукты. Или полноценный обед в контейнере. Попробовать продукты питания покупать не известных брендов, а попроще. Тут надо поэкспериментировать и найти устраивающие по качеству. Может, некоторые из них приятно удивят. Кстати, в будни продукты могут стоить дешевле, чем в выходные.

Реже берите «на вынос» и доставку готовой еды на дом. Только не переусердствуйте. Если исключите все «приятности», жизнь потеряет вкус. Оставьте что-то важное для вас, от чего получаете удовольствие, а на остальном экономьте.

Кстати, постарайтесь сознательно не тратить деньги в первые несколько дней после зарплаты. Психологически в эти дни тратить легче.

Коммуналка всегда только растет

Интернет обходится дешевле, чем мобильная связь. Поэтому, если уместно, звоните абоненту через телеграм, вотсап или скайп. Особенно если речь идёт о звонке за границу.

Электричество стоит дешевле ночью, в выходные и праздничные дни.

У светодиодных ламп расход электричества в несколько раз меньше, чем у обычных ламп накаливания.

Замените электрический чайник на тот, который можно кипятить на плите. Микроволновка и чайник - серьезные потребители электричества.

За 10 минут до готовности еды можно смело выключить плиту или духовку, за счёт медленного остывания кушанье дойдёт до готовности самостоятельно.

На воде можно сэкономить, если принимать душ вместо ванны.

Но важно чувствовать разницу между экономией и скупердяйством. Иначе уютное гнездышко превратится в тюрьму с набором жестких правил!

Используйте то, что раньше казалось «мелочью»

А не пора ли воспользоваться возможностями бесплатной медицины по ОМС или ДМС от работы? Например, в рамках ОМС пройти расширенное пост-ковидное обследование в поликлинике по месту жительства. Записаться на прием можно онлайн. Да, придется посидеть в очередях, но зато будете уверены, что в порядке, ну или вовремя что-нибудь обнаружат.

То же самое с ДМС – узнайте, что входит в ваш договор и как это можно использовать.

Налоговый вычет на лечение и обучение, как своё, так и своих детей. Многие из-за нехватки времени и нежелания разбираться не используют такую возможность. Можно вернуть таким образом до 15 600 рублей за год.

Курочка по зернышку клюет. Обращаем внимание на купоны-скидки, желтые и красные ценники, мелкий опт (если две упаковки купить выгоднее, чем одну). В интернет-магазинах проверяем наличие промокодов. Изучаем бонусы-комплименты от компаний, услугами которых пользуемся. Например, косметологические клиники могут предложить бесплатно потестить некоторые их процедуры. Фитнес-центры – детскую комнату с няней или сеанс массажа в подарок и т.д.

У каждого в арсенале хотя бы парочка лайфхаков по поводу экономии. Пожалуйста, делитесь ими в комментариях! Мы сейчас все в одной лодке.