Как экономить, не ущемляя себя. Собираем варианты
В кризис большинству приходится затягивать пояса потуже. Приводим 6 распространенных способов, реально экономящих деньги.
Банальный, но самый эффективный шаг — предпринимать то, чего не предпринимали раньше. Часто мы знаем кучу вариантов экономии, но большинство не применяем, а просто жалуемся на жизнь. Вместо этого попробуем освоить рекомендации и найти новые возможности для себя.
Да, неразбериха, но пишем план по расходам на неделю, месяц, год
Распланировать обязательные траты просто необходимо! Планируем меню на неделю и делаем покупки только по списку. Лучше всего сейчас покупать продукты не в супермаркетах, а поискать магазины бюджетных цен.
Обязательно откладывайте хотя бы 5% от каждого поступления денег (можно открыть накопительный пополняемый счет). Приятно осознавать, что у вас есть бюджет на крупную покупку в будущем.
Сделайте план расходов по месяцам на ближайшие полгода-год с примерными суммами. Например, продукты питания, коммуналка, страховки, сезонная одежда и обувь, праздники, обучение, отдых, лекарства и т.п.
Очевидно, что цены могут быть выше, чем вы рассчитывали. Но на стоимость будет влиять и сезонность, и многие на этом экономят. Поэтому составьте списки будущих больших покупок. Если что-то покупать заранее, то часто выходит намного дешевле. Например, зимнюю одежду, как детскую, так и взрослую покупают в конце сезона или летом, когда цены на порядок ниже или идут распродажи. Таким образом получается сберечь иногда до 30-50% от стоимости. А в интернет-магазинах экономия может оказаться еще больше.
Экономим на вредных привычках
А не начать ли экономить на своих вредных привычках? Только не надо сразу резко и на всех!
- Если знаете, что пьете много кофе – можно начать пить на чашку в день меньше. Или покупать стаканчик по дороге на работу не каждое утро. Подсчитаем: сегодня цена чашки кофе 120-150 рублей. Значит, за месяц можно сэкономить 2000-3000 рублей, за год около 30 000 рублей.
- Если часто курите, стоит сократить количество выкуренных сигарет в день.
- Любите после работы заглянуть в кондитерскую за кексиками, а потом страдаете, что растут бока – уменьшите количество вкусняшек.
- Мало двигаетесь – не используйте постоянно автомобиль, такси или общественный транспорт, по возможности ходите пешком. Чем не альтернатива беговой дорожке в зале? И копейка рубль бережет, и здоровье улучшаем!
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Мечтали, чтобы у вас был теплый гостеприимный дом? Кризис этому очень способствует.
Во-первых, реже покупаем полуфабрикаты и прочую быструю еду, вместо этого готовим сами. Это большая экономия. Многие, кстати, вспоминают, что лучшие свои блюда готовили во время нехватки денег.
Во-вторых, уменьшаем количество походов по ресторанам и кафе, тоже выходит хорошая экономия. Вместо этого можно приглашать в гости друзей и ходить к ним. Каждый приносит свое блюдо – и душевная вечеринка при минимуме затрат удалась.
Хотели больше проводить времени на природе всей семьей? Кризис тут тоже даже на руку. Вместо ресторана или кафе можно хорошо отдохнуть в парке или за городом.
В лепешку разбиваетесь, чтобы день рождения ребенка был запоминающимся? Интересный факт: домашние детские дни рождения сейчас запоминаются больше, нежели проведенные на каких-нибудь развлекательных локациях. Может быть, потому что получается душевнее. Или потому, что у бебиков переизбыток впечатлений и стимулов.
В общем, если все продумать, то получится не хуже, чем в развлекательном центре.
Еда - для жизни или удовольствия?
Можно сэкономить на бизнес-ланчах, если брать с собой еду, те же бутерброды, орешки и фрукты. Или полноценный обед в контейнере. Попробовать продукты питания покупать не известных брендов, а попроще. Тут надо поэкспериментировать и найти устраивающие по качеству. Может, некоторые из них приятно удивят. Кстати, в будни продукты могут стоить дешевле, чем в выходные.
Реже берите «на вынос» и доставку готовой еды на дом. Только не переусердствуйте. Если исключите все «приятности», жизнь потеряет вкус. Оставьте что-то важное для вас, от чего получаете удовольствие, а на остальном экономьте.
Кстати, постарайтесь сознательно не тратить деньги в первые несколько дней после зарплаты. Психологически в эти дни тратить легче.
Коммуналка всегда только растет
- Интернет обходится дешевле, чем мобильная связь. Поэтому, если уместно, звоните абоненту через телеграм, вотсап или скайп. Особенно если речь идёт о звонке за границу.
- Электричество стоит дешевле ночью, в выходные и праздничные дни.
- У светодиодных ламп расход электричества в несколько раз меньше, чем у обычных ламп накаливания.
- Замените электрический чайник на тот, который можно кипятить на плите. Микроволновка и чайник - серьезные потребители электричества.
- За 10 минут до готовности еды можно смело выключить плиту или духовку, за счёт медленного остывания кушанье дойдёт до готовности самостоятельно.
- На воде можно сэкономить, если принимать душ вместо ванны.
Но важно чувствовать разницу между экономией и скупердяйством. Иначе уютное гнездышко превратится в тюрьму с набором жестких правил!
Используйте то, что раньше казалось «мелочью»
А не пора ли воспользоваться возможностями бесплатной медицины по ОМС или ДМС от работы? Например, в рамках ОМС пройти расширенное пост-ковидное обследование в поликлинике по месту жительства. Записаться на прием можно онлайн. Да, придется посидеть в очередях, но зато будете уверены, что в порядке, ну или вовремя что-нибудь обнаружат.
То же самое с ДМС – узнайте, что входит в ваш договор и как это можно использовать.
Налоговый вычет на лечение и обучение, как своё, так и своих детей. Многие из-за нехватки времени и нежелания разбираться не используют такую возможность. Можно вернуть таким образом до 15 600 рублей за год.
Курочка по зернышку клюет. Обращаем внимание на купоны-скидки, желтые и красные ценники, мелкий опт (если две упаковки купить выгоднее, чем одну). В интернет-магазинах проверяем наличие промокодов. Изучаем бонусы-комплименты от компаний, услугами которых пользуемся. Например, косметологические клиники могут предложить бесплатно потестить некоторые их процедуры. Фитнес-центры – детскую комнату с няней или сеанс массажа в подарок и т.д.
У каждого в арсенале хотя бы парочка лайфхаков по поводу экономии. Пожалуйста, делитесь ими в комментариях! Мы сейчас все в одной лодке.