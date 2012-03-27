7 секретов, как быстрее продать вещи, из которых вырос ваш ребенок

В этом году 12 апреля - чистый четверг. В этот день принято наводить в доме порядок, все прибирать и мыть.

И если на ваших антресолях все еще пылятся ненужные старые вещи, которые надо бы выкинуть, да жалко, срочно прочитайте эту статью и вы узнаете, что с ними делать с выгодой для себя!

Во-первых, не хранить.

Возьмите за правило, что вещь, которую вы не надевали больше года, вам не нужна. Не храните вещи на тот случай, когда вы похудеете, потолстеете или выйдете на работу. Когда это случится – лучше купите себе новую в качестве вознаграждения!

По «фен-шую» в старых вещах скапливается отрицательная энергия «Ша». Именно эта энергия не пускает в наш дом богатство и благополучие. Более того, по закону сохранения энергии на место старых ненужных вещей должны придти новые: красивые и модные. Если вы не верите во всякие там «высокие материи», просто вспомните о той массе пыли, которую старые вещи аккумулируют, плюс старые шерстяные вещи просто кладезь для моли.

Поэтому смело в бой – на разбор шкафов и полок!

Во-вторых, не торопитесь вещи сразу же отнести на помойку.

Итак, шкафы разобраны. И перед вами лежат ваши богатства. Рассортируйте всю одежду на две части: хорошие вещи, и те, которые только выкидывать. Отличные вещи можно смело подарить кому-то из родственников-знакомых. Или продать. Плохие – отнести в мусорку. Как вариант – отдать даром в любой благотворительный центр. Не забудьте только подготовить вещи – постирать и погладить.

Начну с хороших новостей – для того, чтобы продать, не нужно бегать клеить объявления по заборам. Хотя этот способ рекламы даже в наш век технологий используется достаточно широко. Б/у вещи можно предлагать знакомым, детские костюмчики – соседским мамочкам во дворе. Не хотите продавать лично – сдайте свой товар в комиссионку.

Но мне по душе продажа «не отходя от компьютера». Все, что для этого нужно – городские сайты с доской объявлений. В подавляющем большинстве случаев все Интернет-барахолки бесплатны.

В нашем доме больше всего накапливалось детских вещей. Оно и понятно, дети растут, вещи покупаются очень часто. Поделюсь с вами некоторыми секретами, как побыстрее продать ту же самую детскую одежду. Хотя все мои советы можно применять и для взрослого ассортимента.

Секрет №1. Фотография! На многих сайтах есть функция показывать объявления только с картинкой. Значит, выкладывая объявление без фото вы автоматически лишаетесь определенного числа потенциальных покупателей. В идеале картинка должна быть хорошего качества и не одна. Грязные мутные фотографии только вредят продаже.

Сделайте общий вид, а затем некоторые детали: вышивку, наклейку, возможный дефект и т.д. Если сделать фото совершенно нет возможности – поищите аналог в сети и скопируйте изображение.

Секрет №2. Описание. Кажется, нет ничего проще, чем составить текст объявления. И тем не менее сплошь и рядом не указывается размер или цена. Зато очень много общих слов: «красивая кофта», «наряд для настоящей принцессы» и т.д. Понятие о красивости у всех разное, поэтому старайтесь упускать громкие эпитеты, а взамен них писать реальные характеристики товара. К примеру, «продам нарядное шелковое платье, рост …, общая длина изделия…, цвет…, производитель… Состояние отличное, б/у 2 раза. Цена. Можно указать район и возможность доставки. Главное правило для любых описаний – пишите грамотно! Если не в состоянии написать грамотный текст - скопируйте описание модели с сайта производителя. Иностранные размеры переведите на российский аналог, или хотя бы уточните, на какой рост/возраст подойдет. Если вещь куплена не в России, укажите место покупки, покупателей обычно привлекают формулировки «Брендовая одежда из Европы».

Секрет №3. Цена. Обычно, вещи б/у продают в два раза дешевле от стоимости новой. Если вы сомневаетесь, поищите аналоговые объявления или воспользуйтесь яндекс-маркетом. На крайний случай, напишите, что готовы уступить за цену, предложенную покупателем.

Играть с ценой можно по-разному. Начиная от банального торга и заканчивая настоящими рекламными акциями: «только сегодня две вещи по цене одной» или «мешок приданого для новорожденного за вашу цену». Более чем уместно написать, за сколько была куплена вещь.

Секрет №4. Обмен. Многие мамы с удовольствием поменяют зимний комбинезон 98 размера на 104. А санки – на коляску. Подумайте, на что вы можете поменять данную вещичку и смело пишите об этом. Напомню и о специализированных сайта обмена, когда какую-то безделицу можно в итоге выменять на что-то стоящее для вас.

Секрет №5. Бонус. Зачастую к платью можно предложить косыночку или панамку. К футболке – шорты. Сделайте цену чуть-чуть подороже, но предложите подарок к покупке. Это тоже работает.

Если вам упорно не удается продать какую-то вещь, попробуйте применить секрет №6. Отдам даром. Многие довольно качественные вещи зачастую отдают даром. Хотя здесь тоже есть одна хитрость. Вроде как и даром, но в тот же момент: «за шоколадку», «за киндер-сюрприз» или «упаковку сока».

Я честно отдавала вещи даром. Но в объявлении писала, что буду благодарна нескольким яблокам или бананам. То есть, не принесли бы фрукты, я бы все равно отдала. Тем не менее, яблоки принесли абсолютно все «одариваемые». И все были довольны. Если вы не хотите везти вещи, отдаваемые даром самостоятельно, обязательно пишите: «самовывоз из такого-то района».

Секрет №7. Честность. Как бы сильно вы ни хотели что-то продать, не врите. Не пишите «состояние новой», если знаете, что юбка сильно поношена. Все дефекты легко обнаруживаются.

Хотя обманывают не только продавцы. Однажды ко мне пришла очень респектабельная с виду дама, которая с всхлипываниями в голосе сообщила, что по дороге ко мне заскочила в аптеку и срочно потратила там все деньги на ребенка. Она хотела забрать костюмчик, а деньги завезти вечером. Я не согласилась, хотя все выглядело очень убедительно.

Бдительность при продаже вещей вам не помешает. Не отдавайте их «померить» - «попробовать» без оплаты. Ее вы можете никогда не дождаться. А в случае покупки вещи с рук – внимательно ее осмотрите, изучите маркировку. И покупайте только в том случае, если вас все устраивает.