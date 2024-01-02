Увлажнители воздуха. Какой выбрать для квартиры?

В квартире при комнатной температуре оптимальная для человека относительная влажность должна быть от 30% и до 60%. Из-за слишком сухого воздуха возрастает вероятность вреда для организма. Увлажнители воздуха приходят на помощь, так как зимой воздух очень сухой и-за отопления, а летом может быть из-за долгого зноя. Какой купить увлажнитель воздуха для квартиры?

Какие существуют увлажнители воздуха. Плюсы и минусы

Сухой воздух вызывает проблемы с кожей (стянутость, шелушение). Пересыхает слизистая оболочка носа, а значит, её защитная функция снижается. Не забывайте зимой увлажнять воздух в квартире, хотя бы размещая мокрые полотенца на батареях. Но гораздо проще купить увлажнитель воздуха, сегодня они доступны!

Существует три основных типа увлажнителей: обычные, паровые и самые распространенные - ультразвуковые.

Обычный увлажнитель

Испаряет воду из кассет, смоченных водой, работает по принципу пылесоса.

Плюсы:

- экономичные в плане потребления энергии;

- дополнительно очищают воздух (втягивают его и прогоняют через внутренние диски);

Минусы:

- медленно поднимают уровень влажности;

- нужна регулярная чистка.

Паровой увлажнитель

Чаще всего такие увлажнители насыщают воздух паром, за счет нагрева воды по принципу чайника.

Плюсы:

- быстро насыщает воздух влагой;

- при кипячении погибает большинство микроорганизмов - и пар чистый, и увлажнитель не нужно часто мыть;

Пар дополнительно подогревает помещение - это и минус, и плюс - все зависит от температуры воздуха вашей квартире.

Минусы:

- можно обжечься потоком пара, он горячий;

- потребляет много энергии;

- аппарат довольно шумный;

- нужно чаще добавлять воду.

Ультразвуковой увлажнитель

Устройство увлажнителя производит мельчайшие частицы воды, похожие на туман, за счет высокочастотного колебания мембраны.

Плюсы:

- производительность вдвое выше увлажнителей других типов;

- средний по потреблению энергии в сравнении с увлажнителями других типов;

Минусы:

- туман - не пар, его частицы все-таки большие, и у людей, склонных к аллергическим реакциям, может возникнуть затрудненность дыхания;

- нужно заливать только очищенную воду, так как мембрана очень чувствительная, кроме того, ультразвуковой увлажнитель все примеси из неочищенной воды старательно распылит в воздух;

- мыть и чистить аппарат нужно по инструкции, чтобы не повредить мембрану.

Купить увлажнитель? Важные критерии, на которые нужно обратить внимание

Какой купить увлажнитель, если цены на них в диапазоне от 400 рублей до 100 000 и выше?

В первую очередь, нужно определить, какие функции вам действительно необходимы.

Если вы спокойно относитесь к тому, что, придя домой, включите увлажнитель самостоятельно, и вам не особо нужна его подсветка, зачем переплачивать за дополнительные функции?

Есть модели, которые можно подключить к умному дому, установить тайминг, расписание проверки уровня влажности и запрограммировать скорость испарения в зависимости от этого.

Можно просто найти модель со встроенным таймером - эти уже попроще и подешевле.

Поклонникам ионизации воздуха можно выбрать модель с ионизатором. Есть модели с функцией мойки/очищения воздуха. Конечно, они дороже.

Есть увлажнители с функцией ароматерапии (в специальный резервуар можно заливать аромамасла) - вот это довольно спорно и не практично. Увлажнители с такой функцией чаще ломаются, их сложнее мыть, а аромалампа справляется со своей задачей ничуть не хуже.

Есть увлажнители со встроенными фильтрами - не нужно покупать дистиллированную воду, можно заливать из-под крана. Экономия сомнительная: такие увлажнители стоят дороже, фильтры вам придется чистить и менять регулярно, и не факт, что новые фильтры будет легко найти, а цена на них не будет превышать стоимость самого увлажнителя.

Производительность/мощность

Основной критерий при выборе увлажнителя - как быстро он испаряет воду и на какую площадь помещения рассчитан. Этот параметр производители обычно указывают, как и ёмкость бака для воды.

Если площадь помещения большая, нужен увлажнитель, испаряющий от 400 мл воды в час, так как чем быстрее прибор испаряет воду, тем большая площадь будет охвачена.

Планируете оставлять увлажнитель работающим несколько часов? Для десятичасовой работы при скорости испарения 400 мл воды в час вам понадобится прибор с баком объемом от 4 литров, чтобы не пришлось доливать воду.

Для маленьких комнат выбирайте модели поменьше, чтобы вода не застаивалась. Увлажнитель действительно вещь капризная в плане ухода, лучше, чтобы вода была всегда свежая и фильтрованная.

Удобство эксплуатации

Тут мы говорим о размерах, легкости, громоздкости увлажнителя. Эти критерии имеют значение, если вы собираетесь носить аппарат из комнаты в комнату. На стоимость размер тоже влияет - есть большие напольные модели, они дороже, есть переносные, среднего размера. Есть и настольные, с небольшим резервуаром. Эти скорее для развлечения))

Второй очень важный критерий - легкость обслуживания. Вам придется хотя бы раз в неделю мыть бак для воды, чистить фильтры, если они есть, покупать их и очищенную воду.

Обязательно читайте отзывы покупателей - там часто встречаются комментарии об уходе. Смотрите инструкции на видео. Иногда в увлажнитель не так просто добавить воду, иногда сложно вымыть бак. Разные модели увлажнителей потребуют ухода разной степени заморочности, покупайте тот, который будете готовы обслуживать.

Уровень шума

Можно сразу выбирать увлажнитель практически бесшумный - об этом вам и в отзывах напишут, и производитель укажет в характеристиках уровень шума до 30 дБ.

Однако, увлажнители еще и булькают, и пищат от нехватки воды, если это заложено в модели (хотя чаще увлажнитель работает просто пока не кончится вода). Если звуки мешают - увлажняйте комнату перед тем, как лечь спать.

Важные моменты эксплуатации увлажнителя

Нельзя использовать эфирные масла, если эта функция не предусмотрена - ни в коем случае не заливайте масло! Оно может осесть на внутренностях прибора и он выйдет из строя. И даже если устройством увлажнителя это предусмотрено, не стоит. Из опыта: ожидаемого эффекта нет, увлажнитель потом сложно отмыть, запах меняется и при следующей эксплуатации становится неприятным.

Не стоит располагать увлажнитель около техники, рядом с книгами или деревянной мебелью (причины понятны).

Можно измерять влажность в комнате и включать увлажнитель по необходимости (относительная влажность должна быть от 30% и до 60%), но приборы даже со встроенным гигрометром показывают влажность около самого прибора, поэтому влажность в комнате лучше определять отдельным прибором (гигрометром).

Не оставляйте воду в увлажнителях! Она застаивается.

На фото: увлажнитель воздуха Xiaomi MJJSQ06DY - 4 литра, скорость испарения 300 мл/час. Прекрасно справляется с увлажнением комнаты 15 м2, хватает на всю ночь. Из шума - редкое бульканье, ночью не слышно. Минусы - чтобы долить воду, нужно снять бак, мыть его изнутри можно, только налив воду с мылом и с перекисью, плохо отмывался от аромамасла.

По запросам в иинтернете лидируют увлажнители Xiaomi, Polaris, Ballu, Electrolux.

Пожалуйста, поделитесь в комментариях названиями своих увлажнителей, расскажите об их плюсах и минусах!